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Репортажи

Церемония вручения «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Часть I

Церемония награждения «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 по традиции прошла в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа 17 октября. Гости были рады вновь собраться в локации с мощной историей. Тарелки в 16 номинациях получили выдающиеся рестораны и профессионалы индустрии. Было отдано 156 225 голосов за 129 участников — победителей выбирали не труженики отрасли, а их гости. Спасибо всем фуди и энтузиастам гастрономии, кто отдал свои голоса и поддержал любимых шефов и заведения. Собака.ru благодарит за поддержку генерального партнера Альфа-Банк, вместе мы формируем Петербург – гастрономическую столицу России.

Дарья Александрова, Михаил Стацюк
Михаил Стацюк, Дарья Александрова

Церемонию награждения вели главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк и обладательница двух премий «Тэффи» Дарья Александрова.

Кульминацией вечера стало объявление победителя в номинации «Лучший шеф-повар». Фуди выбрали Ивана Фролухина (Duoband) и Сергея Гальцева (italy&co.). Иван по всей стране запустил ревайвл французской кухни — именно под его таланты было открыто Frantsuza Bistrot, а теперь он возглавляет еще Duo и Harvest. Сергей Гальцев с детства мечтал стать шефом и даже перевыполнил план: за ним успех испано-латинской Juan Cantina Espanola и итальянского Giusto.

Победителем в номинации «Лучший новый ресторан», при поддержке А-Клуба, стал AGA — панорамный ресторан с выдающимися морепродуктами. Владельцу ресторана Александру Шавлиашвили и команде заведения вручил тарелку  управляющий Альфа-Банка в Петербурге Антон Кузнецов.

 

Иван Фролухин. Сергей Гальцев
Иван Фролухин, Сергей Гальцев
Антон Кузнецов объявляет победителя в номинации «Лучший новый ресторан» при поддержке А-Клуба, закрытого делового сообщества Альфа-Банка

Антон Кузнецов объявляет победителя в номинации «Лучший новый ресторан» при поддержке  А-Клуба, закрытого делового сообщества Альфа-Банка

Александр Шавлиашвили. Ксения Подорожняк, Севиль Аскерова, Павел Сухопаров, Франческа Шавлиашвили, Ольга Киселёва, Антон Кузнецов
Александр Шавлиашвили, Ксения Подорожняк, Севиль Аскерова, Павел Сухопаров, Франческа Шавлиашвили, Ольга Киселёва, Антон Кузнецов
Александр Шавлиашвили. Франческа Шавлиашвили
Александр Шавлиашвили, Франческа Шавлиашвили
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Полина Маликова (Толстун). Ренат Маликов
Полина Маликова (Толстун), Ренат Маликов
Марина Наумова, Алексей Алексеев
Алексей Алексеев, Марина Наумова
Виолетта Драйгор, Павел Бобров

Виолетта Драйгор, Павел Бобров

Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Кирилл Соловейчик
Кирилл Соловейчик
Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Александр Рогов
Александр Рогов

«За развитие гастрономии в Петербурге» наша редакция наградила главных героев крафтового дела, визионеров пивоварения — продюсеров AF Brew Артема Кольчукова и Никиту Филиппова.

Чтобы огласить «Выбор редакции», на сцену поднялась гастрожурналист Собака.ru Дарья Павлюкевич. Победителем стала бренд-шеф ресторана Saro Мария Дементьева

«Лучшим новым рестораном на каждый день» эксперты назвали Tel Aviv by Saviv с образцовой шавермой и правильным хумусом, а в номинации «Прорыв года среди шеф-поваров» тарелку получила Валерия Скуратова («ЕМ») — фуди отдали подавляющее количество голосов за нее. Валерия сделала большой шаг от военмеха и ракетостроения до главной кулинарной академии мира Le Cordon Bleu, в «ЕМ» миксует батат с гранатом, улитки с фиалками, жареный грейпфрут с синими яблоками.

Лучшими гастропродюсерами эксперты назвали Тимура Дмитриева и Михаила Соколова (italy&co.). У Тимура и Михаила были и пили все: коктейли на скрытой итальянской террасе Giusto, гигантскую паэлью от Juan в цветущем саду особняка Мясникова, и суперсветское музыкально-винное кафе Jam в Коломне.

