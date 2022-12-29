Выпустить пар! 6 красивых бань в Петербурге и окрестностях: с изразцовым камином, метлахской плиткой и сеновалом

Душистые веники, купели, травяной чай и сеновал — с наступлением зимы погружаемся в банную культуру. «Собака.ru» составила топ парных, где стоит погреть косточки в cуровые морозы: от легендарных Фонарных бань до нового пространства «Камыши».
Ziwa в We Lodge
Спа-комплекс в хвойном лесу на берегу Медного озера при лодж-отеле в стиле сафари We Lodge. Дизайн пространства вдохновлен культурой африканских народов и отсылает к традиционным жилищам коренных племен Африки — химба и зула. Есть все: глиняная парная, массажный кабинет, комната отдыха, просторная терраса с шезлонгами, качелями и уличным камином, холодной и горячей купелью и травяной дом для ароматерапии.
Где: Ленобласть, Всеволожский район, Медное Озеро, отель We Lodge.
Стоимость: бесконтактное парение с веером и простыней — 4000 рублей, парение с веником на выбор (1 подход — 15 минут) — 5000 рублей. Есть программы-«путешествия»: например, «Лес» (входит аромапарение, контактное парение вениками, мойка веником, холодное дыхание пихтой, массаж травяными мешочками, рефлексотерапия ступней шишкой, звуковая медитация, чай с комплиментами, холодная купель) — 22 400 рублей за человека в будни, 23 900 — с пятницы по воскресенье.
Фонарные бани
Старейшие (и, кажется, самые красивые!) бани Петербурга. Здание спроектировал в конце XIX века архитектор, мастер эклектики, автор дома Зингера Павел Сюзор. Комплекс привлекал своими интерьерами и новшествами: фонтанами, мраморными бассейнами с регулировкой температуры воды, мебелью в стиле Людовика XVI, парикмахерской.
Место пользовалось популярностью и в советские годы: здесь можно было встретить Сергея Довлатова, Бориса Гребенщикова и других культурных деятелей, политиков, картежников и жителей окрестных домов. В конце 1990-х здание обветшало, а в 2006 году бани закрыли. В 2021 году комплекс открыли после масштабной реставрации. За реинкарнацию пространства отвечало дизайн-бюро Megre Interiors (авторы проектов ресторанов Sixty, Atelier de Tartelettes, Ruski, «Юность») совместно с идейным руководителем проекта Артемом Шахназаровым.
Изразцовый камин со времен Сюзора, экседра, расписанная в духе интерьеров Виллы Мистерий, оригинальная деревянная касса и метлахская плитка — только ради этого сюда стоит прийти! В бане есть три класса: мужской, женский и народный мужской, в каждом — русские парные, хаммамы, мыльные зоны и прохладные купели.
Где: Фонарный пер., 1.
Стоимость: женский класс — от 2500 рублей, мужской исторический — от 3000, мужской народный — от 2000.
«Камыши»
Новое банное пространство с камышовой крышей в 15 минутах на машине от метро «Парнас». Комплекс разделен на две тематических зоны — русские бани и спа-зона. В парных стены из спилов натурального дерева, а на потолке — панно из можжевельника. Есть большой хаммам, два подогреваемых бассейна под открытым небом (работают зимой!) и джакузи, бар. С собой необходимо взять полотенца, банную шапку, тапки, мыльные принадлежности.
Где: Ленобласть, Энколово, Хуторская улица, 3.
Стоимость: от 2800 рублей (в стоимость входит посещение комплекса на 3 часа и коллективный пар по расписанию).
Необходима предварительная запись.
Brooms
Банный комплекс на цокольном этаже гостиницы «Азимут» разделен на две части: общественный зал и камерную зону. Во всех залах есть душевые раздевалки, зона для чаепития. Работают большая баня с отделкой из карельской сухостойной сосны кело и душем Vichy и малая с купелями и сеновалом, хаммамом с системой тропического дождя и зоной для массажа.
Где: Лермонтовский пр., 43/1.
Стоимость: общий класс — 5000 рублей (трехчасовой сеанс), аренда большой бани — от 15 тысяч рублей, малой — от 15 тысяч рублей.
Дегтярные бани
Старинные парные в здании позднего сталинского ампира открыли в 1957 году по общегородской программе под названием баня №9. Престижный статус и само название комплекс приобрел в конце 1980-х. Есть мужской и женский, премиум и номерной классы. Много услуг: от парения до массажа и пилинга. На первом этаже работает ресторан русской кухни «Банщики». Холодец, вареники с вишней, борщ со сметаной и краюшками с салом — все здесь!
Где: Дегтярная ул. 1а.
Стоимость: женский класс — 1800 рублей (двухчасовой сеанс), мужской — 2000 рублей (двухчасовой сеанс), премиум — от 12 тысяч рублей за час, номерной — от 15 тысяч.
«Б.О.Р. 812»
В загородном клубе у Финского залива работают 8 разных бань на дровах. В стиле охотничьего домика или рыбацкой избы, с видовой террасой или с бассейном, с трехуровневой печью или настоящая баня по-черному — на любой вкус. Есть панорамный ресторан с винотекой и бутик-отель.
Где: Курортный район, Солнечное, Приморское шоссе, 385, лит. А.
Стоимость: аренда банного комплекса — от 6000 рублей за час.
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