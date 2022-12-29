Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах

Лучшие катки, ярмарки, горки и выставки, концерты Sirotkin и ВИА «Пролетарское танго», фестиваль Pianissimo, фильмы «Чебурашка» и «Клипмейкеры» в кино, сразу семь вариантов «Щелкунчика» и еще более десятка идей, как провести праздничные выходные в Петербурге (в том числе ленивые домашние!).
Теодор Курентзис
Пятница, 30 декабря
Фестиваль Pianissimo (6+)
В новом сезоне прогрессивного фестиваля классической музыки продюсер Алексей Городнев продолжает знакомить Петербург с главными молодыми звездами академического фортепиано. Не тише тихого (буквальный перевод pianissimo), а громко и запредельно близко (в Большом итальянском просвете Эрмитажа) сочинения Баха, Шопена, Гайдна, Бизе, Скрябина исполнят лауреаты международных конкурсов ученик Александра Сандлера Игорь Петров (30 декабря), обучающийся у профессора Ксении Кнорре Валентин Малинин (3 января), студент Ереванской консерватории Армен Пучинян (4 января) и миланский пианист Арио Сгрои (8 января).
С 30 декабря по 8 января, Эрмитаж
Сходить на «Щелкунчика» (от 6+)
«Щелкунчик» — пожалуй, самая рождественская и новогодняя сказка. Особенно, если речь не о мрачном оригинале Гофмана, а более легковесных балетных адаптациях. Для многих смотреть волшебную историю про приключения заколдованного принца — ежегодная праздничная традиция. Здесь мы рассказывали про некоторые постановки, которые идут в театрах Петербурга.
Спектакль «Будь здоров, школяр», МДТ — Театр Европы (16+)
19:00
Для своей второй постановки в Малом драматическом Яна Тумина выбрала повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Писатель рассказал здесь не только свою историю, но и сотен тысяч таких же ребят, уходивших на Великую Отечественную войну сразу после школы и погибавших в первых же боях. А излагает этот сюжет режиссер современными визуальными средствами. Например, используя граффити (с ними помогал актер и художник Никита Касьяненко).
Спектакль «Товарищ Кисляков», Новая сцена Александринского театра (18+)
19:00
«Товарищ Кисляков» — третья самостоятельная работа Андрея Калинина в Александринском театре. Режиссер по-прежнему остается верен себе и на этот раз ставит текст, о существовании которого до сих пор знали разве что специалисты по советской литературе 1920-х. Это первое сценическое обращение к произведению Пантелеймона Романова, чей пик популярности пришелся на первое послереволюционное десятилетие. Метаморфозы советского интеллигента-конформиста и история его романтической увлеченности чужой женой проходят на фоне нэповской Москвы, чей быт и образ жизни автор выписывает со всеми фактурными деталями и подробностями.
30 декабря, 3 января
Концерт оркестра и хор musicAeterna (12+)
19:00
Оркестр и хор musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса в пятницу исполнит в петербургской филармонии увертюры Вагнера к операм «Парсифаль», «Тангейзер», «Тристан и Изольда», «Лоэнгрин» и «Нюрнбергские мейстерзингеры». Солирует сопрано Елена Поповская.
Фильм «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+)
Еще одна новогодняя традиция — выход на экраны фильма от анимационной студии «Мельница». Как в последнее время модно в разного рода франшизах, это история про мультивселенные. Иван с Василисой решили немного изменить сказку, в которой они живут. Но сработал эффект бабочки и теперь в Тридевятом царстве все изменилось. Никто не помнит, кто такой Иван, включая саму Василису. А значит, чтобы снова быть с принцессой, ему вместе с Серым Волком нужно перевернуть вселенную.
С 29 декабря, кинотеатры города
Фильм «Елки-иголки» (6+)
Если вдруг вы устали от неубиваемой франшизы «Елки» (ее девятую часть, кстати, с 5 января можно будет уже увидеть в онлайн-кинотеатрах), то в прокате идет другой фильм с похожим (до степени смешения) названием. Это приключенческая комедия с Алиной Алексеевой («Настя, соберись!») в главной роли о ландшафтном дизайнере Кате, которая готова на все, чтобы не знакомиться с «сыном маминой подруги» — потенциальным женихом, с которым ее пытаются свести. Даже на то, чтобы встретить под Новой год в аэропорту дядю своего соседа.
