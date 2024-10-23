Церемония вручения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Часть 2

Публикуем вторую часть репортажа с церемонии награждения победителей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Как проходило награждение победителей смотрите в первой части. Имена победителей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 можно прочитать здесь. Списки всех номинаций и участников премии — здесь.
Мы поздравляем всех лауреатов и номинантов, а горожан призываем и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!
Сергей Гальцев, Ольга Крошкина
Никита Купавых, Полина Абдулова, Никита Улыбин, Тимофей Милюков, Семен Павлович, Андрей Жаврид
Антон Кузнецов
Сергей Дивин, Эльмира Гаджимурадова, Ван Тун
В сентябре редакция Собака.ru» назвала лучшие рестораны, шефов и блюда 2024 года. Список всех номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» был опубликован на сайте sobaka.ru. 16 номинаций, 129 участников! Победителей определяли фуди — 30 уважаемых петербуржцев: от главного тренера Хоккейного Клуба СКА Романа Ротенберга и писательницы Ирины Огановой до художника Покраса Лампаса и владелицы Максидома Марии Евневич.
Валерия Скуратова
Алексей Каневский
Роман Клюквин, Дмитрий Тян
Роман Галкин, Виталий Геворкян
Александра Артюшкина
Андрей Кузьмин, Элеонора Шмидт
Ольга Каменева
Ольга Шевелева, Елена Остапкевич, Михаил Ляско, Наталья Постникова
Андрей Иванов
Александра Павлова
Виталий Геворкян, Екатерина Романова
Екатерина Ефремова, Нина Квасяк, Марина Блохина
Денис Барабанов
Нина Квасняк
Анастасия Кучмина, Наталья Мощенская
Данила Кочетков, Анастасия Ваинская
Анастасия Ваинская, Данила Кочетков, Антон Каратаев, Максим Бевзюк, Кира Бевзюк, Екатерина Плешкевич
Андрей Кашицин, Светлана Шпак, Елена Журавель, Евгений Дромницкий
Анастасия Манаенкова
Екатерина Васильева
Анна Зотова, Дмитрий Абрамов
Мы поздравляем победителей и всех номинантов премии! Ноябрьский номер журнала Собака.ru редакция посвятила всем героям премии «Что Где Есть в Петербурге» и нашей главной аксиоме: Петербург — гастрономическая столица России.
Маргарита Котельникова, Виталий Папп
Владимир Басов
Валентина Хлистун
Алексей Мочнов, Оксана Чугункина, Валерия Глушкина, Андрей Стряпихин
Елена Полякова
Ариф Найджи
Марина Никишина, Елена Коробова
Екатерина Ефремова, Нина Квасняк, Мария Блохина
Яна Гущина
Ярослав Свинцов, Дмитрий Рысев
Александра Решетова
Полина Шевцова
Роман Меркушин
Максим Болонкин
Бадма Адучеев
Наталья Шумакова
Мария Соболева
Елена Юферева
Юлия Суслова, Елена Жеребкова
Антон Аброян
Мария Ситник
Дарья и Кирилл Скорик
Лиля Товмасян, Аман Оразов, Марина Товмасян
Джильберто Нассер, Дмитрий Санин
Олеся Лихощак, Наталия Геллер, Марианна Ямпольская, Алина Гапсаматова, Марина Макалекта, Юрий Касевин
Анатолий Фролов, Алиса Гюнтнер
Екатерина Плешкевич
Екатерина Маркова
Аман Оразов
Петр Долгих, Даниил Сычев
Дарья Смирнова
Карима Уразбаева
Анна Коварская
Анна Касаткина
Вероника Носкова
Карима Уразбаева, Ксения Демричева
Аделаида Исхакова, Александр Ломака
Сергей Тарасов
Александра Фуголь
Вита Копосова
Георгий и Татьяна Рыковы
Ольга Глушкова, Альбина Епланова
Тимофей Могилевский
Елизавета Нефедова
Филипп Ваганов, Александр Денисов
Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — универсальный частный банк;
торговый дом Рятико — ведущего импортера качественных продуктов из Азии;
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов;
Компанию Natura Pro — производителя линейки деликатесных сыров Natura Selection;
Мясной дом Бородина — производителя колбас и мясных деликатесов;
Atelier de Portion — производителя индивидуальных коллекций посуды для ресторанов и отелей.
Фото: Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет, Елена Дейно
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