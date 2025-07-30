Не только Надежда Кадышева и Татьяна Буланова! Музыкальные критики советуют, кого еще послушать из звезд и андеграунда 1990-х

Теперь официально: патриархи и матриархи сцены 1990-х — новый тренд у миллениалов и зумеров! Стриминги и билетные операторы подтверждают: Кадышева, Буланова, Апина, «Мираж», «Браво», «Любэ» и другие герои эпохи — в топе. По просьбе Собака.ru музыкальные критики посоветовали своих фаворитов из эпохи первичного накопления капитала. Получилась альтернативная ностальгическая подборка исполнителей 1990-х и начала нулевых (всем слушать!).
Бонус: в конце материала вы найдете сам плейлист, фудпейринг к нему — напиток Yupi, печенье Wagon Wheels и жвачка Mamba!
«Иван Купала» — «Кострома»
Олег Кармунин
музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский Шаффл», а также Youtube-каналов «История русской попсы» и «Лазерный диск»
«Иван Купала». Недавний тренд на Надежду Кадышеву и Татьяну Куртукову сделал модной народную и псевдонародную музыку. Однако первой такой группой, залетевшей в чарты, был коллектив «Иван Купала» с альбомом и хитом «Кострома». Алексей Иванов и Алексей Румянцев, впрочем, считали себя последователями французской группы Deep Forest, делая оммаж на их альбом Boheme. Мало кто из простых слушателей это понял, но «Кострома» до сих пор вспоминается, как один из самых ярких клипов периода старого MTV. Модный саунд, которым оформили русскую народную музыку, был мостиком, чтобы песни астраханских старушек заиграли у подростков.
«Жинжин». Песня «Снегом стать» (мрачный танцевальный хит из начала нулевых!) — страшная, но очень красивая мелодия, которая до сих пор производит впечатление. Одноименный альбом обязателен к прослушиванию для каждого ценителя нашей музыки. Он и правда очень крутой. Все песни, как на подбор, невероятного стиля. Слушается, как классика, которую мы пропустили. Слово «пропустили», кстати, не метафора, ведь автор песни умер в безвестности, в довольно молодом возрасте. Жинжин родом из Ухты, семь лет учился по классу фортепиано, закончил музыкальную школу на «отлично», и это слышно в его музыке. Очень жаль, что с его признанием так получилось. Быть может, его оценят хотя бы потомки.
Проекты с участием Вячеслава Тюрина: «Электроверсия», «Диана», Reflex, «ТТ». Тюрин — настоящий ветеран русского попа, многостаночник и легенда. К сожалению, об этом сегодня мало кто помнит, а ведь он достоин, чтобы презентовать антологию из своих хитов на сцене Кремлевского дворца. Он должен сидеть в первом ряду, обложенный цветами, а молодежь петь его великие хиты. Еще со времен кавера «Пошлой Молли» на «Нон-стоп» это стало очевидно, а сейчас хиты группы Reflex — будущий тренд ТикТока осени 2025 года. Уверен: концертный сезон у Ирины Нельсон (жена Дмитрия Тюрина и солистка Reflex и других проектов. — Прим.ред.) будет жарким. Особенно с учетом хитов, которые она пела под псевдонимом Диана.
Не стоит забывать и про побочные проекты Вячеслава Тюрина. Ранний диско-коллектив «Электроверсия» (рекомендую послушать роскошный трек «Городские окна»!), а также группу «ТТ» с их солнечным хитом «Потерянный рай», который крутился в свое время по MTV. Кстати, пел мужскую партию в нем сам Тюрин!
Органическая леди — «Город грез»
Антон Вагин
музыкальный критик, автор телеграм-канала «Всякая годная попса» и одноименного YouTube-канала
«Сестры Мармеладовы». Девичий дуэт, выпустивший всего один альбом и после этого забытый. За проект отвечал Александр Зуев с великого лейбла «Могучая Кучка Рекордз», а также Александр Шульгин, автор первых хитов Валерии, ее муж и продюсер. «Сестры» — кислотный концентрат 1990-х, до краев наполненный карикатурным весельем. Сейчас такого уже не делают. Примечательная деталь: в кассетах с альбомом лежало три презерватива, которые предлагалось использовать, как «маленький дирижабль любви».
Лилу. Еще одна резидентка лейбла «Могучая Кучка Рекордз», которую в жизни звали Светлана Ермолова. Певицу преподносили под соусом «девушки-малолетки, смотрящей на мир широко раскрытыми глазами». Этот взгляд в значительной степени объясняется текстами, которые писал Валерий Полиенко — в будущем соавтор хитов группы «Тату». Темы у Лилу, как несложно догадаться, были похожие. А вот музыкально певица была другой: с танцевальными боевиками соседствовали треки, полные безысходной меланхолии. После выхода альбома «Первый элемент» контракт Светланы с лейблом закончился, а под именем Лилу начали раскручивать другую певицу.
Малолетка. Под этим псевдонимом скрывалась Оксана Почепа, ныне всем прекрасно известная как Акула. До того, как за Оксану взялся продюсер Сергей Жуков, она продвигалась в родном Ростове-на-Дону. И хоть больших успехов не достигла, да и до хитов уровня «Кислотного диджея» было далеко, первые работы прекрасны своей наивностью.
Play. Воронежская певица Ольга Челомбиева в конце 1990-х взорвала российскую поп-музыку сочетанием мощного вокала и танцевально-электронных треков. Выпустив два альбома, карьеру певицы Ольга фактически прекратила и сегодня преподает танцы в родном городе.
Органическая леди. Еще одна обладательница необычного голоса — Светлана Кушнир. В середине 1990-х она была, наверное, самой необычной поп-певицей России. Не только из-за голоса, но и благодаря сумасшедшим космическим синти-поповым аранжировкам.
«Маша и Медведи» — «Солнцеклеш»
Андрей Васильев
музыкальный критик, автор телеграм-канала «Спасибо, послушаю» и одноименного YouTube-канала
Игорь Корнелюк. Надежда Кадышева покорила сердца зумеров очевидно не гидрологическими текстами про ручьи и реки и не бубенцово-баянными аранжировками, а исключительно своей энергетикой — фольклор внезапно превратился в плюс вайб. И если вспоминать других олдскульных артистов, способных в буквальном смысле заряжать аудиторию позитивом, то первым на ум приходит именно Корнелюк. Причем он делает это до сих пор, в свои 60+ лет: те, кто хоть раз видел и слышал певца вживую, меня поймут. Бэнгеры про дожди и билет на балет — следующие герои рилсов и тиктоков. Как говорится, «скриньте».
«Квартал». Среди молодого поколения много гиков-эстетов. Парней и девушек, которые принципиально не хотят слушать «Золотое кольцо», потому что это конформизм чистой воды. Ныне забытая группа «Квартал» — как раз для них. Это невероятная смесь джаза, соула, фанка и этники с реверансами в сторону Sade и песнями на стихи Гумилева. Идеальный кандидат на роль «музыки не для всех», но при этом полностью вписывающийся в тренд ренессанса 1990-х.
«Маша и Медведи». Раз уж внезапно получилась разбивка по жанрам (Корнелюк — поп, «Квартал» — соул), то логично добавить рок. «Любочку» «Маши и Медведей», вероятно, знает вся святая троица бумеров, миллениалов и зумеров. Но в этом и кроется проблема — в конце 1990-х этой песни было так много, что остальное творчество группы попросту осталось незамеченным. Хотя, на мой взгляд, это был один из самых передовых коллективов своего времени. Особенно первые альбомы, спродюсированные Олегом Нестеровым. В общем, это не столько кандидат на роль громкого музыкального камбэка (тем более, что группа все еще в строю и выпускает альбомы), сколько рекомендация: послушайте ранние работы «Маши и Медведей»! Там показывают красивое.
