Знакомьтесь, продюсер Артем Балаев и куратор Анастасия Дианова. В 2022 они возродили в кабаре «Шум» (в доме Маяковского!) славу легендарных петербургских арт-кафе серебряного века

От Дебюсси до Маяковского: очень краткая история кабаре — мировая и петербургская

Артем: Первое в мире кабаре открылось в 1881 году — «Черный кот» на парижском Монмартре. Драматург Бертольд Брехт опередил этот формат как театр, в котором можно курить — то есть еще не драматическое искусство, но уже и не просто кафе-шантан. По факту же кабаре — интеллектуально-развлекательное заведение с программой, объединенной выступлениями конферансье. Само слово «кабаре» — от названия тарелки с несколькими отделениями, как в менажнице. Так и в кабаре: номера не встроены в единый сюжет; скетчи, пьесы, танцы, песни — все это «лежит» рядом, но не вместе.

К концу 1980-х в жанре кабаре наметилось расслоение: артистические кабаре отмежевались от варьете с канканом. Бывает, когда я говорю про «Шум», представляют что-то пикантное, но у нас именно первый тип. Еще кабаре называли ночным двойником модернизма. Именно во время расцвета этой эпохи модернисты — художники, писатели и поэты — за полночь отрывались в кабаре.

Итальянский театровед Лиза Аппиньянези, специализирующаяся на жанре кабаре, в своих книгах описывает, как в пражских выступал Ярослав Гашек, в парижских Дебюсси дирижировал гостями, а Эрик Сати был тапером. В кабаре от Барселоны до Берлина висели полотна Пикассо и импрессионистов! Все это меня впечатлило, и я понял, что в «Шуме» артисты должны чувствовать себя не в гостях, а дома. Поэтому мы поощряем и спонтанное творчество, и с радостью обменяем искусство, что называется, на стол.

Что касается России, то первое кабаре появилось в Москве — при театре МХТ им. Чехова для артистов, там они находили отдушину в капустниках. Самые же легендарные кабаре страны были в Петербурге, когда здесь вовсю блистал и мерцал Серебряный век. Арт-подвал «Бродячая собака» открыл в 1911 году антрепренер Борис Пронин в доме Жако на площади Искусств. Футуристы и «мирискусники», Гумилев, Хлебников, Маяковский и Северянин — все были там, выпивали, читали стихи. «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Да, я любила их, те сборища ночные…»: эти два стихотворения Анны Ахматовой как раз о «Бродячей собаке».