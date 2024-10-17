Победители премии «Что где есть в Петербурге» — 2024

Церемония награждения нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 только что завершилась в бальном зале «Гранд Отеля Европа», который отмечает 150 лет! Народным голосованием был сформирован шорт-лист финалистов, из которого 30 фуди — наш экспертный совет — выбрали лучших из лучших.

Редакция «Собака.ru» поздравляет всех лауреатов и номинантов, а горожан призывает и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!