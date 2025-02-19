Почему «Холопы» Андрея Могучего в петербургском БДТ — главный российский спектакль последних лет (и его должны увидеть все!)?

Спектакль Андрея Могучего «Холопы» вышел год назад — и уже стал легендой: тот редкий случай, когда совпали мнения публики и профессионального сообщества, объявившего его лучшим в России. Билетов не достать, зрители едут со всей страны, а те, кому удалось все-таки попасть на показ в БДТ им. Товстоногова, в финале действа длиной в четыре с половиной часа аплодируют стоя. Память подбрасывает исторические аналогии: кажется, так было в советскую эпоху, когда театр для мыслящих людей стал единственным способом коммуникации с современностью. Старожилы вспоминают даже конную милицию на товстоноговских спектаклях… У Могучего тоже особые отношения со временем: все его работы последних лет переполнены историческими параллелями, но в данном случае, кажется, рифмуется уже не только спектакль, а сама жизнь.

Как возникают постановки-легенды? Должно сойтись несколько факторов: личная судьба авторов, оказавшихся в определенных предлагаемых обстоятельствах, точно угаданный исторический момент и подходящий материал-триггер, попадающий в нерв времени. Так стал культовым знаменитый «Маскарад» Всеволода Мейерхольда, премьера которого выпала в Александринском театре на дни Февральской революции 1917 года и прозвучала как символическое прощание со старым миром, рушившимся на глазах. Мужественные и светлые, сквозившие надеждой «Три сестры» Владимира Немировича-Данченко предвоенного 1940 года во МХАТе — тоже легенда, обожаемая несколькими поколениями зрителей. Нельзя не вспомнить и «Трех сестер» в Театре на Малой Бронной (1967 г.). Анатолий Эфрос определил ситуацию чеховской пьесы как «посиделки ссыльных» и поставил свой спектакль об интеллигенции, в очередной раз потерпевшей сокрушительное поражение: уже состоялся процесс над Синявским и Даниэлем, рукой подать до Пражской весны — «оттепель» закончилась, а с ней и надежды на перемены.

И «Холопы» Андрея Могучего продолжают этот ряд. Многое сошлось в спектакле, выпущенном через год после того, как истек контракт режиссера с Минкультом, и в БДТ была упразднена должность художественного руководителя. По иронии именно Могучий оказался последним худруком Большого драматического на данный момент.