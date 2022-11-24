Знакомьтесь, продюсер Артем Балаев и куратор Анастасия Дианова. В 2022 они возродили в кабаре «Шум» (в доме Маяковского!) славу легендарных петербургских арт-кафе серебряного века

Life is a cabaret! — поют у них лауреаты «Золотой Маски», премьеры Мариинского театра и форумчане с ПМЭФ. Послушайте! «Собака.ru» точно знает, откуда весь этот «Шум».
Бар-феномен стал победителем премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 в своей категории.
Что за «Шум», а драки нет: как Пелевин вдохновил Балаева на открытие кабаре
Артем Балаев: Я думал о Пелевине, когда решил делать кабаре «Шум»! Помните шикарную сцену в литературном кабаре «Музыкальная табакерка» из романа «Чапаев и пустота»? Алексей Толстой выпивает с Валерием Брюсовым. Вокруг — герои пьесы «Раскольников и Мармеладов». Поэт Фанерный читает стихотворение «Реввоенсонет», написанное на чекистском бланке. Стрельба, драки — в общем, полный сюр! И вот я откупорил шампанского бутылку, перечел «Чапаева и пустоту» — и предо мной немедленно встал светлый образ будущего кабаре «Шум». (Смеется.) Впрочем, у нас без драк! Но зато мы реализовали главное — здесь, в «Шуме» вы вступаете с искусством в близкий контакт третьей степени. Ведь как всё в обычной жизни? Артисты всегда гдето далеко — на сцене, за рампой, а мы в восьмом ряду, в восьмом ряду шепчем: «Меня узнайте вы, маэстро!» Так вот, у нас в «Шуме» не так! Мы открыли место, где нет барьеров, нет границ: музыканты, актеры, художники поют, играют, выступают, а вы можете с ними выпить, обняться и поболтать.
Анастасия Дианова: Да, мы устраиваем афтепати объятий! Выступив, артисты продолжают свой творческий вечер в баре: идеолог pop-up-театра, режиссер Семен Александровский обсуждает с гостями «Шума» вопросы актуальной пьесы, хореограф Мариинского театра (и лауреат «Золотой маски»!) Максим Петров, который тоже часто к нам заглядывает, делится ссылками на любимых композиторов. На открытии «Шума» сенсационный горизонтальный театр FULCRO показал попурри номеров из своей — уже культовой! — трилогии спектаклей о кабаре. Артисты FULCRO сразу стали нашими резидентами и приходят в «Шум» не только выступать, но и выпивать. Например, с друзьями-актерами из МДТ. Кто-то принес гитару, и всё — спонтанный концерт, бар хором поет Земфиру или «Вахтерам» «Бумбокса». Сейчас такой песенно-поэтический вечер у нас каждый месяц — со звездой FULCRO и лауреаткой премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасией Гордымановой, актрисой Дашей Дельман и актером МДТ — Театра Европы Егором Авериным. Каверы на мировые и русские рок-хиты в исполнении драматических актеров — это надо видеть и слышать. И подпевать! А не хотите подпевать — выступайте сами! Всякого, кто после полуночи захочет в «Шуме» прочесть стихотворение или спеть романс, мы угощаем.
Продюсер Артем Балаев
Артем: Менять талант на выпивку и закуску — великая традиция мировых кабаре! Так что это мы унаследовали от них. А свой декадентский петербургский флёр — от знаменитых арт-кафе, что шумели в Петрограде перед революцией 1917-го. Кроме того, в ДНК нового «Шума» звучат отголоски его тезок прошлых лет: меняя концепцию (но не название!) под дух времени, у меня уже были одноименные бары — богемнохипстерский «Шум» в 2008 году и камерный-квартирный в 2021-м. Чтобы сориентировать в этом пространственновременнóм континууме, я готов прочесть лекцию про историю кабаре. Вот она!
От Дебюсси до Маяковского: очень краткая история кабаре — мировая и петербургская
Артем: Первое в мире кабаре открылось в 1881 году — «Черный кот» на парижском Монмартре. Драматург Бертольд Брехт опередил этот формат как театр, в котором можно курить — то есть еще не драматическое искусство, но уже и не просто кафе-шантан. По факту же кабаре — интеллектуально-развлекательное заведение с программой, объединенной выступлениями конферансье. Само слово «кабаре» — от названия тарелки с несколькими отделениями, как в менажнице. Так и в кабаре: номера не встроены в единый сюжет; скетчи, пьесы, танцы, песни — все это «лежит» рядом, но не вместе.
