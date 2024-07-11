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Знакомьтесь, шеф ресторана Saro Мария Дементьева — она спровоцировала гастробум на Петроградской и строит с командой второй ресторан в центре

Бренд-шеф ресторана Saro Мария Дементьева — визионер-урбанист: в 2021 году вместе с командой первыми въехали в золотой треугольник Петроградской (это сейчас между Левашовским и Большой Зелениной главный ресторанный кластер, и Frantsuza Bistrot Дмитрия Блинова делит территорию с MAD Романа Грачева, — тогда же район был terra incognita для общепита!). А еще все городские гастрогики (это те, кто максимально понимает в точных деталях!) обожают Дементьеву: записываются в очередь на трюфельные бургеры и тост тоннато со свежим тунцом, сидят на террасе Saro среди берез по соседству с Теодором Курентзисом и Полиной Бондаревой. И важно: с жареных нектаринов Дементьевой официально начинается лето в Петербурге.

Мария Дементьева. Майка HURMA, брюки MIST, колье REMARKET VINTAGE TBILISI, перчатки LOVA, туфли STEVE MADDEN
Екатерина Малыгина
Мария Дементьева, Майка HURMA, брюки MIST, колье REMARKET VINTAGE TBILISI, перчатки LOVA, туфли STEVE MADDEN

Утка с вишней, midcenture и шугейз: из чего сделан Saro

Мáксима Гиппократа в Петербурге звучит так: ты — то, у кого ты ешь. Это футбольный клуб у нас один — «Зенит», а когда речь заходит о шеф-поварах, петербуржцы тут же делятся на множество пассионарных конкурирующих фан-клубов и готовы спорить до изнеможения, в каком ресторане круче крудите и класснее кассуле.

Самые весомые аргументы — всегда у гастрогиков: прогрессивных и насмотренных едоков с очень требовательным вкусом. И готовы поручиться, что любимый шеф значительного числа самых продвинутых фуди — Мария Дементьева из Saro. Во-первых, стиль Марии — как раз для гурманов с глобальной насмотренностью: элегантный, живописный, но не громкий — без суперумамных соусов и многофигурных композиций на тарелке. Всего две-три краски, но зато в какой небесной гармонии! Недаром Маша детство провела в Русском музее. Гребешок с зеленым горошком и красной икрой, утиная грудка с вишней и луком конфи, буррата с узбекскими томатами и тахини... Чувствуете? Да, палитра по-васнецовски сочная, но подача точная как у конструктивистов.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

А еще все гастрогики сходятся вот в чем: в Saro умеют в феноменальную, даже фанатичную проработку деталей. Вместе с Дементьевой их пестуют Назар Коломиец и Андрей Ермишкин, бренд-консультанты ресторана. Интерьер — с благородным вайбом мидсенчури: скругленные углы сделанной на заказ дубовой обшивки, отреставрированные стулья 1960-х из Дании, многоярусная люстра из рифленых капель муранского стекла (чего стоило привезти тоннаж этого светильника из Италии!). Фарфор — редкий дизайнерский Serax: не какая-то там основная линия, а из драгоценного дропа иконы деконструктивизма Анн Демельмейстер. Посуда Ginori — только из коллекционного винтажа: чайный сервиз увели практически из музейного фонда. У Дементьевой сестра живет в Милане, папа в Абруццо, так что семейным подрядом привозят оливковое масло, пекорино и даже паста-машину. А еще саундтрек в Saro просто выдающийся — от современного шугейза в лице моднейшего берлинца Rip Swirl до гипнотичного mellow хип-хопа от Isaiah Rashad.

Фарфор — редкий дизайнерский Serax, из драгоценного дропа иконы деконструктивизма Анн Демельмейстер.

Как сумма всего вышесказанного — в Saro явка эстетов, как на презентации арт-дропа «Собака.ru». Главред сайта sobaka.ru Михаил Стацюк (а также сосед и фанат Saro!) ручается: чаще, чем в светской хронике, за соседними столиками на набережной Адмирала Лазарева он встречает дирижера Теодора Курентзиса, режиссера и художественного руководителя musicAeterna Dance Анну Гусеву, а также основательницу хаба современного искусства Masters Полину Бондареву. И даже хозяйки суперсветского ресторана «Сад», что на Большой Зелениной, Наталья Цыпленко и Анна Овчинникова регулярно заходят на завтрак по-соседски. Вот еще инсайд от Стацюка! Не только культурный истеблишмент высоко ценит Дементьеву: передовые шеф-повара от Артема Гребенщикова (Bobo) до Олега Перфилова (Crevette) тоже вносят Машу в личные топы коллег.

