«В Manicure Vampire мы создали собственный мир»: основатели кастом-бренда Ксения Черемнова и Дима Вишнеев о своей одежде и фэшн-импровизации

Пупсики, приаттаченные к pre-owned пиджаку, рубашка из секонда с аппликациями в виде карт таро — это, конечно, красиво. Но кто вообще это будет носить?

Дима: Мы, художники, должны прививать людям новое мышление, иначе мир погрязнет в экологической катастрофе. И ты сама видишь — у нас получается! Каждый раз, когда я оказываюсь в магазине, думаю: «А куда это все денется, если не продастся? Как сделать, чтобы одежда в обязательном порядке отправлялась на переработку?» Мы живем здесь и сейчас — и должны действовать. Кто, если не мы? Это важно. Я, например, не могу складывать каждый овощ в отдельный пластиковый пакет — это диссонанс какой-то.

Ксения: Manicure Vampire начался с того, что мы находили в секондах красивое, вдохновлялись странными фильмами вроде «Донни Дарко» и придумывали себе наряды для вечеринок. А когда началась пандемия, мы стали посвящать кастому все свободное время, чтобы как-то развиваться. И вскоре поняли: получается проект. Тогда мы придумали манифест.

О, давайте огласим манифест!

Дима: Manicure Vampire — это эклектика в космосе, что-то метафизическое, сочетание несочетаемого, панк-кутюр. Чтобы делать многогранный и цельный продукт, мы, современные художники, должны уметь все: от фотографии до дизайна, от стилизации до составления плейлистов.

Ксения: Для пиджаков и сумок Manicure Vampire мы делаем коллажи из странных штук, чтобы из старого получилось новое. Это всегда найденные вещи. Кстати, мы стали меньше использовать секонды — там сложно найти одежду в идеальном состоянии. Теперь рыщем по маркетплейсам вроде «Юлы» или «Авито».