 

 

Никита Филиппов, Артем Кольчуков

Никита Филиппов, Артем Кольчуков

Ирина Оганова
Ирина Оганова
Тимофей Милюков. Николай Тельнов , Никита Купавых , Полина Абдулова, Никита Улыбин, Семён Павлович , Андрей Жаврид
Тимофей Милюков, Николай Тельнов , Никита Купавых , Полина Абдулова, Никита Улыбин, Семён Павлович , Андрей Жаврид
Татьяна Тылевич. Дмитрий Тылевич
Татьяна Тылевич, Дмитрий Тылевич
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Мария Дементьева
Мария Дементьева
Мария Дементьева, Назар Коломиец. Андрей Ермишкин
Мария Дементьева, Назар Коломиец, Андрей Ермишкин
Алексей Феликсов, Алина Феликсова
Алексей Феликсов, Алина Феликсова
Тимур Дмитриев
Тимур Дмитриев
Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксенова-Шабловская
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксенова-Шабловская
Валерия Скуратова

Валерия Скуратова

Коктейли с интересными и легкими вкусами, шоу-подачей традиционно стали частью атмосферы вечера. Награждение сопровождал Торговый дом «Рятико» и его напитки прямиком из Азии. Устрицы на поп-апе «Ultima Яндекс Еды» предлагали гостям сочетать с японским игристым саке. А коктейльный сет с акцентами на ингредиенты был создан в коллаборации «Рятико» и Perfect bars team: освежающей комбинацией шисо, лайма и свекольно-вишневой пенки (гости даже просили включить его в основное меню бара «Цветочки»), дынно-ананасовым твистом, крем-содой с пряной сливой. «Рятико» поддерживает развитие коктейльной культуры и барной индустрии. В номинации «Лучший новый бар» тарелку из рук Елены Журавель, директора по маркетингу Торгового дома «Рятико», получил победитель – команда открывшегося в этом году заведения «Кабак Вчера и навсегда»: Артем Балаев, Валерия Петрова и Борис Устюгов.

Тарелка в номинации «Лучший новый ресторан с морепродуктами» получил шеф Self Edge Japanese Дмитрий Тян: азиатский ресторан от Dreamteam поставил на самурайское качество рыбы как на суперсилу.

Артем Балаев. Борис Устюгов, Валерия Петрова, Елена Журавель
Артем Балаев, Борис Устюгов, Валерия Петрова, Елена Журавель
Анастасия Дианова, Артем Балаев
Артем Балаев, Анастасия Дианова
Николай Киселев
Николай Киселев
Дмитрий Тян

Дмитрий Тян

Надежда Третьякова

Надежда Третьякова

Антон Исаков. Ольга Шанина
Антон Исаков, Ольга Шанина
Александр Малич
Александр Малич
Иван Ляшук. Майя Губайдуллина
Иван Ляшук , Майя Губайдуллина
Юнона Незванкина
Юнона Незванкина
Валерий Горинов

Валерий Горинов

Специальная номинация «Лучший ресторан с доставкой Ultima Яндекс Еда» — коллаборация премии «Что Где Есть в Петербурге» и премиального сервиса доставки еды из авторских ресторанов. Руководитель ресторанного бизнеса Яндекс Еды Александра Артюшкина вручила тарелку ресторану Jerome, поднявшему народный жанр доставки пиццы на достойную высоту: тесто замешивают по аутентичному неаполитанскому рецепту из итальянской муки — оно же, кстати, идет в утренние панино.

Лучшим ресторан с блюдами современной русской кухни фуди объявили ресторан «Банщики». Их вареники — ржаные с сулугуни и с вишней и сметанным кремом — главные хиты Петербурга.

