18+
  • Развлечения
  • Балет
Балет

Примы современного танца: 3 хореографа, о которых уже говорят все!

Поделиться:

Сенсация: сразу три хореографа из Петербурга вошли в шорт-лист премии «Золотая маска – 2023». Работы Ксении Михеевой, Ольги Васильевой и Ольги Цветковой получили по несколько номинаций, а постановка Михеевой «Место, которого еще не было» награждена сразу двумя премиями — как лучший современный танец/спектакль и работа художника по свету. Во второй части масштабного проекта про контемпорари «Собака.ru» рассказывает про его див.

Фото: Надежда Дискант

На Ксении: ремень, надетый в качестве топа, AF VANDERVORST велосипедки no name (все — Pif Paf Supershop)

Фото: Надежда Дискант

Куртка no name (Viva_Vintage), ремень, надетый в качестве топа, AF VANDERVORST, велосипедки no name (все — Pif Paf Supershop)

Ксения Михеева

Кто это?

Петербургский хореограф училась в шко­ле балета имени Аскольда Макарова, леген­ды Кировской труппы, а после с красным дипломом окончила Академию Вагановой по специальности «Балетмейстер», стажи­ровалась в Голландии, Германии, Австрии, Швеции, работала в труппе из Екатерин­бурга «Провинциальные танцы» и в театре Саши Кукина. Была педагогом театра Бори­са Эйфмана и Дома танца «Каннон Данс». Совместно с Мигелем поставила мисти­ческий иммерсивный балет «Превраще­ние» по роману Франца Кафки. В 2015 году основала собственную компанию Ksenia Mikheeva Project. Дважды лауреат «Золотой маски»: за «Последнее чаепитие» и «Ме­сто, которого еще не было» (в 2023 году!).

О чем это?

Работать на грани возможностей и воспи­тывать тело — пластический рецепт Ми­хеевой. Ее прием — превратить текст в та­нец: «Грозу» Островского или «Дядю Ваню» Чехова. «У меня много экстремаль­ных приемов. Например, включить одно­временно всю машинерию и свет, чтобы танцовщик оказался в ситуации, когда нуж­но подключить все свои рецепторы и кине­стетику и родить хореографию, когда все летит, движется вверх, вниз и во все сто­роны. Или подключать голос и на разные лады выводить одно и то же слово».

Что смотреть?

В мае у Михеевой состоялась премьера в честь юбилея Новой сцены Александринки: спектакль «Не­покой» на музыку Ильи Лагутенко и Павла Вовка. Он начался с эскизной танцевальной ми­ниатюры на тему сосуществования челове­ка и искусственного интеллекта, а позже в «полном метре» она продолжила это исследование. «Команда Новой сцены Александрин­ки — очень классные ребята. Они помогают и поддерживают, все службы трудятся с то­бой на одном дыхании. Это люди, которые занимаются сотворчеством. Кстати, это ра­ботает и со зрителем: нужно не напрягать­ся, а научиться присоединяться. Это важный момент коммуникации — не терять себя, но попробовать быть вместе».

Фото: Яна Давыдова

На Ольге: кофта no name (B.O.W._Vintage), брюки J. KIM, обувь «ЭКОНИКА», ожерелье и кольца ANNGELJWL

Фото: Яна Давыдова

Водолазка no name (Cintre Store), моносерьга OMUT JEWELRY

Ольга Васильева

Кто это?

В ее резюме — гран-при лаборатории фе­стиваля Context. Diana Vishneva и балетмей­стерское образование Академии Вагановой, она основала свой проект Vasilevadanceco, стала участницей Мастерской молодых хо­реографов в Мариинском и лаборатории молодых хореографов «Точка пересече­ния» в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. В этом году полу­чила вторую номинацию на «Золотую ма­ску», первая была в 2019 году за спектакль «Мы» для танцевальной труппы Воронеж­ского Камерного театра.

О чем это?

Метод Васильевой — горизонтальное творче­ство, вдумчивая работа вместе с танцовщиками для раскрытия максимального потенциала и со­вместное нахождение новых смыслов. «Пер­вый уровень танца для меня — это способ об­щения с внешним миром. Следующий, более глубокий — развитие меня как личности, как автора. И третий — изучение возможностей тела и взаимодействие с ним».

Что смотреть?

