Техно-экобренд из Петербурга? Да! СЕО URBANTIGER Анастасия Пиорунская о том, как создаются вещи из океанических бутылок и органического хлопка

Плащ URBANTIGER из океанических бутылок — наша гордость. Ткань мы заказываем у классной компании Repreve: на ее сайте ­установлен онлайн-счетчик — сколько бутылок переработано на данный момент. Еще один наш хит — платья-комбинации из экологичного модала, который похож на шелк, но не такой привередливый в уходе и не такой хрупкий в носке. Мы долго присматривались к джинсам — это ведь максимально неэкологичный предмет одежды: из-за красителей у джинсов самое загрязняющее окружающую среду производство. Но однажды у одного поставщика мы увидели полуфабрикат — кусок ткани под покраску. Вцепились в него и сказали: «Такие джинсы нам нужны!», — за три месяца создали их, а еще рубашку, платье и шорты. Такие модели мы выпустили одновременно с H & M. Помню, прохожу мимо их витрины и вижу надпись: «Не­окрашенный деним». Конечно, дико круто, что мы так синхронизировались: маленький бренд из Петербурга и фэшн-гигант, у которого лаборатория на лаборатории.

Наши супернаходки — органический хлопок капок, который растет на дереве и при выращивании не требует удобрения пестицидами, ecovero, нейлон из переработанных рыболовных сетей. Ткани проходят тест-драйв в нашей лаборатории на показатели: мы выбираем только те, что выше ГОСТа, например, на пилингуемость, проще говоря, образование катышков. Тестируем каждую вещь — отдаем прототип сотруднику, а дальше он делится своими впечатлениями. Мой любимчик — костюм из органического хлопка и переработанных вещей, — такая ткань всегда немного грубоватая и как будто неравномерная, из разных нитей. Мы объясняем эти нюансы осознанного производства одежды нашим покупателям. Это непростой процесс, ведь перерабатывать сложно даже в быту: разделять мусор, мыть пластик, потом сортировать его. Такие же принципы у одежды: придется сначала избавиться от всей фурнитуры, подкладки, ярлыков — это дорого и трудозатратно. Плюс надо учитывать состав — смешивать разные материалы нельзя, а значит нужны лабораторные исследования для правильного отбора — это дорого. Кстати, невозможно создать ткань, состоящую на 100 % из переработанных бывших вещей. Нитка просто не получится и будет рваться.