Александра Артюшкина

Александра Артюшкина

Екатерина Яценко. Александра Артюшкина, Павел Циклинский, Андрей Мусихин
Екатерина Яценко, Александра Артюшкина, Павел Циклинский, Андрей Мусихин
Александра Артюшкина

Александра Артюшкина

Анастасия Контарович, Мария Евневич
Анастасия Контарович, Мария Евневич
Антон Рудзат, Евгения Сероусова
Антон Рудзат, Евгения Сероусова
Стас Пауль. Евгения Шимолина
Стас Пауль, Евгения Шимолина
Эдуард Мурадян
Эдуард Мурадян
Ирина Парфенова. Екатерина Знак
Ирина Парфенова, Екатерина Знак

Самую красивую номинацию этого года — «Очень красивая сервировка» — редакция Собака.ru придумала в коллаборации с Atelier de Portion. Арт-директор салона Анастасия Кучмина и ведущий дизайнер Наталья Мощенская объявили сразу двух победителей — ими стали рестораны Blackchops и Miо. Лауреатов ждал специальный приз: каждому победителю по 50 классических фарфоровых багетов в стиле барокко для будущих кулинарных шедевров.

 

Марк Лапин, Ксения Лапина. Наталья Мощенская, Анастасия Кучмина
Ксения Лапина, Марк Лапин, Наталья Мощенская, Анастасия Кучмина
Марк Лапин, Ксения Лапина
Марк Лапин, Ксения Лапина
Анастасия Кучмина, Наталья Мощенская

Анастасия Кучмина, Наталья Мощенская

Илья Бурнасов
Илья Бурнасов
Илья Бурнасов. Ольга Архипова, Кристина Нестеренко
Илья Бурнасов, Ольга Архипова, Кристина Нестеренко
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Геворкян Виталий, Романова Екатерина

Геворкян Виталий, Романова Екатерина

Михаил Авербах. Мотя Ларионова
Михаил Авербах, Мотя Ларионова
Павел Кейв
Павел Кейв
Шевелева Ольга, Кабашная Александра

Шевелева Ольга, Кабашная Александра

Собака.ru поздравила Гранд Отель Европа с юбилеем и вручила Юлии Пашковской, генеральному директору, и шеф-повару Денису Соболеву специальную наградную тарелку — «150 лет высокой гастрономии».

Среди специальных номинаций отметилась «За гастрономический масштаб» — победителем стал Vokzal 1853– самое большое гастрономическое пространство Петербурга и крупнейший фудмолл в Европе (девяносто корнеров и кухни всего мира!).

Юлия Пашковская. Денис Соболев
Юлия Пашковская, Денис Соболев
Дарья Удалена, Алексей Осипчук
Алексей Осипчук, Дарья Удалена
Илья Бурнасов. Алексей Каневский
Илья Бурнасов, Алексей Каневский
Алёна Мариничева. Алексей Полетаев, Сергей Куперин, Ирина Труфанова, Иван Андреев, Нина Филимонова
Алёна Мариничева, Алексей Полетаев, Сергей Куперин, Ирина Труфанова, Иван Андреев, Нина Филимонова
Елизавета Менис. Элеонора Шмидт
Елизавета Менис, Элеонора Шмидт
Мансур Валиев

Мансур Валиев

Светлана Соколова
Светлана Соколова
Павел Бобров

Павел Бобров

Маргарита Котельникова из «Мечтателей» стала победителем в номинации «Прорыв года среди сомелье», лучшим в номинации «Лучшие кофейные профи» эксперты назвали мастера эспрессо — Данилу Кочеткова (Sibaristica). За лучший знаковый десерт — тирамису в Probka, наградную тарелку получил генеральный управляющий ресторана Александр Батушанский.

Лучшие завтраки, по мнению фуди, подают в ресторане Flori — и тарелку вручили бренд-шефу Дмитрию Шайкину и владельцу ресторана Олегу Корчагину. А для награждения за номинацию «Лучшая утка по-пекински» на сцену вышел коллектив ресторана-победителя — «Пищи династии Минь»: Игорь Зернов, сооснователь El Copitas bar и SEO Follow The Rabbits, Сергей Ким, шеф-повар ресторана, Николай Кисилев и остальные члены команды.

Мнения фуди разделились поровну в случае с номинацией «Лучшие шоты». Одинаковое количество голосов получили «Осознанный» во «Сне» и Borsch в Imbibe. На сцену вышли Лионел Рабеаривела и Никита Бичурин из Imbibe и Андрей Стряпихин и Алексей Мочнов из «Сна».

