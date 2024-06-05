18+
  • Развлечения
  • Театр
  • ТОП 50 2024
Театр

«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Театр и шоу»

14 июня мы соберемся на церемонии награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. На ней мы традиционно будем чествовать наших лауреатов. Рассказываем, кто ими стал в номинации «Театр и шоу». Спойлер:  худрук, актеры, режиссер и шоумен.

Валерий Фокин

Режиссер и художественный руководитель Александринского театра

Валерий Плотников/архивы Александринского театра

Марина Игнатова

Актриса БДТ

Стас Левшин/пресс-служба БДТ

Илья Куруч

Шоумен-феномен

Валентин Блох

Анна Гусева

Художественный руководитель труппы musicAeterna Dance

Ксения Ващенко

Евгений Ткачук

Актер, создатель и художественный руководитель конно-драматического театра «ВелесО»

Наталья Скворцова

Диана Вишнева и Дарья Павленко

создательница фестиваля Сontext, прима-балерина Мариинского театра и солистка Танцтеатра Пины Бауш

Полина Набокова

Федор Федотов

Актер театра имени Ленсовета

Ада Дмитриевская

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
ТОП 50 2024 СПБ

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: