Не только Надежда Кадышева и Татьяна Буланова! Музыкальные критики советуют, кого еще послушать из звезд и андеграунда 1990-х

музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский Шаффл», а также Youtube-каналов «История русской попсы» и «Лазерный диск»

«Иван Купала». Недавний тренд на Надежду Кадышеву и Татьяну Куртукову сделал модной народную и псевдонародную музыку. Однако первой такой группой, залетевшей в чарты, был коллектив «Иван Купала» с альбомом и хитом «Кострома». Алексей Иванов и Алексей Румянцев, впрочем, считали себя последователями французской группы Deep Forest, делая оммаж на их альбом Boheme. Мало кто из простых слушателей это понял, но «Кострома» до сих пор вспоминается, как один из самых ярких клипов периода старого MTV. Модный саунд, которым оформили русскую народную музыку, был мостиком, чтобы песни астраханских старушек заиграли у подростков.

«Жинжин». Песня «Снегом стать» (мрачный танцевальный хит из начала нулевых!) — страшная, но очень красивая мелодия, которая до сих пор производит впечатление. Одноименный альбом обязателен к прослушиванию для каждого ценителя нашей музыки. Он и правда очень крутой. Все песни, как на подбор, невероятного стиля. Слушается, как классика, которую мы пропустили. Слово «пропустили», кстати, не метафора, ведь автор песни умер в безвестности, в довольно молодом возрасте. Жинжин родом из Ухты, семь лет учился по классу фортепиано, закончил музыкальную школу на «отлично», и это слышно в его музыке. Очень жаль, что с его признанием так получилось. Быть может, его оценят хотя бы потомки.

Проекты с участием Вячеслава Тюрина: «Электроверсия», «Диана», Reflex, «ТТ». Тюрин — настоящий ветеран русского попа, многостаночник и легенда. К сожалению, об этом сегодня мало кто помнит, а ведь он достоин, чтобы презентовать антологию из своих хитов на сцене Кремлевского дворца. Он должен сидеть в первом ряду, обложенный цветами, а молодежь петь его великие хиты. Еще со времен кавера «Пошлой Молли» на «Нон-стоп» это стало очевидно, а сейчас хиты группы Reflex — будущий тренд ТикТока осени 2025 года. Уверен: концертный сезон у Ирины Нельсон (жена Дмитрия Тюрина и солистка Reflex и других проектов. — Прим.ред.) будет жарким. Особенно с учетом хитов, которые она пела под псевдонимом Диана.

Не стоит забывать и про побочные проекты Вячеслава Тюрина. Ранний диско-коллектив «Электроверсия» (рекомендую послушать роскошный трек «Городские окна»!), а также группу «ТТ» с их солнечным хитом «Потерянный рай», который крутился в свое время по MTV. Кстати, пел мужскую партию в нем сам Тюрин!