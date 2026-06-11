Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 июня

Фестиваль Stereoleto (IOWA! LAB Антона Беляева! Тося Чайкина! Татьяна Буланова! Хаски!), выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии», спектакль-променад «Маршрут “Старухи”», шоу «Программа совместных переживаний» (Муся Тотибадзе! Борис Павлович!), а также «Последний рейв» в Blank — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 11 ИЮНЯ
Дмитрий Крестьянкин
Главные премьеры этой недели в кино: продолжение популярной франшизы «Холоп 3» (12+) с Милошем Биковичем, Павлом Прилучным и Кристиной Асмус, а также романтическая классика Жана-Люка Годара «Безумный Пьеро» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)
11 суперзвезд совриска Индии (среди художников — Сумакши Сингх, которая прямо сейчас участвует с инсталляцией в Венецианской биеннале!) представляют болливудский блокбастер.
Гастролирующие арт-объекты здесь замиксованы с эрмитажной коллекцией. Например, с росписями монастырей Шелкового пути и древними монгольскими миниатюрами.
До 4 октября
Фестиваль «Ночь идей», «Узел» (16+)
18:00
В программе — показ короткого метра режиссера-энигмы Романа Михайлова «Свет вечерний», круглый стол с участием апологета документального театра Дмитрия Крестьянкина, концерты творческого объединения mader nort и пионера сайт-специфика Бориса Павловича, а также перформанс куратора студии «Сдвиг» Антона Вдовиченко.
Выставка «Свинцовое время», Jessica Gallery (18+)
Выпускник Академии Штиглица и мастер по стеклу Владимир Копейкин покажет нехарактерный для себя проект, выполненный из свинца. Среди хайлайтов — фотогеничные боксерские груши.
С 11 июня
Выставка «Фа. Соль. Мажор!», галерея «Паразит» (16+)
Главные кочевники Петербурга из арт-объединения «Паразит» открыли новую галерею на Петроградке. В рамках первой выставки делают акцент на различиях между художниками и «социальном клее», который их соединяет.
До 18 июля
Вечеринка Backstage’94, Blank (18+)
23:45
Презентация новой коллекции бренда NOXEN, маркет, мейкап- и тату-зона — проект Triglinki Club телепортирует нас на бэкстейдж фэшн-показов образца 1990-х! Дресс-код обязывает вдохновиться Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.
+ Идея: оценить новое «Кафе Бенуа» в Русском музее.
Команды Aster, René и «Подписных изданий» объединились, чтобы создать меню из арт-деликатесов: блюд, вдохновленных творчеством Репина, Шишкина и Айвазовского.
ПЯТНИЦА: 12 ИЮНЯ
Алиса Рейфер
Спектакль «Тот самый спектакль», «Летний театр» в Новой Голландии (16+)
20:00
Документально-биографическая постановка Дмитрия Крестьянкина, в которой героями становятся Арлекин, Пьеро и Скарамучча, а темой — обсуждение художников прошлого.
Спектакль «Мой век», Малая сцена Театра им. Ленсовета (16+)
В центре сюжета комедии ученика Товстоногова Юрия Цуркану — день рождения хозяйки модного дома Малу (прототип — Коко Шанель!). В кругу дочери, внучки и правнучки (сверхновая звезда Ленсовета Алиса Рейфер!) она делится воспоминаниями о собственной биографии.
12, 13 и 14 июня
Концерт учеников Настасьи Хрущевой, ЦСИ им. Курехина (12+)
19:00
Выпускники курса авангардного композитора и автора музыки к спектаклям Андрея Могучего в БДТ выступят с «поэтикой гамм, этюдами, гармоническими задачами и упражнениями любого типа».
Фестиваль издательства «Новое литературное обозрение» (18+)
Идем на поэтические чтения Александра Скидана и дискуссию философа Максимилиана Неаполитанского с краеведом Александром Гачковым о топофилии.
С 12 по 16 июня
«Последний рейв», Blank (18+)
Слезы — наш главный стартер-пак для грядущего реквиема по клубу с восьмилетней историей. В грандиозном лайн-апе — перформанс Kontrkult, шоукейсы формаций Roots United и m_division, звезда авангардной музыки Nocow, соосновательница Mutabor и Arma17 Abelle, резиденты Blank и десятки других артистов.
Совет для подготовки к вечеринке: поностальгировать об окончании тусовочной эпохи на заводе «Арсенал» с Nocow, Kito Jempere и Иваном Логасом. Читайте их воспоминания на сайте Собака.ru.
