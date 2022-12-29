8 открытых бассейнов Петербурга, где можно плавать даже в мороз

«Терийоки»

Комплекс расположен на побережье Финского залива в 54 километрах от города. На территории круглый год работают как закрытый, так и открытый с подогревом бассейны, наполненные соленой водой. В них поддерживают температуру на уровне + 28 градусов. Трехчасовой сеанс с понедельника по четверг обойдется в 2000 рублей для взрослого, а в праздничные и выходные дни — 3000, для детей — 1000 в любой день. Для проживающих в отеле цена варьируется от 300 до 600 рублей. Есть безлимитные абонементы сроком от трех месяцев до года. Работают хаммам, финская баня, тренажерный зал и фито-бочка.

Где: Зеленогорск, Гаванная улица, 1.