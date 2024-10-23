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Репортажи

Церемония вручения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Часть 2

Публикуем вторую часть репортажа с церемонии награждения победителей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Как проходило награждение победителей смотрите в первой части. Имена победителей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 можно прочитать здесь. Списки всех номинаций и участников премии — здесь.

Мы поздравляем всех лауреатов и номинантов, а горожан призываем и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!

Иван Фролухин
Иван Фролухин
Сергей Гальцев, Ольга Крошкина

Сергей Гальцев, Ольга Крошкина

Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Никита Купавых, Полина Абдулова, Никита Улыбин, Тимофей Милюков, Семен Павлович, Андрей Жаврид

Никита Купавых, Полина Абдулова, Никита Улыбин, Тимофей Милюков, Семен Павлович, Андрей Жаврид

Мария Федулина, Станислав Федулин
Мария Федулина, Станислав Федулин
Кирилл Соловейчик, Татьяна Тылевич. Дмитрий Тылевич
Кирилл Соловейчик, Татьяна Тылевич, Дмитрий Тылевич
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Александр Шавлиашвили
Александр Шавлиашвили
Антон Кузнецов

Антон Кузнецов

Марк Лапин, Ксения Лапина
Марк Лапин, Ксения Лапина
Надежда Третьякова. Полина Шпеко, Дэниел Хогландер
Надежда Третьякова, Полина Шпеко, Дэниел Хогландер
Юлия Пашковская
Юлия Пашковская
Алина Феликсова, Алексей Феликсов
Алексей Феликсов, Алина Феликсова
Тимур Дмитриев
Тимур Дмитриев
Илья Бурнасов. Ольга Архипова, Кристина Нестеренко
Илья Бурнасов, Ольга Архипова, Кристина Нестеренко
Сергей Дивин, Эльмира Гаджимурадова, Ван Тун

Сергей Дивин, Эльмира Гаджимурадова, Ван Тун

В сентябре редакция Собака.ru» назвала лучшие рестораны, шефов и блюда 2024 года. Список всех номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» был опубликован на сайте sobaka.ru. 16 номинаций, 129 участников! Победителей определяли фуди — 30 уважаемых петербуржцев: от главного тренера Хоккейного Клуба СКА Романа Ротенберга и писательницы Ирины Огановой до художника Покраса Лампаса и владелицы Максидома Марии Евневич.

 

Мария Евневич, Артем Балаев, Мария Федулина
Мария Федулина, Станислав Федулин, Мария Евневич, Артем Балаев
Борис Тимчук
Борис Тимчук
Марина Краснова
Марина Краснова
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Валерия Скуратова

Валерия Скуратова

Алексей Каневский

Алексей Каневский

Роман Клюквин, Дмитрий Тян

Роман Клюквин, Дмитрий Тян

Светлана Соколова
Светлана Соколова
Роман Галкин, Виталий Геворкян

Роман Галкин, Виталий Геворкян

Екатерина Яценко. Дмитрий Романский, Павел Циклинский, Андрей Мусихин
Екатерина Яценко, Дмитрий Романский, Павел Циклинский, Андрей Мусихин
Александра Артюшкина

Александра Артюшкина

Марина Наумова. Валерий Горинов
Марина Наумова, Валерий Горинов
Эдуард Мурадян. Ксения Мурадян
Эдуард Мурадян, Ксения Мурадян
Дарья Павлюкевич. Егор Подкопаев
Дарья Павлюкевич, Егор Подкопаев
Андрей Кузьмин, Элеонора Шмидт

Андрей Кузьмин, Элеонора Шмидт

Кристина Сасонко
Кристина Сасонко
Антон Исаков. Ольга Шанина
Антон Исаков, Ольга Шанина
Александр Рогов. Павел Бобров
Александр Рогов, Павел Бобров
Ольга Каменева