С 12 по 13 июня
Вечеринка Çava Disco х Cruise, Английская набережная, 56А (18+)
14:45
Главные по нарядным и тематическим вечеринкам — команда Александры Столяровой и Валерия Дятлова — открывают сезон на борту Kuznya Cruise. Готовимся к диско, поп-эдитам и летним хитам.
День рождения пиано-бара «Вчера и навсегда», Казанская, 11 (18+)
16:00
Заглядываем на десятичасовой пиано-марафон и аукцион с партитурой к спектаклю-сенсации «Холопы».
«Блестящий вечер», Новая сцена Александринского театра (12+)
20:00
Достаем глиттер, хайлайтер и стразы (да-да, это дресс-код!) и отправляемся на вечер современной хореографии. Обещают перформансы о гранях нормы (хореограф — дива Ольга Васильева!), взрослении и выносливости.
СУББОТА: 13 ИЮНЯ
Татьяна Буланова
Фестиваль Stereoleto, «Севкабель Порт» (0+)
Фестиваль, давно ставший частью культурной идентичности Петербурга, возвращается с масштабным списком артистов. В нем вы найдете как селебрити, так и перспективных ньюкамеров: IOWA, LAB Антона Беляева (Тося Чайкина, Татьяна Буланова, Найк Борзов, Билли Новик!), Хаски, Loqiemean, «Бонд с кнопкой», «Буерак», «Базар», Terelya, «Источник», «лампабикт», Vodoley GT, DenDerty и многих других.
С 13 по 14 июня
Шоу «Программа совместных переживаний», «Летний театр» в Новой Голландии (16+)
20:00
За театрально-танцевальный трибьют одному из основоположников московского концептуализма Льву Рубинштейну отвечают мастер интеллектуальных стендапов Борис Павлович, инди-поп-дива (и та самая Джульетта в постановке в БДТ!) Муся Тотибадзе, а также автор проекта Illuminated Faces Роман Цепелев.
Выставка «Земля», Marina Gisich Gallery (16+)
Суперзвезда совриска Виталий Пушницкий представит живопись, керамику и эссе, посвященные земле как многозначному символу — цикла рождения и смерти, почвы, планеты и праха.
До 10 сентября
Концерт хора Festino, ЦСИ им. Курехина (12+)
19:00
Юбилей культового композитора Владимира Мартынова (автор музыки к «Холодному лету пятьдесят третьего»!) локальный коллектив Festino отметит хоровым исполнением книги «Плач Иеремии».
«Дневная вечеринка», «К-30» (18+)
17:00
Формация Roots United продолжает серию тусовок для жаворонков. На этот раз за диджейским пультом — Антоха МС, Kedr Livanskiy, Saint City Lovers и авторы хита «обла. ком» Солова и Евтела.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 14 ИЮНЯ
Валентин Серов. Анна Павлова в балете «Сильфиды». Эскиз афиши-плаката «Русских сезонов» в Париже. 1909
Выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве», Русский музей (0+)
Императрица Екатерина II, поэтесса Анна Ахматова, балерина Анна Павлова, художница Анна Остроумова-Лебедева и другие женщины с приставкой «великая» — на холстах Серова, Крамского, Кустодиева, Брюллова и Маковского.
Бонус: платья, сумочки, броши, веера, сервизы, шкатулки и прочие предметы одежды и декора.
До 11 января
«Маршрут “Старухи”», «Летний театр» и «Сообщество» в Новой Голландии, платформа «Лисий нос», берег Финского залива (16+)
12:00
Культовый спектакль-променад Константина Учителя по мотивам повести «Старуха» Даниила Хармса вновь возвращается на улицы Петербурга и Ленобласти. В этом году помимо привычного абсурда обещают драки, конкурсы, романтические вайбы и всяческие свадебные дивертисменты.
«Российско-японский фестиваль», БДТ им. Товстоногова (16+)
Смотрим «Фатцер» в постановке Мотои Миура (вы могли видеть его «Преступление и наказание» в БДТ!), рейвим на пятичасовом сете с японской музыкой, а заодно изучаем культуру каллиграфии и чайных церемоний.
С 14 по 18 июня
Выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная», Музей Фаберже (12+)
В масштабной экспозиции — 168 полотен братьев Маковских и ювелирные шкатулки по мотивам их работ. Хайлайт: «Суд Париса», который Константин Егорович создавал для Всемирной выставки в Париже в 1889 году.
До 13 сентября
+ Идея: рассмотреть Петербург в миниатюре.
От Смольного собора до Михайловского замка. Собрали семь адресов, где можно увидеть главные достопримечательности города в маленьком формате.
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