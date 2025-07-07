Как сверхновые звезды Ленсовета Алиса Рейфер и Сергей Филипович сияют в «Ромео и Джульетте» — самой зумерской (и тру-шекспировской!) театральной истории сезона

«Люблю», нельзя сказать короче

Джульетта — главная супергероиня театрального сезона по версии Театра Ленсовета, МДТ и Дрезденской оперы! Образцовая зумерка, которая ради краша бросает вызов враждующим кланам и аркану судьбы в натальной карте. В чем ее суперсила?

АЛИСА: Джульетта — сверхсовременный образ: сильная самостоятельная девушка, ведущая за собой Ромео и совершающая запредельные по смелости поступки. Она очень похожа на зумеров: взрослые часто прячутся за сарказмом, а нам не страшно быть искренними и открытыми. Наша суперсила в уязвимости, как у Джульетты.

Худрук Ленсовета Лариса Луппиан точно верит в суперсилу зумеров! Еще студентами вы с Сережей играли в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях», а после выпуска вас мгновенно приняли в труппу. Монтажная склейка — уже разговариваете на веронском балконе в спектакле Марии Романовой. Синдром самозванца вас боялся?

СЕРГЕЙ: Наоборот, это наша главная проблема! Мы долго преодолевали внутренний страх, что не имеем права играть спектакль. Мне 21, Алисе 23, вокруг опытные артисты — Михаил Боярский, Александр Новиков, Анна Ковальчук, Римма Саркисян, Сергей Мигицко, Илья Дель, Федор Федотов. Мы не ожидали, что пройдем кастинг — пробовалась вся труппа, буквально все друг за другом сидели на стульчиках в очереди. Легенда Ленсовета и наш мастер в институте кино и телевидения Анна Яковлевна Алексахина честно сказала: «Ребят, ни на что особенно не надейтесь, просто бесценный опыт». Ну мы и не надеялись — расслабились и сыграли.

АЛИСА: Я начала волноваться после того, как нас утвердили. Почувствовала ответственность: в 1964 году в Ленсовета была премьера спектакля Игоря Владимирова с Алисой Бруновной Фрейндлих в роли Джульетты. Меня тоже зовут Алиса, и спустя 60 лет уже я играю Джульетту.

СЕРГЕЙ: Мне сначала казалось, что будет легко: мы с Алисой уже неоднократно играли в дуэте. Но в работе над спектаклем несколько раз был на грани отчаяния из-за страха провала. К счастью, очень поддерживала труппа. Например, на репетиции сцены у балкона Джульетты мы порой так увлекались сюжетом, что скатывались к механической читке Шекспира. По нашей просьбе нас тогда очень толково заземлял Антон Падерин, который играет синьора Капулетти. Невероятно опытный актер, чьими ролями в «Бесах», «Театральном романе» и «Воскресении» я восхищаюсь. И сценические лайфхаки от Вани Шевченко, он же Меркуцио, бесценны.

Что в «Ромео и Джульетте» самое сложное: хореография рейв-бала? Айконтакт с Риммой Саркисян, играющей эмоционально недоступную Леди Капулетти? Пластика боевых сцен с Тибальтом, который носит ирокез и выглядит как Джон Лайдон из Sex Pistols?

АЛИСА: Внезапно, но освоить стихи Шекспира. Высокий слог с возницами Фаэтона и царем Кофетуа звучит красиво, но слишком архаично для зрителя. Уходить в радикальный совриск тоже не стали — легко скатиться в примитив. В итоге замиксовали нормкор и комедию дель арте, худи и жабо, Франко Дзеффирелли и База Лурмана.

А по жизни вы team Дзефирелли или Лурмана?

СЕРГЕЙ: Мы за олдскул — костюмную экранизацию Дзеффирелли 1968 года с Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом. Фильм База Лурмана с Лео Ди Каприо и Клэр Дэйнс концептуально слабее. Образы Ромео и Джульетты нарочито механизированы, ноль рефлексии и диалектики души. АЛИСА: Согласна с Сережей! Еще люблю «Вестсайдскую историю» 1961 года за музыку Леонарда Бернстайна и гениальную хореографию Джерома Роббинса.

Помимо Бернстайна, что еще на репите в твоем джульеттовском плейлисте?

АЛИСА: Перед спектаклем слушаю Макса Рихтера, помогает настроиться. А вообще, под настроение могу зависнуть и на Анне Герман, и на «Королях ночной Вероны», и на «Я тебя люблю, жаль нельзя сказать короче» СБПЧ Кирилла Иванова.

СЕРГЕЙ: «Люблю», нельзя сказать короче!