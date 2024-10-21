Церемония вручения «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Часть I

Церемонию награждения вели главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк и обладательница двух премий «Тэффи» Дарья Александрова.

Кульминацией вечера стало объявление победителя в номинации «Лучший шеф-повар». Фуди выбрали Ивана Фролухина (Duoband) и Сергея Гальцева (italy&co.). Иван по всей стране запустил ревайвл французской кухни — именно под его таланты было открыто Frantsuza Bistrot, а теперь он возглавляет еще Duo и Harvest. Сергей Гальцев с детства мечтал стать шефом и даже перевыполнил план: за ним успех испано-латинской Juan Cantina Espanola и итальянского Giusto.

Победителем в номинации «Лучший новый ресторан», при поддержке А-Клуба, стал AGA — панорамный ресторан с выдающимися морепродуктами. Владельцу ресторана Александру Шавлиашвили и команде заведения вручил тарелку управляющий Альфа-Банка в Петербурге Антон Кузнецов.