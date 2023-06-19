Тося Чайкина — Ире Горбачевой: «У меня нет планов — всегда хрен знает, что получится. Как в "Поле чудес": крутите барабан!»

Королева непредсказуемых фитов и певица из среды академических музыкантов, Чайкина стартовала работами с Ассаи и Sunsay, сделала совместный проект с актрисой Ириной Горбачевой, записала саундтрек к сериалу «Беспринципные» и кавер с Лолитой на песню Агутина «Февраль». Но крещендо в карьере Тоси случилось с песней «В сердце бахнули стрелы» — этот фит с хип-хоп-артистом Markul выстрелил в сердечко примерно всем, у кого есть TikTok, а совместный трек с Zoloto укрепил Чайкину в статусе любимки девчонок всех возрастов. Если услышите на стадионе бодрый фанк про грустный вайб — это Тося. С Тосей — лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Музыка» — поговорила актриса, певица, основательница движения дэнс- терапии (и подруга!) Ирина Горбачева.
На Тосе: комбинезон и платье COLOMEINYSH, босоножки «ЭКОНИКА»
Ира: Тось, алло! А ты чего в солнечных очках? Ты что, Курт Кобейн?
Тося: (Настраивает звук.)
Ира: Она не слышит нас!
Тося: Привет всем.
Ира: Сейчас я тоже очки надену, будем обе на стиле.
Тося: Надевай, надевай.
Ира: Ну с места в карьер: как у тебя, Тоська, с режимом сна? Бывали у нас в работе с тобой маленькие штучки-неполадки из-за твоего расписания дня. (Смеется.) И я хотела узнать, может, это нормально? У тебя просто свое ночное время для работы, когда муза раскрывается сильнее?
Тося: Да нет, это ненормально, конечно. Есть колоссальная разница, когда ты встаешь в 8:00, весь свеженький и энергичный. И когда встаешь в 14:00 и тебе так плохо, словно ты накануне весь день «гулял». А ты не гулял, ты много работал! Я честно стараюсь что-то с этим делать. Вот ты сама как научилась ложиться рано? Что это? Медитации?
Ира: Я расскажу попозже. Давай разберемся: ты почему ложишься поздно?
Тося: Мне перед сном кажется, что я ничего не успела и надо столько еще всего сделать.
Ира: Так это тревожность, солнце. Она тебе не дает заснуть. У меня есть знакомая девушка — психолог-гипнолог одновременно, Дарья Чевжик, я сейчас с ней занимаюсь. У нее курс — из трех сеансов. Крутой процесс, я сейчас на втором сеансе, очень всем довольна.
Тося: Только гипноз и никакого самоконтроля?
Ира: Кроме гипноза, есть давнее правило — ложиться в 23 часа. Я если себя не заставлю это сделать, то буду залипать в телефоне и чувствовать себя уставшей. Вот ты на что залипаешь, Тось?
Тося: Раньше в тиктоки, а теперь в шортс. Листаешь, пока у тебя палец большим не станет, словно пчела укусила. Помню, пару лет назад мне кто-то сказал, что будет изобилие видеоконтента, а фотографии уйдут в прошлое. И я такая: «ПФ, ДА НИКОГДА ЭТОГО НЕ БУДЕТ, ФОТКИ ЗЕ БЕСТ». И что мы имеем?
Ира: А кроме шортс?
Тося: Очень люблю подкаст себе поставить перед сном или видеошоу. Я смотрю на айпаде, уменьшаю яркость и залипаю одним глазом, посматриваю. Обычно смотрю биографии звезд нулевых, которые рассказывает молодой мальчик-блогер — про Beyonce, Rihanna, Selena Gomez, Lady Gaga и всю эту голливудскую движуху. Иногда смотрю Марусю Черничкину, которая делает подкаст про убийства. Хотела бы попасть к ней на подкаст очень. Маруся зовет к себе какого-нибудь гостя, и они вместе обсуждают мистические истории. И боже, как это страшно!
На Тосе: майка LOVE REPUBLIC, кейп и рукава COLOMEINYSH, босоножки «ЭКОНИКА», колье 8 STORE
Ира: Хочу у тебя узнать, как прошел день рождения мамы? Он же в Питере был?
Тося: Да, в моем любимом баре Union. Я там тусуюсь уже лет девять, всех знаю и меня все знают, — такой вот я негласный резидент. (Смеется.) Маме исполнилось в этом году 60 лет, и мы подумали, что надо в честь юбилея закатить концерт. И я вдруг говорю ей: «Мама, зачем тебе пыльные концертные академические залы? Давай мы устроим тебе тусяо».
