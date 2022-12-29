Выпустить пар! 6 красивых бань в Петербурге и окрестностях: с изразцовым камином, метлахской плиткой и сеновалом

Фонарные бани

Старейшие (и, кажется, самые красивые!) бани Петербурга. Здание спроектировал в конце XIX века архитектор, мастер эклектики, автор дома Зингера Павел Сюзор. Комплекс привлекал своими интерьерами и новшествами: фонтанами, мраморными бассейнами с регулировкой температуры воды, мебелью в стиле Людовика XVI, парикмахерской.

Место пользовалось популярностью и в советские годы: здесь можно было встретить Сергея Довлатова, Бориса Гребенщикова и других культурных деятелей, политиков, картежников и жителей окрестных домов. В конце 1990-х здание обветшало, а в 2006 году бани закрыли. В 2021 году комплекс открыли после масштабной реставрации. За реинкарнацию пространства отвечало дизайн-бюро Megre Interiors (авторы проектов ресторанов Sixty, Atelier de Tartelettes, Ruski, «Юность») совместно с идейным руководителем проекта Артемом Шахназаровым.

Изразцовый камин со времен Сюзора, экседра, расписанная в духе интерьеров Виллы Мистерий, оригинальная деревянная касса и метлахская плитка — только ради этого сюда стоит прийти! В бане есть три класса: мужской, женский и народный мужской, в каждом — русские парные, хаммамы, мыльные зоны и прохладные купели.

Где: Фонарный пер., 1.

Стоимость: женский класс — от 2500 рублей, мужской исторический — от 3000, мужской народный — от 2000.