«Пекин Роу-Роу» — «Бесамемуча»
Николай Грунин
музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Признаки жизни»
«Комитет охраны тепла». Не все знают, что музыка регги была очень важна как для панков 1970-х, так и их последователей в 1980-е. Основатели пост-панка и даже готического рока слушали регги и даб, активно заимствуя приемы из этих жанров. В России же вокруг регги возник своеобразный ореол легкой, развлекательной музыки. Ореол, который рассеивается, если послушать «К.О.Т.». Основатель и единственный постоянный участник группы Сергей «Олди» Белоусов писал мрачные, отчаянные песни. Нехитрые аккорды и бит на слабую долю Белоусов дополнял дьявольски точными и совершенно безысходными текстами — современным думерам бы максимально зашло! В каком-то смысле в творчестве «Комитета» он максимально приблизился к корням регги — музыки протеста и противостояния. В 1990-х «К.О.Т.» записал лучшие альбомы и дал сотни концертов по всей России, по которым «Олди» помнят до сих пор. Сегодня его песни звучат в репертуаре групп «Курара» и «Барто».
«Пекин Роу-Роу». Группа из Ростова-на-Дону, которую в начале 1990-х знали, кажется, абсолютно все. К примеру, один из немногочисленных клипов группы снял начинающий режиссер Кирилл Серебренников. Фронтмен Сергей Тимофеев — художник и нонконформист, хулиган и алкоголик, соратник Авдея Тер-Оганьяна и Мирослава Немирова. Вместе с постоянно меняющимся составом музыкантов Тимофеев писал разнообразные по настроению и довольно дикие, но неизменно запоминающиеся песни. В них пост-панк 1980-х переплетался с городским романсом, а сюрреалистические образы будто бы из поэзии обэриутов — с типичным для русского рока воспеванием свободного образа жизни, замешанного на неконтролируемых возлияниях (осуждаем. — Прим.ред.). Доживи Тима до нынешнего времени, он наверняка был бы не менее любим народом, чем Леонид Федоров или Олег Гаркуша. К сожалению, его жизнь оборвалась совершенно внезапно в 1993 году. «Пекин Роу-Роу» периодически вспоминают и сегодня: в 2018-м оба альбома группы были переизданы и впоследствии выложены на стриминги, а некоторые музыкальные журналисты каждую весну постят у себя в телеграм-каналах одноименную разбитную песню.
«Химера». Про эту группу, в отличие от двух предыдущих, можно сказать, что интерес к ней находится на подъеме, хотя безусловно все равно далек от волны популярности Кадышевой или Булановой. Эдуард «Рэтд» Старков и его товарищи по группе стали важными фигурами сцены, образовавшейся вокруг петербургского клуба Tamtam, в стенах которого в основном звучала альтернативная музыка. «Химера» была, возможно, наиболее экспериментальной и прорывной из всех «тамтамовских» групп. Их звук, сочетавший тяжелые жужжащие гитары, трубу-горн и высокий вокал с «народными» нотками, до сих пор трудно не то, что сымитировать, а даже определить. Шугейз, панк, блэк-метал, дум, гранж — кажется, они сумели объединить в одно все эти понятия и выплавить на их основе нечто совершенно уникальное. «Химера» могла бы стать лучшей российской рок-группой из поколения 1990-х, иметь не меньший успех, чем у Tequilajazzz, но, как известно, great art comes at a great price (за великое искусство приходится платить высокую цену. — Прим. ред.). Старков страдал от депрессии и наркозависимости, а в 1997 году пополнил печально известный «Клуб 27». Сегодня песни «Химеры» исполняют не только их бывшие товарищи по клубу, вроде «ПТВП» и «Пилота», но и музыканты следующих волн: «Психея», Петар Мартич, OLIGARKH.
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