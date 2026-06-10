Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Холоп 3», репрокат «Безумного Пьеро» Годара и триллер «Иллюзия убийства» с Хайме Лорэнте

А также — документальный фильм об экстремальном скалолазании «Цена вершины», испанский мультфильм «Зверолюция» и фолк-хоррор «Кассандра». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Yellow, Black and White, START, телеканал «Россия», MEM Cinema Production, Централ Партнершип, 2026

«Холоп 3» (12+)

Третья часть популярной франшизы, режиссером которой вновь выступил Клим Шипенко. На этот раз Гриша (Милош Бикович) в образе Петра I будет перевоспитывать семейную пару на грани развода — роли супругов Вяземских исполнили Павел Прилучный и Кристина Асмус. Кроме них в комедии снялись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.

С 11 июня

Films Georges de Beauregard, Rome Paris Films, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC), Dino de Laurentiis Cinematografica, 1965

«Безумный Пьеро» / Pierrot le fou (1965) (18+)

Классический фильм Жана-Люка Годара в повторном прокате: склонный к авантюризму Фердинанд (Жан-Поль Бельмондо) сбегает с няней своего ребенка Марианной (Анна Карина) в опасное романтическое путешествие — в котором их будут преследовать бандиты и полиция.

С 11 июня

AF Films, Arde Producciones, E-Media Canary Project, Ebribari Audiovisual, Ebribari, 2025

«Иллюзия убийства» / Reversion (18+)

Триллер с Хайме Лорэнте из «Бумажного дома» в главной роли — он играет мужчину по имени Марио, ставшего свидетелем похищения своего старшего брата Давида (Мануэль Вега). Однако тот возвращается через несколько дней и дает богатую пищу для размышлений — судя по всему, события связаны с резонансным убийством, произошедшим много лет назад. Режиссер — Джейкоб Сантана («Омен. Обличье зла»).

C 11 июня

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Red Bull Studios, Louder than eleven, Tyler Young Films, 2026

«Цена вершины» / Girl Climber (16+)

Документальный фильм Джона Глассберга о легендарной скалолазке Эмили Харрингтон и ее новом вызове после покорения Эвереста — она взялась пройти почти километровую стену Эль-Капитан в течение суток, что не получалось ни у одной женщины. Дополнительного драматизма добавила травма на этапе подготовки за год до этого: пришлось делать выбор — отказаться от своей цели или идти до конца.

C 11 июня

Ray of Sun Pictures, 2026

«Кассандра» (16+)

Фолк-хоррор из Кыргызстана о пережившей утрату девушке (Енлик Айымгазы), которая каждую ночь теряет жизненные силы. Отчаявшись, она обращается к прорицательнице (Кулайым Каныметова), которая рассказывает ей о древнем злом духе албасты — существо является к жертвам в образе самого большого их страха. Режиссером выступил Бекзат Пирматов.

С 11 июня

The Thinklab, Prime Video, 2026

«Зверолюция» / Evolution (6+)

Испанский мультфильм от создателей «Величайшего детектива-паука» Хулио Сото Гурпиде и Зайры Муньос Домингес. Девочка Зои вместе со своими питомцами случайно пробует инопланетные ягоды — с этого момента она начинает превращаться в зверя, а животные, наоборот, очеловечиваются.

C 11 июня

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: