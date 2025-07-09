В здании Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» открывают Галерею им. Якова Чернихова. Посмотрите, как она выглядит

В 2025-м НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург получил прописку в отреставрированном Канатном цехе завода «Красный гвоздильщик» — единственном ныне уцелевшем реализованном проекте визионера Якова Чернихова. В четверг, 10 июля, на третьем этаже здания откроют галерею, посвященную творчеству авангардиста: конструктивистские фантазии, письмо Сталину и подлинное кресло. Собака.ru рассказывает, чем интересно пространство.
В 2000-е во время визита в Петербург Заха Хадид просила показать ей именно башню Чернихова как уникальное произведение архитектуры конструктивизма
Об истории здания
Памятник конструктивизма на Васильевском острове построен в 1931 году по проекту архитектора-визионера Якова Чернихова для завода «Красный гвоздильщик», выпускавшего стальные канаты в советские годы. Очертаниями башня напоминает гвоздь, символически отсылая к названию завода. Во время Великой Отечественной войны Канатных цех был поврежден. В 1951 году надстроили торцевые фасады и заложили большую часть оконных проемов на фасаде, выходящем на Масляный канал. Деревянные фермы на крыше заменили на металлические. Практически без изменений уцелел фасад по 25-й линии Васильевского острова и водонапорная башня. К закрытию завода в 2007 году помещения были руинированы, чем вызвали тревогу у градозащитников. По фасаду пошли трещины, со стен падала штукатурка, часть остекления выбили и заколотили фанерой и металлическими листами.
В 2019 году к восстановлению приступил Setl Group во главе с Максимом Шубаревым. К тому времени основной объем Канатного цеха претерпел изменения по отношению к первоначальному облику: появились пристройки, множество хаотично возведенных перегородок. Девелопер под чутким контролем КГИОП реконструировал комплекс и отреставрировал водонапорную башню. В январе 2025-го в здании получил прописку НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург: Школа дизайна, Школа информатики, физики и технологий (ШИФТ), направления «Медиакоммуникации», «Социология», «Государственное и муниципальное управление». Внутри оборудовали аудитории, коворкинги, помещения для практики и проектной работы, а также Галерею им. Якова Чернихова.
Анна Тышецкая
Директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
«Выбор Канатного цеха для нового корпуса Высшей школы экономики в Петербурге был во многом символическим и концептуальным решением. Памятник архитектуры конструктивизма — единственный пример ныне существующего здания по проекту архитектора Якова Чернихова. Долгие годы цех находился в запустении — в какой-то момент даже звучали предложения о его сносе. Переломным стало признание здания объектом культурного наследия регионального значения в 2014 году, а летом 2021 года началась масштабная реставрация.
Именно Канатный цех с его духом эксперимента, открытости и инноваций соответствует философии Высшей школы экономики: это не только образовательное, но и культурно-креативное пространство, где формируются новые смыслы, объединяются наука, бизнес, искусство и городской контекст. За первые полгода в Канатном цехе прошло более 50 федеральных и городских событий, открытых лекций, выставок, мастер-классов — это доказательство того, что здание стало центром притяжения студентов, горожан и профессионального сообщества».
Чем известен Яков Георгиевич Чернихов
Уроженец Павлограда Екатеринославской губернии (ныне — Днепропетровская область) Яков Георгиевич Чернихов в 1906 году поступил Одесское художественное училище. Будучи студентом подрабатывал грузчиком в порту, резчиком паспарту, ретушером и фотографом и помощником архитектора Одесской торгово-промышленной выставки. В 1914 году переехал в Петербург. Сначала учился на живописном факультете Санкт-Петербургской Академии художеств, а с 1916 года перешел на архитектурный (под руководством Леонтия Бенуа!).
В 1927-м он организовал Научно-исследовательскую экспериментальную лабораторию архитектурных форм и методов графирования. Преподавал в Транспортной академии НКПС имени И. В. Сталина, Ленинградском институте инженеров путей сообщения, Промышленной академии НКТП, Институте инженеров водного транспорта и в МАРХИ. Придумал методику графических построений и преподавания архитектурной графики, а его книги «Основы современной архитектуры», «Конструкции архитектурных и машинных форм» и «Архитектурные фантазии. 101 композиция» стали настольными у многих поколений зодчих. Яков Георгиевич прославился архитектурными фантазиями — ими вдохновлялись Рем Колхас и Заха Хадид, звезды рубежа XX–XXI веков.
Печатная машинка с черновиком письма от Якова Чернихова Сталину. В 1938 году архитектор просит Иосифа Виссарионовича предоставить возможность для научной работы. Письмо так и не было отправлено адресату, а в последние годы жизни Чернихов все же преподавал графику в Москве
Временная инсталляция «Рабочий стол Якова Чернихова». Кресло, подлокотники которого украшены бараньими головами, принадлежало Якову Чернихову. Из семейной коллекции
В последние годы жизни Яков Чернихов увлекся проблемой построения шрифтов по правилам золотого сечения и воссоздал шрифты для самаритянского, пальмирского, финикийского, эфиопского, формозского, тибетского языков
О Галерее им. Якова Чернихова
Культурно-выставочное пространство посвящено творчеству архитектора-визионера Якова Чернихова. В экспозиции представлена графика из серии «Архитектурные фантазии. 101 композиция», архивные фотографии, эскизы, личные вещи из семейного собрания, архитектурные модели и макеты, изготовленные Фондом им. Якова Чернихова. В галерее работает временная инсталляция «Рабочий стол Якова Чернихова» — копия кабинета в квартире на набережной канала Грибоедова. Куратор выставки — Андрей Александрович Чернихов, архитектор, председатель экспертного совета образовательной программы «Архитектура» НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, основатель и президент Международного архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова.
Дана Бенюмова
Руководитель культурных программ и директор УЦПР «Кочубей-центр» НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
«С 10 июля Галерея имени Якова Чернихова открывает свои двери для горожан. В День архитектора мы проведем экскурсию по Канатному цеху, мастер-классы по модульными шрифтам и несколько блоков лекций: среди спикеров — историк архитектуры Ксения Малич, архитектор Андрей Чернихов, историк Лев Лурье, искусствовед и директор издательского дома “Балтикум” Владимир Фролов. В будущем площадка будет работать как выставочное пространство и творческая лаборатория: лекции, воркшопы, дискуссии. Галерея станет местом для обмена идеями и опытом между преподавателями, студентами и всеми, кто увлечен современной архитектурой и искусством».
В 2025 году в Школе дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург запустят пятилетнюю образовательную программу «Архитектура», поэтому галерея станет для студентов местом изучения новаторских методов авангардистов: Якова Чернихова, Николая Ладовского, ВХУТЕМАС/ВХУТЕИН, Мастерской ТАФ и других.
Фото: Елизавета Медунецкая
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