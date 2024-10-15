Ужин Собака.ru с экспертами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024

В этом году экспертный совет фуди принимал Recolte, предлагая блюда сразу трех ресторанных проектов Duoband: Duo Gastrobar Dubai (номинированы и отмечены гидом Michelin!), Harvest и Recolte. На ужине прошел второй этап премии. Закрытым голосованием знатоки гастрономического Петербурга определили лучших из списка финалистов в каждой из 16 номинаций. Их имена мы объявим 17 октября на церемонии награждения в Гранд Отеле Европа.
Шеф-повар ресторанов Tartarbar, Recolte и Oggi Андрей Ковалев презентовал специальное сет-меню из 8 перемен. Гости пробовали легендарные и знаковые блюда из меню сразу трех ресторанных проектов Duoband: Duo Gastrobar Dubai (номинированы и отмечены гидом Michelin!), Harvest и Recolte.
Про уникальное сопровождение ужина прямиком из Японии рассказала Елена Журавель, директор по маркетингу торгового дома Рятико: для двух первых блюд из сета был подобран винный пейринг, а идеальным гастрономическим сочетанием к основным подачам блюд стал флагман торгового дома — премиальное сакэ от трех разных производителей, каждое со своей сложной органолептикой (специально для ценителей высокого вкуса!)
Валерия Морозова
Борис Прахин, Елена Качановская
Андрей Ковалев
Светлана Шпак, Елена Журавель, Андрей Кашицин
Елена Потапова, Елена Остапкевич, Ольга Шевелева
Анна Князева, Екатерина Положенцева, Ильяс Ханбиков , Александра Селиванова, Евгения Лялюшкина
Виолетта Драйгор
Ужин открывала изысканная закуска — севиче из батата с грейпфрутом в обрамлении легкого кисло-сладкого соуса. Далее фуди дегустировали тартар из ягненка в дополнении айоли из щавеля и зерновыми чипсами, а после на столы вынесли еще одну элегантную закуску — обжаренный тост из солодового хлеба венчали кантабрийские анчоусы, за утонченность и мультисенсорность вкуса в блюде отвечал выдержанный сыр «Matured Havarti» от Natura Selection с тонким сливочным ароматом. Гастрономический деликатес дополнили сальса из свежих томатов, лимонный айоли и песто из петрушки.
Перед основным горячим гостям предложили молодую капусту с черным трюфелем и сливочным соусом и равиоль, начиненный крабом и лангустинами в идеальном мэтче с выдержанным сыром «Matured Havarti», придавшим блюду легкую пикантность. Настроение поддержали премиальные сакэ разной степени шлифовки (чем больше степень, тем премиальнее напиток!). После заслуженные гастроценители дегустировали обжаренную вырезку ягненка с тортеллини с нежной начинкой из цукини, брокколи и сыра в сопровождении уникального сакэ 36 Guardians Junmai So-ten.
Шеф-кондитер Harvest и Recolte Стас Пауль представил гостям вечера два десерта: нежный крем из белого шоколада и пастернака и кофейный крем с шоколадным мороженым от Ultima Яндекс Еда. Полнотелый и сложносочиненный вкус первого блюда составило соединение сладковатого сорбета из фейхоа и островатого — пастернака. Соседство шоколадного печенья и карамелизированного подвяленного банана с сиропом на основе бальзамика и бананового ликера во втором позволило гостям вновь пережить приятные гастровоспоминания из детства.
Собака.ru
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — универсальный частный банк
торговый дом Рятико - ведущего импортера качественных продуктов из Азии
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов
Компанию Natura Pro - производителя линейки деликатесных сыров Natura Selection
Фото: Анастасия Большакова; Юрий Келько
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