Ира: Тусяо, значит.
Тося: И мы его устроили: с семьей, мамой и ее учениками. Было человек 50 в сумме — впервые так много на мамином дне рождения. Мама очень переживала, как все пройдет, но прошло все просто блестяще. Она очень давно не выступала, а на свой день рождения спела с моим гитаристом Андреем. Я их послушала и подумала, что круто было бы это записать на пластинку — настолько было красиво, до мурашек. Все проходило во дворе Union, под открытым небом, было не очень жарко и не очень холодно. И-де-аль-но.
Ира: Тося, расскажи вообще про свою семью — ху из ху? Она же вся у тебя из музыкантов состоит.
Тося: Да, мой дедушка работал художественным руководителем Ансамбля песни и танца Аничкова дворца. Он был одновременно музыкантом, дирижером, пианистом и джазменом. А бабушка, его жена, преподаватель академического вокала. Она была солисткой Рижской оперы, где несколько лет пела все главные партии. Бабуля настолько круто это делала, что ей из зависти подсыпали битое стекло в грим.
Ира: Классический прием. (Смеется.)
Тося: Ее совсем недавно не стало, и я по ней очень иногда скучаю. Мама у меня преподает вокал в консерватории имени Римского-Корсакова, работает с совсем маленькими птенчиками и учит их петь. Они так сильно ее любят, верят в нее и заряжают, что она рядом с ними расцветает. Я думаю, у нее сейчас один из лучших творческих периодов.
Ира: А как ты думаешь, Тось, вы с ней синхронизировались сейчас? Обе развиваетесь активно в музыке, просто каждая в своей. Бывает так, что человек преподает математику, но ребенок у него в математике ничего не понимает, потому что у него с родителем коннекта нет.
Тося: Мама, конечно, с детства хотела, чтобы я пошла в академизм. Я помню линейку в первом классе, перед нами стояли родители, и мама кому-то сказала: «Ой, ну моя 9 классов закончит и пойдет в колледж, из колледжа в консерваторию, а потом в театр». Но в колледже я начала слушать Эми Уайнхаус, открыла для себя тяжелый рок и начала забиваться татуировками. Я понимала, что смогу рассказать свою историю в музыке, но без академизма. Своими словами.
Ира: Какой ты была в студенчестве?
Тося: Уже на втором курсе я прогуливала пары. У меня был тяжелый ноутбук, и с ним я приходила в кофейню, курила, пила очень (ОЧЕНЬ!!!) много кофе и писала музыку. Иногда я приходила с этим к маме и говорила: «Вот, у меня созревает материал». А она мне: «Никто это слушать не будет». Тогда меня это обижало, а сейчас я понимаю, что она не хотела отпускать меня в никуда, в темноту. Она не знала, сможет ли помочь мне в той области, куда я иду, или нет. В июне будет шесть лет, как я вышла на сцену клуба «Космонавт» и впервые спела перед большой аудиторией. После этого опыта я поняла, что нужно продолжать слушать голос внутри себя.
Тося: Хотела давно у тебя узнать, как ты справляешься с критикой и самокритикой?
Ира: Знаешь, Тоська, я считаю, что добро должно быть с кулаками. Ты можешь быть насколько угодно добрым, светлым, открытым и поддерживающим, но в мире всегда будет зло. И тут нужно не дать себя в обиду, защищаться. Вот есть знаменитый треугольник Карпмана, где есть жертва, спасатель и преследователь. Нужно учить себя не быть жертвой, ну и конечно, остальными персонажами тоже. Это очень важно.
Тося: Но иногда тебе плохие вещи говорят не люди со стороны, а ты сама. Начинаешь себя недооценивать, осуждать. Включается синдром самозванца.
Ира: Да, такие моменты нужно отслеживать. Когда это начинается, я внутреннего критика беру за шкирку и говорю: «С пляжа! Вот просто пошел вон». Когда ты сам себя перестаешь узурпировать, насиловать, убивать и не любить — множество проблем отваливаются.
Тося: Вот ты пришла в музыкальную индустрию, хотя наверняка это было не так уж просто. Что тебе помогло?
Ира: Психология и практики. Мне мой бывший молодой человек говорил постоянно: «Не пой в машине», еще кто-то говорил, что мне не стоит. Вот я и закрылась. Но желание меня перебороло. Я поняла, что мне не нужно никаких наград, миллионной аудитории — я просто петь хочу. Чтобы меня не оценивали, как в караоке.
Тося: Ага, на 95 баллов.
