18+
  • Развлечения
  • Спорт
Спорт

8 открытых бассейнов Петербурга, где можно плавать даже в мороз

Поделиться:

Бассейны с видом на «Лахта Центр» и сосновый лес или наполненные соленой водой: «Собака.ru» составила список мест, где можно понырять этой зимой.

Предоставлено пресс-службой «Камыши»

«Камыши»

Это новый банный комплекс в 15 минутах на машине от Парнаса. На территории работают два открытых бассейна с подогревом. Есть три парных на дровах, большой хаммам, джакузи, выход к реке банное кафе и ресторан. Стоимость посещения — от 3000 рублей за три часа (цена за все услуги). 

Где: Энколово, Хуторская, 3А.

Архивы пресс-службы «Охта Парка»

«Охта Парк»

На всесезонном курорте в 10 километрах от города зимой работает комплекс бассейнов с подогревом под открытым небом с видом на сосновый лес. Есть финская сауна с панорамным окном, откуда видно горнолыжные трассы. Стандартный билет (трехчасовой сеанс) — 1500 рублей, для детей — 900. 

Где: Ленобласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, Мистолово.

kosmos111 / Shutterstock

Загородный клуб «Скандинавия»

Подогреваемый бассейн и ванны джакузи на открытом воздухе в окружении соснового леса работают в любое время года. Температура воды в бассейне всегда составляет +28, а в джакузи — +37. Но отдыхать в них могут только проживающие — включено в стоимость. В среднем одна ночь в номере на двоих в выходной день обойдется от 14 тысяч рублей.

Где: Сестрорецк, Парковая улица, 16.

sanddebeautheil / Shutterstock

MillCreek

На территории курортного отеля во Всеволожске работает термальный бассейн. Вода в нем составляет до + 30 градусов. Для проживающих он включен в стоимость. Комплекс можно посетить, не проживая в отеле с 9:00 до 23:30: в будние дни — 1000 рублей, в выходные — 2000. с 9 до 23:30. Есть экотропы, каток и русская парная на дровах. 

Где: Всеволожск, Клубная, 1.

Max4e Photo / Shutterstock

«Горки-гольф»

На курорте работает подогреваемый бассейн. Есть русская парная и финская сауна. Спа-услуги не включены в проживание — попасть сюда может каждый по предварительной записи за дополнительную плату. Для проживающих на территории комплекса — 1500 за час, детям с 4 до 12 лет включительно — 750. Для посетителей — 1800 рублей за сеанс, детям от 4 до 12 лет — 900. До трех дет в любом случае — бесплатно.

Где: Ленобласть, Ломоносовский район, д. Горки, 6.

Catchy Eye Photography / Shutterstock

«Терийоки»

Комплекс расположен на побережье Финского залива в 54 километрах от города. На территории круглый год работают как закрытый, так и открытый с подогревом бассейны, наполненные соленой водой. В них поддерживают температуру на уровне + 28 градусов. Трехчасовой сеанс с понедельника по четверг обойдется в 2000 рублей для взрослого, а в праздничные и выходные дни — 3000, для детей — 1000 в любой день. Для проживающих в отеле цена варьируется от 300 до 600 рублей. Есть безлимитные абонементы сроком от трех месяцев до года. Работают хаммам, финская баня, тренажерный зал и фито-бочка. 

Где: Зеленогорск, Гаванная улица, 1.

Valentin Valkov / Shutterstock

Открытый плавательный бассейн спортивной школы №2

При спортивной школе Красногвардейского района работает бассейн с подогревом на открытом воздухе. Температура воды в нем составляет +28 градусов круглый год. В распоряжении посетителей четыре 25-метровых дорожки и стартовые тумбы. При наличии медицинской справки 083/4–89 можно поплавать во время групповых занятий: вторник и четверг — 8:15, 9:00, пятница — 21:00, воскресение — 9:15. Есть семейное время — 14:15 в воскресение. 

Где: Большая Пороховская, 38, к. 2.

Необходима предварительная запись

sefoma / Shutterstock

Акваклуб «Приморские бани»

В банном комплексе есть открытый бассейн с подогревом и с видом на Лахта Центр, но поплавать в нем вряд ли не получится — он гидромассажный. Работают русская баня, четыре финских сауны, два хаммама и баня на дровах на крыше, солярий, холодная купель, закрытый бассейн и снежная комната с шезлонгами. Безлимитный билет в выходной день — от 1000 до 2700 рублей, в выходные — от 1500 до 4000, детям до 10 лет — скидка 50%, до 5 — бесплатно.

Где: Мебельная улица, 33.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: