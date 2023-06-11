Арсений Попов - участник сенсационного комедийного бойз-бенда дает мастер-класс по импровизации. Записываем!

Яна: Я сразу всех хочу предупредить, что у нас в этом интервью есть стоп-темы. Это секс, отношения и прописка Арсения в Петербурге.

Арсений: За тобой когда‑­нибудь гнались на машине по всему городу от Обводного до Мойки, чтобы взять автограф?! (Всем телом изображает Тимоти Шаламе, улетающего на махолете от Шаи-Хулуда, гигантского песчаного червя в «Дюне».)

Михаил: Хотя вообще‑то эти темы напрашиваются, когда приходишь поговорить с секс-символом импровизации с миллионами поклонниц во всех городах России.

Арсений: И это редакция «Собака.ru»! (Изображает брови Колина Фаррелла в «Банши Инишерина».)

Яна: Нам не чужд флер анонимных телеграм-каналов. Впрочем, есть вопросы и поважнее, раз мы встретились. Мастер-класс Попова: как не затупить на импровизации?

Арсений: Так тупи, в этом и прикол! Стендап комик выходит один на один с залом, у него заучен материал. Он может его забыть, слабо подать, не совпасть с аудиторией по вайбу. А у меня благодать: что ни сделаю, рядом в «Импровизации» три человека, которые вовремя скажут: «Ха,затупил!» Главное, не делай блокировку: не спорь, а соглашайся — да, затупила. А знаешь, почему? Вот, например, сценарий: я в тебя влюблен, мы грабим банк и вдруг, прямо на сцене, я забыл наш план. Хочешь не хочешь, тебе приходится импровизировать — так рождается новый виток. Любое твое неожиданное действие — находка для партнера.

Михаил: Что происходит, когда шутишь и нет реакции?

Арсений: Тоже кайф! Так ты чувствуешь направление, куда шутить дальше, а куда — не стоит. Я раньше спотыкался: скажу что‑то заумное — а в ответ в зале тишина. Потом решил намеренно сделать акцент на моем лексиконе, пусть и олдскульном, и теперь это наша с аудиторией общая фишка: все знают, что я не разбираюсь в интернет-мемасах, и если говорю «краш», зал взрывается — он шарит, выучил!