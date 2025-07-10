Какой собор в Петербурге лишний? Почему совриск важен для Эрмитажа? Каково жить в городе-музее? Рассказывает Михаил Пиотровский

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Задача музея — воспитывать вкус у людей. Хороший вкус в понимании истории и в понимании того, что такое современное искусство. Рецептов представления современного искусства нет. В нашем проекте «Эрмитаж XX–XXI» мы стараемся найти форму такого представления. Это взгляд и отбор музея. С ним можно спорить или соглашаться. Провокация — побуждение к мысли, один из способов привлечь людей к искусству вообще и к современному в частности. Пусть спорят.

Классический пример — Венера Таврическая. Петр Великий привез ее в Россию и силой заставлял петербуржцев смотреть на статую обнаженной языческой богини.

В музее эксперименты допустимы, там можно делать то, что невозможно, к примеру, в церкви или на улице. Поэтому не стоит торопиться в выражении чувств по поводу того, что показывает музей, спешить активно выражать свое недовольство. Нужна цивилизованная дискуссия.

Надеюсь, выставки современного искусства опять вернут время, которое я безумно люблю, — время дискуссий. Как это было после выставки Пикассо в Эрмитаже в середине прошлого века, когда толпы людей собирались вместе и спорили друг с другом об искусстве.

Современное искусство отражает боли современности, поэтому раздражает. В свое время и старое искусство раздражало. Острые конфликты гасятся, когда предстают в историческом контексте. Не всем посетителям нравится, когда в экспозиции появляется что-то новое, особенно если это современное искусство. Но они не замечают, что в музее все время что-то меняется, мы вещи переставляем, заменяем, устраиваем диалоги.

Провоцируя, искусство заставляет людей задуматься. С одной стороны, мы объясняем: то, что показано в музее, правильно, это искусство. С другой стороны, в рамках музейных правил мы вызываем к диалогу. Мир разнообразен. Художники показывают его разнообразие, как по-разному его можно трактовать.

В музее есть места, где можно получить покой. Современное искусство — вызов. Если не хочешь его понимать, не возражай. Не понимаешь, не нравится — это нормально. А в «Лавках» Снейдерса все понимаешь, а в голландских натюрмортах? А на картине «Петр и Павел» Эль Греко понимаешь, о чем идет речь?