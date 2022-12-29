Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах

Фестиваль Pianissimo (6+)

В новом сезоне прогрессивного фестиваля классической музыки продюсер Алексей Городнев продолжает знакомить Петербург с главными молодыми звездами академического фортепиано. Не тише тихого (буквальный перевод pianis­simo), а громко и запредельно близко (в Большом итальянском просвете Эрмитажа) сочинения Баха, Шопена, Гайдна, Бизе, Скрябина исполнят лауреаты международных конкурсов ученик Александра Сандлера Игорь Петров (30 декабря), обучающийся у профессора Ксении Кнорре Валентин Малинин (3 января), студент Ереванской консерватории Армен Пучинян (4 января) и миланский пианист Арио Сгрои (8 января).

С 30 декабря по 8 января, Эрмитаж

Сходить на «Щелкунчика» (от 6+)

«Щелкунчик» — пожалуй, самая рождественская и новогодняя сказка. Особенно, если речь не о мрачном оригинале Гофмана, а более легковесных балетных адаптациях. Для многих смотреть волшебную историю про приключения заколдованного принца — ежегодная праздничная традиция. Здесь мы рассказывали про некоторые постановки, которые идут в театрах Петербурга.

Спектакль «Будь здоров, школяр», МДТ — Театр Европы (16+)

19:00

Для своей второй постановки в Малом драматическом Яна Тумина выбрала повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Писатель рассказал здесь не только свою историю, но и сотен тысяч таких же ребят, уходивших на Великую Отечественную войну сразу после школы и погибавших в первых же боях. А излагает этот сюжет режиссер современными визуальными средствами. Например, используя граффити (с ними помогал актер и художник Никита Касьяненко).

Спектакль «Товарищ Кисляков», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

«Товарищ Кисляков» — третья самостоятельная работа Андрея Калинина в Александринском театре. Режиссер по-прежнему остается верен себе и на этот раз ставит текст, о существовании которого до сих пор знали разве что специалисты по советской литературе 1920-х. Это первое сценическое обращение к произведению Пантелеймона Романова, чей пик популярности пришелся на первое послереволюционное десятилетие. Метаморфозы советского интеллигента-конформиста и история его романтической увлеченности чужой женой проходят на фоне нэповской Москвы, чей быт и образ жизни автор выписывает со всеми фактурными деталями и подробностями.

30 декабря, 3 января

Концерт оркестра и хор musicAeterna (12+)

19:00

Оркестр и хор musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса в пятницу исполнит в петербургской филармонии увертюры Вагнера к операм «Парсифаль», «Тангейзер», «Тристан и Изольда», «Лоэнгрин» и «Нюрнбергские мейстерзингеры». Солирует сопрано Елена Поповская.

Фильм «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+)

Еще одна новогодняя традиция — выход на экраны фильма от анимационной студии «Мельница». Как в последнее время модно в разного рода франшизах, это история про мультивселенные. Иван с Василисой решили немного изменить сказку, в которой они живут. Но сработал эффект бабочки и теперь в Тридевятом царстве все изменилось. Никто не помнит, кто такой Иван, включая саму Василису. А значит, чтобы снова быть с принцессой, ему вместе с Серым Волком нужно перевернуть вселенную.

С 29 декабря, кинотеатры города

Фильм «Елки-иголки» (6+)

Если вдруг вы устали от неубиваемой франшизы «Елки» (ее девятую часть, кстати, с 5 января можно будет уже увидеть в онлайн-кинотеатрах), то в прокате идет другой фильм с похожим (до степени смешения) названием. Это приключенческая комедия с Алиной Алексеевой («Настя, соберись!») в главной роли о ландшафтном дизайнере Кате, которая готова на все, чтобы не знакомиться с «сыном маминой подруги» — потенциальным женихом, с которым ее пытаются свести. Даже на то, чтобы встретить под Новой год в аэропорту дядю своего соседа.

С 29 декабря, кинотеатры города