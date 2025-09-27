Постпостмодернизм Виталия Пушницкого, или как продать еще не написанные работы

После случая на прошлогодней ярмарке 1703 в арт-комьюнити тебя называют не иначе как «наше экономическое чудо»: оказывается, за холсты Виталия Пушницкого коллекционеры готовы не глядя выложить порядка тридцати тысяч евро. Как так?

Такой миф, как «продал душу дьяволу», не пойдет?

Контактом дьявола не поделишься?

Да нет никакого дьявола, кроме нас самих. К чему стремится, по сути, пластическое искусство? Оно стремится к целесообразности выгоды. То есть, с одной стороны, оно развивается как искусство. Но с другой — должно найти своего покупателя. И не просто найти покупателя, а превозмочь его, чтобы вый­ти на следующий уровень. Это игра без начала и конца. И мы все эту игру понимаем. Но, к несчастью, все стратегические и тактические действия известны. Чудес в этом вопросе нет, по­этому остается только одно — внутреннее усилие. А еще важна уникальная структура мышления! Потому что интересен сам человек.

Что ты имеешь в виду под структурой мышления?

Его особенность. Для кого-то, чтобы хорошо мыслить, нужно бегать, а для кого-то — ходить из угла в угол. Есть композиторы, которые все время курят трубку. Есть люди, которые лежат, как Черчилль. Так вот, я понял, что если я ничего не хочу и ничего не делаю — это для меня лучшая позиция.