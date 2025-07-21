Шагал, Альтман, Бродский, Сморгон: почему стоит увидеть еврейское искусство в KGallery?

Анатолий Каплан, «Памятник В. И. Ленину» (из серии «Революционные памятники Ленинграда»), 1950-1953 гг.

Каплан вернулся в Ленинград из эвакуации в 1944 году. Широкое признание ему принесла серия литографий, посвященных восстановлению улиц города. В том числе — партии. В 1946 году Каплана назначают главным художником Ленинградского завода художественного стекла, но уже в 1950-м в рамках кампании по борьбе с космополитизмом его увольняют.

«Оставшись без работы, средств к существованию и каких-либо видимых перспектив, не считая ареста и посадки, Каплан впал в некоторое безумие. И решил, что нужно срочно понравиться советской власти. Чтобы она его полюбила, простила и не обижала. Так он создал серию цветных литографий, которые назывались "Революционные памятники Ленинграда". Идея была в том, что он рисует не просто виды, а связанные с революцией» — так объясняет появление литографии Валерий Дымшиц. В центре на ней изображен памятник Ленину у Финляндского вокзала. На него как будто пришел взглянуть бородатый хасид в шляпе с беременной женой и детьми. Откуда пришли эти не существовавшие в Советском Союзе религиозные евреи, чтобы поклониться вождю мировой революции — неизвестно. Зато приемы, найденные здесь Капланом, стали основой для его позднейших знаменитых серий. Например, «Заколдованный портной» и «Песнь песней», которые печатались на настоящих советских обоях.