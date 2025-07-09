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В здании Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» открывают Галерею им. Якова Чернихова. Посмотрите, как она выглядит

В 2025-м НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург получил прописку в отреставрированном Канатном цехе завода «Красный гвоздильщик» — единственном ныне уцелевшем реализованном проекте визионера Якова Чернихова. В четверг, 10 июля, на третьем этаже здания откроют галерею, посвященную творчеству авангардиста: конструктивистские фантазии, письмо Сталину и подлинное кресло. Собака.ru рассказывает, чем интересно пространство. 

В 2000-е во время визита в Петербург Заха Хадид просила показать ей именно башню Чернихова как уникальное произведение архитектуры конструктивизма
Елизавета Медунецкая

В 2000-е во время визита в Петербург Заха Хадид просила показать ей именно башню Чернихова как уникальное произведение архитектуры конструктивизма

Об истории здания 

Памятник конструктивизма на Васильевском острове построен в 1931 году по проекту архитектора-визионера Якова Чернихова для завода «Красный гвоздильщик», выпускавшего стальные канаты в советские годы. Очертаниями башня напоминает гвоздь, символически отсылая к названию завода. Во время Великой Отечественной войны Канатных цех был поврежден. В 1951 году надстроили торцевые фасады и заложили большую часть оконных проемов на фасаде, выходящем на Масляный канал. Деревянные фермы на крыше заменили на металлические. Практически без изменений уцелел фасад по 25-й линии Васильевского острова и водонапорная башня. К закрытию завода в 2007 году помещения были руинированы, чем вызвали тревогу у градозащитников. По фасаду пошли трещины, со стен падала штукатурка, часть остекления выбили и заколотили фанерой и металлическими листами.

В 2019 году к восстановлению приступил Setl Group во главе с Максимом Шубаревым. К тому времени основной объем Канатного цеха претерпел изменения по отношению к первоначальному облику: появились пристройки, множество хаотично возведенных перегородок. Девелопер под чутким контролем КГИОП реконструировал комплекс и отреставрировал водонапорную башню. В январе 2025-го в здании получил прописку НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург: Школа дизайна, Школа информатики, физики и технологий (ШИФТ), направления «Медиакоммуникации», «Социология», «Государственное и муниципальное управление». Внутри оборудовали аудитории, коворкинги, помещения для практики и проектной работы, а также Галерею им. Якова Чернихова. 

В башне отреставрировали узкую металлическую лестницу, а на месте труб, которые вели к емкости с водой, встроили лифт. Сегодня ее предлагают
Елизавета Медунецкая

В башне отреставрировали узкую металлическую лестницу, а на месте труб, которые вели к емкости с водой, встроили лифт. Сегодня ее предлагают использовать как смотровую площадку 

Елизавета Медунецкая
Елизавета Медунецкая
Елизавета Медунецкая

Анна Тышецкая

Директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:

«Выбор Канатного цеха для нового корпуса Высшей школы экономики в Петербурге был во многом символическим и концептуальным решением. Памятник архитектуры конструктивизма — единственный пример ныне существующего здания по проекту архитектора Якова Чернихова. Долгие годы цех находился в запустении — в какой-то момент даже звучали предложения о его сносе. Переломным стало признание здания объектом культурного наследия регионального значения в 2014 году, а летом 2021 года началась масштабная реставрация.

Именно Канатный цех с его духом эксперимента, открытости и инноваций соответствует философии Высшей школы экономики: это не только образовательное, но и культурно-креативное пространство, где формируются новые смыслы, объединяются наука, бизнес, искусство и городской контекст. За первые полгода в Канатном цехе прошло более 50 федеральных и городских событий, открытых лекций, выставок, мастер-классов — это доказательство того, что здание стало центром притяжения студентов, горожан и профессионального сообщества».

