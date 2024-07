Знакомьтесь, шеф ресторана Saro Мария Дементьева — она спровоцировала гастробум на Петроградской и строит с командой второй ресторан в центре

Как делить кухню с баскетболистами, причем здесь софт-скиллс и где ждать новый ресторан

Saro стартовал в 2021 году и, еще даже не открывшись, сразу доходчиво заявил о себе. Вокруг стройка, пыль, стекло, бетон. А на окнах будущего ресторана — душещипательная цитата из Pink Floyd: команда Saro (говорим же, гики!) напечатала ее на защитных экранах, чтобы заранее задать особое настроение проекту. Это были строки из песни High Hopes: “The grass was greener / The light was brighter / The taste was sweeter / The nights of wonder / With friends surrounded”. В треке лирический герой ностальгирует по месту, где трава зеленее, вкус слаще, а ночи в окружении друзей — чудесны. Именно таков сегодня Saro: в июле 2024-го террасу окружают березы и сирень встык с уличными посадками ресторана Frantsuza Bistrot от команды Дмитрия Блинова и Рената Маликова Duoband — и сейчас это центровой светский хот-спот Петербурга. Так что почетное звание пионеров золотого треугольника Петроградской к команде Saro уходит абсолютно заслуженно. И вдогонку от нас лично к Марии Дементьевой — респект за то, какой вдохновляющей ролевой моделью она (и мы в этом уверены!) служит сотням нынешних девчонок, которые, может быть, прямо сейчас намазывают кетчуп на тост и мечтают, как станут шеф-поварами, когда вырастут.

С Назаром и Андреем мы готовим второй ресторан — он будет в два раза больше Saro, в историческом здании и в центре Петербурга.

«Петроградская с тех пор, как мы въехали, сильно прокачалась. И конечно, было страшно, когда у тебя за стенкой открывается такой мастодонт, как Блинов с его “Французом”. “Ну вот и всё, — подумалось, — песенка спета”. А в итоге получилось даже лучше — стать единой точкой притяжения, хотя у каждого и свои гости. Настолько тут теперь намолено, что уже хотим отсюда уехать. (Смеется.) А если серьезно, то с Назаром и Андреем мы готовим второй ресторан — он будет в два раза больше Saro, в историческом здании и в центре Петербурга, но там, где снова вокруг никого — как было, когда мы открывались на Петроградской. Может, и новую локацию расшевелим?