Примы современного танца: 3 хореографа, о которых уже говорят все!

Сенсация: сразу три хореографа из Петербурга вошли в шорт-лист премии «Золотая маска – 2023». Работы Ксении Михеевой, Ольги Васильевой и Ольги Цветковой получили по несколько номинаций, а постановка Михеевой «Место, которого еще не было» награждена сразу двумя премиями — как лучший современный танец/спектакль и работа художника по свету. Во второй части масштабного проекта про контемпорари «Собака.ru» рассказывает про его див.
Ксения Михеева
Кто это?
Петербургский хореограф училась в школе балета имени Аскольда Макарова, легенды Кировской труппы, а после с красным дипломом окончила Академию Вагановой по специальности «Балетмейстер», стажировалась в Голландии, Германии, Австрии, Швеции, работала в труппе из Екатеринбурга «Провинциальные танцы» и в театре Саши Кукина. Была педагогом театра Бориса Эйфмана и Дома танца «Каннон Данс». Совместно с Мигелем поставила мистический иммерсивный балет «Превращение» по роману Франца Кафки. В 2015 году основала собственную компанию Ksenia Mikheeva Project. Дважды лауреат «Золотой маски»: за «Последнее чаепитие» и «Место, которого еще не было» (в 2023 году!).
О чем это?
Работать на грани возможностей и воспитывать тело — пластический рецепт Михеевой. Ее прием — превратить текст в танец: «Грозу» Островского или «Дядю Ваню» Чехова. «У меня много экстремальных приемов. Например, включить одновременно всю машинерию и свет, чтобы танцовщик оказался в ситуации, когда нужно подключить все свои рецепторы и кинестетику и родить хореографию, когда все летит, движется вверх, вниз и во все стороны. Или подключать голос и на разные лады выводить одно и то же слово».
Что смотреть?
В мае у Михеевой состоялась премьера в честь юбилея Новой сцены Александринки: спектакль «Непокой» на музыку Ильи Лагутенко и Павла Вовка. Он начался с эскизной танцевальной миниатюры на тему сосуществования человека и искусственного интеллекта, а позже в «полном метре» она продолжила это исследование. «Команда Новой сцены Александринки — очень классные ребята. Они помогают и поддерживают, все службы трудятся с тобой на одном дыхании. Это люди, которые занимаются сотворчеством. Кстати, это работает и со зрителем: нужно не напрягаться, а научиться присоединяться. Это важный момент коммуникации — не терять себя, но попробовать быть вместе».
Ольга Васильева
Кто это?
В ее резюме — гран-при лаборатории фестиваля Context. Diana Vishneva и балетмейстерское образование Академии Вагановой, она основала свой проект Vasilevadanceco, стала участницей Мастерской молодых хореографов в Мариинском и лаборатории молодых хореографов «Точка пересечения» в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. В этом году получила вторую номинацию на «Золотую маску», первая была в 2019 году за спектакль «Мы» для танцевальной труппы Воронежского Камерного театра.
О чем это?
Метод Васильевой — горизонтальное творчество, вдумчивая работа вместе с танцовщиками для раскрытия максимального потенциала и совместное нахождение новых смыслов. «Первый уровень танца для меня — это способ общения с внешним миром. Следующий, более глубокий — развитие меня как личности, как автора. И третий — изучение возможностей тела и взаимодействие с ним».
Что смотреть?
Идея спектакля «Адам и Ева» родилась у Ольги, когда она увидела фотографии танцовщиков Юлианы Анфимовой и Максима Клочнева у своей подруги, мастера психологического портрета Виктории Назаровой. Она набросала концепцию и решила соединить ее с инсталляцией, за которую взялся художник Павел Брат. В результате на Новой сцене Александринского театра был разбит цветущий сад из роз, настоящие райские кущи, где зритель знакомится с первыми людьми под барочные гармонии Генри Перселла и «Моцарта XX века» Эдисона Денисова. И стоит посмотреть апрельскую премьеру Васильевой для Мариинского театра — концертный номер Deep White для Марии Ширинкиной и Владимира Шклярова на музыку кинокомпозитора Дмитрия Селипанова.
Ольга Цветкова
Кто это?
Хореограф и танцовщица училась модерну и джаз-танцу в родном Екатеринбурге. В 17 лет переехала в Москву попала в класс к мастеру контемпорари Александру Пепеляеву, начала работать как видеохудожник и закончила Московский педагогический университет по специальности «Психология». После Цветкова отправляется в Амстердам и поступает на отделение хореографии и создания спектаклей современного танца, в магистратуру по режиссуре и получает стипендию программы DanceWeb 2017 в Вене, а затем резиденцию в Роттердаме. Переехав в Петербург, ставит перформансы для фестивалей, Дома Радио и Новой сцены Александринского театра. Почему Петербург? «Мой вечный принцип: не следовать за временем и отталкиваться от среды. Пока все бегут вперед, я бегу назад. И в этом обратном беге Петербург мне более всего соответствует. Не в плане развития, а в плане поэтичности. Петербург — это сильная вертикаль, которой мне не хватало в Москве. Он очень сильно связан со смертью, во всех смыслах этого слова. Здесь, в этой хтони, я нашла успокоение».
О чем это?
Цветкова работает на стыке перформанса, ритуала, буто, физического театра, практикует панк-хореографию и снежную йогу. «Моя техника похожа на прием поэта Александра Введенского. В своих стихах он расставлял для читателя маяки внимания, но не слишком близко друг к другу, чтобы это не было слишком иллюстративно, но и не слишком далеко, чтобы читатель не потерялся. Мне нравится принцип маяков. Я протягиваю зрителю руку, но не хочу, чтобы он шел за мной, дыша в затылок. Нужно взять часть от меня, а остальное достроить самостоятельно: почувствовать, что тебя изменяет, и отдаться трансцендентному переживанию. Мне близок потоковый метод работы, когда части произведения органически перетекают друг в друга и происходит мой любимый разворот: сначала ты придумываешь материал, а затем он начинает придумывать тебя и вести за собой».
Что смотреть?
Перформанс SOULWHIRL Ольга Цветкова подарила Теодору Курентзису на его пятидесятилетие. В полумраке Дома Радио она создала пространство ритуала (и использует упражнения из духовных практик мистика и философа Георгия Гурджиева): на высоком ринге под эмбиент композитора Вангелино Курентзиса и торжественного Баха в гуще флюоресцентного света и клубах ладана рождается жизнь — абсолютно обнаженная танцовщица просыпается, пробует на ощупь окружающий мир и погружает в транс и медитацию: «Я давно назначила себя амбассадором голого тела в российском танце. Для меня это холст, символ чистоты, уязвимости и девственности, я никогда не работаю с эротическим контекстом».
Текст: Ольга Угарова
Фото: Надежда Дискант, Яна Давыдова
Стиль: Олег Ульянов, Даша Нецветок
Ассистенты стилиста: Анна Лабака, Елизавета Шумских
Визаж и волосы: Полина Панченко, Валерия Стародубцева
Свет: Михаил Чудаков, Skypoint
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