Елизавета Туктамышева – о психическом истощении, связи льда с русским театром и сценарии жизни без фигурного катания

Юра: Лиза, ты как, настроилась?

Лиза: Конечно.

Юра: Тогда начнем. Уже много лет ставить номера для фигуристов приглашают хореографов из театральной или балетной сферы — Челидзе, Варнаву, Пименова... Меня, в конце концов! Думаю, пора устроить революцию и пригласить профессиональных тренеров по хип-хопу. Что думаешь?

Лиза: Я бы кроме хип-хопа еще и к джазу обратилась, но приглашала бы танцоров в качестве экспертов уже в самом конце — на готовое. Чтобы они могли указать на конкретные движения, подсказать элементы. Доверить танцору хип-хопа ставить мою программу полностью я бы не смогла — мне нужен человек, который будет знать меня и видеть картинку целиком.

Юра: Какую роль ты бы хотела сыграть на льду?

Лиза: Я никогда не катала комическую тему. Не использовала смешные образы. И очень хочу попробовать!

Юра: Ты с этим справишься. У тебя с юмором все в порядке, ты очень живая. А в фигурном, мне кажется, не так много настолько живых спортсменов. Одно дело — концентрация, строгость выполнения задачи. Другое — игривость. Второго пункта многим не хватает. Расскажи, номера каких своих коллег ты считаешь эталонными?

Лиза: Мне очень нравится короткая программа Нейтана Чена в Олимпийский сезон — 2018 под Бенджамина Клементина, короткая программа Камилы Калиевой «Девочка на шаре» и короткая программа Каролины Костнер под французский шансон.