 

Маргарита Котельникова

Маргарита Котельникова

Николай Киселев, Даниил Золотухин, Игорь Зернов. Анна Тюжина, Сергей Ким, Никита Воронин, Елена Машина, Александра Куборская
Николай Киселев, Игорь Зернов, Даниил Золотухин, Анна Тюжина, Сергей Ким, Никита Воронин, Елена Машина, Александра Куборская
Кристина Сасонко
Кристина Сасонко
Александр Батушанский

Александр Батушанский

Анастасия Петрук
Анастасия Петрук
Дмитрий Шайкин, Олег Корчагин

Дмитрий Шайкин, Олег Корчагин

Али Мамедов, Ольга Зелинская

Али Мамедов, Ольга Зелинская

Данила Кочетков

Данила Кочетков

Елена Журавель, Виолетта Драйгор

Елена Журавель, Виолетта Драйгор

Андрей Стряпихин, Алексей Мочнов

Андрей Стряпихин, Алексей Мочнов

Александра Флейшман
Александра Флейшман
Никита Бичурин, Лионель Рабиаривелу

Никита Бичурин, Лионель Рабиаривелу

Ксения Дубяго
Ксения Дубяго

На вечере предлагали изысканные блюда: «Мясной дом Бородина» выступил партнером и угостил гостей двумя видами пастрами: из говядины и из индейки. 
Пастрами готовят несколько дней и особым способом: сначала мясо солят, приправляют свежемолотыми специями, затем медленно коптят на дубовой щепе и, наконец, томят при определенной температуре и влажности несколько часов. Тщательная подготовка придает блюду характерный неповторимый‌ вкус и нежнейшую текстуру мяса.  Команда поваров Гранд Отеля Европа подали пастрами горячими тонко нарезанными ломтиками. 

Партнером премии «Что Где Есть в Петербурге» стала компания Natura Pro. На церемонии гости смогли оценить качество и все разнообразие вкусов премиальных сыров линейки Natura Selection.  Команда поваров  «Гранд Отеля Европа» подготовила нежные профитроли с кремом из сыра с голубой плесенью Blue Creamy и ванильной грушей, а также запеченный камамбер с луковым мармеладом и чиабаттой. В нарезке подавались три вида сыра — пармезан, твердый сорт с ароматными нотками лесного ореха, Danablu с островатым послевкускием и Brie с белой благородной плесенью, сливочным вкусом и нежнейшей текстурой. В качестве десерта шеф Natura Pro подал чизкейк «Нью-Йорк» по классическому рецепту 1929 года на основе мягкого сливочного сыра.

Пастрами из говядины

Пастрами из говядины

Пастрами из индейки

Пастрами из индейки

DJ Yampolskaya

DJ Yampolskaya

Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии: 
 
генерального партнера АО «Альфа-Банк» —  универсальный частный банк; 
 
торговый дом Рятико  ведущего импортера качественных продуктов из Азии; 
 
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов; 
 
Компанию Natura Pro  производителя линейки деликатесных сыров Natura Selection; 
 
Мясной дом Бородина — производителя колбас и мясных деликатесов; 
 
Atelier de Portion  производителя индивидуальных коллекций посуды для ресторанов и отелей.

Фото: Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024
Люди:
Елизавета Менис, Александр Малич, Юнона Незванкина Татьяна Тылевич, Светлана Соколова , Стас Пауль, Тимофей Милюков, Алексей Алексеев, Евгения Сероусова, Антон Рудзат, Алена Мельникова, Антон Исаков, Виталий Аксенов-Шабловский, Александр Рогов, Иван Ляшук , Илья Бурнасов, Алёна Мариничева, Ксения Лапина, Дарья Павлюкевич, Михаил Стацюк, Алина Феликсова, Иван Фролухин, Марк Лапин, Олег Перфилов, Даниил Золотухин, Юлия Матвиенко, Екатерина Яценко, Назар Коломиец, Юлия Пашковская, Мария Евневич, Алексей Феликсов, Марина Наумова, Ирина Оганова, Дарья Александрова, Артем Балаев, Кристина Сасонко , Алексей Осипчук, Кирилл Соловейчик, Ксения Дубяго, Полина Маликова (Толстун), Мария Дементьева, Александр Шавлиашвили, Александра Флейшман, Эдуард Мурадян, Дарья Удалена, Анастасия Петрук, Михаил Авербах, Тимур Дмитриев, Анастасия Дианова, Игорь Зернов, Николай Киселев, Инесса Гаевская, Анастасия Контарович, Ирина Парфенова

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