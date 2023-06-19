Тося Чайкина — Ире Горбачевой: «У меня нет планов — всегда хрен знает, что получится. Как в "Поле чудес": крутите барабан!»

Ира: Тось, алло! А ты чего в солнечных очках? Ты что, Курт Кобейн?

Тося: (Настраивает звук.)

Ира: Она не слышит нас!

Тося: Привет всем.

Ира: Сейчас я тоже очки надену, будем обе на стиле.

Тося: Надевай, надевай.

Ира: Ну с места в карьер: как у тебя, Тоська, с режимом сна? Бывали у нас в работе с тобой маленькие штучки-неполадки из-за твоего расписания дня. (Смеется.) И я хотела узнать, может, это нормально? У тебя просто свое ночное время для работы, когда муза раскрывается сильнее?

Тося: Да нет, это ненормально, конечно. Есть колоссальная разница, когда ты встаешь в 8:00, весь свеженький и энергичный. И когда встаешь в 14:00 и тебе так плохо, словно ты накануне весь день «гулял». А ты не гулял, ты много работал! Я честно стараюсь что-то с этим делать. Вот ты сама как научилась ложиться рано? Что это? Медитации?

Ира: Я расскажу попозже. Давай разберемся: ты почему ложишься поздно?

Тося: Мне перед сном кажется, что я ничего не успела и надо столько еще всего сделать.

Ира: Так это тревожность, солнце. Она тебе не дает заснуть. У меня есть знакомая девушка — психолог-гипнолог одновременно, Дарья Чевжик, я сейчас с ней занимаюсь. У нее курс — из трех сеансов. Крутой процесс, я сейчас на втором сеансе, очень всем довольна.

Тося: Только гипноз и никакого самоконтроля?

Ира: Кроме гипноза, есть давнее правило — ложиться в 23 часа. Я если себя не заставлю это сделать, то буду залипать в телефоне и чувствовать себя уставшей. Вот ты на что залипаешь, Тось?

Тося: Раньше в тиктоки, а теперь в шортс. Листаешь, пока у тебя палец большим не станет, словно пчела укусила. Помню, пару лет назад мне кто-то сказал, что будет изобилие видеоконтента, а фотографии уйдут в прошлое. И я такая: «ПФ, ДА НИКОГДА ЭТОГО НЕ БУДЕТ, ФОТКИ ЗЕ БЕСТ». И что мы имеем?

Ира: А кроме шортс?

Тося: Очень люблю подкаст себе поставить перед сном или видеошоу. Я смотрю на айпаде, уменьшаю яркость и залипаю одним глазом, посматриваю. Обычно смотрю биографии звезд нулевых, которые рассказывает молодой мальчик-блогер — про Beyonce, Rihanna, Selena Gomez, Lady Gaga и всю эту голливудскую движуху. Иногда смотрю Марусю Черничкину, которая делает подкаст про убийства. Хотела бы попасть к ней на подкаст очень. Маруся зовет к себе какого-нибудь гостя, и они вместе обсуждают мистические истории. И боже, как это страшно!