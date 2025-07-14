Какие книги взять с собой в отпуск? Советуют Секисов, Рябов, Конаков и другие писатели

писатель, автор телеграм-канала «Секир завидует», лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Бенхамин Лабатут «Камень безумия» (16+). Мне нравится тренд на публикацию ультракоротких книг, состоящих из одного эссе: такой формат как раз подходит для поездки на один день к Финскому заливу. А в книгах Лабатута мне импонирует его умение поэтизировать хаос, убедительно демонстрировать монструозность науки и переворачивать привычные представления о реальности.

Полина Барскова «Сибиллы» (16+). Я стал большим поклонником текстов Барсковой после сборника эссе о блокадных поэтах «Седьмая щелочь»: некоторые ее герои остались со мной навсегда. «Сибиллы» — виртуознейший и, рискну даже показаться смешным, — временами до слез красивый текст о тоске по Петербургу.

Рюдигер Сафрански «Кафка» (16+). Новая биография Франца Кафки предлагает самую адекватную оптику: на все события из жизни великого социофоба читатель смотрит сквозь призму его текстов. Думаю, это идеальный старт для тех, кто хочет погрузиться в творчество этого писателя.