Как режиссер Борис Павлович и его команда поставили первый в Росссии инклюзивный мюзикл с нейроотличными артистами

Как на Новой сцене Александринского театра появился инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет»?

Борис: Важно, и на этом мы категорически настаиваем: «Жаль, что тебя здесь нет» — это не авторская работа кого-то одного. Например, меня, режиссера Бориса Павловича. Это коллективное сочинение, снежный ком, в котором одно налипало на другое. Непоследовательно.

Например, название появилось благодаря нашему протагонисту — Паше Соломонику (нейроотличный актер — выпускник центра «Антон тут рядом». — Прим. ред.). Он любит шарады, связанные с переводом известных англоязычных песен. «Жаль, что тебя здесь нет» — калька с Wish you were here группы Pink Floyd. В прологе его герой говорит, что это его любимая группа, и перечисляет их альбомы. Через это в спектакле фиксируется меломанская составляющая: ведь наш мюзикл родился, в первую очередь, как объяснение в любви к музыке.

А потом за несколько недель до премьеры не стало нашего актера Влада Майорова, который больше года боролся с раком. Хотя мы все надеялись, что он к нам вернется. Получилось, что отсутствующая фигура нашего друга наделила название и содержание мюзикла главным и более глубоким смыслом. Сейчас однозначно можно говорить, что спектакль посвящен Владу.

Инклюзия — это вообще немного шаманизм.

Аня: Свою роль я начала репетировать с актрисой Катей Таран. Текст песни мне написала еще одна наша артистка Саша Никитина. В самом начале было трудно поймать ноты, в этом очень помогла педагог по вокалу Аня Вишнякова (музыкальный руководитель проекта. — Прим. ред.).

Нина: Инклюзивные практики требуют большего количества усилий, дополнительных к итак обязательным. Поэтому в постановке столько людей — на сцене и за ней. Уникально, что выглядит спектакль классически, как мюзикл, но бродвейский сюжет подменен мечтами актеров (придумками нейроотличных артистов. — Прим. ред.). И это работает! Инклюзия — это вообще немного шаманизм. Ты заходишь в творческий спейс с единомышленниками, и вы вместе выруливаете в новую реальность, где каждого видно, слышно и никто никого не теснит. Как мы создавали мюзикл и как его играем — это каждый раз маленькая жизнь и большая вечеринка. Важно, что и команда Новой сцены Александринского театра включилась в общий творческий процесс с головой, как и мы. Иначе бы ничего не вышло. Инклюзивное творчество ведь требует жизни, помимо профессионализма.

Макс: Я как-то раз ездил отдыхать на море. Иду по пляжу и вижу — на небе золотые звезды, а одна из них исполняет мечты разные. Взял и загадал желание: стать настоящим руководителем, режиссером, лидером рок-группы «Эскадрон». И вот я стал в мюзикле не только композитором, но и рок-певцом.