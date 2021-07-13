Как Кирилл Люкевич и Ник Касьяненко своими силами сделали сенсационный спектакль-променад по заброшкам 4elovekvmaske — и выиграли «Золотую маску»!

Гаражи

Люкевич: Когда мы начали обсуждать спектакль, пришел вопрос: «А почему люди вообще рисуют что-то на заборе?» Первая мысль — протестуют: против политики, против государства, против ментов. Но Никита как-то случайно обронил: «Знаешь, я это делаю все ради фотки в конце». Он все архивирует, ведет страницу с персональными фотками, сделанными на пленку. Он фиксирует момент. И эта фиксация — смысловой узел нашего спектакля.

Исмаилова: Очень многие агрессивно реагируют на любые, даже более-менее красивые рисунки на стенах зданий. К вам на спектакль приходят только толерантные зрители или бывают конфликты?

Люкевич: Мой любимый эффект, если говорить про 4elovekvmaske, — это когда зритель в начале говорит: «Вы чего стены пачкаете? Вас в полицию сдать надо!», а в конце спектакля стоит в очередь фотографироваться на фоне того, что Никита изобразил. Ракурс взгляда на явление меняется. Зритель понимает, что граффити — это не просто ... (член) на заборе нарисовать. Хотя почему бы и не ... (член). Вот почему люди вообще рисуют какую-то хрень на заборе?

Касьяненко: Хороший вопрос.

Люкевич: Мне кажется, люди это делают, потому что преодолевают что-то внутри себя. Идет слом. Возьми баночку с краской и напиши что-нибудь — это сложно. Особенно когда тебе 16 лет и перед тобой пустая стена.

Касьяненко: Какой-то заумный ответ у тебя. Мне кажется, в России просто много дурости. Во мне много дурости. Я же не всю жизнь рисовал так, как сейчас рисую. Я всякое на стене писал. И даже когда мне 20 лет было, тоже рисовал. Это ненормально? Да почему же? Кто сказал? Я же никому зла не желаю. Я радуюсь.

Люкевич: После выхода текста тебя, Никита, посадят за все плохие надписи на заборах Петербурга.

Касьяненко: Окей. Я пока пойду второй кусок залью, если вы не против.

Исмаилова: Мы не против. А какой шанс, что к нам сейчас подойдут люди в форме и попросят проехать в отделение?

Касьяненко: Минимальный. Мы же не на Эрмитаже рисуем.

Исмаилова: Сайт-специфик — это абсолютная непредсказуемость, потому что в вашу режиссерскую концепцию всегда может вмешаться улица или люди. У вас были во время спектакля какие-нибудь форс-мажоры?

Касьяненко: О, здесь уже я расскажу. У нас в спектакле есть момент, когда мы со зрителями залезаем на гаражи. Я первый залез и вижу — стоит по ту сторону газель ментовская с мигалками. Я спускаюсь вниз и говорю: «Ребята, тут менты». Они мне, разумеется, не верят, думают, что я роль играю. Из газели в какой-то момент начинают орать в рупор: «Слезайте с гаражей!!!» Зрителей это только больше веселит, и они, наоборот, активнее наверх лезут. Думают, что мы эту газель наняли, чтобы драйва больше было. Я думаю, что делать нечего, и подбегаю к газели. Опускается окно, и я им спокойно говорю: «Мужики, не обессудьте, ко мне друзья из Омска приехали, я им хочу город показать». Мужики нормальные попались и сказали: «Ну давай, парень, только в последний раз».

Люкевич: А еще однажды мы подходим с Никитой и зрителями к железнодорожным путям, и он рассказывает о том, как часто граффитисты рисуют на электричках. И спустя секунду мимо него с грохотом проносится состав, снизу доверху расписанный кусками.

Касьяненко: Я тогда даже замолчал от неожиданности. Зачем что-то говорить, когда слова буквально материализуются.

Люкевич: Вот! В этом вся суть сайт-специфика. Это абсолютно не зафиксированная вещь — каждый раз все, что происходит вокруг спектакля, только в плюс, только в помощь.

Касьяненко: И еще был случай: приходим мы на заброшку, а там пять человек рисуют, двое катаются на скейте, а один сидит пьет чай в том месте, где мы со зрителями должны пить чай. Раз — и места для тебя уже здесь нет. А однажды я стоял, рассказывал про кусок, и из-за угла вырулил какой-то местный мужик и начал читать лекцию вместо меня. Спросил меня: «Видишь вот тут следы?», я ему отвечаю: «Ну, вижу». Говорит: «С валиков строительных походу писали, зуб даю».

Исмаилова: А как люди вообще узнают про ваш спектакль?

Люкевич: Мы стикеры клеим. Хочешь, кстати, наклеечку?

Касьяненко: Верный способ человека смутить и сделать так, чтобы он никуда не пошел, — это дать ему наклейку и громко сказать: «Приходи, погуляем».

Исмаилова: Есть гипотеза, что сайт-специфик — это про форму, а не содержание. Можно сделать что угодно, и людям понравится, будет весело. Что думаете?

Люкевич: Мне сейчас много предложений поступает: приглашают ставить променады или аудиоспектакли. Абсолютно все отталкиваются от формата, а мне кажется, что это в корне неправильная очередность. Мы на старте с Никитой решили делать спектакль про граффити. На старте решили, что он будет документальный. И только когда поняли, что все, о чем мы говорим, связано с улицей, мы вышли на эту самую улицу из-за острой необходимости.

Касьяненко: Смотрите, у меня краска черничного йогурта.

Люкевич: Со стеной сливается, мне кажется. Ты сейчас как ЖКХшник, просто перекрашиваешь гараж.

Касьяненко: Ну, вроде бы все готово. Идем обратно?

Люкевич: Погнали.