Примы современного танца: 3 хореографа, о которых уже говорят все!

Ксения Михеева

Кто это?

Петербургский хореограф училась в шко­ле балета имени Аскольда Макарова, леген­ды Кировской труппы, а после с красным дипломом окончила Академию Вагановой по специальности «Балетмейстер», стажи­ровалась в Голландии, Германии, Австрии, Швеции, работала в труппе из Екатерин­бурга «Провинциальные танцы» и в театре Саши Кукина. Была педагогом театра Бори­са Эйфмана и Дома танца «Каннон Данс». Совместно с Мигелем поставила мисти­ческий иммерсивный балет «Превраще­ние» по роману Франца Кафки. В 2015 году основала собственную компанию Ksenia Mikheeva Project. Дважды лауреат «Золотой маски»: за «Последнее чаепитие» и «Ме­сто, которого еще не было» (в 2023 году!).

О чем это?

Работать на грани возможностей и воспи­тывать тело — пластический рецепт Ми­хеевой. Ее прием — превратить текст в та­нец: «Грозу» Островского или «Дядю Ваню» Чехова. «У меня много экстремаль­ных приемов. Например, включить одно­временно всю машинерию и свет, чтобы танцовщик оказался в ситуации, когда нуж­но подключить все свои рецепторы и кине­стетику и родить хореографию, когда все летит, движется вверх, вниз и во все сто­роны. Или подключать голос и на разные лады выводить одно и то же слово».

Что смотреть?

В мае у Михеевой состоялась премьера в честь юбилея Новой сцены Александринки: спектакль «Не­покой» на музыку Ильи Лагутенко и Павла Вовка. Он начался с эскизной танцевальной ми­ниатюры на тему сосуществования челове­ка и искусственного интеллекта, а позже в «полном метре» она продолжила это исследование. «Команда Новой сцены Александрин­ки — очень классные ребята. Они помогают и поддерживают, все службы трудятся с то­бой на одном дыхании. Это люди, которые занимаются сотворчеством. Кстати, это ра­ботает и со зрителем: нужно не напрягать­ся, а научиться присоединяться. Это важный момент коммуникации — не терять себя, но попробовать быть вместе».