Идея спектакля «Адам и Ева» родилась у Ольги, когда она увидела фотографии тан­цовщиков Юлианы Анфимовой и Максима Клочнева у своей подруги, мастера психо­логического портрета Виктории Назаровой. Она набросала концепцию и решила соеди­нить ее с инсталляцией, за которую взялся художник Павел Брат. В результате на Но­вой сцене Александринского театра был раз­бит цветущий сад из роз, настоящие райские кущи, где зритель знакомится с первыми людьми под барочные гармонии Генри Пер­селла и «Моцарта XX века» Эдисона Де­нисова. И стоит посмотреть апрельскую премьеру Васильевой для Мариинского те­атра — концертный номер Deep White для Марии Ширинкиной и Владимира Шкля­рова на музыку кинокомпозитора Дмитрия Селипанова.

Фото: Надежда Дискант

На Ольге: юбка GUCCI, ремень ANDERSON’S, ботфорты GIANVITO ROSSI (все — Pif Paf Supershop), топ IRNBY

Фото: Надежда Дискант

Юбка GUCCI, ремень ANDERSON’S, ботфорты GIANVITO ROSSI (все — Pif Paf Supershop), топ IRNBY

Ольга Цветкова

Кто это?

Хореограф и танцовщица училась модер­ну и джаз-танцу в родном Екатеринбурге. В 17 лет переехала в Москву попала в класс к мастеру контемпорари Александру Пепеля­еву, начала работать как видеохудожник и за­кончила Московский педагогический универ­ситет по специальности «Психология». После Цветкова отправляется в Амстердам и посту­пает на отделение хореографии и создания спектаклей современного танца, в магистрату­ру по режиссуре и получает стипендию про­граммы DanceWeb 2017 в Вене, а затем рези­денцию в Роттердаме. Переехав в Петербург, ставит перформансы для фестивалей, Дома Ра­дио и Новой сцены Александринского теа­тра. Почему Петербург? «Мой вечный прин­цип: не следовать за временем и отталкиваться от среды. Пока все бегут вперед, я бегу на­зад. И в этом обратном беге Петербург мне бо­лее всего соответствует. Не в плане развития, а в плане поэтичности. Петербург — это силь­ная вертикаль, которой мне не хватало в Мо­скве. Он очень сильно связан со смертью, во всех смыслах этого слова. Здесь, в этой хтони, я нашла успокоение».

О чем это?

Цветкова работает на стыке перформанса, ри­туала, буто, физического театра, практику­ет панк-хореографию и снежную йогу. «Моя техника похожа на прием поэта Александра Введенского. В своих стихах он расставлял для читателя маяки внимания, но не слиш­ком близко друг к другу, чтобы это не было слишком иллюстративно, но и не слишком далеко, чтобы читатель не потерялся. Мне нравится принцип маяков. Я протягиваю зри­телю руку, но не хочу, чтобы он шел за мной, дыша в затылок. Нужно взять часть от меня, а остальное достроить самостоятельно: по­чувствовать, что тебя изменяет, и отдать­ся трансцендентному переживанию. Мне близок потоковый метод работы, когда ча­сти произведения органически перетекают друг в друга и происходит мой любимый раз­ворот: сначала ты придумываешь материал, а затем он начинает придумывать тебя и ве­сти за собой».

Что смотреть?

Перформанс SOULWHIRL Ольга Цветко­ва подарила Теодору Курентзису на его пятидесятилетие. В полумраке Дома Радио она создала пространство ритуала (и использу­ет упражнения из духовных практик мистика и философа Георгия Гурджиева): на высоком ринге под эмбиент композитора Вангели­но Курентзиса и торжественного Баха в гуще флюоресцентного света и клубах ладана рож­дается жизнь — абсолютно обнаженная тан­цовщица просыпается, пробует на ощупь окружающий мир и погружает в транс и ме­дитацию: «Я давно назначила себя амбассадо­ром голого тела в российском танце. Для меня это холст, символ чистоты, уязвимости и дев­ственности, я никогда не работаю с эротиче­ским контекстом».

Текст: Ольга Угарова

Фото: Надежда Дискант, Яна Давыдова

Стиль: Олег Ульянов, Даша Нецветок

Ассистенты стилиста: Анна Лабака, Елизавета Шумских

Визаж и волосы: Полина Панченко, Валерия Стародубцева

Свет: Михаил Чудаков, Skypoint

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
май
Люди:
Ксения Михеева, Ольга Васильева, Ольга Цветкова

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: