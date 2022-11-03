Катя IOWA готовится стать мамой — и эксклюзивно рассказала об этом (и показала в арт-съемке!) «Собака.ru»

Кажется, певица Катя Иванчикова из группы IOWA строит собственную экосистему и метавселенную. Музыкальная часть этого мира нам всем хорошо известна — клип IOWA «Улыбайся» посмотрели головокружительные 48 миллионов раз. Пока одни становились амбассадорами модных брендов, Катя стала активисткой экологического движения, написав трек «Маяки» как манифест сортировки мусора и утилизации пластика. Теперь IOWA берется за социальные проекты: думает открыть музыкальные комнаты для детей из малообеспеченных семей в каждом районе Петербурга. В декабре в коллаборации с дизайнером Stan Manch выпускает свой первый фэшн-дроп — сумку-кристалл, которая будет существовать и в обычной, и в виртуальной реальности. И эта вселенная скоро расширится — Катя рассказала нам, что весной у нее родится сын.
Не могу не задать такой вопрос: вы с мужем Леонидом готовитесь скоро стать родителями, но обстановка...
Так. Давай переведу: «Вот почему ты решила рожать именно сейчас?» Правда?
Правда, но не слишком деликатно звучит.
У меня вокруг все деликатные. И вопросы «Ну когда вы уже?» не задавали даже родственники, хотя мы с Леней (музыкант Леонид Терещенко, муж Кати. — Прим. ред.) пятнадцать лет вместе, десять из них женаты, шесть обвенчаны. Для меня, кстати, такие вопросы не стали бы проблемой. Дело в том, что мне нужно было найти собственную опору. Много лет я жутко не доверяла этому миру — как я могла в таком состоянии дать защиту маленькому существу? Я стала работать над собой: три последних года занималась с телесно-ориентированными терапевтами. Узнала удивительные вещи. Что мышцы теряют тонус, когда я себе вру. Что тело мудрее, чем мозг. Что мои предки передали мне через бесконечную цепочку ДНК свои косяки, таланты, знания, тревоги.
Открытия повлияли на отношения с родственниками?
Да. Когда мы с мужем только переехали в Петербург из Белоруссии в 2010 году, мамы переживали, звонили: «Вот знакомые устроились на стройку, смогли заработать на квартиру в Могилеве, а вы о чем вообще думаете?!» И не было смысла сопротивляться и спорить. Родители отталкиваются от собственного опыта. А дети интуитивно чувствуют время и его новые рычаги. Этого не объяснишь словами. Они успокоились только тогда, когда мы начали получать за свою музыку деньги. Потом я перевезла маму в Петербург, купила ей квартиру поблизости. Мы постоянно тусили вместе. Мама у меня классная, такая без возраста, смогла найти в себе силы к шестидесяти годам поменять свою жизнь, страну и город и стала в Петербурге своей, ее даже узнают на улице. Раньше она работала воспитательницей в детском саду. Именно мама научила меня рисовать, танцевать, доверяла мне солирующие партии — мы с группой сверстников постоянно выступали с номерами в районных конкурсах. Я была настолько энергичным ребенком, что мама пожалела меня и отдала в первый класс только к восьми годам — верное решение! Несмотря на то что я уехала из Могилева, сепарация, по большому счету, у нас произошла только пару лет назад. Был сложный момент, маме казалось, что она осталась одна, она прямо-таки излучала тревогу. Но ее время и сердце заняли внуки, танцы и работа с агентством моделей старшего возраста Oldushka. Теперь мы обе спокойны.
Какие практики стали для тебя настоящим открытием?
Гипнороды – метод, который основан на трех составляющих: гипнозе, психологии и идее естественных родов с глубоким расслаблением. Если отключить голову, то тело прекрасно знает, как рожать, какую позу принять, как дышать. Давай, мозг, отдыхай, весь процесс произойдет без тебя. Лев Леонидович родится весной — уверена, он будет огонь, как и я. Но самое главное, что стало ясно после психологических практик: долгие годы я жила, растрачивая себя. Думала, что нужно заслужить любовь и место среди людей. Ну да, постоянно уставшая, но такая цена, что поделать? А благодаря занятиям с терапевтами поняла, что надо радовать себя, быть счастливой и сиять, как стоваттная лампа. И пусть уже от нее заряжаются те, кому не хватает света. Энергия не работает по законам предметного мира. Это не вилка какая-то. Отдал ее, и нет у тебя вилки. Наоборот, отдал — а в руке, хоп, еще две! Энергия расщепляется, преумножается. Я замечаю это на наших концертах. Эйнштейн был бесконечно прав, за- являя об энергии тела, которая зашита в каждом из нас. Человеку нужен человек, так мы удваиваем силы.
Это если человек человеку друг, а не волк. Как быть с негативом?
