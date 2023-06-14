Актриса Елизавета Шакира: «Я разделяю Лизу-светскую и Лизу-домашнюю — хочу, чтобы между ними была дистанция»

«Шакира-Шакира» (да, это реальная фамилия!) мы начали скандировать сразу, как в 2019 году заметили красавицу с модельным бэкграундом в короткометражке «Сложноподчиненное», где она соблазняет героя Николая Комягина из Shortparis (картина попала в Канны!). Из лукбуков в надежду российского кино Лиза перебралась в рекордно сжатые сроки: в 2021-м уже играла строптивую Еву в драме о суррогатном материнстве «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским, а в 2022-м сложила в фильмографии настоящий хет-трик: весомая роль в сериале о вспышке ВИЧ в СССР «Нулевой пациент» с экстремально высоким зрительским рейтингом, полнометражный спин-офф хитового «Мажора» с Павлом Прилучным и веб-проект о прокрастинации «Кристина от А до Я».
Лиза Шакира — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
Вместе с Лизой мы отправились на метеоре «Нева Тревел» в Петергоф: поездка на этом очень эстетском теплоходе на подводных крыльях (советское ноу-хау!) с корзиной для пикника и бокалом игристого — обязательный пункт идеального лета для каждого петербуржца.
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«Контейнер», «Нулевой пациент», «Бесприданница» и шоу Мигеля
Лиза, как жизнь?
А мы уже начали или не начали?
Начали!
Я в порядке. Очень высокая загрузка, приятный беспорядок. Приятный, потому что весна. Чувствую пробуждение после сна, в том числе и профессионального.
Не могу не спросить: откуда у тебя твоя роскошная фамилия?
Я раньше рассказывала одну историю, но потом обсудила с папой, и он сказал, что она никак в реальности не подтверждена, поэтому надо быть аккуратнее в своих версиях. По документам у папы и прадеда разные фамилии — скорее всего, один из них менял ее в паспортном столе. Фамилия, наверное, звучала чуть иначе — например, Шапиро, но в документах перепутали, и получилась Шакира.
У тебя бэкграунд модели, но ты вроде как давно это забросила. Почему?
Забавляет, что мне до сих пор дают характеристику «актриса-модель». Я давно уже не модель и себя с этим не ассоциирую. Да, был крутой опыт: по работе я жила в Индонезии и Китае, помню, из Китая должна была вылететь в Сингапур, а оттуда в Италию. Но уже на этапе Китая я поняла, что моделинг не для моего нутра. Это мне не близко по-человечески: я все время болела и плохо себя чувствовала, у меня не было мотивации. Я смотрела на красивые фотографии и понимала, что это не я, это — суррогат. И что мое эго тешится совсем другими вещами.
Например?
Человеческим вниманием от близких и друзей. Комплиментами о моих работах в кино. И премией «ТОП 50», конечно, — это очень приятно. (Улыбается.)
В Петербурге о тебе заговорили после резонансного спектакля «Вещь» в театре «Суббота» по мотивам «Бесприданницы» Островского. Расскажи, как ты попала в театр.
В начале 4-го курса (Лиза — выпускница Санкт-Петербургского института кино и телевидения, мастерская Анны Алексахиной. — Прим. ред.) мастер мне сказала, что в «Субботе» идет прослушивание актрис. Главный режиссер театра Сергей Сидельников искал для спектакля именно Ларису, потому что в «Субботе» не было актрисы под эту роль. А у меня как раз был незакрытый гештальт по этому персонажу, поэтому отправилась пробоваться на роль с отрывком из «Бесприданницы». Для меня работа над этим спектаклем оказалась про выстраивание личных границ: я не сразу поняла, что от меня хотят, не понимала, как существовать на сцене, молчала и со многим соглашалась против своего нутра. Со временем разобралась
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Расскажи в двух словах о специфике спектакля.
