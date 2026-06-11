Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 июня

Главные премьеры этой недели в кино: продолжение популярной франшизы «Холоп 3» (12+) с Милошем Биковичем, Павлом Прилучным и Кристиной Асмус, а также романтическая классика Жана-Люка Годара «Безумный Пьеро» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)

11 суперзвезд совриска Индии (среди художников — Сумакши Сингх, которая прямо сейчас участвует с инсталляцией в Венецианской биеннале!) представляют болливудский блокбастер.

Гастролирующие арт-объекты здесь замиксованы с эрмитажной коллекцией. Например, с росписями монастырей Шелкового пути и древними монгольскими миниатюрами.

До 4 октября

Фестиваль «Ночь идей», «Узел» (16+)

18:00

В программе — показ короткого метра режиссера-энигмы Романа Михайлова «Свет вечерний», круглый стол с участием апологета документального театра Дмитрия Крестьянкина, концерты творческого объединения mader nort и пионера сайт-специфика Бориса Павловича, а также перформанс куратора студии «Сдвиг» Антона Вдовиченко.

Выставка «Свинцовое время», Jessica Gallery (18+)

Выпускник Академии Штиглица и мастер по стеклу Владимир Копейкин покажет нехарактерный для себя проект, выполненный из свинца. Среди хайлайтов — фотогеничные боксерские груши.

С 11 июня

Выставка «Фа. Соль. Мажор!», галерея «Паразит» (16+)

Главные кочевники Петербурга из арт-объединения «Паразит» открыли новую галерею на Петроградке. В рамках первой выставки делают акцент на различиях между художниками и «социальном клее», который их соединяет.

До 18 июля

Вечеринка Backstage’94, Blank (18+)

23:45

Презентация новой коллекции бренда NOXEN, маркет, мейкап- и тату-зона — проект Triglinki Club телепортирует нас на бэкстейдж фэшн-показов образца 1990-х! Дресс-код обязывает вдохновиться Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

+ Идея: оценить новое «Кафе Бенуа» в Русском музее.

Команды Aster, René и «Подписных изданий» объединились, чтобы создать меню из арт-деликатесов: блюд, вдохновленных творчеством Репина, Шишкина и Айвазовского.