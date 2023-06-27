Знакомьтесь, актер и режиссер Артем Злобин — в 23 года он поставил маст-си спектакль «Магазин» в НДТ!

Ученик Льва Эренбурга дебютировал в режиссуре в 23 года — невероятно зрелой страшной сказкой про банальность зла «Магазин». На сцене «Небольшого драматического театра» Артем Злобин так филигранно переплавляет вербатим документальной пьесы про тяжелую жизнь трудовых мигрантов в фантасмагорию про Шахерезаду, что спектакль стал главным маст-си сезона! а Артем — единственным из выпускников, кого Эренбург позвал к себе в труппу НДТ. Артем Злобин — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2023 года в номинации «Театр».
Со своим однокурсником и другом поговорила Настя Паутова — блогер, лауреатка премии «ТОП 50» 2020 года в номинации «Медиалидеры» и создательница самых интеллигентных мемов про Бродского и Тарковского.
Блуза плиссе и мюли HOUSE OF LEO, брюки no name (look.online), носки VOLCHOK
Скажи мне как амбассадор мерча «душнила» llllllll1111llllllllll Анастасии Паутовой: ты сам — душнила?
Думаю, нет. Ну, может, в каких‑то вопросах… Например, на репетициях могу до последнего донимать артистов замечаниями, приставать с уточнениями и так далее. Наверное, их это раздражает и в такие моменты я для них душнила. А вообще на людях стараюсь держать дистанцию, сам в душу не лезу и чувствую себя неловко, когда передо мной ее кто‑то слишком широко распахивает, избегаю такого душевного стриптиза. На вечеринках не стану привлекать к себе внимание чтением стихов, песнями, танцами или веселыми историями. Не умею все это и не люблю. Так что вряд ли я душнила.
Это мы сейчас проверим.
Давай. (Смеется.)
Для начала поясню читателям: мы на «ты», потому что сто лет знакомы, все годы учебы в Театральной академии провели вместе в формате 24/7, включая несколько месяцев проживания в одной комнате в общежитии, когда оба были нищебродами.
Я до сих пор нищеброд, Насть. (Смеется.)
Зато сейчас ты в свои двадцать три вошел в театральную режиссуру, что называется, «с ноги». Сколько же тебе было, когда ты заболел театром?
С детства. Лет семь-восемь я занимался в театральной студии «Маскарад» у себя в Новосибирске. В театр ходил каждую неделю и чаще, меня знали все капельдинеры, мне без проблем продавали билеты на спектакли 18+, это был успех.
Помнишь свое первое театральное впечатление?
Впечатление — нет, но помню один случай. К нам приехал МХТ, привез бутусовского «Гамлета». Мы пришли всей семьей, места успели купить только плохие, дальние ряды в бельэтаже. Закончился спектакль, и пока я оттуда сбегал с букетом к сцене — артисты уже откланялись и ушли. И вот стою я с этим букетом в фойе, плачу…
Плачешь?
Плачу, да, ко мне подходит капельдинер, ведет меня за кулисы, я вручаю артистам цветы, абсолютно счастлив, а они еще и подписывают мне программку: Хабенский, Марина Голуб, Трухин… Считаю, меня тогда артисты МХТ благословили. (Смеется.)
А меня батюшка благословил.
Серьезно?
Да, мама отвела меня, когда я решила на актерский поступать.
Первый раз слышу.
А я забыла об этом. Услышала про твое благословение и вспомнила. Ладно, вернемся в твое театральное детство. Расскажи про «Маскарад».
Это детская студия, ее создал Леонид Твердяков, замечательный педагог. Мы делали спектакли, катались по фестивалям, все было серьезно, и мне это очень помогло в выборе профессии. Такая важная прокачка, и правильная система координат сразу установилась, потому что с нами занимались люди с хорошим художественным вкусом. Мама с бабушкой тоже всегда меня поддерживали в желании заниматься театром.
И в твоем стремлении учиться в Питере?
Я нацеливался на Москву и приехал туда поступать на актерский. То есть я сразу думал о режиссуре, но хотел прийти к ней медленно и плавно, выучившись сначала на актера. Но медленно не получилось: на вступительных в Москве я дошел до последних туров и везде слетел — в Школе-студии, в «Щепке», у Райкина… Тогда я поехал в Питер. Набирал, как ты догадываешься, Лев Борисович Эренбург, и я ни на что особо не рассчитывал: курс режиссерский, Эренбург — ученик Георгия Александровича Товстоногова, он школьников не брал. Эренбург поступил в театральный уже взрослым, сложившимся человеком, а тут приходит к нему какой‑то семнадцатилетний на трясущихся ногах…
Когда твои ноги перестали дрожать? Как быстро у тебя, по выражению нашего мастера, во время учебы стала «меняться кровь»?
Первые полгода я был уверен, что меня отчислят. Все однокурсники приносили один за другим этюды, безостановочно что‑то пробовали, а я отсиживался в сторонке и ловил косые взгляды Льва Борисовича: почему ничего не показываешь и что ты вообще здесь делаешь? Но в какой‑то момент его недоверие ко мне прошло, я это почувствовал. Может, этюд у меня получился или что‑то другое, не помню, но я перестал ощущать себя на курсе случайным человеком.
Я счастлив, что попал в мастерскую, где нас никак не ограничивали в художественной свободе, правда? «Можно все — важно, во имя чего», — повторяет наш мастер, и нам ведь действительно можно было все. Не зря же про наш курс в Академии говорили, что мы такие радикальные, «откусываем головы воробьям».