Мы перенесли действие пьесы в аэропорт. Если у Островского действие происходит на Волге, то у нас в спектакле так названа авиакомпания. Лариса работает в «Макдональдсе», Карандышев — упаковщик чемоданов. Самолеты садятся и взлетают, а мы все остаемся на земле. Это был вызов моей неуверенности в себе. Пришлось оперативно изображать видимость того, что я понимаю, что я делаю. Только под конец, после 16-го спектакля, когда я приняла решение из театра уйти, я играла с ощущением полной отдачи и легкости и наконец что-то почувствовала честное.
Почему решила уйти?
Как и с модельным бизнесом — поняла, что не мое. Я была не на своем месте.
Вечный мучительный выбор актеров между театром и кино для тебя разрешается в пользу последнего?
На данный момент да. При этом я считаю, что должна быть еще какая-то практика, кроме кино. Я нашла то, что подходит мне идеально. Это иммерсивное шоу Мигеля «Вернувшиеся: иная реальность», поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения». Действие проходит одновременно в разных залах особняка, зрители свободно перемещаются между ними, и получается, каждый может увидеть историю по-своему.
Ты упомянула «Контейнер» — сериал Максима Свешникова об обеспеченной паре, которая пытается завести ребенка с помощью суррогатной матери, ее сыграла Оксана Акиньшина.
Это мой первый громкий проект и самый неожиданный. Я записала самопробы из Петербурга. Отправила и забыла. Думала, опять мимо. Через месяц мне позвонил агент и сказал: «Тебя утвердили». Я подумала, сейчас он перезвонит и скажет, что там ошиблись, фамилии перепутали. Но нет.
Что скажешь о своей героине Еве — своенравной дочери главного героя, которого играет Филипп Янковский?
Тема отцов и детей в меня очень сильно попадает. И не только в меня. После выхода сериала мне писали девочки, девушки и женщины о своих отношениях с родителями, особенно с отцами. Говорили спасибо за Еву и что в ней они узнают себя. Эти письма — в самое сердце. При всей моей любви к «Нулевому пациенту» меня чаще узнают по «Контейнеру».
Тренч LOVE REPUBLIC, боди KHAITE, сапоги SXSLVT
При этом «Нулевой пациент» стал сенсацией: рейтинги, отзывы критиков. Там ты Алена — кинодевушка Никиты Ефремова, который сыграл одного из двух главных героев — врачей. Как оказалась в проекте?
Я прочитала сценарий «Нулевого пациента» и сразу поняла, что безумно хочу в проект. История происходит в советские годы, во время вспышки ВИЧ в городе Элиста, это столица Республики Калмыкия. Два молодых врача первыми замечают, что по стране распространяется непонятное смертельное заболевание, и пытаются что‑то сделать с этим. Они ищут человека, с которого началась болезнь, то есть нулевого пациента, а советская система им мешает, потому что проблему хотят замять как неважную и несуществующую.
Сценарий не просто круто написан, он поднимает важную тему, о которой в России особо не говорят. У сериала есть социальная миссия. Я сразу начала готовиться: читала о том, чем отличается ВИЧ от СПИДа, о том, как в действительности вспышка болезни произошла в СССР. Чем ближе были съемки, тем страшнее становилось. Я рыдала перед съемками, чувствовала ответственность, не знала, как играть. С Евой в «Контейнере» все было понятно, она немного карикатурный и яркий образ. Алена в «Пациенте» — обычная московская девочка. Она простая, а я простых еще никогда не играла.
Ты гордишься результатом, который получился?
Абсолютно. Я чувствую себя частью очень важной истории. Знаю наверняка, что после просмотра многие пошли тестироваться. А после показа на Первом канале на тему СПИДа и ВИЧ стали больше говорить.
Как думаешь, это совпадение, что оба твои сериала посвящены социальным темам?
Да, и мне кажется, это заслуга продюсеров — у них есть чуйка времени, предвосхищение. Они поняли, что самое время для этой истории — сейчас.
