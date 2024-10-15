18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
  • Что Где Есть в Петербурге 2024
Репортажи

Ужин Собака.ru с экспертами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024

В этом году экспертный совет фуди принимал Recolte, предлагая блюда сразу трех ресторанных проектов Duoband: Duo Gastrobar Dubai (номинированы и отмечены гидом Michelin!), Harvest и Recolte. На ужине прошел второй этап премии. Закрытым голосованием знатоки гастрономического Петербурга определили лучших из списка финалистов в каждой из 16 номинаций. Их имена мы объявим 17 октября на церемонии награждения в Гранд Отеле Европа.

 

Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Покрас Лампас
Покрас Лампас
Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Александр Малич
Александр Малич
Ксения Подвальная
Ксения Подвальная
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг
Мария Евневич
Мария Евневич
Елизавета Менис, Кирилл Шишков
Елизавета Менис, Кирилл Шишков
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая

Шеф-повар ресторанов Tartarbar, Recolte и Oggi Андрей Ковалев презентовал специальное сет-меню из 8 перемен. Гости пробовали легендарные и знаковые блюда из меню сразу трех ресторанных проектов Duoband: Duo Gastrobar Dubai (номинированы и отмечены гидом Michelin!), Harvest и Recolte.

Про уникальное сопровождение ужина прямиком из Японии рассказала Елена Журавель, директор по маркетингу торгового дома Рятико: для двух первых блюд из сета был подобран винный пейринг, а идеальным гастрономическим сочетанием к основным подачам блюд стал флагман торгового дома — премиальное сакэ от трех разных производителей, каждое со своей сложной органолептикой (специально для ценителей высокого вкуса!)

Ирина Оганова
Ирина Оганова
Валерия Морозова

Валерия Морозова

Борис Прахин, Елена Качановская

Борис Прахин, Елена Качановская

Полина Сидихина
Полина Сидихина
Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксенова-Шабловская
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксенова-Шабловская
Юнона Незванкина
Юнона Незванкина
Ростислав Павлов
Ростислав Павлов
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Кристина Сасонко
Кристина Сасонко
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Полина Бондарева
Полина Бондарева
Юрий Смекалов
Юрий Смекалов
Мария Фурсова
Мария Фурсова
Павел Кейв
Павел Кейв
Алексей Осипчук, Дарья Удалена
Дарья Удалена, Алексей Осипчук
Ксения Гощицкая, Мария Фурсова, Анастасия Контарович. Людмила Постникова
Анастасия Контарович, Мария Фурсова, Ксения Гощицкая, Людмила Постникова
Антон Рудзат
Антон Рудзат
Юлия Машнич
Юлия Машнич
Андрей Ковалев

Андрей Ковалев

Стас Пауль
Стас Пауль
Михаил Стацюк, Юрий Смекалов. Борис Прахин, Елена Качановская
Юрий Смекалов, Михаил Стацюк, Борис Прахин, Елена Качановская
Светлана Шпак, Елена Журавель, Андрей Кашицин

Светлана Шпак, Елена Журавель, Андрей Кашицин

Елена Потапова, Елена Остапкевич, Ольга Шевелева

Елена Потапова, Елена Остапкевич, Ольга Шевелева

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Анна Князева, Екатерина Положенцева, Ильяс Ханбиков , Александра Селиванова, Евгения Лялюшкина

Анна Князева, Екатерина Положенцева, Ильяс Ханбиков , Александра Селиванова, Евгения Лялюшкина

Виолетта Драйгор

Виолетта Драйгор

Ужин открывала изысканная закуска — севиче из батата с грейпфрутом в обрамлении легкого кисло-сладкого соуса. Далее фуди дегустировали тартар из ягненка в дополнении айоли из щавеля и зерновыми чипсами, а после на столы вынесли еще одну элегантную закуску — обжаренный тост из солодового хлеба венчали кантабрийские анчоусы, за утонченность и мультисенсорность вкуса в блюде отвечал выдержанный сыр «Matured Havarti» от Natura Selection с тонким сливочным ароматом. Гастрономический деликатес дополнили сальса из свежих томатов, лимонный айоли и песто из петрушки. 

Севиче из батата с грейпфрутом в обрамлении легкого кисло-сладкого соуса

Севиче из батата с грейпфрутом в обрамлении легкого кисло-сладкого соуса

Тартар из ягненка со щавелем

Тартар из ягненка со щавелем

Тост с анчоусом и выдержанным сыром «Matured Havarti»

Тост с анчоусом и выдержанным сыром «Matured Havarti»

Перед основным горячим гостям предложили молодую капусту с черным трюфелем и сливочным соусом и равиоль, начиненный крабом и лангустинами в идеальном мэтче с выдержанным сыром «Matured Havarti», придавшим блюду легкую пикантность. Настроение поддержали премиальные сакэ разной степени шлифовки (чем больше степень, тем премиальнее напиток!). После заслуженные гастроценители дегустировали обжаренную вырезку ягненка с тортеллини с нежной начинкой из цукини, брокколи и сыра в сопровождении уникального сакэ 36 Guardians Junmai So-ten.

Молодая капуста с черным трюфелем

Молодая капуста с черным трюфелем

Равиоль с крабом и выдержанным сыром «Matured Havarti»

Равиоль с крабом и выдержанным сыром «Matured Havarti»

Вырезка ягненка с тортеллини

Вырезка ягненка с тортеллини

Крем из пастернака

Крем из пастернака

Кофейный крем с бананом от Ultima Яндекс Еда

Кофейный крем с бананом от Ultima Яндекс Еда

Шеф-кондитер Harvest и Recolte Стас Пауль представил гостям вечера два десерта: нежный крем из белого шоколада и пастернака и кофейный крем с шоколадным мороженым от Ultima Яндекс Еда. Полнотелый и сложносочиненный вкус первого блюда составило соединение сладковатого сорбета из фейхоа и островатого — пастернака. Соседство шоколадного печенья и карамелизированного подвяленного банана с сиропом на основе бальзамика и бананового ликера во втором позволило гостям вновь пережить приятные гастровоспоминания из детства. 

 

Мария Евневич
Мария Евневич
Полина Бондарева
Полина Бондарева
Мария Ситник
Мария Ситник
Саша Секержицкая
Саша Секержицкая
Ростислав Павлов, Павел Кейв, Александр Малич
Александр Малич, Ростислав Павлов, Павел Кейв

Собака.ru

благодарит за поддержку партнеров премии:

генерального партнера АО «Альфа-Банк» — универсальный частный банк

торговый дом Рятико - ведущего импортера качественных продуктов из Азии

Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов

Компанию Natura Pro - производителя линейки деликатесных сыров Natura Selection

 

Фото: Анастасия Большакова; Юрий Келько

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024
Люди:
Елизавета Менис, Саша Секержицкая, Александр Малич Юлия Машнич, Юнона Незванкина, Кристина Березовская, Стас Пауль, Евгения Сероусова, Антон Рудзат, Виталий Аксенов-Шабловский, Ксения Подвальная, Ростислав Павлов, Елизавета Замарина, Дарья Павлюкевич, Михаил Стацюк, Мария Фурсова, Ксения Гощицкая, Полина Бондарева, Мария Евневич, Ирина Оганова, Кристина Сасонко , Алексей Осипчук, Дарья Удалена, Юрий Смекалов, Покрас Лампас, Инесса Гаевская, Кирилл Шишков, Полина Сидихина, Анастасия Контарович, Роман Ротенберг

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: