Каким получилось «Кафе Бенуа» в Русском музее? «Музейные деликатесы», произведения скульптора Сергея Коненкова и кухня Романа Киселева

На кухне шефствует Роман Киселев (René, Casper, Nothing Fancy). В «Кафе Бенуа» он демонстрирует свой взгляд на современную русскую кухню. Шеф лично рекомендует пробовать бутерброд с печенью трески и картофелем, бефстроганов с пюре и малосольным огурчиком, жареный картофель с грибами, рийет из форели с красной икрой. Каждый день до 14:00 подают завтраки: творожную запеканку и два сборных («Завтрак Бенуа» — маст-трай!). Скоро в меню появятся «музейные деликатесы» — блюда, вдохновленные творчеством Ильи Репина, Ивана Шишкина и Ивана Айвазовского.

На витрине ищем выпечку и десерты от шеф-кондитера Дарьи Захаренко: шоколадный торт с абрикосовым мармеладом, слоеную трубочку с вареной сгущенкой и кремом, медовик с топлеными сливками, финансье с брусникой, печенье с зефиром и шоколадом, торт «Генерал» и маковую булку.