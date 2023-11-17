Поп-ап первого коктейльного бара России и новый бар Jam в Коломне: что еще ждать от italy&co.

Сооснователь italy&co.

«Оглядываясь назад и оценивая наш вклад в индустрию, я бы сказал, что мы сделали образовательную революцию. Мы пришли в тот момент, когда эпоха ресторанов, блистающих в нулевые, подходила к концу. Но наш подход заключался не в том, чтобы сломать все старое и на его месте построить новое, а в том, чтобы образовывать индустрию и в конечном итоге привести ее туда, где она находится сейчас.

С самого начала мы делали проекты для людей по обе стороны сервиса: для тех, кто его даёт, и тех, кто получает. Мы вкладывались в развитие нашей команды всем, чем могли – временем, знаниями, опытом, деньгами. У нас даже свой институт был! Во всем, что касалось Италии, мы были самыми компетентными. Нам не хотелось быть одними из многих, кто просто готовит пиццу и пасту. Мы хотели транслировать культуру, обычаи и традиции этой страны. Чтобы вы могли побывать в Италии просто сходив в ресторан рядом с домом.

Для меня, как для ресторатора, одной из главных задач стало воспроизведение той атмосферы, которая окружала меня, пока я жил и работал в Италии. Я переехал туда в 1998 году и потратил много лет на то, чтобы понять эту страну, изучить культуру и ритуалы и почувствовать её так же, как чувствуют местные жители. Именно там я проникся той страстью и вкусом к жизни, которые вы можете почувствовать даже в тех наших проектах, которые изначально не про Италию.

Наша ценность в том, что мы не просто берём и копируем. Фундамент каждого из проектов – это личный опыт и знания, накапливаемые годами. И один из ярчайших примеров – это Salone. Обедая в Италии я каждый день мечтал о том, что однажды у меня будет свой ресторан, где точно так же будут стоять бабушки-пастайоло и лепить такую же свежую пасту по своим фамильным рецептам. И я счастлив, что нам это удалось.»