И важно: все адепты Saro живут по одному расписанию, а точнее, единому таймлайну, составленному из сезонных новинок. Зиму встречают с запеченной лопаткой ягненка с салатом из фенхеля и красными апельсинами. По календарным праздникам ждут бургеры с трюфельным соусом. А лето начинается только тогда, когда Дементьева приготовит свой шедевр — жареные нектарины со сливочным джелато.

Мария Дементьева. Платье WARM IN, перчатки LOVA, туфли STEVE MADDEN, колье UNODE50
Мария Дементьева, Платье WARM IN, перчатки LOVA, туфли STEVE MADDEN, колье UNODE50

Мария подтверждает: в день у нее уходит по 5 килограммов фруктов, то есть урожай целого сада за месяц! «Нектаринов в Saro нужно действительно очень много: некоторые гости просят даже им звонить, как только они появятся, правдами-неправдами отпрашиваются с работы и приезжают за десертом. И даже зимой с надеждой спрашивают: “А вдруг?” Та же история происходит с трюфельными бургерами, которые мы вводим в меню только по важным праздникам вроде дня рождения Saro: нас часто просят оставить их на постоянной основе, но из-за маленькой кухни это сложно. При этом спрос неизменно большой: гости уже научены бронировать бургеры заранее, просят отложить по 4, а то и по 8 штук.

Что касается вечных хитов Saro из основного меню — это тартин с тартаром из тунца (позиция фигурирует чуть ли не в каждом заказе!), тартар из лопатки с фермерской зеленью и айоли, суп из пармезана с крабом и корнем сельдерея. Как-то я на этот суп будто обиделась и подумала, что он мне не нужен. Но завсегдатаи Saro потребовали его обратно — я вернула и не пожалела. Да, такие преданные и мотивированные у нас гости, сердечная им за это благодарность».

Номинант премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 и одно из самых продаваемых блюд Saro: в тартаре с картофелем фри и айоли всё по классике, но

Номинант премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 и одно из самых продаваемых блюд Saro: в тартаре с картофелем фри и айоли всё по классике, но каждый элемент доведен до совершенства

Мастер-класс по тартару, кастаньоле и супу из пармезана

Как компьютерные нёрды жонглируют кодами и гаджетами, так и у шеф-поваров, кумиров гастрономических гиков, есть свои приемы и лайфхаки. Возьмем, например, тартар Дементьевой (вошел в список лучших на премии «Что где есть в Петербурге» «Собака.ru»!). В рецепте всё по классике: лопатка, два вида лука и каперсы, картофель фри, айоли с анчоусами и ворох зелени. При этом Дементьева вводит каждый элемент настолько щедро и вволю, что тартар едва помещается на тарелку — и эффект грандиозный. Или вот есть в Saro суп-пюре: обычно такие делают из овощей и скромно приправляют сыром. А Дементьева делает инверсию: суп — из пармезана, поэтому плотный, яркий, и сельдерей там только на подпевках. Даже вместо сырников у Марии — итальянские кастаньоле с фисташковым пралине: обаятельная вариация на любимое всеми блюдо. И важно: завтраки в Saro стали такими востребованными, что, кажется, сама Маша удивляется — их сметают даже в доставке.

Мария Дементьева. Топ BEFREE, джинсы &OTHER STORIES, колье и браслет UNODE50, сапоги MSCHF
Екатерина Малыгина
Мария Дементьева, Топ BEFREE, джинсы &OTHER STORIES, колье и браслет UNODE50, сапоги MSCHF

