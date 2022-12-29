8 открытых бассейнов Петербурга, где можно плавать даже в мороз

Бассейны с видом на «Лахта Центр» и сосновый лес или наполненные соленой водой: «Собака.ru» составила список мест, где можно понырять этой зимой.
«Камыши»
Это новый банный комплекс в 15 минутах на машине от Парнаса. На территории работают два открытых бассейна с подогревом. Есть три парных на дровах, большой хаммам, джакузи, выход к реке банное кафе и ресторан. Стоимость посещения — от 3000 рублей за три часа (цена за все услуги).
Где: Энколово, Хуторская, 3А.
«Охта Парк»
На всесезонном курорте в 10 километрах от города зимой работает комплекс бассейнов с подогревом под открытым небом с видом на сосновый лес. Есть финская сауна с панорамным окном, откуда видно горнолыжные трассы. Стандартный билет (трехчасовой сеанс) — 1500 рублей, для детей — 900.
Где: Ленобласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, Мистолово.
Загородный клуб «Скандинавия»
Подогреваемый бассейн и ванны джакузи на открытом воздухе в окружении соснового леса работают в любое время года. Температура воды в бассейне всегда составляет +28, а в джакузи — +37. Но отдыхать в них могут только проживающие — включено в стоимость. В среднем одна ночь в номере на двоих в выходной день обойдется от 14 тысяч рублей.
Где: Сестрорецк, Парковая улица, 16.
MillCreek
На территории курортного отеля во Всеволожске работает термальный бассейн. Вода в нем составляет до + 30 градусов. Для проживающих он включен в стоимость. Комплекс можно посетить, не проживая в отеле с 9:00 до 23:30: в будние дни — 1000 рублей, в выходные — 2000. с 9 до 23:30. Есть экотропы, каток и русская парная на дровах.
Где: Всеволожск, Клубная, 1.
«Горки-гольф»
На курорте работает подогреваемый бассейн. Есть русская парная и финская сауна. Спа-услуги не включены в проживание — попасть сюда может каждый по предварительной записи за дополнительную плату. Для проживающих на территории комплекса — 1500 за час, детям с 4 до 12 лет включительно — 750. Для посетителей — 1800 рублей за сеанс, детям от 4 до 12 лет — 900. До трех дет в любом случае — бесплатно.
Где: Ленобласть, Ломоносовский район, д. Горки, 6.
«Терийоки»
Комплекс расположен на побережье Финского залива в 54 километрах от города. На территории круглый год работают как закрытый, так и открытый с подогревом бассейны, наполненные соленой водой. В них поддерживают температуру на уровне + 28 градусов. Трехчасовой сеанс с понедельника по четверг обойдется в 2000 рублей для взрослого, а в праздничные и выходные дни — 3000, для детей — 1000 в любой день. Для проживающих в отеле цена варьируется от 300 до 600 рублей. Есть безлимитные абонементы сроком от трех месяцев до года. Работают хаммам, финская баня, тренажерный зал и фито-бочка.
Где: Зеленогорск, Гаванная улица, 1.
Открытый плавательный бассейн спортивной школы №2
При спортивной школе Красногвардейского района работает бассейн с подогревом на открытом воздухе. Температура воды в нем составляет +28 градусов круглый год. В распоряжении посетителей четыре 25-метровых дорожки и стартовые тумбы. При наличии медицинской справки 083/4–89 можно поплавать во время групповых занятий: вторник и четверг — 8:15, 9:00, пятница — 21:00, воскресение — 9:15. Есть семейное время — 14:15 в воскресение.
Где: Большая Пороховская, 38, к. 2.
Необходима предварительная запись.
Акваклуб «Приморские бани»
В банном комплексе есть открытый бассейн с подогревом и с видом на Лахта Центр, но поплавать в нем вряд ли не получится — он гидромассажный. Работают русская баня, четыре финских сауны, два хаммама и баня на дровах на крыше, солярий, холодная купель, закрытый бассейн и снежная комната с шезлонгами. Безлимитный билет в выходной день — от 1000 до 2700 рублей, в выходные — от 1500 до 4000, детям до 10 лет — скидка 50%, до 5 — бесплатно.
Где: Мебельная улица, 33.
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