С 29 декабря, кинотеатры города
Горка в «Никольских рядах»
Суббота, 31 декабря
Съехать с катальной горки (0+)
Аттракцион, популярный в Петербурге со времен Екатерины II, переживает настоящий ренессанс. Тюбинг появился на барной линии «Севкабель Порта», в кронштадтском парке «Остров фортов» и даже неподалеку от Дворцовой площади и Эрмитажа — у Певческого моста. А еще покататься на «ватрушках» можно в Никольских рядах, на Пухтоловой горе под Зеленогорском, в «Туутари-парке», на курорте «Северный склон» и в «Охта Парке». Подробнее здесь.
Закрытие Международного фортепианного фестиваля «Мариинский» (6+)
13:00
Ежегодный фортепианный фестиваль «Мариинский» завершится вместе с календарным годом. Заключительный концерт посвящен музыке Сергея Прокофьева. Прозвучит самый редко исполняемый из его фортепианных концертов — Четвертый. А еще — фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» и Симфония № 7 до-диез минор. Сольную партию исполнит Даниил Саямов – воспитанник Московской консерватории и ученик легендарной Веры Горностаевой. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Новогодний концерт «Страдивари-ансамбля» (6+)
Страдивари-ансамбль Мариинки — коллектив музыкантов, играющих на струнных инструментах, созданных великими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков: Николо Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери, Джованни Баттиста Гваданини и Матео Гоффриллером. В концертном зале театра на каникулах они создадут настоящее новогоднее настроения, исполняя сочинения Чайковского, Россини, Кальмана и многих других.
31 декабря, 2 и 7 января
Опера «Волшебная флейта», Мариинский-2 (6+)
Одна из самых волшебных и легких для восприятия (то есть подходит даже неофитам и самым юным зрителям) опер в истории мировой музыки. Новую версии истории о том, как принц Тамино влюбляется в дочь Царицы Ночи принцессу Памину и переживает множество приключений, чтобы быть вместе с ней, поставила Екатерина Малая. Художником по декорациям стал Петр Окунев, костюмы придумывал Мартин Руппрехт, а за свет и видеопроекции отвечает Глеб Фильштинский. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
31 декабря, 2, 4 января
Спектакль «Чайка», МДТ — Театр Европы (18+)
19:00
Спустя двадцать лет после первой версии художественный руководитель Малого драматического Лев Додин вновь ставит пьесу Чехова. В спектакле, выпущенном на стыке столетий, многие герои выглядели непривычно и неканонично. Нину Заречную играла молодая Ксения Раппопорт, и ее героиня оказывалась девушкой прагматичной, целеустремленной и без всяких иллюзий. Константин Треплев в исполнении Александра Завьялова был похож не на драматурга-новатора, полного ошеломительных идей, а несчастного ребенка, некогда покинутого матерью. В новой постановке Заречной стала Анна Завтур, Аркадину играет Елизавета Боярская, Треплева — Никита Каратаев, а Тригорина — Игорь Черневич.
Иван Бессонов
Воскресенье, 1 января
Покататься на лыжах (0+)
Для любителей активного зимнего отдыха на каникулах (и не только) мы собрали 10 вариантов, где кататься на горных лыжах рядом с Петербургом. (А можно взять и обычные беговые и отправиться в ближайший парк.)
Фильм «Чебурашка» (6+)
В игровой версии истории «Чебурашки» рассказывается, как важно быть принятым и понятым, даже если ты «странная игрушка безымянная». А еще — разговаривать со своими близкими и родными. И с этим сложно поспорить. В касте фильма, который должен стать главным блокбастером каникул, собрали Сергея Гармаша, Елену Яковлеву, Дмитрия Лысенкова, Полину Максимову и многих других.
С 1 января, кинотеатры города
«МультФест» (0+)
Праздничные дни в культурном квартале «Брусницын» получили название «Новогодний кураж». Стартуют они с анимационного фестиваля для самых юных зрителей. Здесь покажут мультфильмы «Три кота», «Лекс и Плу» и «Царевны», еще обещают мастер-классы по созданию игрушек, макраме и свечек. Вход свободный.