А еще «плюем по кругу друг другу в лицо». При этом мы же понимаем, что Лев Борисович дал нам не только свободу, но и профессию, ремесло.
Это правда. Ремесло у нас есть, я надеюсь.
В результате из девятнадцати человек выпустилось только шесть, а к себе в театр Эренбург взял тебя одного.
Да, и это правда. (Смеется.)
Всем смотреть спектакль «Магазин» в НДТ!
Для этого у мастера должны были быть основания. Переходим к твоему спектаклю, и для начала получай банальный, но неизбежный вопрос: почему ты выбрал для дебюта именно «Магазин»?
Мне кажется, пьеса Олжаса Жанайдарова — один из самых важных текстов «новой драмы». Документальная подлинность тут абсолютно беспощадна, и при этом пьеса не заземлена, градус обострения предлагаемых обстоятельств зашкаливает. По первому плану это про мигрантов и кошмары их унизительного существования, но социальный план — не единственный у Жанайдарова. Он через цитаты и отсылки налаживает сложные связи своей истории про «здесь и сейчас» с разными художественными мирами. В этом главная ценность «Магазина», и я его ставил не про тяжкую долю мигрантов, которым, конечно же, сочувствую. Меня интересовала прежде всего история о том, как больная, непреодолимая созависимость двух людей — в данном случае двух женщин, моих героинь — превращается в мощную разрушительную силу.
Жанайдаров, понимаю, налаживает в пьесе разные связи, но и ты без дела не сидел: неожиданно соединил его жесткую материю с волшебной сказкой о Шахерезаде. Как ты до такого додумался?
Не сразу. Я начал делать «Магазин» на четвертом курсе. Первое время мы работали втроем — с Ольгой Альбановой, моим педагогом, и Аней Шельпяковой. Позже к нам присоединился Михаил Тараканов. Давай я тебе сначала про актеров расскажу, это важно. Мы репетировали подробно, не торопясь, а главное, все было по любви. Актеры понимали, что я волнуюсь, ведь это мой первый опыт, и я постоянно чувствовал их поддержку, желание мне помочь. Без этого ничего не получилось бы.
Теперь о сказке. Мы вместе искали особый жанр для нашего спектакля, где соединились бы документальность, гротеск и трогательная, щемящая лирическая нота — вроде бы неуместная, но я чувствовал, что она необходима. Эти поиски в конце концов и привели нас к сказке — в ней возможно все. Так возникла «Шахерезада», и все сошлось. То есть это я считаю, что сошлось, а зрители могут думать иначе.
Зрители, насколько я знаю, резко делятся пополам: одним твой «Магазин» заходит, другие категорически против. Середины нет. Как тебе это?
Мне в кайф, я как раз за театр, который бьет публику по голове и заставляет выбирать — твое это или нет. Очень радуюсь негативным откликам, честно. Резкое несогласие — это всегда про живое, больное, про то, что тебя всерьез задело. Спокойное отношение гораздо хуже.
Артем сфотографирован в знаменитом переходе дома Бака: фасад, облицованный розовой гранитной «шубой», решен архитектором Гиршовичем в стиле модерн с элементами рококо. Инфа сто процентов, что по лестницам этого доходного дома ходил поэт-имажинист, мизантроп и автор романа «Циники» Анатолий Мариенгоф — он здесь жил.
Как по-твоему — театр может существовать без зрителей? Или это как секс без оргазма?
Вот да, второе. Все это «давайте играть, главное — играть, пусть даже на пустой зал» для меня кокетство какое‑то. Тут я как раз не радикален: считаю, что спектакль может зажить только на зрителях.
Про зрителей понятно, про сказку тоже, вернемся к актерам. Что для тебя в актере самое ценное?
Кроме таланта? Отсутствие ханжества, смелость, готовность пробовать разное. И способность к сотворчеству, конечно. Потому что режиссер-диктатор и актер-исполнитель вместе обкрадывают будущий спектакль.
У тебе в Питере есть особое «место силы»? Куда ты приходишь за подзарядкой, когда это необходимо.
Какого‑то одного адреса нет, места могут быть совсем разные — главное, чтобы я там был один. Это моя большая необходимость — проводить какое‑то время одному. Когда чувствую, что перенасытился общением — в работе, просто в жизни, и мне надо спрятаться от всех. Гулять, слушать музыку, разговаривать с самим собой.
Почему для тебя важно заниматься театром — сегодня и вообще?
Для меня в этом спасение. Ну, или самотерапия. Лечусь театральной работой от окружающей действительности, не сочти за душный пафос. Другого объяснения найти не могу и не ищу. Надеюсь, ты не ждешь от меня признаний, что я средствами театра несу в мир открывшуюся мне истину.
Планировать будущее — гиблое дело, и все же попробуй описать свой идеальный день через пять лет.
Так… Просыпаюсь в своей квартире — пускай в маленькой, но обязательно в своей. Просыпаюсь рано, потому что у меня сегодня съемка, я снимаюсь в крутом кино. Завтракаю, еду на площадку. Смена у меня с ограничением, потому что вечером я занят в спектакле, тоже крутом. Это одна из последних моих смен в проекте, но отдыхать некогда, потому что сразу после съемок я приступаю к репетициям нового спектакля.
В крутом театре?
Надеюсь.
Фото: Яна Давыдова
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Алексей Радченко
«Собака.ru»
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