Петербург из «киндера»: где смотреть миниатюрные версии Михайловского замка, шпиля Петропавловского собора с ангелом и тюрьмы «Кресты»

Михайловский замок, шпиль Петропавловского собора с ангелом, бывшая тюрьма «Кресты» — эти здания считаются шедеврами архитектуры Петербурга, но рассмотреть их во всех деталях можно разве что с борта вертолета. А что, если мы скажем, что есть и другой вариант — более доступный, но не менее атмосферный? Вот семь адресов, где можно увидеть миниатюрные версии главных достопримечательностей города, в том числе макет уже несуществующей конки и утраченного здания Музыкального вокзала в Павловске.
Доходный дом начала XX века
Заглянув в окошки макета в Музее истории Петербурга, можно рассмотреть обстановку жилых помещений. Престижный бельэтаж, как это было принято в начале прошлого столетия, отведен под барскую квартиру, а цокольный — под магазины и другие коммерческие заведения: аптеку, танцевальные классы, салон дамских платьев.
Все интерьеры воссозданы по старинным фотографиям, а некоторые архитектурные детали имеют реальные прототипы. Так, парадная лестница макета копирует парадную лестницу доходного дома А. И. Нежинской (Египетский дом) на Захарьевской улице.
Где посмотреть: Комендантский дом Петропавловской крепости
Шпиль Петропавловского собора с ангелом
К середине XIX века старый шпиль Петропавловского собора опасно накренился. Создать новый поручили инженеру Дмитрию Журавскому. Вместо тяжелого деревянного каркаса он предложил революционное для того времени решение — легкую металлическую конструкцию, собранную по принципу мостовых ферм. Детали изготовили на Урале, доставили к нам и подняли на колокольню в 1858 году. Высота шпиля составила почти 50 метров, а вес — 56 тонн. Снаружи его покрыли медными листами, позолоченными на местном заводе Морана, Венке и Плеске.
Макет в Музее истории Петербурга демонстрирует внутреннее устройство конструкции — сложную систему железных ребер, колец и креплений, благодаря которой она выдерживала сильные северные ветра. А еще на этой же экспозиции представлена копия ангела со шпиля в масштабе 1:1! Это редкая возможность рассмотреть его во всех деталях.
Где посмотреть: Невская куртина Петропавловской крепости
Михайловский (Инженерный) замок
Его построили по приказу Павла I — император мечтал о собственной резиденции, похожей на средневековую крепость. Так в центре Петербурга появился окруженный каналами замок с подъемными мостами. По одной из версий, проект настолько увлек государя, что первые эскизы он рисовал лично. Правда, пожить здесь ему удалось всего 40 дней.
Строительство завершили всего за три с половиной года — невероятный срок для столь масштабного сооружения. Архитектор Винченцо Бренна придал ему необычную для Петербурга форму: квадрат со скругленными углами и восьмиугольным внутренним двором. Каждый фасад оформлен по-своему, поэтому с разных сторон постройка выглядит совершенно по-другому. Все эти особенности хорошо видны на детализированном макете в масштабе 1:133, установленном в вестибюле замка.
Адрес: Садовая улица, 2
Смольный собор
Этот храм задумывали как часть монастырского комплекса, где императрица Елизавета Петровна собиралась провести старость. Проект поручили Бартоломео Растрелли — главному мастеру барокко той эпохи. Архитектор создал один из самых узнаваемых силуэтов Петербурга: бело-голубые фасады с плавными линиями, обилием лепнины и четырьмя изящными башнями вокруг центрального купола привлекают внимание и в наши дни.
Изначально замысел зодчего был еще масштабнее: он планировал возвести перед входом гигантскую колокольню, которая могла стать самым высоким зданием Петербурга XVIII века. Однако проект оказался слишком дорогим, поэтому от строительства отказались. Увидеть, как мог выглядеть ансамбль целиком, можно на детализированном макете внутри Смольного собора — это современная копия исторической модели, которая хранится в Академии художеств. В ней более пяти тысяч окон, колонн, пилястр, рокайлей, наличников, карнизов и других деталей!
Адрес: площадь Растрелли, 1
Тюрьма «Кресты»
Один из самых известных СИЗО России построил в конце XIX века архитектор Антоний Томишко, изучивший зарубежные тюрьмы. В основе проекта — крестообразная планировка корпусов, позволявшая охране просматривать коридоры почти целиком. Для своего времени «Кресты» были ультрасовременными: электричество, отопление и вентиляция здесь появились раньше, чем во многих домах Петербурга.
На территории также находится пятиглавый храм Александра Невского в неорусском стиле. До революции арестанты ходили туда на службы. В советское время с храма сняли кресты и сделали клуб; исторический облик вернули спустя десятилетия. Сегодня это единственная постройка комплекса, принадлежащая РПЦ. Именно здесь представлен макет тюрьмы, а раз в неделю двери церкви открывают для прихожан.
Адрес: Арсенальная набережная, 7
Дореволюционная конка
Конка — это вагон, который передвигается по рельсам на конной тяге. Такой вид транспорта был распространен в Петербурге со второй половины XIX века, просуществовав до революции 1917 года. Первые линии пролегали по Невскому проспекту, Садовой улице и Николаевскому (ныне Благовещенскому) мосту. Потом их проложили и в других районах города. В память об этом на Васильевском острове установлена копия конки образца 1870-х годов в натуральную величину. А вот ее миниатюрную версию можно увидеть в музее «Разночинный Петербург».
Адрес: Большой Казачий переулок, 7
Павловский музыкальный вокзал
Именно благодаря этому месту в русском языке появилось слово «вокзал» — по аналогии с лондонским садом Vauxhall. Конечную станцию первой в стране железной дороги задумали как центр отдыха с рестораном, гостиницей и концертным залом. Здание Андрея Штакеншнейдера возвели за несколько месяцев, и с 1836 года там устраивали шумные представления.
Позже площадка стала одним из главных музыкальных центров России: здесь выступали Шаляпин, Кшесинская, Павлова, а Иоганн Штраус дирижировал 10 сезонов подряд. В дни концертов из Петербурга даже пускали специальные поезда с вагоном для нарядов. После войны здание полностью утрачено. Сегодня о нём напоминает макет в Картинном зале Витебского вокзала — особенно красивый вечером, в иллюминации.
Адрес: Загородный проспект, 52
