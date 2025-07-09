В здании Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» открывают Галерею им. Якова Чернихова. Посмотрите, как она выглядит

Об истории здания

Памятник конструктивизма на Васильевском острове построен в 1931 году по проекту архитектора-визионера Якова Чернихова для завода «Красный гвоздильщик», выпускавшего стальные канаты в советские годы. Очертаниями башня напоминает гвоздь, символически отсылая к названию завода. Во время Великой Отечественной войны Канатных цех был поврежден. В 1951 году надстроили торцевые фасады и заложили большую часть оконных проемов на фасаде, выходящем на Масляный канал. Деревянные фермы на крыше заменили на металлические. Практически без изменений уцелел фасад по 25-й линии Васильевского острова и водонапорная башня. К закрытию завода в 2007 году помещения были руинированы, чем вызвали тревогу у градозащитников. По фасаду пошли трещины, со стен падала штукатурка, часть остекления выбили и заколотили фанерой и металлическими листами.

В 2019 году к восстановлению приступил Setl Group во главе с Максимом Шубаревым. К тому времени основной объем Канатного цеха претерпел изменения по отношению к первоначальному облику: появились пристройки, множество хаотично возведенных перегородок. Девелопер под чутким контролем КГИОП реконструировал комплекс и отреставрировал водонапорную башню. В январе 2025-го в здании получил прописку НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург: Школа дизайна, Школа информатики, физики и технологий (ШИФТ), направления «Медиакоммуникации», «Социология», «Государственное и муниципальное управление». Внутри оборудовали аудитории, коворкинги, помещения для практики и проектной работы, а также Галерею им. Якова Чернихова.