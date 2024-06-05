Юлдус Бахтиозина, Тихон Жизневский, Дмитрий Лысенков: вспоминаем лучшие съемки «ТОП50»

В этом году мы в девятнадцатый раз будем рукоплескать дизайнерам, бизнесменам, актерам, режиссерам, художникам и кураторам, музыкантам, ученым, меценатам, писателям и активистам. И пока мы готовимся к награждению лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024, которая пройдет 14 июня в «Лахта Центре» (как всегда красиво, мощно и масштабно!), посмотрите на наши любимые съемки (и почитайте интервью!) лауреатов за последние пять лет.
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — премия, которая фиксирует все новое и лучшее, что происходит в городе. Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.
За девятнадцать лет поисково-просветительской деятельности мы открыли немало имен. В этом году у нас 9 номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр».
В этот раз рукоплескать лауреатам премии будем в самом высоком небоскребе в Европе и самом северном высотном здании в мире — пара совпала! Среди регалий «Лахта Центра» —звание лучшего небоскреба мира по версии Emporis Skyscraper Award, рекорд Гиннесса — 49 часов непрерывного бетонирования, наивысший экологический сертификат LEED Platinum. Добавьте к этому высоту в 462 метра и более ста уникальных технологий и решений, и поймете, почему премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» пройдет именно в этой локации.
Скоро на сайте и в соцсетях будут объявлены лауреаты каждой номинации (уже огласили победителей в «Моде» и «Театре и шоу»!). А совсем скоро выйдет коллекционный июньский 384-полосный (!) номер. В нем — пятьдесят интервью лауреатов этого года и пятьдесят съемок, сделанных в редчайших городских локациях. Не пропустите!
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — Официальный банк премии
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
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