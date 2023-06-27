Знакомьтесь, актер и режиссер Артем Злобин — в 23 года он поставил маст-си спектакль «Магазин» в НДТ!

А меня батюшка благословил.

Серьезно?

Да, мама отвела меня, когда я решила на актерский поступать.

Первый раз слышу.

А я забыла об этом. Услышала про твое благословение и вспомнила. Лад­но, вернемся в твое театральное дет­ство. Расскажи про «Маскарад».

Это детская студия, ее создал Леонид Твер­дяков, замечательный педагог. Мы дела­ли спектакли, катались по фестивалям, все было серьезно, и мне это очень помогло в выборе профессии. Такая важная прокач­ка, и правильная система координат сразу установилась, потому что с нами занимались люди с хорошим художественным вкусом. Мама с бабушкой тоже всегда меня поддер­живали в желании заниматься театром.

И в твоем стремлении учиться в Питере?

Я нацеливался на Москву и приехал туда по­ступать на актерский. То есть я сразу думал о режиссуре, но хотел прийти к ней медлен­но и плавно, выучившись сначала на актера. Но медленно не получилось: на вступитель­ных в Москве я дошел до последних туров и везде слетел — в Школе-студии, в «Щеп­ке», у Райкина… Тогда я поехал в Питер. На­бирал, как ты догадываешься, Лев Борисович Эренбург, и я ни на что особо не рассчиты­вал: курс режиссерский, Эренбург — ученик Георгия Александровича Товстоногова, он школьников не брал. Эренбург поступил в те­атральный уже взрослым, сложившимся че­ловеком, а тут приходит к нему какой‑то сем­надцатилетний на трясущихся ногах…

Когда твои ноги перестали дрожать? Как быстро у тебя, по выражению на­шего мастера, во время учебы стала «меняться кровь»?

Первые полгода я был уверен, что меня от­числят. Все однокурсники приносили один за другим этюды, безостановочно что‑то пробовали, а я отсиживался в сторонке и ловил косые взгляды Льва Борисовича: почему ниче­го не показываешь и что ты вообще здесь делаешь? Но в какой‑то момент его не­доверие ко мне прошло, я это почувствовал. Может, этюд у меня получился или что‑то другое, не помню, но я пере­стал ощущать себя на курсе случайным человеком.

Я счастлив, что попал в ма­стерскую, где нас никак не ограничивали в художествен­ной свободе, правда? «Можно все — важно, во имя чего», — повторяет наш мастер, и нам ведь действительно можно было все. Не зря же про наш курс в Академии говорили, что мы такие радикальные, «отку­сываем головы воробьям».

А еще «плюем по кругу друг другу в лицо». При этом мы же понимаем, что Лев Борисович дал нам не только свободу, но и профессию, ремесло.

Это правда. Ремесло у нас есть, я надеюсь.

В результате из девят­надцати человек выпу­стилось только шесть, а к себе в театр Эренбург взял тебя одного.

Да, и это правда. (Смеется.)