Ира: Просто берешь микрофон, идешь на сцену сквозь бурю в животе, и вы ступаешь. Ты сама волнуешься перед концертами?
Тося: Всегда. Я места себе не могу найти. Помню только один концерт в Нижнем Новгороде, когда все было гладко. У нас была гримерка, и мы с Андреем Запорожцем сели медитировать, чтобы расслабиться. Помогло — вышла на сцену и было совсем не страшно. Стресс испарился за счет дыхания. Но, блин, я считаю нормальным, когда ты переживаешь. Это даже хороший знак, что тебе не все равно.
Ира: Я уже примерно год стараюсь перед встречей с публикой переполнить себя перед выступлением НАСТОЛЬКО, чтобы энергия переливалась через край. Чтобы я была как чаша, которая вот-вот переполнится. Это нужно, чтобы зритель ушел из зала наполненный, а не пустой.
Тося: Это психологическая практика?
Ира: Нет, про это мне рассказал знакомый, который преподает вокал и часто работает со священнослужителями. Однажды он мне сказал: «Сейчас, Ира, святые отцы выходят проводить службу с микрофонами. С петличками. Но даже это им не помогает. Они бубнят себе под нос что-то полушепотом, до слушателя ничего не доходит. А служба, Ира, это про переизбыток. Когда человек приходит — неважно куда — на концерт, на службу или на практику, он находится в "недоборе". Он пришел что-то получить». И я поняла, что твоя сила, твоя эмоция должна быть настолько сильной, чтобы она наполняла всех присутствующих в зале. Когда об этом думаешь, волнение уходит, потому что есть задача поважнее.
Тося: Вот ты говоришь сейчас про «наполнение», и я вспомнила вечер, когда похоронила свою любимую бабушку и пришла к тебе на спектакль. Было 1 ноября 2020-го. День был безумно тяжелый и странный, а в партере было так тепло и хорошо, что я заснула и проспала весь первый акт.
Ира: Нормально, я появляюсь только во втором.
Тося: Да, и проснулась я только потому, что услышала твой знакомый любимый голос. И больше спать не могла: ты нас всех буквально облила своей энергией со сцены, окутала. Не только я это почувствовала, но и зрители вокруг. И в жизни ты такой человек — неважно, что делаешь, все сидят с открытым ртом и смотрят.
Ира: Тось, поменялось ли у тебя отношение к людям, которые в комменты пишут гадости?
Тося: Конечно. 10 лет назад я могла заплакать, очень сильно переживала. Когда мы выступали с Ассаи, его лютые фанаты кричали, что я отстойная вокалистка и вообще «верните Алину Ос». Я дико с этого высаживалась. Сейчас гораздо спокойнее.
Ира: За что тебя критикуют?
Тося: Самые неприятные комментарии под клипами люди пишут про внешность. «Господи, какая же она страшная», «Где твои брови?» Однажды человек написал с просьбой: «Можете, пожалуйста, не выкладывать посты, потому что вы попадаете в мои рекомендации и мне это не нравится». Я вступила с ним в долгую дискуссию. Он не понимал, что, оставляя комменты, привлекает алгоритмы и таргетирование. Мог бы просто поставить дизлайк и пройти мимо.
Ира: А в реальной жизни случалось с тобой что-нибудь подобное?
Тося: Однажды я судила детский конкурс. Ненавижу быть судьей, но в тот раз согласилась. Уже награждение про- шло, я всех обняла и начала прощаться, как вдруг ко мне подошла женщина с двумя подростками. Видимо, я в какой-то момент их не выбрала и предпочла конкурентов. И женщина злобным голосом меня спрашивает: «А вы кто вообще такая? Вас нельзя пускать в жюри». И девочки из-за ее спины спрашивают: «У вас есть хотя бы один популярный трек»? Я отвечаю: «Да, в топ-чартах сейчас висит, может, видели — называется "В сердце бахнули стрелы"». Они про него, конечно, не слышали.
Ира: Испортили настроение тебе?
Тося: Получилось черное маленькое пятнышко на идеально чистом и белом кружочке. У меня было очень приятное настроение после конкурса, но этот эпизод все испортил. А как у тебя по хейтерам?
Ира: Я к хейтерам относилась всегда как к тренажерам.
Ира: Котик, и чуть-чуть давай поговорим про наш любимый Питер. Какое ощущение тебе больше всего ценно там? Когда ты в Питере находишься, что ощущаешь? Сколько лет тебе в этом городе?
