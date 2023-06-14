Актриса Елизавета Шакира: «Я разделяю Лизу-светскую и Лизу-домашнюю — хочу, чтобы между ними была дистанция»

«Контейнер», «Нулевой пациент», «Бесприданница» и шоу Мигеля

Лиза, как жизнь?

А мы уже начали или не начали?

Начали!

Я в порядке. Очень высокая загрузка, приятный беспорядок. Приятный, потому что весна. Чувствую пробуждение после сна, в том числе и профессионального.

Не могу не спросить: откуда у тебя твоя роскошная фамилия?

Я раньше рассказывала одну историю, но потом обсудила с папой, и он сказал, что она никак в реальности не подтверждена, поэтому надо быть аккуратнее в своих версиях. По документам у папы и прадеда разные фамилии — скорее всего, один из них менял ее в паспортном столе. Фамилия, наверное, звучала чуть иначе — например, Шапиро, но в документах перепутали, и получилась Шакира.

У тебя бэкграунд модели, но ты вроде как давно это забросила. Почему?

Забавляет, что мне до сих пор дают характеристику «актриса-модель». Я давно уже не модель и себя с этим не ассоциирую. Да, был крутой опыт: по работе я жила в Индонезии и Китае, помню, из Китая должна была вылететь в Сингапур, а оттуда в Италию. Но уже на этапе Китая я поняла, что моделинг не для моего нутра. Это мне не близко по-человечески: я все время болела и плохо себя чувствовала, у меня не было мотивации. Я смотрела на красивые фотографии и понимала, что это не я, это — суррогат. И что мое эго тешится совсем другими вещами.

Например?

Человеческим вниманием от близких и друзей. Комплиментами о моих работах в кино. И премией «ТОП 50», конечно, — это очень приятно. (Улыбается.)

В Петербурге о тебе заговорили после резонансного спектакля «Вещь» в театре «Суббота» по мотивам «Бесприданницы» Островского. Расскажи, как ты попала в театр.

В начале 4-го курса (Лиза — выпускница Санкт-Петербургского института кино и телевидения, мастерская Анны Алексахиной. — Прим. ред.) мастер мне сказала, что в «Субботе» идет прослушивание актрис. Главный режиссер театра Сергей Сидельников искал для спектакля именно Ларису, потому что в «Субботе» не было актрисы под эту роль. А у меня как раз был незакрытый гештальт по этому персонажу, поэтому отправилась пробоваться на роль с отрывком из «Бесприданницы». Для меня работа над этим спектаклем оказалась про выстраивание личных границ: я не сразу поняла, что от меня хотят, не понимала, как существовать на сцене, молчала и со многим соглашалась против своего нутра. Со временем разобралась