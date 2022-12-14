25 лучших российских сериалов 2022 года

В новом выпуске киноитогов года рассказываем про лучшие российские сериалы 2022-го. Мы собрали подборку на любой вкус — от историй взросления и саморазрушения «Алиса не может ждать» и «Черная весна» до драмы о ВИЧ в СССР «Нулевой пациент», завораживающего антидетектива «Замерзшие» и черной комедии «1703».
«Алиса не может ждать», премьера (Start) (18+)
Режиссер и сценаристка Наталия Мещанинова («Красные браслеты», «Пингвины моей мамы»), как никто, умеет нежно и трогательно показывать внутренний мир подростков. Уже не детей, но еще и не взрослых, выстраивающих свое бытование радикально и бескомпромиссно: без оттенков и полутонов. На этот раз ее героиня — 15-летняя Алиса (блестящая — и буквально тоже — Елизавета Ищенко). Девочка узнает, что скоро ослепнет, хотя мама (Анна Михалкова) не говорит ей правды. Алиса решается на бунт: бросает школу, начинает учить китайский, а еще хочет продать свою девственность, чтобы были деньги пожить ярко до полного погружения в темноту. Сериал стал лучшим на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», а Елизавета Ищенко получила приз как «героиня смотра» (то есть лучшая актриса). Нашу подробную рецензию читайте здесь.
Вышел полностью, Start
«Замерзшие», премьера («Иви») (18+)
У невероятно продуктивного казахского режиссера Адильхана Ержанова в этом году вышли четыре (!!!) фильма: «Штурм» показали на фестивале в Роттердаме, «Голиаф» — в Венеции, «Возвращение Зои» — на киносмотре «Короче», «Обучение Адемоки» — на Международном фестивале в Варшаве и петербургском «Послании к человеку». А теперь вышел и его антидетектив «Замерзшие» — первый опыт Ержанова в сериальном формате. На окраине Костомукши (условной, в ней, например, есть сопки, в отличие от реальной) находят обледенелый труп женщины в машине. Убитая — жена местного следователя (Артем Быстров). Он берется за дело, но не справляется с эмоциями, несмотря на усилия напарницы (Лена Тронина). Его отстраняют от расследования, а в городе продолжается серия убийств. Преступника зрителям покажут уже во второй серии, поэтому куда интереснее тут следить, как Ержанов перекручивает детективный жанр. С картинкой в красно-сине-белых тонах и отсылками к Хичкоку («Птицы», «Веревка», «Головокружение», «Леди исчезает» и даже «Психо» появятся в пространстве сериала).
Вышел полностью, «Иви», Okko
«Нулевой пациент», премьера («Кинопоиск»)
Основанный на реальных событиях драматический сериал рассказывает о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году. Она произошла в детской больнице в Калмыкии. Молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) понимает, что у его маленьких пациентов — симптомы малоизученной в стране болезни. К ситуации в регионе подключается ученый из Москвы Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов). Также в касте проекта — Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева, Павел Майков и Евгений Стычкин. Последний стал и режиссером сериала вместе с Сергеем Трофимовым («Девятаев»). Сценарий написал Олег Маловичко («Метод»). Подробнее о том, каким получился проект, читайте в нашей рецензии.
Вышел полностью, «Кинопоиск»
«Идентификация», премьера (Premier) (18+)
Восьмисерийный детективный триллер Владлены Санду показывали на фестивале сериалов Series Mania в Лилле (когда российские делегации на нем еще принимали), на ММКФ, а этой зимой все же выпустили на Premier после нескольких лет обещаний релиза. Это виртуозно снятая история из жизни мигрантов-мусульман из Киргизии с Леной Трониной из «Happy End» в главной роли. Они играет работающую на рынке русскую девушку Леру, которую подозревают в убийстве брата жениха. В ходе расследования выясняется, что она не та, за кого себя выдает. Более того, у нее почему-то несколько паспортов на разные имена.
