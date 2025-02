Почему «Холопы» Андрея Могучего в петербургском БДТ — главный российский спектакль последних лет (и его должны увидеть все!)?

У спектакля открытый финал. «Let me, let me, let me freeze to death…», — поют хором все действующие лица этой театральной симфонии, вызванные из небытия адским демиургом и запертые навеки в тревожном безвременье. Застряли они в этом пространственно-временном разломе, подобно герою седьмого эпизода «Трех толстяков»: помнит, что нырнул в торт, а дальше провал… Как слои горных пород, сдвинувшиеся со своих вековых мест, прошлое и настоящее старинного особняка Плавутиных-Плавунцовых напластованы друг на друга в нарушение всех мыслимых законов, природных и человеческих. Торчат, цепляются один за другой, словно траченная жучком и временем громоздкая мебель в доме Веточкина, спертая по случаю из княжеского дворца и сваленная в углу до лучших времен. Пользы от нее, как от вместилища хлама, облепленного вековыми наслоениями и давно утратившими свою ценность, но она все стоит в ожидании последнего сокрушительного удара.

В этом горьком и безжалостно-ироничном спектакле столько мучительной сегодняшней тоски и отчаянной надежды, что перехватывает горло.

Текст: Екатерина Рыбас

16+