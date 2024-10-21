Церемония вручения «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Часть I

Церемония награждения «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 по традиции прошла в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа 17 октября. Гости были рады вновь собраться в локации с мощной историей. Тарелки в 16 номинациях получили выдающиеся рестораны и профессионалы индустрии. Было отдано 156 225 голосов за 129 участников — победителей выбирали не труженики отрасли, а их гости. Спасибо всем фуди и энтузиастам гастрономии, кто отдал свои голоса и поддержал любимых шефов и заведения. Собака.ru благодарит за поддержку генерального партнера Альфа-Банк, вместе мы формируем Петербург – гастрономическую столицу России.
Церемонию награждения вели главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк и обладательница двух премий «Тэффи» Дарья Александрова.
Кульминацией вечера стало объявление победителя в номинации «Лучший шеф-повар». Фуди выбрали Ивана Фролухина (Duoband) и Сергея Гальцева (italy&co.). Иван по всей стране запустил ревайвл французской кухни — именно под его таланты было открыто Frantsuza Bistrot, а теперь он возглавляет еще Duo и Harvest. Сергей Гальцев с детства мечтал стать шефом и даже перевыполнил план: за ним успех испано-латинской Juan Cantina Espanola и итальянского Giusto.
Победителем в номинации «Лучший новый ресторан», при поддержке А-Клуба, стал AGA — панорамный ресторан с выдающимися морепродуктами. Владельцу ресторана Александру Шавлиашвили и команде заведения вручил тарелку управляющий Альфа-Банка в Петербурге Антон Кузнецов.
Антон Кузнецов объявляет победителя в номинации «Лучший новый ресторан» при поддержке А-Клуба, закрытого делового сообщества Альфа-Банка
Виолетта Драйгор, Павел Бобров
«За развитие гастрономии в Петербурге» наша редакция наградила главных героев крафтового дела, визионеров пивоварения — продюсеров AF Brew Артема Кольчукова и Никиту Филиппова.
Чтобы огласить «Выбор редакции», на сцену поднялась гастрожурналист Собака.ru Дарья Павлюкевич. Победителем стала бренд-шеф ресторана Saro Мария Дементьева.
«Лучшим новым рестораном на каждый день» эксперты назвали Tel Aviv by Saviv с образцовой шавермой и правильным хумусом, а в номинации «Прорыв года среди шеф-поваров» тарелку получила Валерия Скуратова («ЕМ») — фуди отдали подавляющее количество голосов за нее. Валерия сделала большой шаг от военмеха и ракетостроения до главной кулинарной академии мира Le Cordon Bleu, в «ЕМ» миксует батат с гранатом, улитки с фиалками, жареный грейпфрут с синими яблоками.
Лучшими гастропродюсерами эксперты назвали Тимура Дмитриева и Михаила Соколова (italy&co.). У Тимура и Михаила были и пили все: коктейли на скрытой итальянской террасе Giusto, гигантскую паэлью от Juan в цветущем саду особняка Мясникова, и суперсветское музыкально-винное кафе Jam в Коломне.
Никита Филиппов, Артем Кольчуков
Валерия Скуратова
Коктейли с интересными и легкими вкусами, шоу-подачей традиционно стали частью атмосферы вечера. Награждение сопровождал Торговый дом «Рятико» и его напитки прямиком из Азии. Устрицы на поп-апе «Ultima Яндекс Еды» предлагали гостям сочетать с японским игристым саке. А коктейльный сет с акцентами на ингредиенты был создан в коллаборации «Рятико» и Perfect bars team: освежающей комбинацией шисо, лайма и свекольно-вишневой пенки (гости даже просили включить его в основное меню бара «Цветочки»), дынно-ананасовым твистом, крем-содой с пряной сливой. «Рятико» поддерживает развитие коктейльной культуры и барной индустрии. В номинации «Лучший новый бар» тарелку из рук Елены Журавель, директора по маркетингу Торгового дома «Рятико», получил победитель – команда открывшегося в этом году заведения «Кабак Вчера и навсегда»: Артем Балаев, Валерия Петрова и Борис Устюгов.
Тарелка в номинации «Лучший новый ресторан с морепродуктами» получил шеф Self Edge Japanese Дмитрий Тян: азиатский ресторан от Dreamteam поставил на самурайское качество рыбы как на суперсилу.
Дмитрий Тян
Надежда Третьякова
Валерий Горинов
Специальная номинация «Лучший ресторан с доставкой Ultima Яндекс Еда» — коллаборация премии «Что Где Есть в Петербурге» и премиального сервиса доставки еды из авторских ресторанов. Руководитель ресторанного бизнеса Яндекс Еды Александра Артюшкина вручила тарелку ресторану Jerome, поднявшему народный жанр доставки пиццы на достойную высоту: тесто замешивают по аутентичному неаполитанскому рецепту из итальянской муки — оно же, кстати, идет в утренние панино.