Ольга Каменева

Ольга Шевелева, Елена Остапкевич, Михаил Ляско, Наталья Постникова

Ольга Шевелева, Елена Остапкевич, Михаил Ляско, Наталья Постникова

Сюзанна Шиндер
Сюзанна Шиндер
Сюзанна Шиндер. Андрей Иванов, Илья Татаринов
Сюзанна Шиндер, Андрей Иванов, Илья Татаринов
Андрей Иванов

Андрей Иванов

Василий Марков
Василий Марков
Александра Павлова

Александра Павлова

Карина Карелина, Игорь Михайлюк
Игорь Михайлюк, Карина Карелина
Максим Ражев
Максим Ражев
Алёна Мариничева
Алёна Мариничева
Александра Флейшман. Максим Сундетов
Александра Флейшман, Максим Сундетов
Виталий Геворкян, Екатерина Романова

Виталий Геворкян, Екатерина Романова

Екатерина Ефремова, Нина Квасяк, Марина Блохина

Екатерина Ефремова, Нина Квасяк, Марина Блохина

Денис Барабанов

Денис Барабанов

Нина Квасняк

Нина Квасняк

Анастасия Кучмина, Наталья Мощенская

Анастасия Кучмина, Наталья Мощенская

Йос Фрумкин
Йос Фрумкин
Данила Кочетков, Анастасия Ваинская

Данила Кочетков, Анастасия Ваинская

Анастасия Ваинская, Данила Кочетков, Антон Каратаев, Максим Бевзюк, Кира Бевзюк, Екатерина Плешкевич

Анастасия Ваинская, Данила Кочетков, Антон Каратаев, Максим Бевзюк, Кира Бевзюк, Екатерина Плешкевич

Андрей Кашицин, Светлана Шпак, Елена Журавель, Евгений Дромницкий

Андрей Кашицин, Светлана Шпак, Елена Журавель, Евгений Дромницкий

Анастасия Манаенкова

Анастасия Манаенкова

Екатерина Васильева

Екатерина Васильева

Александр Пименов, Йос Фрумкин. Александр Ломака, Борис Кондратьев, Юлия Авакумова, Светлана Голобородько
Александр Пименов, Йос Фрумкин, Александр Ломака, Борис Кондратьев, Юлия Авакумова, Светлана Голобородько
Александр Тоболь
Александр Тоболь
Анна Зотова, Дмитрий Абрамов

Анна Зотова, Дмитрий Абрамов

Мы поздравляем победителей и всех номинантов премии! Ноябрьский номер журнала Собака.ru редакция посвятила всем героям премии «Что Где Есть в Петербурге» и нашей главной аксиоме: Петербург — гастрономическая столица России.

Маргарита Котельникова, Виталий Папп

Маргарита Котельникова, Виталий Папп

Ксения Дубяго. Наталия Геллер, Олеся Лихощак, Юрий Касевин, Алина Гапсаматова, Марина Макалекта
Ксения Дубяго, Наталия Геллер, Олеся Лихощак, Юрий Касевин, Алина Гапсаматова, Марина Макалекта
Антон Исаков, Марина Наумова, Алексей Алексеев
Антон Исаков, Марина Наумова, Алексей Алексеев
Владимир Басов

Владимир Басов

Валентина Хлистун

Валентина Хлистун

Алексей Мочнов, Оксана Чугункина, Валерия Глушкина, Андрей Стряпихин

Алексей Мочнов, Оксана Чугункина, Валерия Глушкина, Андрей Стряпихин

Елена Полякова

Елена Полякова

Ариф Найджи

Ариф Найджи

Марина Никишина, Елена Коробова

Марина Никишина, Елена Коробова

Екатерина Ефремова, Нина Квасняк, Мария Блохина

Екатерина Ефремова, Нина Квасняк, Мария Блохина

Яна Гущина

Яна Гущина

Ярослав Свинцов, Дмитрий Рысев

Ярослав Свинцов, Дмитрий Рысев

Юлия Пашковская. Александра Голованова, Екатерина Васильева, Наталия Игнатова, Денис Соболев, Юлия Пашковская, Елена Ильченко
Юлия Пашковская, Александра Голованова, Екатерина Васильева, Наталия Игнатова, Денис Соболев, Юлия Пашковская, Елена Ильченко
Александра Решетова