К концу 1980-х в жанре кабаре наметилось расслоение: артистические кабаре отмежевались от варьете с канканом. Бывает, когда я говорю про «Шум», представляют что-то пикантное, но у нас именно первый тип. Еще кабаре называли ночным двойником модернизма. Именно во время расцвета этой эпохи модернисты — художники, писатели и поэты — за полночь отрывались в кабаре.
Итальянский театровед Лиза Аппиньянези, специализирующаяся на жанре кабаре, в своих книгах описывает, как в пражских выступал Ярослав Гашек, в парижских Дебюсси дирижировал гостями, а Эрик Сати был тапером. В кабаре от Барселоны до Берлина висели полотна Пикассо и импрессионистов! Все это меня впечатлило, и я понял, что в «Шуме» артисты должны чувствовать себя не в гостях, а дома. Поэтому мы поощряем и спонтанное творчество, и с радостью обменяем искусство, что называется, на стол.
Что касается России, то первое кабаре появилось в Москве — при театре МХТ им. Чехова для артистов, там они находили отдушину в капустниках. Самые же легендарные кабаре страны были в Петербурге, когда здесь вовсю блистал и мерцал Серебряный век. Арт-подвал «Бродячая собака» открыл в 1911 году антрепренер Борис Пронин в доме Жако на площади Искусств. Футуристы и «мирискусники», Гумилев, Хлебников, Маяковский и Северянин — все были там, выпивали, читали стихи. «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Да, я любила их, те сборища ночные…»: эти два стихотворения Анны Ахматовой как раз о «Бродячей собаке».
Внутри кабаре «Привал комедианта»
Анастасия: В 1916-м Пронин релоцирует, как сегодня бы сказали, все это в «Привал комедианта» в доме Адамини на Марсовом поле, так как «Бродячую собаку» в 1915-м закрыли из-за сухого закона. Недолго, но ярко там ставит мистерии Мейерхольд, гест-лист тоже фантастика, с разбросом от Шагала до Луначарского, арт-программа — от кукольных представлений до визионерских манифестов.
В кабаре ходили люди, которые мечтали увидеть, как развлекаются и отдыхают именитые литераторы и артисты
Артем: Когда наступил страшный послереволюционный голод 1918–1919 годов, история «Бродячей собаки» сошла на нет. А вот в Европе кабаре продолжали расцветать — особенно в 1920-е годы в Веймарской республике. Но с приходом фашизма время кабаре закончилось и там: как это было, потрясающе показывает мюзикл «Кабаре» Боба Фосса.
Вероятно, именно из-за этих исторических параллелей с жанром кабаре ассоциируются трудные времена. Или именно в темный час особенно нужны места для эскапизма, где можно отвлечься и развлечься? Когда я думал, каким нужен «Шум» в 2022 году, еще до февральских событий, мне стало ясно, что люди испытывают тревогу — как тогда, в начале XX века. К тому же поиск локации под новый «Шум» сначала привел в Дом Адамини, где квартировал «Привал комедианта», а потом всплыло помещение в здании, где жил Владимир Маяковский. Так что все сошлось — надо делать кабаре. И «Шум» открылся — на улице Маяковского, 52!
Никита Гольдман-Кох, актер театра FULCRO на открытии кабаре «Шум», 2022 г.
Дом, где стрелялись Брик и Маяковский
Артем: Первый «Шум» был в 2008 году, непринужденный и веселый — в пику тогдашним нефтяным деньгам и роскошным ресторанам типа Tiffany's Cafe, Ginza, «Москва». В них тогда все время пели условные «ВИА Гра» (сейчас в «Шуме», кстати, выступает одна из бывших солисток Ольга Меганская, и она чудо!). Второй «Шум» образца 2021 года — камерный бар-гостиная на Васильевском острове. Тогда хотелось разговоров как на кухне, где за бокалом вина спорят о том, что не звучит публично. Спонтанно знакомые музыканты стали петь-играть, и началась магия: на джем-сейшенах буквально чувствовался выброс эндорфинов. Сработало сарафанное радио: о наших спонтанных концертах заговорили, публика прибывала, мы перестали помещаться и ради спокойствия соседей съехали. Частыми гостями второго «Шума» были совладельцы ресторанов Pio Team, я хотел предложить им вместе открыть армянский ресторан (моя давняя мечта!), но они вызвались проинвестировать третью реинкарнацию «Шума». Потом к нам присоединились Настя Дианова — она занимается программой кабаре и коммуникациями, и управляющая Юля Павлова.