Вышел полностью, Premier
«Почка», премьера (Kion) (18+)
В первый день 2022-го на платформе Kion начали показывать бодрую и циничную драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли о том, что такое настоящая воля к жизни. Времени с тех пор прошло много, поэтому весной у проекта выйдет уже второй сезон. Помимо Аксеновой, в касте — Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков и Ирина Розанова, а шоураннером сериала стала Авдотья Смирнова. Это история коррумпированной пожарной инспекторши Наташи, которая узнает, что ей нужна срочная пересадка почки. Например, от кровных родственников, с которыми она уже много лет не общается.
Вышел полностью, Kion
«Исправление и наказание», премьера (ТНТ) (16+)
Комедия Анны Пармас с Анной Михалковой в роли простодушной надзирательницы колонии-поселения. Та искренне верит, что главная цель пенитенциарной системы — это исправление преступников, которые на самом деле просто несчастные мальчики и девочки, которым в детстве не хватило родительской любви. Поэтому для перевоспитания они слушают песни про то, что надо жить дружно, рисуют на асфальте белым мелом свой дом и смотрят советских «Трех мушкетеров» и «Бесприданницу» для запуска эмпатии. «Исправить» главная героиня попытается и своих алчных родственников — выяснится, что она вместе с ними наследница большого состояния, заработанного на финансовых пирамидах.
Вышел полностью, Premier, Start
«1703», премьера, (Окко) (18+)
«Черная комедия про город белых ночей» с Кузьмой Сапрыкиным и Гошей Куценко готовилась для ТНТ и Premier, но вышла в итоге на Окко. Это по-хорошему дикое шоу, где Петербург предстает городом безвременья (или, если угодно, посмертия), застрявшем в том самом наиболее темном состоянии, что бывает перед рассветом. Здесь опытный опер-мизантроп Гоша с тягой к саморазрушению, слушающий исключительно свою землячку Буланову, расследует с молодым напарником Вадиком, переехавшим из Москвы новичком, куда из моргов пропадают трупы девушек. Ну как расследует. Как в «Твин Пиксе», которому синефильский проект то и дело передает приветы, тут важнее процесс, а не сам результат. Например, певец Шарлот, исполняющий в пространстве «1703» «Гражданскую оборону», снимающаяся для Netflix Софья Лебедева в роли помешанной на контроле невесты-вегана или Роза Хайруллина в образе инфернальной похитительницы велосипедов и телефонов. Придумал историю Денис Артамонов («Секреты семейной жизни»), а снял Сергей Сенцов («Физрук»). Среди продюсеров «1703» — Евгений Никишов и Валерий Федорович, работавшие над «Эпидемией» и «Перевалом Дятлова».
Вышел полностью, Окко
«Нереалити», премьера (Kion, Premier) (18+)
Художественным руководителем драмеди стал Борис Хлебников, режиссером — вновь Анна Пармас, как и в «Исправлении и наказании». Бывшая участница реалити-шоу Рита (Ольга Дибцева из «Озабоченных») возвращается в родной провинциальный город. Но тут ее не принимают — у Риты репутация интриганки и скандалистки. В касте проекта — Инга Оболдина, Николай Фоменко и Алексей Розин. К концу сезона эгоистичной, но обаятельной Рите начинаешь настолько сопереживать, что хочется скорее узнать, что же ждет героев в продолжении (надеемся, оно будет!).
Вышел полностью, Kion, Premier
«ЮЗЗЗ», премьера (Premier) (18+)
Сумевший справиться с хтоническим романом «Немцы» режиссер Стас Иванов снял криминальную драму о влюбленных из противоборствующих банд Ростова-на-Дону. Равиль (Кузьма Котрелев) ввязывается в незаконный бизнес, чтобы заработать на учебу в США, но встречает племянницу босса вражеской группировки (Мария Мацель). Самое увлекательное в этом зачем-то поэтизирующем насилие сериале, пожалуй, наблюдать не за разборками, тинейджерскими тусовками или жестоким оммажем «Джокеру», а сюжетным твистом: к середине проекта окажется, что главный герой тут на самом деле не подросток Равиль, а бандит по прозвищу Дым (Антон Кузнецов, изображающий южный акцент).
