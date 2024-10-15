Ужин Собака.ru с экспертами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024

Шеф-повар ресторанов Tartarbar, Recolte и Oggi Андрей Ковалев презентовал специальное сет-меню из 8 перемен. Гости пробовали легендарные и знаковые блюда из меню сразу трех ресторанных проектов Duoband: Duo Gastrobar Dubai (номинированы и отмечены гидом Michelin!), Harvest и Recolte.



Про уникальное сопровождение ужина прямиком из Японии рассказала Елена Журавель, директор по маркетингу торгового дома Рятико: для двух первых блюд из сета был подобран винный пейринг, а идеальным гастрономическим сочетанием к основным подачам блюд стал флагман торгового дома — премиальное сакэ от трех разных производителей, каждое со своей сложной органолептикой (специально для ценителей высокого вкуса!)