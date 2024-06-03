«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Мода»

Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 стартовала! Самое время для оглашения лауреатов этого года. Начинаем с номинации мода, ее герои создают сумки-иконы, бренды с рекордом Гиннесса и становятся топовыми инфлюенсерами мирового масштаба.
Виктория Чураева / Salavat Kypere
Инфлюенсер мирового масштаба
Евгения Петрова
Создательница бренда Jenek Bags (сумки-иконы!)
Виталий Поляков
Создатель бренда Homies — самого модного обувного бренда России
Глаша Гурьянова
Создательница школы Angels by Glasha, главный арт-визажист и мейкап-художник Петербурга
Владислав Мороз
Создатель аутдор-бренда Red Fox с рекордом Гиннесса
Юлия Матвиенко
Соосновательница бренда JM Studio
Юлия Жукова
Создательница бренда АND the brand
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — Официальный банк премии
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
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