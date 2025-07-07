Как сверхновые звезды Ленсовета Алиса Рейфер и Сергей Филипович сияют в «Ромео и Джульетте» — самой зумерской (и тру-шекспировской!) театральной истории сезона

Двадцатилетние ньюкамеры Ленсовета — сверхновая театральная сенсация! Их Ромео + Джульетта = любовь [зрителей] и безупречный мэтч шекспировской архаики с зумерским вайбом. Алиса Рейфер и Сергей Филипович (дейты и в реальной жизни!) играют возлюбленных, где Тибальт — панк, бал — рейв, а текст — канон. Расспросили динамический дуэт и лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Театр» о жабо, суровом магаданском фэнтези, стопке контрамарок и диалектике души Пьера Безухова (спойлер: это наш ромкор-бой!).
Алиса и Сергей сфотографированы в одной из исторических оранжерей Ботанического сада Петра Великого. Всего в саду более километра оранжерей (от субтропических и тропических до водных) — это пятая по численности коллекция в мире и самая крупная северная коллекция!
на Сергее: пижамный костюм OLA OLA, на Алисе: платье OLA OLA
«Люблю», нельзя сказать короче
Джульетта — главная супергероиня театрального сезона по версии Театра Ленсовета, МДТ и Дрезденской оперы! Образцовая зумерка, которая ради краша бросает вызов враждующим кланам и аркану судьбы в натальной карте. В чем ее суперсила?
АЛИСА: Джульетта — сверхсовременный образ: сильная самостоятельная девушка, ведущая за собой Ромео и совершающая запредельные по смелости поступки. Она очень похожа на зумеров: взрослые часто прячутся за сарказмом, а нам не страшно быть искренними и открытыми. Наша суперсила в уязвимости, как у Джульетты.
Худрук Ленсовета Лариса Луппиан точно верит в суперсилу зумеров! Еще студентами вы с Сережей играли в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях», а после выпуска вас мгновенно приняли в труппу. Монтажная склейка — уже разговариваете на веронском балконе в спектакле Марии Романовой. Синдром самозванца вас боялся?
СЕРГЕЙ: Наоборот, это наша главная проблема! Мы долго преодолевали внутренний страх, что не имеем права играть спектакль. Мне 21, Алисе 23, вокруг опытные артисты — Михаил Боярский, Александр Новиков, Анна Ковальчук, Римма Саркисян, Сергей Мигицко, Илья Дель, Федор Федотов. Мы не ожидали, что пройдем кастинг — пробовалась вся труппа, буквально все друг за другом сидели на стульчиках в очереди. Легенда Ленсовета и наш мастер в институте кино и телевидения Анна Яковлевна Алексахина честно сказала: «Ребят, ни на что особенно не надейтесь, просто бесценный опыт». Ну мы и не надеялись — расслабились и сыграли.
АЛИСА: Я начала волноваться после того, как нас утвердили. Почувствовала ответственность: в 1964 году в Ленсовета была премьера спектакля Игоря Владимирова с Алисой Бруновной Фрейндлих в роли Джульетты. Меня тоже зовут Алиса, и спустя 60 лет уже я играю Джульетту.
СЕРГЕЙ: Мне сначала казалось, что будет легко: мы с Алисой уже неоднократно играли в дуэте. Но в работе над спектаклем несколько раз был на грани отчаяния из-за страха провала. К счастью, очень поддерживала труппа. Например, на репетиции сцены у балкона Джульетты мы порой так увлекались сюжетом, что скатывались к механической читке Шекспира. По нашей просьбе нас тогда очень толково заземлял Антон Падерин, который играет синьора Капулетти. Невероятно опытный актер, чьими ролями в «Бесах», «Театральном романе» и «Воскресении» я восхищаюсь. И сценические лайфхаки от Вани Шевченко, он же Меркуцио, бесценны.
Что в «Ромео и Джульетте» самое сложное: хореография рейв-бала? Айконтакт с Риммой Саркисян, играющей эмоционально недоступную Леди Капулетти? Пластика боевых сцен с Тибальтом, который носит ирокез и выглядит как Джон Лайдон из Sex Pistols?
АЛИСА: Внезапно, но освоить стихи Шекспира. Высокий слог с возницами Фаэтона и царем Кофетуа звучит красиво, но слишком архаично для зрителя. Уходить в радикальный совриск тоже не стали — легко скатиться в примитив. В итоге замиксовали нормкор и комедию дель арте, худи и жабо, Франко Дзеффирелли и База Лурмана.
А по жизни вы team Дзефирелли или Лурмана?
