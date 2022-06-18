Михаил Пиотровский о театральном проекте «Флора» в Государственном Эрмитаже

Действие II. Малый итальянский просвет

Должен ли музей воспитывать посетителя? Допустим, бывает сложно понять все смыслы, заложенные в произведении, но ведь можно с ними соприкоснуться и все равно получить трансформирующий опыт.

Конечно же, зрителя надо подтягивать. Тем не менее музей открыт для всех. Есть несколько уровней, чтобы объяснить и показать искусство — каждый возьмет с доступного ему. Я заметил, что в пандемию, с уменьшением потока, публика в музее стала более образованной. Туристам обычно лишь бы пробежать галопом и галочку поставить, а сейчас все подолгу ходят по залам, смотрят внимательно. А вот в интернете бывает по-разному, я иногда читаю отзывы и удивляюсь. Мы выложили в Сеть отрывки миниатюры из «Флоры» «По яблоку в день», она посвящена картине Хендрика Голциуса «Адам и Ева». На фоне этого шедевра XVII века разыгрывается пластическая миниатюра, и в социальных сетях зрители запротестовали: «Что это за ужас?», «Что за эротика?», — высказывались, что слишком много наготы и вообще сама по себе картина чересчур откровенная. Конечно! Ведь Адам и Ева — эротичнейшая история. Ничего более эротичного, может быть, и нет на свете. В нее заложен абсолютно электрический заряд. Просто понимать такие вещи нужно уметь не в вульгарном смысле. И разбираться в сложных вещах учит искусство.

Вам не привыкать сталкиваться с праведным гневом: когда-то глас народа возопил из-за чучел Яна Фабра, а это была одна из самых крутых выставок в России.

Это была одна из самых крутых выставок в мире. Мы дали возможность зрителю подумать и узнать что-то новое. Элегантность решения была в том, что чучела разместились в зале Снейдерса, который воспевал изобильные мясные и рыбные лавки в своих натюрмортах, настоящий пир, любование этой мертвой природой. Но поняли это, как обычно, не все.

Но вас это не останавливает?

Конечно же, нет. Мы будем продолжать. Ведь мы не ставим эксперименты, а показываем разные художественные языки. У нас музей мирового искусства! Как будто буддистское многие понимают: там есть такие страшные маски, что по смыслу будут пострашнее фабровских чучел, еще и со сложнейшей экспликацией. Язык современного искусства не сложнее языка исламского, тибетского или африканского искусства.

Вы упомянули Диснейленд — тяга к зрелищности и аттракционам на самом деле сейчас мировая музейная тенденция: ее демонстрируют и недавняя выставка Дэмиана Херста в галерее «Боргезе», и парижская коллекция Франсуа Пино.

«Музей находится между храмом и Диснейлендом» — эту фразу тоже не я придумал, но совершенно с ней согласен. И он все время смещается то в одну, то в другую сторону. Пришло время двигаться обратно к храму.

Теперь ваша стратегия — больше сакрального?

Можно и так сказать. В блокаду все молимся на искусство.

Культура должна оставаться вне политики?

Культура должна быть над политикой. И мы должны это доказывать своим примером. У нас есть опыт, и мы знаем, что блокада начинается с эвакуации. Что сейчас и происходит — мы возвращаем наши выставки, которые были за границей.

Вы отпраздновали возвращение коллекции Щукина?

Никакого праздника не было: картины пришли ровно в тот срок, как и было должно. Но чтобы это произошло, нужно было немного поработать. Ведь когда в Париже идет выставка Щукина, это значит, что над ним развевается русский флаг. А люди этой тонкости не совсем понимают.

И все-таки: как это удалось?

Ради наших выставок весь мир создал систему государственных гарантий, иммунитета от ареста, которую мы меняли каждые три года. И вся она сработала. Более того, под нашим давлением были внесены изменения в санкционные правила. Это очень трудно, нужно вести огромное количество переговоров, подписывать бумаги. Но все те законы, что мы, постоянно усложняя, вводили каждый год, оказались придуманы не зря. Это сложнейший менеджмент и международная политика.

Все эрмитажные полотна вернулись домой?

Еще не все — работа вовсю идет. Вот когда мы откроем выставку «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» у нас — будет праздник, это мы и отметим. Никакие коллекционеры в мире не получали такой славы, которую мы за последние несколько лет создали Щукину и Морозову, — и этот уникальный венок выставок! Париж, Москва, Петербург — просто потрясающе!

В искусствоведческой (и не только) среде обсуждают, что Эрмитаж — единственный музей в России, который выстроил грамотную коммуникацию в свете последних событий.

Сложно объяснять публике, что происходит в музее. Но наш принцип — открытость и четкость. Я думаю, уверенная правда всегда дает хороший результат в общении. Но должен заметить, мы все-таки снобы. Открытые, но снобы.