С 1 по 3 января
Концерт «Кирпичей» (16+)
19:00
Рэпкор-группа во главе с бессменным Васей Васиным выступит в клубе Sound в «Севкабель Порту» с уже ставшим традиционными новогодним перфомансом. «Какие истины важно знать? Мы не забудем повесить гирлянду на барабанную установку и еще обязательно сыграть песню «Учитесь плавать» на берегу моря. Это просто наш долг перед отечеством» — вот как описывает предстоящий концерт Васин.
Концерт Ивана Бессонова (6+)
20:00
В большом зале петербургской филармонии вечером 1 января даст концерт победитель молодежного «классического» Евровидения, пианист Иван Бессонов, недавно получивший первую премию и золотую медаль Международного конкурса им. Рахманинова. Впрочем, исполнит он на этот раз Шопена и Грига — в сопровождении Симфонического оркестра Ленобласти под руководством Михаила Голикова.
Концерт Billy’s Band (16+)
20:00
Задушевная петербургская группа сыграет в «Космонавте», как выражаются сами музыканты, ежегодный «реанимационный концерт» (впрочем, иногда они зовут его «похмельным»). Билли Новик и его команда помогают не только «отрываться по-питерски», но и восстанавливаться.
«Рождественский вертеп»
Понедельник, 2 января
Съездить в музей-заповедник «Царское Село» (0+)
В новогодние каникулы, со 2 по 8 января, музей-заповедник «Царское Село» работает без выходных (впрочем, и 31 декабря, и 1 января парки будут открыты по своему обычному графику). Знакомство с экспозициями и временным
можно чередовать с прогулками и катанием на коньках: ледовое поле по традиции залили на Треугольной площади.
«Рождественский вертеп» (6+)
Практически все каникулы современной ансамбль русской аутентичной музыки Toloka показывает в «Севкабель Порту» традиционное народное кукольное представление в сопровождении фольклорных песен. Их они собирают в этнографических экспедициях по стране. Подробнее здесь.
Со 2 по 8 января
Спектакль «Маршак — Маршак», Театр им. Ленсовета (6+)
11:00, 13:00
Театр им. Ленсовета решил основательно взяться за взращивание и воспитание собственного зрителя и обратился к произведениям одного из лучших детских поэтов, которого, как родного, знали несколько поколений советских людей. «Нам — режиссеру и артистам — как подарок дана возможность поработать с блистательным словом Самуила Маршака. Пусть возникнет эдакая карусель перевоплощений и разных атмосфер на знакомые гениальные стихи», — поясняет свой выбор и замысел режиссер Мария Романова.
2, 3 января
«Привидения», БДТ им. Товстоногова (16+)
19:00
Эта пьеса, написанная Генриком Ибсеном в 1881 году, считается одной из самых мрачных в истории театра. Суровый норвежский драматург собрал здесь внушительную коллекцию аморальных тем по временам тогдашним и сегодняшним — от нечистоплотности церковников до кровосмесительных связей. Режиссер Роман Мархолиа, впечатляюще поработавший с «Игроком» Достоевского на все той же сцене БДТ, и с Ибсеном обошелся соответствующе: то есть с присущими ему размахом и фантазией. Главная звезда спектакля — Светлана Крючкова в роли Элен Алвинг.
«Каток у моря»
Вторник, 3 января
Сходить на каток (0+)
Рассекать на льду, как герои картин династии Брейгелей и Хендрика Аверкампа, в этом году можно в новых локациях — во «Дворе Гостинки» и с видом на Финский залив и огни большого города у площадки «Флагшток» на Крестовском острове. Не забывая при этом о проверенных опциях: классика для щелкунчиков и северных баядерок — в Новой Голландии, пируэты с нерпами — помощниками фигуриста — на «Катке у моря» в «Севкабель Порту», лесные маршруты в «Охта Парке», а также катки в ЦПКиО и на рождественской ярмарке на Манежной площади. Обо всех вариантах мы рассказывали здесь.
Побывать на выставке (от 6+)
На длинных каникулах обязательно нужно сходить в музеи и галереи города. На временных выставках сейчас можно увидеть фарфор Малевича и картины Кандинского, кураторский проект Аркадия Ипполитова и Натальи Метелицы про Венецию Казановы и Петербург Дягилева, гардероб Петра I, редко экспонируемую графику XVIII века, а также масштабный оммаж Алексею Балабанову. Подробнее о них мы рассказывали здесь.