Хейтеры есть всегда. Жутко лишь, когда это твои родственники. Что мо- жет быть хуже близкого, который в тебя не верит? А если ноунейм с закрытым аккаунтом пишет: «Какой у тебя противный голос! Да и внешность», — я совсем не обижаюсь. Иногда у людей внутри накапливаются горе, желчь, которые они не умеют экологично утилизировать — берут и плюют в личных сообщениях. Я тоже могу стать одним из вопиющих голосов в соцсетях, если напишу остро- социальный пост. Кто-то будет согласен с моим мнением, кто-то нет, мы устроим срач. А смысл? Я предпочитаю созидать, влиять и лечить музыкой.
Платье Ushatava, моносерьги Таня Яковлева, кольца и наперстки Black Form (8 Store)
Вы с мужем ведь протестанты? Это очень в протестантском духе: человек сам решает свою судьбу.
Мы венчались шесть лет назад в карельском храме в Лумивааре, обновляли клятвы на днях в Анненкирхе. В протестантскую церковь меня привел Леня — он с десяти лет ездил в христианский лагерь, играл там на гитаре, преподавал детям инструмент и познакомился с пастором, который стал нашим лучшим другом. Но я никогда не разделяла разные ветви христианства. С удовольствием хожу с мамой в православную церковь. Мне очень нравится изучать исторические контексты религий. Почему мы держим свечку? Да раньше просто не было электричества, и книгу можно было прочесть только со свечой. Почему в храмах так много фресок, рассказывающих жития святых? В эпоху дикой дороговизны книг они появились как истории на стенах, образовывая тех, кто читать не умел. В Библии сказано: «...где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). А остальное традиции, которые вводили и поддерживают люди, — это просто разные формы, которые они выбирают в обращении к Богу.
Твой образ жизни изменился с беременностью?
Нет, разве что я стала есть перепелку с кейлом — в виде исключения: до беременности я пятнадцать лет не употребляла мяса. Физически было тяжело: лежишь потом, перевариваешь — целая работа! Без животного белка жить стало как-то легче и светлее. Племена майя осудили бы: они верили, что становишься умнее, лишь когда съедаешь чей-то мозг. Но я, как обычно, двигалась туда, где чувствовала свободу — в теле, в мыслях, в звуке. Во всех сферах надо найти инструменты, которые тебе помогают, а не мешают. Еда — один из таких инструментов.
«Закон квантовой запутанности я поняла так: любовь можно почувствовать и передать, даже находясь на другом конце земного шара»
Кажется, я только что услышала определение термина «осознанность».
Ох, это слово... Вроде бы о свободе, но сильно вгоняет в рамки. Скажу так: осознанность про то, чтобы не вредить себе. Не вредишь себе — не вредишь миру. Когда вышла песня «Маяки» («А после — земля, ее оставит влага, погрязнут города в пластике и бумаге». — Прим. ред.), фолловеры мне стали писать отклики, что она не об экологии, а о любви. Сначала к себе, потом к планете. Элементарно: если думаешь, что мучиться — это норма, то страдания других тебя тоже не тронут.
То есть люди действуют по селфхарм-привычке, не понимая, что это проблема?
Факт. Недавно я была на открытии одного социально важного центра. И организаторы на радостях зафигачили в воздух тонну металлического конфетти, которое потом никак не собрать — разлетелось над городом, и все. Хорошее дело с плохими последствиями. Все страшно гордятся двадцатью процентами мировых запасов пресной воды в Байкале, а по периметру строят сотни гостиниц и оставляют горы пластика. Его жрут рыбы, мы жрем рыб. Тут понимаем, там не замечаем. Вот это — антиосознанность.
Костюм Bhaggini, перчатки Vera Steklova, ботильоны Maison Margiela
Как быть, глядя на все, что происходит в 2022-м?
Вопрос витает в воздухе. Наш с Леней друг, тот самый протестантский пастор, удивляется: почему ты сейчас такая спокойная? А я верю, что, сохраняя мир в себе, можно установить мир вокруг. За открытие про квантовую запутанность и связь частиц трем ученым в октябре присудили Нобелевскую премию по физике (Алену Аспе, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру. — Прим. ред.). Я так его поняла: любовь можно почувствовать, даже находясь на другом конце земного шара. И, развивая мысль, если сконцентрироваться на своих добродетелях, удастся передать такие же импульсы другим.
Кстати, эта идея получила экспериментальное подтверждение во время афганской войны: Amanuddin Foundation отправляли в горячую точку сотню согласных на риск медитирующих йогов. И там стихали бои! Сегодня энергия страха носится над нашими головами. Притягивает она, конечно, разрушения. Очень сложно не осуждать, не вставать на чью-то сторону, а зажигать в себе свет и распространять его, наполняться и наполнять пространство вокруг вдохновением и покоем. Вообще, я чувствую, что сейчас открывается портал творцов. Примитивные тиктоки уходят, реагируя на смену потребностей общества. Запрос на развлечения уступает место запросу на поддержку, на поиск смысла жизни. Так что ждем песен и текстов совсем другого уровня.
«Пространство работает так: воплощение желаний действительно происходит примерно через пять дней»
Итак, тренированный дзен делает Катю IOWA абсолютно стрессоустойчивой и приводит в мир Льва Леонидовича. А может быть, что-то еще?