Сейчас в «Шуме» на улице Маяковского четыре зала: первый — гостиная, где проходят спектакли, чтения и так далее, это наша главная концертная площадка. Второй — с винным шкафом. Третий — «Кухня» с огромным столом, это реквизит из нашего спектакля «Сердце Маяковского». Четвертый зал — бар «Лиля», где проходят все афтепати с песнями до утра. Назван, как вы навернка догадались, в честь Лили Брик, музы русского авангарда. В этом самом доме под номером 52 на пятом этаже Брик с Маяковским в запале даже однажды оба стрелялись, но, к счастью, пистолет дал осечку, и никто не пострадал.
Концерт Павла Артемьева в кабаре Negroni на мескале от бара El Copitas «Шум»
Анастасия: Роман-перформанс «Сердце Маяковского» — наша первая собственная постановка, был солд-аут и успех: теперь повторяем эту фантасмагорию регулярно. Составляя программу, хочется, во-первых, чтобы классическое искусство не казалось скучным и немодным, ломать этот стереотип — в принципе миссия моей жизни. А как иначе! Только зная классику, ты можешь сказать что-то значительное здесь и сейчас. Так что у нас звучит поэзия не только современная, но и классическая. Например, Павел Артемьев, экс-фронтмен группы «Корни» и актер театра «Практика», на своем квартирнике в «Шуме» читал стихи Булата Окуджавы, адресованные Белле Ахмадуллиной. Крунер Валера Шафиров посвятил вечер творчеству Аллы Пугачевой: разумеется, звучали и ее песни на стихи Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама. Нам важно связать кабаре «Шум» с поэзией — хотя бы в силу адреса. Каждый месяц мы устраиваем поэтические слэмы: в декабре приглашаем на громкий финал! Наконец, мы стремимся, чтобы артисты чувствовали нашу лояльность и диалог. Режиссер Борис Павлович, например, восстановит в «Шуме» спектакль «Видимая сторона жизни», номинированный на «Золотую маску». Прежде его играли в кировском «Театре на Спасской», в БДТ, в США. Каждый раз спектакль меняется, и на этот раз он материализуется у нас: ближайший показ 24 ноября. Еще один наш ноябрьский хит — спектакль «Илья Муромец» режиссера Эдгара Закаряна. Он ученик Андрея Могучего и прославился в том числе новаторскими виртуальными minecraft-постановками.
Все вышеперечисленное — только официальная программа. В дни ПМЭФ, скажем, в «Шуме» стихийно происходили спонтанные афтепати: форумчане в смокингах слушали (и пели!) у нас песни группы «Кино» и «Я не сдамся без бою». На препати как-то заезжали Елена Перминова вместе с мужем Александром Лебедевым. А после церемонии премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в июне этого года в «Шуме» были, как говорится, вообще все!
В «Шуме» устроили персональную выставку Виктора Забуги, ярчайшего (во всех смыслах этого слова!) андеграундного художника
Ищите «Шум» по лайтбоксу «Салаты» и меню произведений искусства
Артем: Пусть работы Пикассо у нас не висят, но искусство — важная часть «Шума»: выставки устраиваем раз в два месяца. Первый раз сотрудничали с галереей MYTH: показывали работы художницы Алины Глазун, такой дадаистский салонный поп-арт, и саркастичный панклубок Вадима Михайлова. Затем 16 работ сделал для нас Виктор Забуга — знаковая фигура петербургского андеграунда. Его наивное, сюрреалистическое искусство всегда яркое, а для нас Забуга впервые работал в ч/б — этапная вещь!
Меню в «Шуме» оформляют художники, чья выставка здесь проходит — так осенний прейскурант нарисовали «АХЕ». Коллекционный экземпляр!
Анастасия: Осенью 2022-го залы «Шума» стали трибьютом творчеству Инженерного театра АХЕ. Его мир в наших стенах воссоздал куратор Дмитрий Жеравов — из артефактов, реквизита и эскизов, из личных вещей, живописи, графики: это исторически ценная компиляция — участники творческого объединения собрали ее перед отъездом из страны. Дизайн для меню они уже досылали из Берлина: как и в знаменитых кабаре начала XX века, где меню расписывали и Тулуз-Лотрек, и Густав Климт, мы просим оформить меню «Шума» художников, которые выставляются у нас в данный момент.
Артем: В «Шуме» мы устраиваем не просто выставки, все работы можно купить: этикетажа нет, но скоро заведем в «Шуме» отдельное меню для произведений искусства. Хотя мы, конечно, не какие-то высоколобые галеристы. Как-то гости пожаловались, что без вывески наше кабаре сложно найти — тогда я на Avito купил лайтбокс «Салаты», который теперь и служит ориентиром.
