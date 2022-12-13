8 снежных горок для катания на «ватрушках» в Петербурге и Ленобласти

Никольские ряды

Надеваем шерстяные носки и идем на территорию рынка XVIII века осваивать 12-метровую горку с четырьмя спусками (работает и при плюсовой температуре!). Обязательно осильте еще одну забаву — венецианскую карусель. После — на рождественской ярмарке попробуйте римскую пиццу Crispy Pizza, чешские трдельники, хот-доги OH, MY DOG!, бургеры BBQ Smoke Point, пончики Roni's Donuts, острый фахитос «Свободный от забот», гонконгские вафли «Маленькой Азии», хачапури «Грузинской лавки», греческий гирос «Hood Street Food» и пянсе.

Где: Садовая улица, 62.

Стоимость: разовый билет по будням — 150 рублей, в выходные — 200, безлимит по будням — 600 рублей, в выходные — 800.