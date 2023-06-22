Поэт и прозаик Алла Горбунова — об отношении к телу, материнстве и аниме

Я слышала, что у вас было тяжелое детство. В интервью вас часто просят рассказать про 90-е. Возможно, вы могли бы сравнить то, что запомнили в детстве, и то, что происходит сейчас?

Тяжелое детство: железные игрушки, прибитые к потолку… Нет! У меня было счастливое детство, оно не было тяжелым! Детство — это важный, глубинный этап для каждого человека — в нем всегда есть что-то тяжелое, потому что это такой опыт, через который мы растем. Мое детство было очень многогранным, но при этом в нем было много беззаветного счастья.

Что касается 90-х — был тогда какой-то сквознячок из бездны, сейчас тоже что-то поддувает, как мне кажется.

Как вы относитесь к сленгу? Не боитесь использовать слова краш-кринж-крипота, потому что завтра они устареют?

Я не знаю этих слов, они уже устарели, а я еще не успела с ними познакомиться.

В детстве вы очень много прочитали про эзотерику, магию и разные верования. Сейчас часто можно зайти в бар и увидеть, как милая девушка с пирсингом и цветными прядями раскладывает таро на барной стойке. Что вы думаете о модной практике заколдовывать реальность?

Это измерение жизни не исчерпывается социальными процессами или модой. Я всегда хорошо относилась к молодежи, ведь молодежь чувствует, что происходит, и дает очень искренний, честный ответ на это.

Я представляю себе все совсем не так, что якобы реальность была заколдована, потом ее расколдовали и мы оказались в опустошенном от магии мире, а теперь, в глубоком кризисе, снова что-то появляется. Мне кажется, это очень примитивные схемы. Да, так смотреть тоже можно, но все эти вещи больше не про это, а про глубинные уровни человеческого бытия, про потребность в чем-то большем.