«Сначала мы сомневались в необходимости опции доставки из Saro, но теперь это важное направление — особенно во время завтрака. При этом заказывают буквально всё: не только авокадо-тосты, но и просто кашу — овсянку с вареньем из черной смородины и зеленым маслом. Как я вообще придумываю свою еду? Двигаюсь скорее от визуальной части. Сохраняю понравившиеся фото в соцсетях поваров, листаю кулинарные книги. Не для того, чтобы что-то повторить: иногда мне просто нравится картинка, цвета или геометрия. Они служат вдохновением, а дальше уже додумываю, из каких продуктов соберу блюдо. Чаще всего зарисовываю: набрасываю на бумаге тарелку и то, как еда будет на ней выглядеть. Вообще люблю писать и рисовать от руки — это со школы. Я училась в гимназии при Русском музее, плюс в художественной школе в РГПУ им. Герцена, занималась бальными танцами: уклон был сто процентов гуманитарный. В Русском музее, помню, благоговела перед масштабом Айвазовского, когда ты, маленький человечек, стоишь перед этой исполинской волной посреди зала. А когда мы уже как старшеклассники водили экскурсии для тех, кто помладше, мне нравились люминесцентные пейзажи Куинджи: есть в нем что-то магическое. Уроки несколько дней в неделю проходили в корпусе Бенуа. И мама любит рассказывать, как я лет в двенадцать пришла домой и сказала, что меня бесит и сам музей, и особенно Малевич. Родители ответили: “Маш, там в соседнем дворе Ваню бесит, что его бьют каждый день, а тебя — Малевич”. Так я поняла, что в тепличных условиях растут далеко не все. Теперь, конечно, искусство авангарда я ценю. Недавно в Москве ходила в Новую Третьяковку на Малевича прицельно. И, вспоминая то ребяческое негодование, с такой теплотой думала о семье — какое счастливое детство они мне устроили. Наш близкий родственник Михаил Гурьев — заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа, так что золотые чудо-часы “Павлин” я видела из первых рядов: представляете, как повезло?»

Бренд-шеф Мария Дементьева и бренд-консультанты Назар Коломиец и Андрей Ермишкин вместе создали Saro для гастрогиков золотого треугольника Петроградки
Архивы пресс-служб

Бренд-шеф Мария Дементьева и бренд-консультанты Назар Коломиец и Андрей Ермишкин вместе создали Saro для гастрогиков золотого треугольника Петроградки

Чему учиться в гатчинской леди-бучер и у Фабрицио Фатуччи

Как главный летописец жизни замечательных шефов Петербурга, «Собака.ru» располагает некоторой статистикой: бабушки (а также мамы, тети и няни) — главные лица в профориентации будущих поваров. Лучшего кондитера Петербурга, а то и России Алексея Гребенщикова из BoBo замотивировали пойти в ремесло мамины хворост и торт-муравейник. Сенсационному шефу Алексею Алексееву из Futurist и Inner выбрать призвание помогли румяные бабушкины котлетки. Дементьева в творческой биографии тоже вспоминает бабушку, но (спойлер!) с неожиданным сюжетным твистом.

Мы изучали бактерии и технологии, кухни Европы и гастрономическое влияние стран друг на друга: база очень хорошая.

«Чаще всего повара говорят, что в детстве на путь истинный их наставили какие-нибудь бабулины пирожки. А моя бабушка была главврачом, оперирующим хирургом, акушером-гинекологом. Мама тоже врач, соответственно, они всегда на дежурствах, дома никто не готовил, что найдешь в холодильнике, то и съешь. Так что фантазировать на тему еды я начала самостоятельно и очень рано. У меня были два фирменных блюда. Булка со сливочным маслом и медом: еще одна моя бабушка — из Уфы, и трехлитровые банки ароматного башкирского меда всегда стояли на полке в доступе. Второе блюдо — точно такой же бутер, только с кетчупом. Я родилась в Приозерске, дача находилась в лесу, и помню, как восьмилетняя шла с собакой и корзиной за дом собирать грибы и потом сама их жарила. Еще мы успели пожить в Гатчине, и там на местном рынке работала совершенно выдающаяся женщина-мясник: в белом халате, очень статная и властная, по моим детским ощущениям. Белокурые волосы с химией, красная помада, а как она азартно рубила туши: просто персонаж из фильмов Киры Муратовой! Я даже подумала: «Вот когда вырасту, хочу так же выглядеть». И у меня почти получилось. (Смеется.)

