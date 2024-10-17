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Что Где Есть

Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2024

Церемония награждения нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 только что завершилась в бальном зале «Гранд Отеля Европа», который отмечает 150 лет! Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов, из которого 30 фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших.

Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!

Лучший новый ресторан

Предоставлено пресс-службой AGA

AGA

Лучший новый ресторан на каждый день

Предоставлено пресс-службой Tel Aviv by Saviv

Tel Aviv by Saviv

Лучший новый бар

Предоставлено пресс-службой кабака «Вчера и навсегда»

Кабак «Вчера и навсегда»

Очень красивая сервировка

совместно с Atelier de Portion for restaurant

Blackchops
Предоставлено пресс-службой Blackchops

Blackchops

Mio
Предоставлено пресс-службой ресторана Mio

Mio

Blackchops и Mio

Лучший ресторан с доставкой в «ULTIMA Яндекс.Еда»

Предоставлено пресс-службой Jerome

Jerome

Лучший ресторан с морепродуктами

Предоставлено пресс-службой Self Edge Japanese

Self Edge Japanese

Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни

Предоставлено пресс-службой «Банщиков»

«Банщики»

Лучший шеф-повар

Сергей Гальцев
Предоставлено пресс-службой italy&co

Сергей Гальцев

Иван Фролухин
Предоставлено пресс-службой Duoband

Иван Фролухин

Сергей Гальцев (italy&co) и Иван Фролухин (Duoband)

Прорыв среди шеф-поваров

Предоставлено пресс-службой ЕМ

Валерия Скуратова (ЕМ)

Лучшие гастропродюсеры 

Предоставлено пресс-службой italy&co

Тимур Дмитриев и Михаил Соколов (italy&co)

Прорыв года среди сомелье

Предоставлено пресс-службой кафе «Мечтатели»

Маргарита Котельникова («Мечтатели»)

Лучшие кофейные профи

Предоставлено пресс-службой Sibaristica

Данила Кочетков (Sibaristica)

Лучшие шоты

Предоставлено пресс-службой Imbibe
Предоставлено пресс-службой ресторана «Cон»

Borsch в Imbibe и «Осознанный» в ресторане «Сон» 

Лучшая утка по-пекински

Предоставлено пресс-службой «Пища династии Минь»

«Пища династии Минь»

Лучшие новые завтраки

Предоставлено пресс-службой Flori

Flori

Лучшие знаковые ресторанные десерты

Предоставлено пресс-службой ресторана Probka

Тирамису в Probka

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Предоставлено пресс-службой заведения AF Brew

Артем Кольчуков и Никита Филиппов (AF Brew)

AF Brew

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Анатолий Мариничев — под его руководством в Петербурге открылся самый большой фудмолл Европы Vokzal 1853
Vokzal 1853

Анатолий Мариничев — под его руководством в Петербурге открылся самый большой фудмолл Европы Vokzal 1853

Vokzal 1853

Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии: 
 
генерального партнера АО «Альфа-Банк» —  универсальный частный банк; 
 
торговый дом Рятико  ведущего импортера качественных продуктов из Азии; 
 
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов; 
 
Компанию Natura Pro  производителя линейки деликатесных сыров Natura Selection; 
 
Мясной дом Бородина — производителя колбас и мясных деликатесов; 
 
Atelier de Portion  производителя индивидуальных коллекций посуды для ресторанов и отелей.

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024

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