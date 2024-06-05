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Герои

Юлдус Бахтиозина, Тихон Жизневский, Дмитрий Лысенков: вспоминаем лучшие съемки «ТОП50»

В этом году мы в девятнадцатый раз будем рукоплескать дизайнерам, бизнесменам, актерам, режиссерам, художникам и кураторам, музыкантам, ученым, меценатам, писателям и активистам. И пока мы готовимся к награждению лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024, которая пройдет 14 июня в «Лахта Центре» (как всегда красиво, мощно и масштабно!), посмотрите на наши любимые съемки (и почитайте интервью!) лауреатов за последние пять лет.

Тихон Жизневский, 2020
Данил Ярощук

Тихон Жизневский, 2020

Александр Шишкин-Хокусай, 2020

Александр Шишкин-Хокусай, 2020

Анастасия Миронова, 2020
Абдула Артуев

Анастасия Миронова, 2020

Дарья Жовнер, 2019
Данил Головкин

Дарья Жовнер, 2019

Алина Болотина, 2020

Алина Болотина, 2020

Елизавета Боярская, 2020
Полина Набока

Елизавета Боярская, 2020

Виктор Вилисов, 2019
Саша Чайка

Виктор Вилисов, 2019

Подписные издания, 2020
Алексей Костромин

Подписные издания, 2020

Данини, 2020
Фёдор Герлейн

Данини, 2020

Катя IOWA, 2020
Данил Ярощук

Катя IOWA, 2020

Елизавета Туктамышева, 2021

Елизавета Туктамышева, 2021

Юлдус Бахтиозина, 2021
Данил Ярощук

Юлдус Бахтиозина, 2021

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — премия, которая фиксирует все новое и лучшее, что происходит в городе. Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.

За девятнадцать лет поисково-просветительской деятельности мы открыли немало имен. В этом году у нас 9 номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр».

Алла Горбунова, 2021
Лина Либо

Алла Горбунова, 2021

Альбина Сексова, 2021
Данил Ярощук, Саша Чайка

Альбина Сексова, 2021

Мария Белик, 2021
Алексей Колпаков

Мария Белик, 2021

Ольга Гинзбург, 2021
Саша Чайка

Ольга Гинзбург, 2021

Кирилл Люкевич и Ник Касьяненко, 2021
Лиза Медунецкая

Кирилл Люкевич и Ник Касьяненко, 2021

Михаил Пиотровский и театральный проект «Флора», 2022
Данил Ярощук

Михаил Пиотровский и театральный проект «Флора», 2022

Manicure Vampire, 2022
Дарья Грицай

Manicure Vampire, 2022

Оксана Акиньшина, 2022
Яна Давыдова

Оксана Акиньшина, 2022

Александр Артемов и Настасья Хрущева, 2021
Константин Рассохин

Александр Артемов и Настасья Хрущева, 2021

Boulevard Depо, 2022
Данил Ярочку

Boulevard Depо, 2022

Анастасия Пиорунская, 2022
Михаил Поморцев

Анастасия Пиорунская, 2022

В этот раз рукоплескать лауреатам премии будем в самом высоком небоскребе в Европе и самом северном высотном здании в мире — пара совпала! Среди регалий «Лахта Центра» —звание лучшего небоскреба мира по версии Emporis Skyscraper Award, рекорд Гиннесса — 49 часов непрерывного бетонирования, наивысший экологический сертификат LEED Platinum. Добавьте к этому высоту в 462 метра и более ста уникальных технологий и решений, и поймете, почему премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» пройдет именно в этой локации.

Дмитрий Лысенков, 2023
Валентин Блох

Дмитрий Лысенков, 2023

Илья Дель, 2023
Валентин Блох

Илья Дель, 2023

Ксения Подвальная, 2023
Анастасия Зарапина

Ксения Подвальная, 2023

Елизавета Шакира, 2023
Маша Попова

Елизавета Шакира, 2023

Тося Чайкина, 2023
Маша Попова

Тося Чайкина, 2023

Артем Злобин, 2023
Яна Давыдова

Артем Злобин, 2023

Арсений Попов, 2023
Валентин Блох

Арсений Попов, 2023

Алла Горбунова, 2023
Валентин Блох

Алла Горбунова, 2023

Анна и Влад Прахты, 2023
Константин Рассохин

Анна и Влад Прахты, 2023

Скоро на сайте и в соцсетях будут объявлены лауреаты каждой номинации (уже огласили победителей в «Моде» и «Театре и шоу»!). А совсем скоро выйдет коллекционный июньский 384-полосный (!) номер. В нем — пятьдесят интервью лауреатов этого года и пятьдесят съемок, сделанных в редчайших городских локациях. Не пропустите!

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк  — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ

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