Поиграть в настольные игры (от 3+)
Уютные домашние вечера с друзьями и семьей (а также на игротеках в филиалах библиотеки им. Маяковского и «ИгратьФесте» в «Брусницыне» 4 января) — в них не обойтись без настольных игр. Про 20 небанальных вариантов (они также могут стать отличным подарком!) мы рассказывали здесь.
«Вход с улицы»
Среда, 4 января
Сходить в ресторан (0+)
2022-ый был богат на гастрономические события и открытия. Если вы не успели побывать в каком-то из кафе, пабов или ресторанов из нашего списка, это надо срочно исправлять!
Спектакль «Где нет зимы», МДТ — Театр Европы (12+)
15:00, 19:00
Спектакль Яны создан по мотивам одноименной повести Дины Сабитовой. «Где нет зимы» — история про подростка Пашу и его маленькую сестру Гуль, у которых вдруг исчезает мама и их могут отправить в детский дом. Режиссер Тумина, как никто, умеет работать с эмоциональными текстами, создавая из них по-настоящему трогательные спектакли.
Концерт Ольги Глазовой (6+)
19:00
Петербургский гусляр Ольга Глазова ведет свой YouTube-канал, играет с «Аквариумом» и Teodor Bastard, была номинанткой премии имени Сергея Курехина и ездит с концертами по всей стране. На экваторе каникул Ольга выступит на Новой сцене Александринского театра.
Концерт Мирослава Култышева (6+)
20:00
Известный петербургский пианист Мирослав Култышев посвятит этот сольный концерт в Большом зале петербургской филармонии памяти Михаила Бялика — журналиста, критика и музыканта, которого не стало в октябре 2022 года. Прозвучат ранние сочинения Шопена и Брамса, а также Вариации на тему Корелли Рахманинова.
Бассейн «Камыши»
Четверг, 5 января
Поплавать в открытом бассейне (от 0+)
Еще одна идея для любителей активного отдыха (при этом скорее летнего, чем зимнего). Снежный сезон — это не повод отказываться от плавания. Мы собрали список из открытых бассейнов, которые работают и в декабре, и в январе.
Концерт Sirotkin (16+)
20:00
Автор прекрасно печальных песен про тревожную юность Сергей Сироткин и его группа Sirotkin выступят в клубе Sound 5 января. Презентовать музыканты будут недавно вышедший альбом «Тень первого облака», а еще — праздновать грядущий день рождения фронтмена (он 6 января). Подробнее здесь.
Концерт ВИА «Пролетарское Танго» (16+)
20:00
Группа актера Дмитрия Караневского ВИА «Пролетарское Танго», исполняющая хиты советской эстрады и собственные песни, выступит 5 января в клубе «Космонавт». В программе — «Снег идет», «Ленинградские мосты», «Московские окна» и другие проверенные временем шлягеры, создающие настоящее праздничное настроение.
Фильм «Клипмейкеры» (18+)
Частично автобиографическая комедия Григория Константинопольского из четырех новелл рассказывает о съемках клипов в 1990-е. В них есть сквозной персонаж — режиссер Гриша Византийский (Александр Горчилин), который и взрослеет на протяжении фильма вместе со ставшей демократической страной и ее шоу-бизнесом.
С 5 января, кинотеатры города
Новогодний базар на Новой Голландии
Пятница, 6 января
Смотреть дома фильмы и сериалы (от 0+)
Для всех, у кого нет новогоднего настроения или оно есть, но заключается в желании никуда не идти, мы весь 2022-й рассказывали про отличные фильмы и сериалы, которые можно посмотреть дома. Лучшие из лучших собраны здесь, здесь, здесь и здесь. А еще у нас есть подборка того, что выйдет на этих каникулах.
Сходить на рождественские ярмарки (0+)
В гости все ходят обычно все новогодние каникулы, а значит вопрос поиска подарков остается актуальным всю нерабочую неделю. Про лучшие ярмарки, где их как раз можно купить, мы рассказывали здесь.