Программа Петроградского художественного общества «Привал комедианта». 1914 г.
Чем кормят и поят в кабаре «Шум» и почему петербургский взгляд на мир — это бренд планетарного масштаба
Артем: Концепция кухни «Шума» — классный театральный буфет с бутербродами и попкорном. Закусить также можно с плато «Кабаре» — это сыры, мясные деликатесы и антипасти, есть еще гастрономичные хумус из брокколи и малосольный виноград, на горячее — шашлык или птитим с говяжьими щечками. Мы запускались с шефповаром Никитой Сечиным, его знают по ресторанам La Vue, Merula, Uva. По винной карте сориентирует Маяковский: например, раздел «Пощечина общественному вкусу» — это редкие сорта, «Хорошо!» — это классика. Есть у нас пятый (виртуальный!) бар «El Лисицкий». Он работает, только когда вы видите меня в кабаре «Шум». Подходите ко мне и спрашиваете: «А открыт ли сегодня “El Лисицкий”?» — и все, вы уже в нем. Я выдаю вам спецменю виртуального бара, в которое включил все, что люблю сам. Это авангардные вина от испанской винодельни Esencia Rural — знаменитые «колготки» (рекомендую с пельменями!), коктейль Aztec Negroni на мескале от бара El Copitas и коллекция настоек от дистиллерии VD Владислава Дюкарева. Каждая настойка посвящена петербургским рекам и каналам: отправляйтесь по ним на метапрогулку! «Пряжка» настояна на копченом терне — терпкость и темный цвет создают аллюзию на мазут, который улавливается возле речушки, на которой стоят Адмиралтейские верфи. Вкус «Крюкова канала» — ладан, морская соль и водоросли, в честь Никольского морского собора. Охта течет сквозь вепсские леса, поэтому настойка «Охта» — на грибах, на Обводном канале стоит старейший пивзавод им. Степана Разина — поэтому в нашей степаноразинской настойке хлеб и хмель.
Куратор Анастасия Дианова
Что будет дальше? О, нет пророка в своем отечестве. Но мне бы совершенно точно хотелось бы сделать из нашего кабаре что-то вроде Hard Rock Cafe: мечтаю о мировой франшизе музыкальных баров в формате «Шума». Кажется, мы ухватили что-то ценное и очень понятное, а это важно для любой концепции. Взаимодействие с искусством, искренность, домашняя атмосфера — все это хорошо переносится как бизнес-трансфер. Кабаре «Шум» точно зайдет в Дубае, где русские тоже хотят петь те же песни Земфиры, но не в караоке. Когда у тебя идут постановки лауреатов «Золотой маски», это легитимизирует и эстетизирует веселье. Петербургский взгляд на мир — бренд планетарного масштаба, и мы смогли упаковать его в наш «Шум». Так что вполне реально его повторить и в Москве, на Бали, Кипре и далее везде.
Текст: Анастасия Павленкова
Фото: Лина Либо
Свет: Алексей Галенин Skypoint
Программа Петроградского художественного общества «Привал комедианта». 1914 г.
Афиша кабаре «Шум»
- 24 ноября
20:00 Спектакль – «Видимая сторона жизни» реж. Борис Павлович. Создан по текстам одной из главных фигур советского литературного андеграунда, Елены Шварц. Двукратный лауреат «Золотой маски», псевдо-биографический триллер, каждый раз меняющий очертания.
- 25 ноября
20:00 Концерт – Вова Че Морале. Авторские песни и мировые джаз-хиты.
22:30 Концерт – Паша Полухутенко. Трио: Паша, балалайка и кахон.
- 26 ноября
18:00 Поэзия – Mirozdanie. Авторские стихи о простом и важном.
20:00 Концерт – Руфат. Кабаретист исполнит любимые песни, аккомпанируя себе под фортепьяно.
22:30 Концерт – Zapomni Band. Каверы на популярные поп- и рок-хиты в своей манере.
00:00 Концерт – Илья Ближе. Поем культовые песни группы «Аквариум»!
- 30 ноября
20:00 Поэтический слэм
- 1 декабря
20:00 Катя Суменкова. Вечер хокку
- 2 декабря
20:00 Марья Моревна. Фортепианный концерт классической и современной музыки.
22:30 Концерт Валерия Шафирова.
- 3 декабря
18:00 Женя Анисимов и Слава проведут открытый диалог (с элементами stand-up’а и психотерапии) с публикой на тему «Венера в брюках — Марс на каблуках»
20:00 Квартирник Паши Михайлова
22:30 Концерт Владимира Черчиля
Комментарии (0)