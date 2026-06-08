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Каким получилось «Кафе Бенуа» в Русском музее? «Музейные деликатесы», произведения скульптора Сергея Коненкова и кухня Романа Киселева

В Русском музее открылось «Кафе Бенуа» — новый проект команды Aster, René и Михаила Иванова («Подписные издания») в Колонном зале корпуса Бенуа. Раньше тут проводили открытия выставок и лекции, а также использовали это помещение как запасной гардероб. Рассказываем, каким получилось пространство, и за чем сюда идти.

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Кафе Бенуа»
Олеся Хабиби
Олеся Хабиби
Фото предоставлено пресс-службой заведения «Кафе Бенуа»
Олеся Хабиби

На кухне шефствует Роман Киселев (René, Casper, Nothing Fancy). В «Кафе Бенуа» он демонстрирует свой взгляд на современную русскую кухню. Шеф лично рекомендует пробовать бутерброд с печенью трески и картофелем, бефстроганов с пюре и малосольным огурчиком, жареный картофель с грибами, рийет из форели с красной икрой. Каждый день до 14:00 подают завтраки: творожную запеканку и два сборных («Завтрак Бенуа» — маст-трай!). Скоро в меню появятся «музейные деликатесы» — блюда, вдохновленные творчеством Ильи Репина, Ивана Шишкина и Ивана Айвазовского. 

На витрине ищем выпечку и десерты от шеф-кондитера Дарьи Захаренко: шоколадный торт с абрикосовым мармеладом, слоеную трубочку с вареной сгущенкой и кремом, медовик с топлеными сливками, финансье с брусникой, печенье с зефиром и шоколадом, торт «Генерал» и маковую булку.

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Кафе Бенуа»
Олеся Хабиби
Фото предоставлено пресс-службой заведения «Кафе Бенуа»
Олеся Хабиби

Над интерьером кафе трудилось бюро Aurore (оно же разрабатывало проект московского филиала «Подписных изданий» Музее русского импрессионизма, Aster, René, КМ20). Здесь главенствует современный минимализм в сочетании с исторической архитектурой Колонного зала. Почетное место в оформлении зала занимает крепкий арт — произведения скульптора Сергея Коненкова из фондов Русского музея, которые представили публике впервые за 25 лет: среди них — пятиметровое мозаичное панно, которое с 1918 года украшало Сенатскую башню Московского Кремля; а также четырехметровая скульптура «Освобожденный человек» (памятник монументальной пластики начала XX века). Завершающий штрих — серия иллюстраций художника Семена Галинова.

Кафе огорожено по периметру ширмой из темного дерева, а сзади — тканевая ширма — она зонирует проход, где курсируют сотрудники музея. Металл, дерево, текстиль и драпировки не спорят с музейным пространством. На полках видим винтажные предметы интерьера (вазы, лампы, полка для меню на стойке хостес), которые дизайнеры искали в комиссионках и на «Авито», чтобы смахнуть с кафе «пыль новизны». С 9:00 до 17:00 здесь преобладает дневной свет: работает верхнее освещение, на столах появляются цветы. После 17:00 зажигают монументальные люстры, на каждый столик выставляют светильники с теплым светом. 

Бефстроганов с пюре
Олеся Хабиби

Бефстроганов с пюре

Олеся Хабиби
Бутерброд с печенью трески и картофелем
Олеся Хабиби

Бутерброд с печенью трески и картофелем

Олеся Хабиби
Завтрак Бенуа (дебютный представитель «музейных деликатесов»)
Фото предоставлено пресс-службой заведения «Кафе Бенуа»

Завтрак Бенуа (дебютный представитель «музейных деликатесов»)

Сейчас кафе работает каждый день в тестовом режиме с 10:00 до 21:00 (9.06 — выходной), официальное открытие планируют в середине июня. 

До 14 сентября в корпусе Бенуа можно увидеть юбилейную выставку «Сад в цвету», посвященную 150-летию Петра Кончаловского. А до 9 ноября — экспозицию Ивана Шишкина, на ней представлены более 120 картин живописца.

Колонный зал корпуса Бенуа Русского музея, ул. Инженерная 2-4

Места:
Русский музей. Корпус Бенуа
Люди:
Роман Киселев

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