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Как фильм, где Лиза соблазняет Комягина из Shortparis, поехал в Канны
От социалки к «Мажору в Сочи», где ты снялась с двумя Павлами, Прилучным и Чинаревым. Последний, кстати, был звездой прошлой премии «ТОП 50» журнала «Собака.ru»!
Это было смешно: съемки велись параллельно с «Нулевым пациентом», и я летала туда-сюда, переключаясь из серьезного в несерьезное. «Мажор» — жанровое кино для всей семьи, я бы так сказала. Благодаря режиссеру Никите Власову все было просто супер — он создал атмосферу летнего лагеря. Я сыграла Веру — девчонку, которая приходит работать в отель, открытый мажором и его дочкой. Моя героиня такая, за словом в карман не полезет. Классная девчонка. Я люблю «Мажора», хоть и знаю, что отзывы на это кино неоднозначные.
Уже прилетал какой‑нибудь фидбэк?
Папа фильм смотрел и сказал, что ему «Мажор в Сочи» из всех моих работ меньше всего нравится. Кстати, есть еще один пример моей работы, которая не затрагивает социальную тему, — очаровательный сериал «Кристина от А до Я», где я сыграла главную роль.
Вместе с тобой в этом сериале (что неожиданно!) сыграл Борис Акопов — российский режиссер, автор фильмов «Бык» и «Кэт». Можешь немного рассказать о сюжете?
Это легкий и нежный сериал от издательства «Бомбора», который снял режиссер Денис Виленкин. В нем всего 5 серий по 6–7 минут каждая. Если кратко, то сериал рассказывает о попытках Кристины написать лайфстайл-гид по Москве разными способами. Например, ходить на свидания.
Как думаешь, красная дорожка и светские рауты — это актерский нетворкинг или больше развлекательный досуг?
50/50. Естественно, это огромная часть работы, а не просто развлечение. Ты приходишь, напоминаешь о себе, обсуждаешь премьеры, которые недавно вышли, узнаешь, какие проекты запускаются. Я для себя решила, что светская жизнь — часть меня, часть моей стратегии. Пусть так и будет.
Помнишь свой первый выход?
Да, это была премьера «Контейнера». Я тогда вообще не понимала, что происходит, была похожа на брошенного котенка. Смущало обилие камер, я не понимала, когда выходить на дорожку. А потом стало проще. Сейчас, например, я фильтрую мероприятия, на которые хожу. Я разделяю Лизу-светскую и Лизу-домашнюю — хочу, чтобы между ними была дистанция.
Что хочет делать вторая Лиза вместо светских вечеров?
Залипнуть дома и смотреть какую‑то чушь. Не мыть голову, не убираться, валяться и ничего не делать. Ходить в магазин в трениках или надевать пижаму на репетицию. Отдыхать!
В короткометражке «Сложноподчиненное» Олеси Яковлевой (фильм в итоге попал в программу Каннского фестиваля!) ты сыграла старшеклассницу, которая безжалостно соблазняет Колю Комягина из Shortparis в образе учителя. Как попала в проект?
Олеся и ее муж Даня (Данила Яковлев — продюсер «Сложноподчиненного». — Прим. ред.) пришли к нам на первом курсе на выпускной экзамен и пригласили на пробы. Потом история поутихла, но спустя полгода ребята написали, что все же собираются снимать. Вот только они не сказали, кто будет играть учителя… (Смеется.) Я знаю Shortparis с 2012 года, когда, наверное, никто толком про группу еще не знал. Я их обожала, поэтому для меня это была чуть ли не встреча с кумиром.
И как прошла встреча?
Суперстеснительно. Мне сразу выдали сцену совращения, и у нас получился диалог в духе: «Привет, я Лиза». — «Привет, я Коля». — «Ну что, раздевайся?» И ты раздеваешься. Фильм коротыш по объему, там особо не наговоришься. Коля и все ребята, кто снимал фильм, — очень образованные и начитанные, поэтому я себя иногда чувствовала реальной школьницей. Ходила за всеми, слушала, самообразовывалась.
