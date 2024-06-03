«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Мода»

Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 стартовала! Самое время для оглашения лауреатов этого года. Начинаем с номинации мода, ее герои создают сумки-иконы, бренды с рекордом Гиннесса и становятся топовыми инфлюенсерами мирового масштаба.