Тося: Лет 16-17. Я помню свой любимый путь от Сенной-Садовой до Театральной площади, где находился мой колледж в переулке Матвеева. И вот весна. Уже ноздри не слипаются от холода, и ты чувствуешь, что вот-вот и можно будет раздеваться, снимать с себя все больше одежды. Май, я слушаю Coldplay и чувствую, что живу в красивом мире.
Ира: Вот говорят, что в Петербурге люди грустные. Это же вообще не так.
Тося: Не так. Говорят, что люди в целом по России грустные. Но это же все от нас зависит — от тех, кто смотрит. Петербург не грустный, он странный и мистический, безумно красивый и местами уродливый. По нему ходят очень разные люди, и я этих людей люблю.
Ира: В Петербурге все что угодно может случиться — ты можешь получить по лицу на Невском (а у меня такое было), а потом поехать в романтическое турне по рекам и каналам.
Тося: Петербург — это панк в костюме.
Ира: Это мужчина, да?
Тося: Мужчина, точно!
Ира: Он весь в татухах, небритый, но при этом абсолютно благородного происхождения с красивыми чертами лица. Он курит очень красивые сигареты.
Тося: Деликатный и вежливый.
Ира: У него не до конца чистые ботинки и манжеты, но при этом общий образ — образ Тома Форда.
Тося: У меня есть друг Виктор Забуга. Он мне татуху бил на ноге лет девять назад. Витя в прошлом татуировщик, а сейчас современный скульптор и художник. Он весь забит, но при этом у него очень красивые усы и шляпа. Он для меня сочетается идеально с современным Петербургом.
Ира: Тось, а он для тебя кто — Петербург, Ленинград, Питер или Санкт- Петербург?
Тося: Петербург. Да, точно Петербург.
Ира: Для меня Питер. Я там каждый раз впадаю в состояние «студенточка». Вот не студентка, а именно студенточка. Мне хочется надеть наушники, включить музыку и пританцовывать под ритм города. В Петербурге люди никуда не спешат, и у них есть время, чтобы тебя разглядеть. Меня в Петербурге узнают гораздо чаще, чем в Москве. И тебе достаточно улыбнуться или подмигнуть: у васпроисходит контакт, и этого достаточно.Ты меня увидела, я тебя увидела, и все. И фотографироваться не надо.
Ира: Тось, как затевался и появился твой последний трек «Я не хочу сидеть дома»?
Тося: Не так давно я застряла дома, лежала и играла в приставку. Мне очень хотелось писать музыку, но я не знала, о чем писать, и сил совсем не было. Кирилл Минцев, мой друг, сказал: «Напиши о том, что чувствуешь прямо сейчас». И все случилось. Песня простая, на трех аккордах. Она про мысли, которые многих из нас посещают перед сном. «Завтра я пойду в спортзал, выучу английский, сяду на правильное питание, пробегу марафон». На И БЕЗУМНО КРАСИВЫЙ этих мыслях о классном будущем мозг начинает выдавать много адреналина, ты лежишь взбудораженный в предвкушении новой жизни. А потом утро: ты просыпаешься уставший, потому что поздно лег. И так по кругу.
Ира: Но твоя героиня находит в себе силы выйти из дома?
Тося: Да, она говорит: «Нет места пустоте, есть место свечению!» И начинается движ. Это мотивационная и простая композиция для весны или лета. Я ее собирала между ночью и утром, в 4:00 тихонько напевая себе под нос и подбирая музыку, пока все остальные спят. Я хочу, чтобы она давала ощущение поддержки.
Ира: Солнце, у меня к тебе последний вопрос: а сложно ли НЕ писать музыку?
Тося: Когда у тебя продуктивный период, то это хочется выплескивать. И тогда не писать очень сложно. Как с этой песней случилось: сидишь, ничего не происходит, но тебя настолько сильно распирает изнутри, что это запускает в тебе двигатель. И ты выходишь в мир благодаря своей музыке, коммуницируешь, опыта набираешься. Обновляешься с помощью людей, еды, наполняешься, как сосуд, и вот ты снова готов с легкостью выдать новую штуку.
Ира: Есть ли у тебя план на будущее?
Тося: Нет. У меня всегда хрен знает, что получится и кто родится. Это как в программе нашего детства, с Первого канала. Как она называется?
Ира: Какая?
Тося: Крутите барабан. «Поле чудес».
Ира: Хорошая нота, чтобы закончить.
Тося: Ира, надо на дачу ко мне съездить. Там такая тишина, такая благодать. Нужно просто взять и поехать чиллить.
Ира: Звучит как план. Обсудим на твоем ДР!
Тося: Ну все, девчонки, всего прекрасного вам.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Маша Попова
«Собака.ru»
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