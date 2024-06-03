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Герои

«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Мода»

Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 стартовала! Самое время для оглашения лауреатов этого года. Начинаем  с номинации мода, ее герои создают сумки-иконы, бренды с рекордом Гиннесса и становятся топовыми инфлюенсерами мирового масштаба.

Виктория Чураева / Salavat Kypere

Инфлюенсер мирового масштаба

Val Ray

Евгения Петрова

Создательница бренда Jenek Bags (сумки-иконы!)

Алиса Дитрих

Виталий Поляков

Создатель бренда Homies — самого модного обувного бренда России

Алиса Дитрих

Глаша Гурьянова

Создательница школы Angels by Glasha, главный арт-визажист и мейкап-художник Петербурга

Маргарита Смагина

Владислав Мороз

Создатель аутдор-бренда Red Fox с рекордом Гиннесса

архивы Red Fox

Юлия Матвиенко

Соосновательница бренда JM Studio

Данил Ярощук

Юлия Жукова

Создательница бренда АND the brand

архивы АND the brand

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк  — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной  техники

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ

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