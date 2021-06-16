Как дизайнер Маша Белик создала бренд посткутюра Belik и одела в свои платья главных красавиц России

Меня всегда удивляло, что часто дизайнеры не используют в своем гардеробе то, что создают. А тебе твои платья идут больше всех!

У работников индустрии чаще всего нет времени на то, чтобы делать что-то для себя или наряжаться. Мне странным образом повезло не иметь модели для примерок, поэтому все прототипы я шью на себя. Постоянный фитинг держит меня в форме. Я все тестирую на себе, чтобы понимать, как вещь ведет себя в жизни и каким будет эффект — что обо мне скажут. Когда выхожу в вещах Belik, меня бесконечно останавливают на улице, спрашивают, что это. Самый приятный комплимент от клиентки: «Я собралась с мужем на вечеринку, надела твое платье — и мы так и не вышли из спальни!»

До сих пор есть мнение, что в России попасть в модную индустрию можно только с большими инвестициями, и она не про зарабатывание денег, а про амбиции и хобби.

Инвестиции плюс амбиции — это хорошо, но без уникального видения такая модель нежизнеспособна. Видение и уникальность — ключевой элемент, его необходимо развивать. Я долго не начинала работу над собственным брендом: училась, стажировалась, изучала профессию на производстве, мне посчастливилось взаимодействовать с мастерами именно внутри ателье. Но в каком бы блестящем доме ты ни трудился, когда начинаешь свое дело, абсолютно все изобретаешь заново. Я считаю, что в моде нет универсального алгоритма успеха — бесконечно сложная комбинация всего. Бывает художественный талант, а бывает талант привлекать инвестиции и собирать команду, кто-то другой работает с мудбордами или манекеном. У меня, кроме головы и рук, ничего не было — я рисующий дизайнер и начала дом Belik с нуля. Но со временем у меня раскрылся талант к продажам.

Вообще никто тебе не помог?

Меня очень поддержали мои друзья. Собственно, они меня и заставили сделать бренд. Я нарисовала коллекцию для портфолио, собиралась продолжать работать в Париже на какой-нибудь большой дом. Потом посмотрела на эскизы и поняла — надо делать самой. И Соня Эрнст, и моя близкая подруга Эка Векуа заказывали у меня первые платья по эскизам, а я отрабатывала на них лекала. Это был вызов — предлагать клиентам картинки! Кто-то крутил пальцем у виска: кому все это нужно? А я была абсолютно уверена, что нужно. Был классный дизайн, дружеская поддержка, клиентская база, которую мы собрали за годы работы. На первую презентацию мы также скинулись с друзьями: Аня Румянцева помогла деньгами, Илона Столье предоставила свою студию Lobster, Абдула Артуев фотографировал, Фрол Буримский поддерживал информационно, Саша Юдичев привел клиентов — всем им я очень благодарна! Сейчас я понимаю: мои первые клиенты занимались благотворительностью. И испытательный год был тяжелым. Не было устоявшейся команды, я постоянно перебирала людей. Бренд — это семья, люди должны гореть общим делом. В результате со мной осталось несколько профессионалов, которые готовы отвечать за свои действия и выдерживать сверхнагрузки. Если ты не работаешь в таком режиме, ничего не добьешься. Это профессия «без тормозов» и требует большой самоотдачи.

У тебя профобразование?

Да, я закончила Академию Штиглица по специальности «дизайн одежды», но шить не умею вообще. Могу заложить на манекене любой объем, но не сделаю посадку, не начерчу лекала, швейные машинки обхожу стороной. За время учебы не сделала ни одного швейного образца. Педагоги меня дважды выгоняли с курса, хотя потом сами помогали восстанавливаться. Я хотела изучать только человеческое тело — рисунок с натуры

и пластическую анатомию — остальное мало интересовало. Это моя жизненная позиция: не делать то, что не любишь.