Много чего еще! У меня есть тетрадка, куда я каждый день записываю десять желаний. Маленьких, больших, любых. Недавно там появилось такое: стать художником. Потом по правилам формулирования желаний дополнила его в настоящем времени: заканчиваю школу современного искусства и нахожу свой стиль. И пожалуйста, школа Uchu тут же предлагает мне обучение у молодых преподавателей, выпускников академии Штиглица! Конечно, я в деле. Сейчас я рисую большие абстрактные экспрессионистичные полотна, но собираюсь освоить перформативные техники — задействовать не только краски, но и тело, и звук. Для меня это про исследование, про работу с формой и текстурами. Хочу иметь в арсенале разные способы выразить себя. Другое зафиксированное желание: создать свою сумку, в реале и в диджитале, как NFT. Вуаля: сейчас мы придумываем ее с дизайнером и художником Stan Manch. До этого он работал с апсайклом, а я предложила сделать удобную и функциональную сумку с нуля. Мне захотелось что-то очень лаконичное, похожее формой на кристалл или наконечник стрелы. Мы ходили к разным мастерам: конструктор сделал нам прототип из пенопласта, который я тестировала, а кузнец разработал механизм застежки-магнита. Оказывается, сделать по-настоящему удобную сумку очень сложно. Но у нас получилось — будем презентовать в середине декабря на форуме Balance.ru. Еще я задумала музейную выставку с двухметровым макетом этой сумки — про багаж, в который нужно уместить всю жизнь. Пора записать.
Платье Subbota Store, серьги Caviar Jewellery (Subbota store), наперстки Black Form (8 Store)
Сюжет голливудского ромкома про волшебный блокнот!
С реальностью не поспоришь: воплощение действительно происходит примерно через пять дней. Пространство так работает. Мы живем в удивительное время, в которое исполняются все фантазии. Вселенная слышит тебя быстрее и мгновенно реализует все, что клубится в голове. Ужасно жаль, что большинство людей сегодня воображают ужасное, веря своим глазам. Я понимаю. Очень трудно им не верить. Но нужно.
Что запишешь в тетрадку желаний сегодня?
Пожалуй, найти импровизационное зерно. В поведении, в звучании. В начале было слово, так? Вибрация — основа всего. Помню, был какой-то эксперимент: ученые подключали датчики к специальной пластине, и звук от ее колебаний преобразовывался в изображения. Получались красивейшие фракталы, как на крыльях бабочки или на коже жирафа. И вот еще: сейсмологи замеряли частоты извергающегося вулкана, а музыканты пытались разложить их на ноты. В итоге сложилась целая симфония. Если внутри каменной горы звучит музыка, представляешь, какая она внутри тебя и внутри меня? И да, отсюда следующее желание: создать музыкальную комнату для детей из малоимущих семей. Много-много комнат, в каждом районе Петербурга. Чтобы они могли приходить туда и играть, как лежит душа.
Кажется, импровизация доступна людям, полностью довольным собой.
Не только, но у меня и правда раньше было больше комплексов. Например, кисти моих рук казались просто гигантскими. От этой истории меня вылечила замечательная кошка Шуша — мелкая, но с огромными (мягкими и уверенными!) лапами. А одно время я хотела переделать нос, но потом пошла на принцип. Нас воспринимают в целом, так что не стоит пытаться разбирать себя на составляющие. Я верю, что красота — это подача и энергия.
Поэтому стрижки и мейк ты меняешь с нереальной скоростью!
Не понимаю перекосов, вроде: если любишь себя, зачем помада? Мы же создаем образы! На съемках я работаю со стилистом и продюсером Таней Вельвет, она находит удивительных мастеров, например, художницу, которая делает одежду из клея. Мы вообще любим поддерживать локальные таланты. Из визажистов очень люблю Марго Айрапетову, Марию Шишку и Глашу Гурьянову — они настоящие художники, которые, как и я, 0божают эксперименты. Волосы доверяю любимым Park by Osipchuk — основатель бренда Леша Осипчук сам работает со мной на всех клипах.
Юбка Werdandi, топ IRNBY, изделие из цепей Nevoda, серьги и кольцо Caviar Jewellery (Subbota store)
Смена образов — это такое заигрывание с собой и с миром, возможность быть разной — ради всех тех девчонок, что во мне живут. Хотя там и мужик точно есть. Такой достигатор, требующий результатов, побед и свершений. А мне надо полюбить процесс. Знаешь, однажды в «Пулково» я залипла у зоны с детскими игрушками. Должна заметить: фантастическая фигня! Не конструкторы, не пазлы, не книги — а какие-то липучки-вонючки, которые просто растягиваются в разные стороны и ничего не дают. Их нельзя дочитать, собрать и построить. Но дети умеют кайфовать от самого занятия. Вот кто в моменте, в потоке и в ресурсе. Хочу научиться этому. Раскладывать одну за другой рисинки, как в перформансе Марины Абрамович (перформанс «Считая рис» длится примерно шесть часов, и в нем может принять участие любой человек. — Прим. ред.). Первые четыре часа такое кажется пыткой, а потом переходишь в другое состояние. И там, в покое, время расширяется и начинает течь по-другому.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Соня Сивкова
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