Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Холоп 3», репрокат «Безумного Пьеро» Годара и триллер «Иллюзия убийства» с Хайме Лорэнте

А также — документальный фильм об экстремальном скалолазании «Цена вершины», испанский мультфильм «Зверолюция» и фолк-хоррор «Кассандра». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Холоп 3» (12+)
Третья часть популярной франшизы, режиссером которой вновь выступил Клим Шипенко. На этот раз Гриша (Милош Бикович) в образе Петра I будет перевоспитывать семейную пару на грани развода — роли супругов Вяземских исполнили Павел Прилучный и Кристина Асмус. Кроме них в комедии снялись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.
С 11 июня
«Безумный Пьеро» / Pierrot le fou (1965) (18+)
Классический фильм Жана-Люка Годара в повторном прокате: склонный к авантюризму Фердинанд (Жан-Поль Бельмондо) сбегает с няней своего ребенка Марианной (Анна Карина) в опасное романтическое путешествие — в котором их будут преследовать бандиты и полиция.
С 11 июня
«Иллюзия убийства» / Reversion (18+)
Триллер с Хайме Лорэнте из «Бумажного дома» в главной роли — он играет мужчину по имени Марио, ставшего свидетелем похищения своего старшего брата Давида (Мануэль Вега). Однако тот возвращается через несколько дней и дает богатую пищу для размышлений — судя по всему, события связаны с резонансным убийством, произошедшим много лет назад. Режиссер — Джейкоб Сантана («Омен. Обличье зла»).
C 11 июня
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Цена вершины» / Girl Climber (16+)
Документальный фильм Джона Глассберга о легендарной скалолазке Эмили Харрингтон и ее новом вызове после покорения Эвереста — она взялась пройти почти километровую стену Эль-Капитан в течение суток, что не получалось ни у одной женщины. Дополнительного драматизма добавила травма на этапе подготовки за год до этого: пришлось делать выбор — отказаться от своей цели или идти до конца.
C 11 июня
«Кассандра» (16+)
Фолк-хоррор из Кыргызстана о пережившей утрату девушке (Енлик Айымгазы), которая каждую ночь теряет жизненные силы. Отчаявшись, она обращается к прорицательнице (Кулайым Каныметова), которая рассказывает ей о древнем злом духе албасты — существо является к жертвам в образе самого большого их страха. Режиссером выступил Бекзат Пирматов.
С 11 июня
«Зверолюция» / Evolution (6+)
Испанский мультфильм от создателей «Величайшего детектива-паука» Хулио Сото Гурпиде и Зайры Муньос Домингес. Девочка Зои вместе со своими питомцами случайно пробует инопланетные ягоды — с этого момента она начинает превращаться в зверя, а животные, наоборот, очеловечиваются.
C 11 июня
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