Побывать в бане (0+)
Из-за ставшей народной комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Новый год в России неразрывно связан в сознании многих с посещением бань. Куда можно сходить, мы подробно рассказали здесь.
Концерт Виктории Кауновой и секстета Ильи Морозова (6+)
В Джаз-клубе Игоря Бутмана два дня подряд — 6 и 7 января — вместе выступят одна из самых ярких современных джазовых певиц России Виктория Каунова и саксофонист Илья Морозова со своим секстетом. На концерте они представят праздничную музыку из их рождественской виниловой пластинки Christmas Wish, на которой собраны все хиты зимнего сезона.
6, 7 января
Спектакль «Джульетта», БДТ им. Товстоногова (18+)
19:00
Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер выпустили на основной сцене БДТ спектакль «Джульетта» несколько лет назад. И он сразу стал хитом! Это не только и не столько знакомая всем с детства «повесть, которой нет печальнее на свете», а история о подготовке постановки по шекспировской трагедии. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров. Джульетту играют Муся Тотибадзе или Мария Мацель.
6 и 7 января
Гостилицы
Суббота, 7 января
Съездить в «Дом станционного смотрителя» (0+)
Первый в России музей литературного героя (в деревне Выра Гатчинского района!) был закрыт с 2018-го и вновь заработал после реставрации лишь в декабре 2022-го. Поездку к пушкинскому Самсону Вырину совмещаем с визитом в имение Набокова «Рождествено» (то самое, из «Других берегов»!), в музей-усадьбу Репина «Пенаты», где восстановили беседку «Башенка Шахерезады». Или с туром по разрушающимся памятникам Ленобласти: Знаменка, Гостилицы, усадьба Елисеевых в Белогорке и Ропшинский дворец.
Концерт «Рождество в стиле джаз»
18:00
Петербуржцы Jazz Philharmonic Orchestra представят в «Севкабель Порту» специальную рождественскую программу, в которую вошли популярные джазовые композиции, ассоциирующиеся с зимними праздниками. Вокалисты — победитель конкурса филармонии Джазовой Музыки «Осенний Марафон». Денис Кузьмин и актриса Александринского театра Софья Шустрова.
Концерт «Психеи» и «ПТВП» (18+)
20:00
Сразу две культовые петербургские группы выступят вместе в клубе Sound. Коллаборация «Психеи» и «ПТВП» получила название «Электрическая мистерия». «По моему глубокому убеждению, настоящий рок-концерт — это всегда акт мистериальный, апеллирующий к самым сокровенным архетипам в человеческом сознании, выражающий их!» — вот как о предстоящем перфомансе рассказывает Леха Никонов из «ПТВП».
Дом книги
Воскресенье, 8 января
Побывать в «Доме книги» (0+)
Исторический «Дом книги» спустя более 20 лет вернулся на Невский проспект — в здание компании «Зингер». Теперь здесь стены кирпичного цвета, метлахская плитка, кафе Rene от команды бистро Aster с несколькими видами кишей, пате из фуа-гра и луковым супом и, конечно, коллекционные издания и книжные новинки. Мы особенно ждем мемуары Татьяны Толстой памяти Александра Тимофеевского «Истребление персиян»! А о других книжных новинках 2023 года читайте здесь.
Пройтись по маршруту из книги про «капром» (0+)
Вместо тривиальных прогулок по «Золотому треугольнику» центра выбираем маршрут из вышедшей этой зимой книги «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга». В ней авторы одноименного телеграм-канала Даниил Веретенников, Александр Семенов и Гавриил Малышев продолжают воспевать неочевидную красоту сооружений времен «капиталистического романтизма» 1990-х и 2000-х, он же «капром»: «Дубая» в районе Купчино, торгового центра-штрих-кода на юге города и «летающей тарелки» — здания метро «Горьковская».
Концерт Саши Алмазовой (12+)
19:00
Проект Roof place на Кожевенной линии многим известен по ежегодному летнему опенэйру с отличным лайн-апом. Впрочем, зимой в клубе тоже есть концерты. Так, на каникулах тут выступит джазовая и соул-дива Саша Алмазова. При этом не только со своим бэндом, но и новым проектом «ЧтоЕслиХор». Он объединяет людей разных профессий и музыкального уровня в единый коллектив: хор.
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