Александра Решетова

Татьяна Неклюдова
Татьяна Неклюдова
Полина Шевцова

Полина Шевцова

Роман Меркушин

Роман Меркушин

Максим Болонкин

Максим Болонкин

Юнона Незванкина, Екатерина Яценко
Екатерина Яценко, Юнона Незванкина
Бадма Адучеев

Бадма Адучеев

Наталья Шумакова

Наталья Шумакова

Мария Соболева

Мария Соболева

Елена Юферева

Елена Юферева

Юлия Суслова, Елена Жеребкова

Юлия Суслова, Елена Жеребкова

Антон Аброян

Антон Аброян

Мария Ситник

Мария Ситник

Кристина Массон. Антон Харебов
Кристина Массон, Антон Харебов
Дарья и Кирилл Скорик

Дарья и Кирилл Скорик

Лиля Товмасян, Аман Оразов, Марина Товмасян

Лиля Товмасян, Аман Оразов, Марина Товмасян

Джильберто Нассер, Дмитрий Санин

Джильберто Нассер, Дмитрий Санин

Олеся Лихощак, Наталия Геллер, Марианна Ямпольская, Алина Гапсаматова, Марина Макалекта, Юрий Касевин

Олеся Лихощак, Наталия Геллер, Марианна Ямпольская, Алина Гапсаматова, Марина Макалекта, Юрий Касевин

Анатолий Фролов, Алиса Гюнтнер

 Анатолий Фролов, Алиса Гюнтнер

Екатерина Плешкевич

Екатерина Плешкевич

Екатерина Маркова

Екатерина Маркова

Аман Оразов

Аман Оразов

Петр Долгих, Даниил Сычев

Петр Долгих, Даниил Сычев

Дарья Смирнова

Дарья Смирнова

Карима Уразбаева

Карима Уразбаева

Анна Коварская

Анна Коварская

Анна Касаткина

Анна Касаткина

Ольга Коста
Ольга Коста
Вероника Носкова

Вероника Носкова

Карима Уразбаева, Ксения Демричева

Карима Уразбаева, Ксения Демричева

Аделаида Исхакова, Александр Ломака

Аделаида Исхакова, Александр Ломака

Сергей Тарасов

Сергей Тарасов

Дмитрий Грозный
Дмитрий Грозный
Александра Фуголь

Александра Фуголь

Вита Копосова

Вита Копосова

Георгий и Татьяна Рыковы

Георгий и Татьяна Рыковы

Ольга Глушкова, Альбина Епланова

Ольга Глушкова, Альбина Епланова

Тимофей Могилевский

Тимофей Могилевский

Елизавета Нефедова

Елизавета Нефедова

Филипп Ваганов, Александр Денисов

Филипп Ваганов, Александр Денисов

Милан Кононов, Анна Тюжина

Милан Кононов, Анна Тюжина

Ирина Хлопова

Ирина Хлопова

Татьяна Ломакина

Татьяна Ломакина

Анжелика Смирнова

Анжелика Смирнова

Наталья Хаметова

Наталья Хаметова

Ольга Каргина

Ольга Каргина

Екатерина Маркова, Мирослава Голуб

Екатерина Маркова, Мирослава Голуб

Виктория Иванова, Диана Акгаева

 Виктория Иванова, Диана Акгаева

Елизавета Артановская, Павел Шкаровский

Елизавета Артановская, Павел Шкаровский

Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии: 
 
генерального партнера АО «Альфа-Банк» —  универсальный частный банк; 
 
торговый дом Рятико  ведущего импортера качественных продуктов из Азии; 
 
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов; 
 
Компанию Natura Pro  производителя линейки деликатесных сыров Natura Selection; 
 
Мясной дом Бородина — производителя колбас и мясных деликатесов; 
 
Atelier de Portion  производителя индивидуальных коллекций посуды для ресторанов и отелей.

Фото: Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет, Елена Дейно

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024
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