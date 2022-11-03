Катя IOWA готовится стать мамой — и эксклюзивно рассказала об этом (и показала в арт-съемке!) «Собака.ru»

Не могу не задать такой вопрос: вы с мужем Леонидом готовитесь скоро стать родителями, но обстановка...

Так. Давай переведу: «Вот почему ты решила рожать именно сейчас?» Правда?

Правда, но не слишком деликатно звучит.

У меня вокруг все деликатные. И вопросы «Ну когда вы уже?» не задавали даже родственники, хотя мы с Леней (музыкант Леонид Терещенко, муж Кати. — Прим. ред.) пятнадцать лет вместе, десять из них женаты, шесть обвенчаны. Для меня, кстати, такие вопросы не стали бы проблемой. Дело в том, что мне нужно было найти собственную опору. Много лет я жутко не доверяла этому миру — как я могла в таком состоянии дать защиту маленькому существу? Я стала работать над собой: три последних года занималась с телесно-ориентированными терапевтами. Узнала удивительные вещи. Что мышцы теряют тонус, когда я себе вру. Что тело мудрее, чем мозг. Что мои предки передали мне через бесконечную цепочку ДНК свои косяки, таланты, знания, тревоги.