Лучшим ресторан с блюдами современной русской кухни фуди объявили ресторан «Банщики». Их вареники — ржаные с сулугуни и с вишней и сметанным кремом — главные хиты Петербурга.
Александра Артюшкина
Александра Артюшкина
Самую красивую номинацию этого года — «Очень красивая сервировка» — редакция Собака.ru придумала в коллаборации с Atelier de Portion. Арт-директор салона Анастасия Кучмина и ведущий дизайнер Наталья Мощенская объявили сразу двух победителей — ими стали рестораны Blackchops и Miо. Лауреатов ждал специальный приз: каждому победителю по 50 классических фарфоровых багетов в стиле барокко для будущих кулинарных шедевров.
Анастасия Кучмина, Наталья Мощенская
Геворкян Виталий, Романова Екатерина
Шевелева Ольга, Кабашная Александра
Собака.ru поздравила Гранд Отель Европа с юбилеем и вручила Юлии Пашковской, генеральному директору, и шеф-повару Денису Соболеву специальную наградную тарелку — «150 лет высокой гастрономии».
Среди специальных номинаций отметилась «За гастрономический масштаб» — победителем стал Vokzal 1853– самое большое гастрономическое пространство Петербурга и крупнейший фудмолл в Европе (девяносто корнеров и кухни всего мира!).
Мансур Валиев
Павел Бобров
Маргарита Котельникова из «Мечтателей» стала победителем в номинации «Прорыв года среди сомелье», лучшим в номинации «Лучшие кофейные профи» эксперты назвали мастера эспрессо — Данилу Кочеткова (Sibaristica). За лучший знаковый десерт — тирамису в Probka, наградную тарелку получил генеральный управляющий ресторана Александр Батушанский.
Лучшие завтраки, по мнению фуди, подают в ресторане Flori — и тарелку вручили бренд-шефу Дмитрию Шайкину и владельцу ресторана Олегу Корчагину. А для награждения за номинацию «Лучшая утка по-пекински» на сцену вышел коллектив ресторана-победителя — «Пищи династии Минь»: Игорь Зернов, сооснователь El Copitas bar и SEO Follow The Rabbits, Сергей Ким, шеф-повар ресторана, Николай Кисилев и остальные члены команды.
Мнения фуди разделились поровну в случае с номинацией «Лучшие шоты». Одинаковое количество голосов получили «Осознанный» во «Сне» и Borsch в Imbibe. На сцену вышли Лионел Рабеаривела и Никита Бичурин из Imbibe и Андрей Стряпихин и Алексей Мочнов из «Сна».
Маргарита Котельникова
Александр Батушанский
Дмитрий Шайкин, Олег Корчагин
Али Мамедов, Ольга Зелинская
Данила Кочетков
Елена Журавель, Виолетта Драйгор
Андрей Стряпихин, Алексей Мочнов
Никита Бичурин, Лионель Рабиаривелу
На вечере предлагали изысканные блюда: «Мясной дом Бородина» выступил партнером и угостил гостей двумя видами пастрами: из говядины и из индейки.
Пастрами готовят несколько дней и особым способом: сначала мясо солят, приправляют свежемолотыми специями, затем медленно коптят на дубовой щепе и, наконец, томят при определенной температуре и влажности несколько часов. Тщательная подготовка придает блюду характерный неповторимый вкус и нежнейшую текстуру мяса. Команда поваров Гранд Отеля Европа подали пастрами горячими тонко нарезанными ломтиками.
Партнером премии «Что Где Есть в Петербурге» стала компания Natura Pro. На церемонии гости смогли оценить качество и все разнообразие вкусов премиальных сыров линейки Natura Selection. Команда поваров «Гранд Отеля Европа» подготовила нежные профитроли с кремом из сыра с голубой плесенью Blue Creamy и ванильной грушей, а также запеченный камамбер с луковым мармеладом и чиабаттой. В нарезке подавались три вида сыра — пармезан, твердый сорт с ароматными нотками лесного ореха, Danablu с островатым послевкускием и Brie с белой благородной плесенью, сливочным вкусом и нежнейшей текстурой. В качестве десерта шеф Natura Pro подал чизкейк «Нью-Йорк» по классическому рецепту 1929 года на основе мягкого сливочного сыра.
Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — универсальный частный банк;
торговый дом Рятико — ведущего импортера качественных продуктов из Азии;
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов;
Компанию Natura Pro — производителя линейки деликатесных сыров Natura Selection;
Мясной дом Бородина — производителя колбас и мясных деликатесов;
Atelier de Portion — производителя индивидуальных коллекций посуды для ресторанов и отелей.
Фото: Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет
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