В скрэмбле с прошутто и копченой страчателлой из меню завтраков Saro используют копченый сыр от итальянской сыроварни, пармскую ветчину и сладкие
Архивы пресс-служб

В скрэмбле с прошутто и копченой страчателлой из меню завтраков Saro используют копченый сыр от итальянской сыроварни, пармскую ветчину и сладкие узбекские томаты

После школы я пошла в Санкт-Петербургский политехнический университет: все-таки когда 16-летнего человека спрашивают, кем он хочет быть всю оставшуюся жизнь, ответить правильно сложно. У меня никогда не было тяги к математике, но я проходила по олимпиаде и в итоге отучилась на экономическом в Международной высшей школе управления. Сразу поняла, что не мое, но, как человек последовательный, не бросила. Пока ходила в университет, продолжала готовить для души, так что друзья подарили мне сертификаты на мастер-классы Фабрицио Фатуччи. У этого осевшего в России шефа-итальянца, кстати, успели поучиться все классные шефы — от братьев Березуцких до Антона Исакова. Что именно на тех курсах мы готовили, уже не скажу, но сама атмосфера понравилась, и я спросила, где можно поучиться поварскому делу, — так в 2014 году я оказалась на программе Culinary Arts в институте SWISSAM. Тогда это была полностью американская система, все преподаватели — из-за рубежа. Мы изучали бактерии и технологии, кухни Европы и гастрономическое влияние стран друг на друга: база очень хорошая. Был у нас пожилой повар Сэм из Нью-Йорка, так он однажды чуть ли не час вещал, как важно соблюдать порядок и дисциплину. Тогда думала, какая скука, но теперь все это мне очень помогает. В институте я писала доклад про Арама Мнацаканова, главу Probka Family, — как человека, на которого мне хочется равняться. Так что, выпустившись из SWISSAM, хотела работать именно в его ресторанах. Нацелилась на Jerome, но Арам передал это заведение в управление Антонио Фреза — и я осталась с ним.

Феерическая конусообразная люстра из муранского стекла, обеденный комплект из Дании 1960-х годов — всё с историей и именем — добывали в галерее
Архивы пресс-служб

Феерическая конусообразная люстра из муранского стекла, обеденный комплект из Дании 1960-х годов — всё с историей и именем — добывали в галерее дизайна XX века (Correct Form Gallery), на частных аукционах или производили на заказ

В свой первый рабочий день в Jerome я столкнулась, мягко говоря, не с лощеной картинкой SWISSAM'а, где все в кипенно-белых кителях обсуждают мишленовские звезды: пришла домой и расплакалась — как так! Но на следующий день вышла на работу, а потом еще и еще — и так два года подряд: спасибо шефу Косте Михееву, что наставлял и направлял. Правда, уже тогда я наметила себе дорожку: у меня будет собственный ресторан. Из Jerome Миша Соколов (сооснователь “italy&co.”) позвал в только открывавшийся “Ателье Tapas&Bar” с шефом Колей Рязанцевым: в плане творчества было очень много возможностей, с кайфом проработала там еще два года. Соколов и его партнер по “italy&co.” Тимур Дмитриев тогда активно развивались, в том числе продюсировали азиатский Ezo Izakaya возле ДЛТ. Меня взяли шеф-поваром: было, конечно, очень волнительно. До этого мне не приходилось обеспечивать бесперебойную работу на кухне, а тут, если не успею закупить продукты, всё — процесс встанет. Но обошлось: раменами, роллами и суши я проруководила до 2019-го. К пандемии с Назаром и Андреем (вместе мы были еще с “Ателье”) нам удалось найти инвестора на свой первый ресторан, так что в самоизоляцию ушли рисовать будущий Saro. Место выбрали тогда в медвежьем углу Петроградской — это сейчас все знают ЖК One Trinity Place, а мы въезжали в дом на уровне котлована. Да и по части ресторанов в этом квартале острова ничего не было: кто бы мог подумать, что район станет настолько популярным».

Piatto с лососем в утреннем меню Saro — оммаж континентальным завтракам в отелях: красная рыба слабой соли, молодой картофель, маринованные огурцы
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Piatto с лососем в утреннем меню Saro — оммаж континентальным завтракам в отелях: красная рыба слабой соли, молодой картофель, маринованные огурцы, вареное яйцо и датский хлеб со взбитым сливочным маслом

Как делить кухню с баскетболистами, причем здесь софт-скиллс и где ждать новый ресторан 

