Поп-ап первого коктейльного бара России и новый бар Jam в Коломне: что еще ждать от italy&co.

Поп-ап первого коктейльного бара России «Медведь» и музыкальный бар Jam в историческом районе Коломна: все наши надежды на гастрономическое фэнси и светскую жизнь взвалил на свои плечи сооснователь italy&co. ресторатор Михаил Соколов.
Белая и черная рубашки HUMANIST
Кто
В 2010 году на Петроградке открылся первый ресторан Italy, впоследствии давший старт italy&co. – компании Михаила Соколова и Тимура Дмитриева, подарившей нам десятки впечатляющих проектов! Мы их особенно любим за домашнюю пасту и классный светский вайб в Salone, отменное мясо на гриле в Hitch, кесадилью с чоризо и тако с цыпленком в Juan, румяные стейки и классическую котоллету алла миланезе в Bist — «Лучшем новом ресторане на каждый день» премии «Что где есть в Петербурге» — 2023.
Первый коктейльный бар России
В ресторане Goose Goose, который отвечает у “italy&co.” за элегантный файндайнинг, где а-ля рюс — вроде трюфельных оладий — встречает апеннинские ньокки с черным трюфелем, открылся поп-ап-бар «Медведь», оммаж самому первому коктейльному заведению России, которое работало 117 лет назад в этом же здании на Большой Конюшенной, 27. Внутри Goose Goose вместе с командой Tselovalnik воссоздали интерьер по архивным фото и историческим справкам (барная стойка, шторы, светильники, картины, цветы и настенные часы), выставили оригинальные обеденные тарелки, серебряные суповые ложки Christofle и карточки из подлинного меню 1900 года. В качестве закуски подадут бутерброд с итальянским салом лардо, сырный гужер с зеленым горошком и расстегай с красной и белой рыбой.
Что будет
Вместе с гением всех последних мест italy&co., «Лучшим флортендером» по версии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022, операционным директором Виктором Мельковым и шеф-бартендером Игорем Лобурцевым команда строит музыкальный бар Jam. Будет секретный молодой шеф, поп-ап сомелье, вечеринки и классный летний двор с грилем, лежаками и петанком. Бар откроется в новомодном пространстве Hideout в историческом квартале рядом с Мариинским театром и «Лендоком». Здесь уже квартирует пекарня Aster Bakery, а скоро появятся апартаменты, кинотеатр и выставочное пространство.
А в аристократическом особняке Мясникова XIX века, на вечеринках во дворе которого мы проводили все лето, скоро откроется зал-гостиная с меню Joli Grand Bistrot под куполом на втором этаже!
HITCH на Медиков обновляется и в конце ноября концепция сменится на Rustic Italian. Отличное мясо дополнят итальянские специалитеты в меню, а шеф-поваром станет Иван Лучкин (бренд-шеф московского ресторана BRUXX).
Факты:
- Поп-ап бара «Медведь» доступен до 26 ноября. С понедельника по среду команда Tselovalnik проводит здесь барную медиацию — экскурсию по пространству.
- Корпоративная культура “italy&co.” возведена в абсолют: регулярно для сотрудников проводятся тренинги, квесты и даже собрания в лесу! А их внутренний печатный глянцевый журнал i-P вот-вот будет доступен в диджитал для всех — в телеграм-канале «команда italy&co.»
Михаил Соколов
Сооснователь italy&co.
«Оглядываясь назад и оценивая наш вклад в индустрию, я бы сказал, что мы сделали образовательную революцию. Мы пришли в тот момент, когда эпоха ресторанов, блистающих в нулевые, подходила к концу. Но наш подход заключался не в том, чтобы сломать все старое и на его месте построить новое, а в том, чтобы образовывать индустрию и в конечном итоге привести ее туда, где она находится сейчас.
С самого начала мы делали проекты для людей по обе стороны сервиса: для тех, кто его даёт, и тех, кто получает. Мы вкладывались в развитие нашей команды всем, чем могли – временем, знаниями, опытом, деньгами. У нас даже свой институт был! Во всем, что касалось Италии, мы были самыми компетентными. Нам не хотелось быть одними из многих, кто просто готовит пиццу и пасту. Мы хотели транслировать культуру, обычаи и традиции этой страны. Чтобы вы могли побывать в Италии просто сходив в ресторан рядом с домом.
Для меня, как для ресторатора, одной из главных задач стало воспроизведение той атмосферы, которая окружала меня, пока я жил и работал в Италии. Я переехал туда в 1998 году и потратил много лет на то, чтобы понять эту страну, изучить культуру и ритуалы и почувствовать её так же, как чувствуют местные жители. Именно там я проникся той страстью и вкусом к жизни, которые вы можете почувствовать даже в тех наших проектах, которые изначально не про Италию.
Наша ценность в том, что мы не просто берём и копируем. Фундамент каждого из проектов – это личный опыт и знания, накапливаемые годами. И один из ярчайших примеров – это Salone. Обедая в Италии я каждый день мечтал о том, что однажды у меня будет свой ресторан, где точно так же будут стоять бабушки-пастайоло и лепить такую же свежую пасту по своим фамильным рецептам. И я счастлив, что нам это удалось.»
Фотограф: Василий Швецов
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Алексей Радченко
Сет-дизайнер: Саша Самойлова
Ассистенты стилиста: Мария Меркулова, Ева Пикулина
Свет: Алексей Галенин, Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
Комментарии (0)