СЕРГЕЙ: Мы за олдскул — костюмную экранизацию Дзеффирелли 1968 года с Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом. Фильм База Лурмана с Лео Ди Каприо и Клэр Дэйнс концептуально слабее. Образы Ромео и Джульетты нарочито механизированы, ноль рефлексии и диалектики души. АЛИСА: Согласна с Сережей! Еще люблю «Вестсайдскую историю» 1961 года за музыку Леонарда Бернстайна и гениальную хореографию Джерома Роббинса.
Помимо Бернстайна, что еще на репите в твоем джульеттовском плейлисте?
АЛИСА: Перед спектаклем слушаю Макса Рихтера, помогает настроиться. А вообще, под настроение могу зависнуть и на Анне Герман, и на «Королях ночной Вероны», и на «Я тебя люблю, жаль нельзя сказать короче» СБПЧ Кирилла Иванова.
СЕРГЕЙ: «Люблю», нельзя сказать короче!
Джульетта или Ростова? Ромео или Безухов?
Кастинги в Ленсовета работают круче дейтинг-приложений? Вы ведь влюбились в друг друга и в реальной жизни!
СЕРГЕЙ: Мы начали встречаться еще во время учебы в СПбГИКиТе, куда я поступил случайно. Я вырос в Магадане: маленький город на 90 тысяч человек без театров и творческих перспектив. Но запоем смотрел кино, особенно фантастику: обожал сериал «Легенда об Искателе», такая «Игра престолов» на минималках. После школы рванул на актерский факультет и с первого раза поступил в КиТ. Только потом осознал, как мне повезло — некоторых моих одногруппников взяли только с шестой попытки. А на втором курсе к нам перевелась Алиса, дальше все как в тумане.
АЛИСА: Поясню: я из Петербурга, после школы поступала куда только можно и везде провалилась, кроме Института кино и телевидения. Четыре года проучилась на вечернем отделении у Михаила Геннадьевича Черняка. Когда Анна Яковлевна Алексахина со своими студентами ставила «Войну и мир», позвала меня играть Наташу Ростову. Пришлось перевестись с четвертого курса на второй, но ни разу не пожалела. Нам с Сережей вместе комфортно работать, идеальная химия. Мы открыто говорим друг другу, если что-то не так. Честная обратная связь от партнеров по спектаклю — база.
СЕРГЕЙ: Да, Пьер и Наташа в «Войне и мире» — наша лучшая совместная роль.
Ромео и Джульетта — минус вайб?
АЛИСА: Джульетта — супер, но я слишком непохожа на нее. Во мне нет той невероятной внутренней силы, чтобы спорить с роком и бросить вызов вековой вражде семейных кланов.
СЕРГЕЙ: Мне Ромео с его эмоциональностью тоже не близок. Я магаданец без шекспировской экспрессии.
Кто тогда твой литературный супергерой?
СЕРГЕЙ: Пьер Безухов! Когда мы ставили на курсе «Войну и мир», постоянно рефлексирующий Пьер, вещь в себе, стал для меня родным. Ромео — деятельный, постоянно куда-то несется, хочет во что бы то ни стало поспеть за Джульеттой. Пьер, испытывая сильные чувства к Наташе Ростовой, боится их проявлять: себя считает недостойным, в ней — видит божество. Как в шедевральном спектакле «Война и мир» Римаса Туминаса в Театре Вахтангова. Первый раз видел его в записи, но однажды на фестивале встретил Евгения Князева, играющего старика Болконского: набрался смелости и подошел поблагодарить за спектакль. А он выписал сразу 20 контрамарок! Так я попал на постановку. В третьем акте в партере освободились места, и я сел в первый ряд. В итоге Павел Попов в роли Пьера Безухова читал свой монолог прямо напротив меня. Лучший экспириенс!
Что ждать от вашего динамического дуэта, какие хорошие новости?
АЛИСА: Мы оба снялись в небольших ролях в детективе эпохи декабристов — «Цербере» Владимира Щеголькова, уже на платформах. Осенью выйдет сериал «Царь ночи» мэтра Дмитрия Месхиева — тоже историческая фактура, но со взрывами, перестрелками и погонями. На съемках мне удалось познакомиться и пообщаться с замечательной Лизой Боярской и Владимиром Вдовиченковым, а еще поуправлять коляской с лошадью.
СЕРГЕЙ: В июле премьера мистического янгэдалт-фэнтези «Этерна», правда, у меня там буквально эпизод. Как и в грядущих «Хрониках русской революции», но у Андрея Кончаловского. Ну а роль побольше сыграл в сериале «Анна-медиум» — попробовал себя в другом амплуа: в театре у меня в основном образы светлых, жизнерадостных ребят.
АЛИСА: Пьер курильщика!
Текст: Екатерина Рыбас, Полина Шевцова
Фото: Валентина Каштан
Стиль: Дмитрий Беляев
Визаж и волосы: Мария Швец
Свет: Данил Тарасов Skypoint
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