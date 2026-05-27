Петербург из «киндера»: где смотреть миниатюрные версии Михайловского замка, шпиля Петропавловского собора с ангелом и тюрьмы «Кресты»

Доходный дом начала XX века

Заглянув в окошки макета в Музее истории Петербурга, можно рассмотреть обстановку жилых помещений. Престижный бельэтаж, как это было принято в начале прошлого столетия, отведен под барскую квартиру, а цокольный — под магазины и другие коммерческие заведения: аптеку, танцевальные классы, салон дамских платьев.

Все интерьеры воссозданы по старинным фотографиям, а некоторые архитектурные детали имеют реальные прототипы. Так, парадная лестница макета копирует парадную лестницу доходного дома А. И. Нежинской (Египетский дом) на Захарьевской улице.

Где посмотреть: Комендантский дом Петропавловской крепости