Saro стартовал в 2021 году и, еще даже не открывшись, сразу доходчиво заявил о себе. Вокруг стройка, пыль, стекло, бетон. А на окнах будущего ресторана — душещипательная цитата из Pink Floyd: команда Saro (говорим же, гики!) напечатала ее на защитных экранах, чтобы заранее задать особое настроение проекту. Это были строки из песни High Hopes: “The grass was greener / The light was brighter / The taste was sweeter / The nights of wonder / With friends surrounded”. В треке лирический герой ностальгирует по месту, где трава зеленее, вкус слаще, а ночи в окружении друзей — чудесны. Именно таков сегодня Saro: в июле 2024-го террасу окружают березы и сирень встык с уличными посадками ресторана Frantsuza Bistrot от команды Дмитрия Блинова и Рената Маликова Duoband — и сейчас это центровой светский хот-спот Петербурга. Так что почетное звание пионеров золотого треугольника Петроградской к команде Saro уходит абсолютно заслуженно. И вдогонку от нас лично к Марии Дементьевой — респект за то, какой вдохновляющей ролевой моделью она (и мы в этом уверены!) служит сотням нынешних девчонок, которые, может быть, прямо сейчас намазывают кетчуп на тост и мечтают, как станут шеф-поварами, когда вырастут.

С Назаром и Андреем мы готовим второй ресторан — он будет в два раза больше Saro, в историческом здании и в центре Петербурга.

«Петроградская с тех пор, как мы въехали, сильно прокачалась. И конечно, было страшно, когда у тебя за стенкой открывается такой мастодонт, как Блинов с его “Французом”. “Ну вот и всё, — подумалось, — песенка спета”. А в итоге получилось даже лучше — стать единой точкой притяжения, хотя у каждого и свои гости. Настолько тут теперь намолено, что уже хотим отсюда уехать. (Смеется.) А если серьезно, то с Назаром и Андреем мы готовим второй ресторан — он будет в два раза больше Saro, в историческом здании и в центре Петербурга, но там, где снова вокруг никого — как было, когда мы открывались на Петроградской. Может, и новую локацию расшевелим?

Кокосовое джелато для домашней булочки шу с соленой карамелью и горячим французским шоколадом делает главный мороженщик Петербурга Николай Шишканов в
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Кокосовое джелато для домашней булочки шу с соленой карамелью и горячим французским шоколадом делает главный мороженщик Петербурга Николай Шишканов в своем Popio

Что касается женского вопроса в профессии! Если в кондитерах почти одни девушки, то девчат среди шеф-поваров действительно мало. Чем не повод попробовать себя в этом ремесле? Конечно, стереотипов много: что работа физически тяжелая, что мужской коллектив слушаться не будет. Это все ерунда: у меня, скажем, все повара парни. Да какие! Есть даже киноактер-баскетболист — звезда “Движения вверх”. Все ребята очень творческие: один су-шеф, скажем, делает ювелирные украшения и работает с деревом. Повторюсь: кухня маленькая, и надо выбирать людей еще и по софт-скиллс. Тебе придется делить с этим человеком одно пространство 12 часов — конечно, важно, чтобы коллеги разделяли и твое мировоззрение. Удобная позиция говорить, что женщин на ресторанных кухнях притесняют. Картами, которые тебе сданы, нужно пользоваться с умом: на кухне вообще развита система манипуляций. Я вот миролюбивая, но требовательная. Если проблема серьезная — не копи в себе, а сразу приходи поговорить. А вот если просто поспорить, то увольте. Всегда говорю, ничего не может быть проще: когда мне что-то не нравится, просто скажи “хорошо” и поставь меня этим в тупик, ведь дальше развитие конфликта невозможно. А девчушке, что сейчас мастерит бутер из хлеба с кетчупом, скажу вот что: будь кем и какой захочешь. Я, как человек немного асоциальный, шучу, что в повара пошла, чтобы меньше с людьми общаться. Думала, буду на кухне за кулисами, где меня никто не заметит, — а вот сейчас сижу час даю интервью. А видели бы вы меня, когда торгуюсь на рынке, собираю из лего модель порше или играю на приставке в любимый триллер Heavy Rain: просто дипломат, нейрохирург и коммандос в одном лице. Да, здравствуйте, меня зовут Мария, и я играю в компьютерные игры: как и многие петербургские шефы, кстати — надо бы собраться как-нибудь вместе побродить в сети».

Текст: Анастасия Павленкова

Фото: Екатерина Малыгина

Стиль: Карина Крапива

Визаж: Мария Евсеева

Свет: Айрат Муратов Skypoint

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Материал из номера:
Июль
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Мария Дементьева

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