Елизавета Медунецкая
Елизавета Медунецкая
Елизавета Медунецкая

Чем известен Яков Георгиевич Чернихов

Уроженец Павлограда Екатеринославской губернии (ныне — Днепропетровская область) Яков Георгиевич Чернихов в 1906 году поступил Одесское художественное училище. Будучи студентом подрабатывал грузчиком в порту, резчиком паспарту, ретушером и фотографом и помощником архитектора Одесской торгово-промышленной выставки. В 1914 году переехал в Петербург. Сначала учился на живописном факультете Санкт-Петербургской Академии художеств, а с 1916 года перешел на архитектурный (под руководством Леонтия Бенуа!). 

В 1927-м он организовал Научно-исследовательскую экспериментальную лабораторию архитектурных форм и методов графирования. Преподавал в Транспортной академии НКПС имени И. В. Сталина, Ленинградском институте инженеров путей сообщения, Промышленной академии НКТП, Институте инженеров водного транспорта и в МАРХИ. Придумал методику графических построений и преподавания архитектурной графики, а его книги «Основы современной архитектуры», «Конструкции архитектурных и машинных форм» и «Архитектурные фантазии. 101 композиция» стали настольными у многих поколений зодчих. Яков Георгиевич прославился архитектурными фантазиями — ими вдохновлялись Рем Колхас и Заха Хадид, звезды рубежа XX–XXI веков.

Печатная машинка с черновиком письма от Якова Чернихова Сталину. В 1938 году архитектор просит Иосифа Виссарионовича предоставить возможность для
Елизавета Медунецкая

Печатная машинка с черновиком письма от Якова Чернихова Сталину. В 1938 году архитектор просит Иосифа Виссарионовича предоставить возможность для научной работы. Письмо так и не было отправлено адресату, а в последние годы жизни Чернихов все же преподавал графику в Москве

Временная инсталляция «Рабочий стол Якова Чернихова». Кресло, подлокотники которого украшены бараньими головами, принадлежало Якову Чернихову. Из
Елизавета Медунецкая

Временная инсталляция «Рабочий стол Якова Чернихова». Кресло, подлокотники которого украшены бараньими головами, принадлежало Якову Чернихову. Из семейной коллекции

Елизавета Медунецкая
В последние годы жизни Яков Чернихов увлекся проблемой построения шрифтов по правилам золотого сечения и воссоздал шрифты для самаритянского
Елизавета Медунецкая

В последние годы жизни Яков Чернихов увлекся проблемой построения шрифтов по правилам золотого сечения и воссоздал шрифты для самаритянского, пальмирского, финикийского, эфиопского, формозского, тибетского языков

Елизавета Медунецкая

О Галерее им. Якова Чернихова

Культурно-выставочное пространство посвящено творчеству архитектора-визионера Якова Чернихова. В экспозиции представлена графика из серии «Архитектурные фантазии. 101 композиция», архивные фотографии, эскизы, личные вещи из семейного собрания, архитектурные модели и макеты, изготовленные Фондом им. Якова Чернихова. В галерее работает временная инсталляция «Рабочий стол Якова Чернихова» — копия кабинета в квартире на набережной канала Грибоедова. Куратор выставки — Андрей Александрович Чернихов, архитектор, председатель экспертного совета образовательной программы «Архитектура» НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, основатель и президент Международного архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова.

Дана Бенюмова

Руководитель культурных программ и директор УЦПР «Кочубей-центр» НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:

«С 10 июля Галерея имени Якова Чернихова открывает свои двери для горожан. В День архитектора мы проведем экскурсию по Канатному цеху, мастер-классы по модульными шрифтам и несколько блоков лекций: среди спикеров — историк архитектуры Ксения Малич, архитектор Андрей Чернихов, историк Лев Лурье, искусствовед и директор издательского дома “Балтикум”  Владимир Фролов. В будущем площадка будет работать как выставочное пространство и творческая лаборатория: лекции, воркшопы, дискуссии. Галерея станет местом для обмена идеями и опытом между преподавателями, студентами и всеми, кто увлечен современной архитектурой и искусством».

В 2025 году в Школе дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург запустят пятилетнюю образовательную программу «Архитектура», поэтому галерея станет для студентов местом изучения новаторских методов авангардистов: Якова Чернихова, Николая Ладовского, ВХУТЕМАС/ВХУТЕИН, Мастерской ТАФ и других.

Фото: Елизавета Медунецкая

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