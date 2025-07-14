Какие книги взять с собой в отпуск? Советуют Секисов, Рябов, Конаков и другие писатели

В разгаре лучшее время года и пора долгожданных отпусков, а значит задача со звездочкой — решить, что читать в самолете, поезде или у бассейна. Собака.ru обратилась за списком литературы на лето к писателям Антону Секисову, Кириллу Рябову, Алексею Конакову, Татьяне Млынчик и Яна Верзун.
Спойлер: среди советов — истории о столичной богеме конца 1960-х, сумасшедшем Демиурге на греческом острове и хитросплетения переживаний Франца Кафки!
Антон Секисов
писатель, автор телеграм-канала «Секир завидует», лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Бенхамин Лабатут «Камень безумия» (16+). Мне нравится тренд на публикацию ультракоротких книг, состоящих из одного эссе: такой формат как раз подходит для поездки на один день к Финскому заливу. А в книгах Лабатута мне импонирует его умение поэтизировать хаос, убедительно демонстрировать монструозность науки и переворачивать привычные представления о реальности.
Полина Барскова «Сибиллы» (16+). Я стал большим поклонником текстов Барсковой после сборника эссе о блокадных поэтах «Седьмая щелочь»: некоторые ее герои остались со мной навсегда. «Сибиллы» — виртуознейший и, рискну даже показаться смешным, — временами до слез красивый текст о тоске по Петербургу.
Рюдигер Сафрански «Кафка» (16+). Новая биография Франца Кафки предлагает самую адекватную оптику: на все события из жизни великого социофоба читатель смотрит сквозь призму его текстов. Думаю, это идеальный старт для тех, кто хочет погрузиться в творчество этого писателя.
Алексей Конаков
физик-гидротехник, писатель, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Белла Улановская «Личная нескромность павлина» (16+). В этом сборнике есть одна традиционная повесть — «Путешествие в Кашгар» (о выдуманной войне между СССР и Китаем), но лучшие тексты — почти бессюжетные и, как бы сказали сейчас, автофикциональные: «Альбиносы», «Кто видел ворона», «Осенний поход лягушек». О чем эта книга? Петербургская писательница Улановская проводит 1980-е, странствуя по советскому северо-западу — льняные поля, заброшенные деревни, старухи-отшельницы, волки и вороны, огни Калининской АЭС, новости о крушении «Челленджера». Увиденное она описывает изысканным, модернистским (напоминающим сразу Вирджинию Вульф и Сашу Соколова), но при этом прозрачным и внятным языком.
Александр Ильянен «Пенсия» (18+). Шестисотстраничная книга самого значительного из ныне живущих петербургских авторов, написанная в легчайшем, почти невесомом стиле. Текст, состоящий из крупиц, слезинок, блесток, улыбок, междометий, лукавых сокращений, «ежебуквенных событий» и огромного количества света. Изощренности письма соответствует неистовый эстетизм жизни: герой книги Алексей Бьорк живет на пенсию ветерана Холодной войны, посещает литературные и театральные вечера, гуляет по Ноябрьской набережной Петербурга, покупает синие с малиновыми ниточками носки, читает по-французски Поля Морана в вагоне электрички, идущей на Вырицу, и дает фору любому другому денди.
Леонид Твердый «Набросок теории соединяющей войны» (18+). Новейший и необычнейший theory-fiction, записи генерала Леонида Твердого. Внешне напоминающая странные позднесоветские издания, сочиняемые научными сотрудниками каких-нибудь полузакрытых НИИ, книга представляет собой оригинальный философский анализ повседневности, ангажирующий одновременно теории Томаса Гоббса и Бруно Латура: на улицах Петербурга в незаметной никому «войне всех человеков и нечеловеков» причудливо сходятся грибы, котики, нейросети, женщины, звезды, шииты, дети, метарусские и Жан-Люк Годар.
Кирилл Рябов
писатель, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Зависит ли выбор литературы от того, где предстоит провести отпуск — на даче, в городе или у моря? Лично мне без разницы. Но для тех, кто подбирает книги так же строго, как панаму и шлепанцы, попробую придумать классификацию. Например, в загородном доме актуальнее всего Чехов. Его пьесы и рассказы будут к месту, но вы рискуете поддаться тоске. Если же ваш отпуск запланирован в городе, порекомендую книгу, созданную мной в соавторстве с Евгением Алехиным: киноповесть «Тебя зовут Фрол» (18+). Это история бродячего артиста о любви и дружбе. Когда я писал ее, представлял, словно Дэвид Линч и братья Коэны совместно снимают комедийный мюзикл.
Для отпуска, конечно, впору еще и читать путеводители. Тут я посоветую роман швейцарского писателя Макса Фриша «Хомо Фабер» (16+) — он как раз о турне по странам и континентам, а заодно о путешествии главного героя по своей несложившейся жизни. Ну а тем из нас, кто уезжает отдыхать на море, разве будет дело до чтения?
Татьяна Млынчик
писательница, автор телеграм-канала «Млынчик и Батурина»
Дэвид Фостер Уоллес «Короткие интервью с подонками» (18+). Сборник экспериментальных рассказов, похожий на глубоководное погружение без кислородного баллона.
Эдуард Лимонов «Москва Майская» (18+). Телепортация в эксцентричный мир столичной богемы конца 1960-х и попытка завоевать его вместе с несравненным героем Эдичкой.
Чарльз Диккенс «Тайна Эдвина Друда» (12+). Последний, неоконченный, максимально загадочный роман Диккенса — самое то, чтобы насладиться таинственной атмосферой, а потом весь отпуск гадать, что же должно было случиться в конце.
Джон Фаулз «Волхв» (16+). Отпуск — время, чтобы угодить в средиземноморский философский триллер и вместе с героем Фаулза застрять на греческом острове в лапах сумасшедшего Демиурга.
Яна Верзун
писательница и журналистка, автор телеграм-канала «красные запчасти», организатор проекта «Люди читают рассказы»
Одри Маги «Колония» (16+). История о жизни на маленьком ирландском острове, который живет собственной жизнью. Главный герой романа — подросток — стремительно взрослеет, а вместе с ним меняются язык и цивилизация.
Ольга Медведкова «Ф.И.О: три тетради» (18+). Исследовательница живет во Франции и изучает происхождение своего имени. В семейную историю она вплетает мировую, тем самым показывая цикличность происходящего.
Денис Джонсон «Иисусов сын» (18+). Призрачный мир, где главный герой — алкоголик и наркоман, который совершает противоречивые поступки, но порой смотрит на жизнь с ясностью прозрения.
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