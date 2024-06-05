«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Театр и шоу»

14 июня мы соберемся на церемонии награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. На ней мы традиционно будем чествовать наших лауреатов. Рассказываем, кто ими стал в номинации «Театр и шоу». Спойлер: худрук, актеры, режиссер и шоумен.
Валерий Фокин
Режиссер и художественный руководитель Александринского театра
Марина Игнатова
Актриса БДТ
Илья Куруч
Шоумен-феномен
Анна Гусева
Художественный руководитель труппы musicAeterna Dance
Евгений Ткачук
Актер, создатель и художественный руководитель конно-драматического театра «ВелесО»
Диана Вишнева и Дарья Павленко
создательница фестиваля Сontext, прима-балерина Мариинского театра и солистка Танцтеатра Пины Бауш
Федор Федотов
Актер театра имени Ленсовета
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
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