«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Театр и шоу»

14 июня мы соберемся на церемонии награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. На ней мы традиционно будем чествовать наших лауреатов. Рассказываем, кто ими стал в номинации «Театр и шоу». Спойлер: худрук, актеры, режиссер и шоумен.