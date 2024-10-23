Церемония вручения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Часть 2

Публикуем вторую часть репортажа с церемонии награждения победителей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Как проходило награждение победителей смотрите в первой части. Имена победителей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 можно прочитать здесь. Списки всех номинаций и участников премии — здесь.

Мы поздравляем всех лауреатов и номинантов, а горожан призываем и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!