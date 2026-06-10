«На танцполе была кипящая бойлерная, и люди раздевались до пояса». С техно-клубом Blank прощаются Nocow, Kito Jempere, Иван Логос и другие

электронный музыкант

Мало какой клуб может похвастаться такой продолжительной жизнью, как Blank, тем более в Петербурге. К тому же, об этом месте у большинства остаются только хорошие воспоминания, и это тоже редкость. Его закрытие знаменует окончание целой эпохи, и для меня это личная утрата: с ребятами у нас с самого начала сложились дружеские отношения. Blank много раз выручал меня, особенно в такие сложные периоды, как пандемия.

Когда кто-то спрашивает меня о Blank, я всегда вспоминаю одно выступление. Как-то раз я должен был отыграть на веранде. Я часто провожу только лайн-чек (техническая проверка кабелей и сигналов. — Прим.ред.), но не саунд-чек, и в тот раз тоже. В итоге на вечеринке у нас что-то случилось с проводами, и мне пришлось подключаться к пульту через микрофонные входы, которые оказались не совсем исправными.

Когда из мониторов вырвался саунд, я понял, что он идет с сильным дисторшном (агрессивное искажение звука. — Прим.ред.), не давая мне возможности даже идентифицировать орущий трек. Я был растерян, а народ буквально взорвался, и понеслось! На протяжении всего выступления на танцполе была кипящая бойлерная, и люди раздевались до пояса. Я не понимал, что происходит, но был очень доволен. Именно благодаря этой ночи родился мой трек «Влажный Танцпол», который я часто играю и, пожалуй, уже скоро издам.