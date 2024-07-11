Знакомьтесь, шеф ресторана Saro Мария Дементьева — она спровоцировала гастробум на Петроградской и строит с командой второй ресторан в центре

Что касается женского вопроса в профессии! Если в кондитерах почти одни девушки, то девчат среди шеф-поваров действительно мало. Чем не повод попробовать себя в этом ремесле? Конечно, стереотипов много: что работа физически тяжелая, что мужской коллектив слушаться не будет. Это все ерунда: у меня, скажем, все повара парни. Да какие! Есть даже киноактер-баскетболист — звезда “Движения вверх”. Все ребята очень творческие: один су-шеф, скажем, делает ювелирные украшения и работает с деревом. Повторюсь: кухня маленькая, и надо выбирать людей еще и по софт-скиллс. Тебе придется делить с этим человеком одно пространство 12 часов — конечно, важно, чтобы коллеги разделяли и твое мировоззрение. Удобная позиция говорить, что женщин на ресторанных кухнях притесняют. Картами, которые тебе сданы, нужно пользоваться с умом: на кухне вообще развита система манипуляций. Я вот миролюбивая, но требовательная. Если проблема серьезная — не копи в себе, а сразу приходи поговорить. А вот если просто поспорить, то увольте. Всегда говорю, ничего не может быть проще: когда мне что-то не нравится, просто скажи “хорошо” и поставь меня этим в тупик, ведь дальше развитие конфликта невозможно. А девчушке, что сейчас мастерит бутер из хлеба с кетчупом, скажу вот что: будь кем и какой захочешь. Я, как человек немного асоциальный, шучу, что в повара пошла, чтобы меньше с людьми общаться. Думала, буду на кухне за кулисами, где меня никто не заметит, — а вот сейчас сижу час даю интервью. А видели бы вы меня, когда торгуюсь на рынке, собираю из лего модель порше или играю на приставке в любимый триллер Heavy Rain: просто дипломат, нейрохирург и коммандос в одном лице. Да, здравствуйте, меня зовут Мария, и я играю в компьютерные игры: как и многие петербургские шефы, кстати — надо бы собраться как-нибудь вместе побродить в сети».

Текст: Анастасия Павленкова

Фото: Екатерина Малыгина

Стиль: Карина Крапива

Визаж: Мария Евсеева

Свет: Айрат Муратов Skypoint