Каково это — соблазнять Колю Комягина?
Как и любых других актеров в любых других проектах. Это моя работа.
Ты сыграла в фильме о женщине-дирижере до «Тар» с Кейт Бланшетт! Я говорю об артхаусном фильме «Сопричастие» Лилии Тимирзяновой.
Изначально этот проект планировался тоже как короткий метр. Мы и снимали короткий метр: уехали в Комарово, жили в домике художника-постановщика огромной киносемьей. В воздухе царила немного сюрреалистическая атмосфера: и съемки, и сам фильм как одно большое сновидение. Я думаю, это было личное высказывание Лили: ее признание в любви ко всем, кто повлиял на ее становление.
Расскажи вкратце, о чем это все?
Душа хочет любви, а эго любви боится. Это лучше всего описывает суть картины. А сюжет: талантливый дирижер понимает, что она больше не может служить искусству, не может говорить. Она выдохлась и потерялась, ушла в самозаточение и уехала в Комарово — жить вдали от всех. Позже к ней приезжает хористка Аглая, чтобы вырвать ее из мира фантазий и вытащить обратно, в работу, выполнять миссию. Кстати, в Петербурге этот фильм показывали в Александринке на Новой сцене вместе с музыкантами, а я не смогла приехать. Очень жалею: это был бы идеальный опыт просмотра.
Брюки SASHAVERSE (Babochka), топ LOVE REPUBLIC, перчатки COLOMEINYSH
Где Лизу можно встретить в Петербурге
Лиза, Москва или Петербург?
Смотря для чего. В прошлом интервью «Собака.ru» я сказала сразу, что Петербург. А сейчас не знаю, наверное уже Москва. Москва захватывает, Москва засасывает, Москва забирает тебя, если ты деятельный. Из московского ритма сложно выбираться в Петербург, хоть и очень-очень тепло. Но последние разы я замечаю, что город чахнет. Это как смотреть на тяжелобольного любимого родственника. Я по нему всегда скучаю. Хочу приехать в мае-июне, чтобы застать любимое время.
Где тебя можно будет встретить?
Гуляющей между Невским, Литейным и Марсовым полем. Покупающей кофе в «Больше кофе» возле Горьковской, в смешном круглом здании возле метро. Сидящей на пляже Петропавловки под солнышком. Довольно банально, но именно там я буду проводить время.
В начале разговора ты сказала, что у тебя загруженная весна. Можешь безболезненно поделиться деталями проектов, в которых участвуешь?
Уже можно говорить, что мы снимаем третий сезон «Контейнера». Есть проект, о котором нельзя говорить, потому что мы заключаем жесткие договоры о конфиденциальности. Репетирую первое семейное иммерсивное шоу «Девочка со спичками».
Как изменилась твоя жизнь за прошедший год?
Я переехала в Москву, и теперь у меня есть команда, которая помогает мне. Это очень поддерживает. Самоощущение тоже поменялось. Когда начинала, я чувствовала себя самозванкой: словно забежала в актерский мир на короткий срок, случайно. Сейчас уже спокойнее. Я выросла, как ни крути. Стало больше предложений, знакомств и профессиональных связей. Больше уверенности и понимания себя, что важнее прочего.
Как человек, который добился такого интенсивного успеха за короткий срок, можешь дать совет всем, кто только в начале своего пути?
Нет никакого рецепта, все индивидуально. Главное — не циклиться на том, что происходит нехорошего, и уметь нести ответственность. И поделюсь советом, который мне дали несколько лет назад и который изменил для меня все. Жить полноценно и ярко, получать новый опыт, читать, смотреть, изучать этот мир, ошибаться, путешествовать, развиваться через действия и наблюдения. Это самое важное, что для себя могут сделать не только творческие деятели, вообще все люди.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Маша Попова
Стиль: Дарья Пашина
Ассистент стилиста: Валерия Левкина
Визаж и волосы: Мария Проворова
Свет: Skypoint
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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Премиального петербургского девелопера Группу RBI
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