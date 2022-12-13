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8 снежных горок для катания на «ватрушках» в Петербурге и Ленобласти

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Город заметает — это повод достать «ватрушки», шерстяные варежки и термобелье и пойти покорять снежные горки. «Собака.ru» составила список мест, где можно платно и бесплатно освоить популярное зимнее развлечение — тюбинг. 

Предоставлено пресс-службой проекта «Никольских рядов»

Никольские ряды

Надеваем шерстяные носки и идем на территорию рынка XVIII века осваивать 12-метровую горку с четырьмя спусками (работает и при плюсовой температуре!). Обязательно осильте еще одну забаву — венецианскую карусель. После — на рождественской ярмарке попробуйте римскую пиццу Crispy Pizza, чешские трдельники, хот-доги OH, MY DOG!, бургеры BBQ Smoke Point, пончики Roni's Donuts, острый фахитос «Свободный от забот», гонконгские вафли «Маленькой Азии», хачапури «Грузинской лавки», греческий гирос «Hood Street Food» и пянсе.

Где: Садовая улица, 62.

Стоимость: разовый билет по будням — 150 рублей, в выходные — 200, безлимит по будням — 600 рублей, в выходные — 800.

Предоставлено пресс-службой проекта «Севкабель Порт»

«Севкабель Порт»

Команда «Севкабель Порта» — отъявленные романтики! В этом году впервые установили катальную горку с видом на Финский залив на Барной линии. Вино Crazy Wine, тапас и херес Сostero, хумус и баклажан с сациви Leila — в двух шагах от аттракциона. 

Где: Кожевенная линия, 34.

Стоимость: за одно катание в будни — 150 рублей, в выходные — 200. Пять спусков: в будни — 600 рублей, в выходные — 800.

Vera Petrunina / Shutterstock

Горнолыжный комплекс «Пухтолова гора»

Это небольшой горнолыжный курорт в окружении соснового леса у горы Пухтолова под Зеленогорском. Открыты горнолыжные склоны и трасса для тюбинга. Можно кататься на своей ватрушке только при условии, что она имеет прорезиненное кольцо и диаметр не менее 10 см. Работают шашлычная и кафе. 

Где: Зеленогорск, ул. Пухтолова гора, д. 1Е. 

Стоимость: 250 рублей в час, 90 рублей — 1 подъем на спуск.

Туутари-парк

«Туутари-парк»

Надеваем шерстяные носки и варежки и идем осваивать трассу для тюбинга к подножию горы Кирхгоф (с ее вершины видно весь город!). Входной билет не ограничивает время катания, так что покорять склон можно целый день. В качестве углеводного допинга сладкоежкам рекомендуют попробовать tyytari-кофе и яблочный штрудель. Работают горнолыжные трассы, каток, детская комната.

Где: Ленобласть, Ломоносовский район, деревня Ретселя, 14.

Стоимость: 1000 рублей — вход на склон и прокат тюбинга, 800 — со своим инвентарем, 200 — без тюбинга (как сопровождение). 

Предоставлено пресс-службой «Охта-парка»

«Охта-парк»

В этом сезоне в конце главной аллеи работают пять 230-метровых горок. Доехать к спуску можно на закрытом ленточном подъемнике (он включен в стоимость билетов).  Замерзнуть не дадут гастрорезиденты: фильтр Surf, 4 сыра Forest Pizza, пончики с копченым сыром и красной икрой, «В чаще», жаренный сыр халлуми с малиной и рукколой Après Ski, борщ Cheat Meal, блины в блинной — берем все!

Где: Ленобласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово.

Стоимость: в будни один подъем — 300 рублей, пять — 900, десять — 1300. В выходные один — 350, пять — 1110, десять — 1600. 

Курорт «Северный склон»

У подножия холмов в поселке Токсово неподалеку от живописного озера Хепоярви в комплексе отдыха открыта ватрушечная трасса. Работают четыре горнолыжных склона («балетный», основной, спортивный и экстремальный), экстрим-парк с разными фигурами, биг-эйром и аэроподушками (как раз им и славится курорт!), баня и бильярд.

Где: Ленобласть, Всеволожский район, Токсово пос., ул. Офицерская, 17б.

Стоимость: в будни прокат тюбинга с подъемником за час — 690 рублей, в выходные — 990. Вход на трассу со своей ватрушкой в будни — 490 рублей (час), в выходные — 890 рублей. 

Дворцовая площадь

В центре города, недалеко от Эрмитажа установили 9-метровую катальную горку. Длина ската составляет 65 метров. Зону торможения обезопасили и покрыли нескользящим резиновым покрытием. Аттракцион — часть новогодней ярмарки на Манежной площади, Садовой и Кленовых улицах, Конюшенной площади. 

Где: между Певческим мостом и Дворцовой площадью. 

Стоимость: бесплатно с 12:00 до 21:00.

Откроют 17 декабря. 

Предоставлено пресс-службой проекта «Остров фортов»

Музейно-исторический парк «Остров фортов»

Всепогодная 80-метровая тюбинговая горка в Кронштадте. В парке откроют павильон, где можно арендовать или приобрести тюбинг. После катания заходим на традиционную новогоднюю ярмарку за декором, вязаными шарфами, рождественским пуншем и выпечкой и смотрим на главное украшение площади — елку . 

Где: Кронштадт, Цитадельское ш., 14Ж.

Стоимость: пока неизвестно. 

Откроют с 17 декабря. 

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