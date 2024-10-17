Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2024

Церемония награждения нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 только что завершилась в бальном зале «Гранд Отеля Европа», который отмечает 150 лет! Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов, из которого 30 фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших.
Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!
AGA
Tel Aviv by Saviv
Кабак «Вчера и навсегда»
Очень красивая сервировка
совместно с Atelier de Portion for restaurant
Blackchops и Mio
Jerome
Self Edge Japanese
«Банщики»
Сергей Гальцев (italy&co) и Иван Фролухин (Duoband)
Валерия Скуратова (ЕМ)
Тимур Дмитриев и Михаил Соколов (italy&co)
Маргарита Котельникова («Мечтатели»)
Данила Кочетков (Sibaristica)
Borsch в Imbibe и «Осознанный» в ресторане «Сон»
«Пища династии Минь»
Flori
Тирамису в Probka
Выбор редакции
Мария Дементьева (Saro)
150 лет высокой гастрономии
«Гранд Отель Европа»
За развитие гастрономии
Артем Кольчуков и Никита Филиппов (AF Brew)
AF Brew
За гастрономический масштаб
Анатолий Мариничев — под его руководством в Петербурге открылся самый большой фудмолл Европы Vokzal 1853
Vokzal 1853
Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — универсальный частный банк;
торговый дом Рятико — ведущего импортера качественных продуктов из Азии;
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов;
Компанию Natura Pro — производителя линейки деликатесных сыров Natura Selection;
Мясной дом Бородина — производителя колбас и мясных деликатесов;
Atelier de Portion — производителя индивидуальных коллекций посуды для ресторанов и отелей.
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