Вышел полностью, Premier
«Обоюдное согласие», премьера (Kion) (18+)
Режиссер Валерия Гай Германики («Школа», «Краткий курс счастливой жизни») вернулась к сериалам — с детективной драмой об изнасиловании и частой реакции на него российского общества, обвиняющего во всем жертву. Главная героиня, учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова), приезжает на вечеринку к старым друзьям на яхте. Под утро она сбегает и пишет заявление в полицию об изнасиловании. Услышав имена подозреваемых, правоохранители отказываются возбудить уголовное дело. В касте сериала — Анна Снаткина, Алла Михеева и Шамиль Хаматов.
Вышел полностью, Kion
«Эпидемия», 2 сезон (Premier) (18+)
Первый сезон экранизации книг Яны Вагнер показывал Netflix и хвалил Стивен Кинг. Второй тоже должен был выйти и на американском стриминге в том числе. Случится ли это теперь в каком-то обозримом будущем, не ясно. К своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Александр Робак, Виктория Исакова и Марьяна Спивак. Из нового — в касте теперь есть Юра Борисов, а снял второй сезон Дмитрий Тюрин («Триггер»). По словам продюсера Евгения Никишова, режиссер Павел Костомаров не смог развести в графике работу над своим полным метром «Бансу» и «Эпидемией». Подробнее о сериала читайте в нашей рецензии.
Вышел полностью, Premier
«Контейнер», 2 сезон (Start) (18+)
Продолжение драматического сериала про суррогатное материнство. В новом сезоне Саша (Оксана Акиньшина) родила ребенка, выполнив тем самым заказ, но она опасается передавать ребенка его биологическому отцу (Филипп Янковский). Кроме того, ей нужно разобраться в отношениях со своей дочерью-подростком, которая всю жизнь считала ее сестрой, а не матерью. В касте проекта также Елизавета Шакира, Маруся Фомина, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев и другие.
Вышел полностью, Start
«Барабашка», премьера (Premier) (18+)
Комедия, от которой не ждешь вообще ничего, а она оказывается остроумным шоу, где заезженный во времена пандемии коронавируса скринлайф вдруг обретает новое дыхание. Сидящий один дома на карантине Артем (Антон Филипенко из «Давай разведемся») начинает замечать странности. Кто-то то съедает половину яичницы, то переставляет алкоголь, то из магнитиков на холодильнике выкладывает мужской половой орган. Спродюсировал сериал Борис Хлебников, а снял Александр Собичевский — один из сценаристов «Обычной женщины». Также у проекта отличный каст из Ольги Дибцевой, Тимофея Трибунцева, Максима Лагашкина и Николая Шрайбера.
Вышел полностью, Premier
«Черная весна», премьера (Start) (18+)
Поэтичная драма про подростков со звездой российских сериалов про тинейджеров Глебом Калюжным в главной роли. 17-летний Мел (как раз Калюжный) живет в приморском городе, он безответно и безнадежной влюблен в свою подругу Анжелу (Анастасия Красовская из «Герды») и готов на все, чтобы защитить ее честь. Даже создать дуэльный клуб, как во времена Пушкина. Режиссерами проекта стали супруги Сергей Тарамаев и Любовь Львова — авторы пронзительного «Зимнего пути». Нашу рецензию на проект читайте здесь.
Выходит с 16 ноября, Start
«Игра на выживание», 2 сезон (Premier) (18+)
В первом сезоне жесткого эксплотейшена Карена Оганесяна, по закону жанра, выжил только один игрок (не будем спойлерить кто, если вы еще сериал не видели). Во втором создатели смертельной игры продолжают набирать участников якобы для съемок в реалити-шоу. Среди новых героев — родственники погибших, а место действия из тайги переместилось в Среднюю Азию.
Хотя продолжение сериала, предвосхитившего «Игру в кальмара», слабее, чем первый сезон, его стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы подготовиться к третьему. Он станет для проекта финальным и ответит на все вопросы по аркам персонажей — а их осталось немало.
Вышел полностью, Premier
«Конец света», премьера («Кинопоиск»), (18+)
Балансирующая между ситкомом и драмеди, анекдотом и «Мастером и Маргаритой» история про одну дисфункциональную семью. Работающий кассиром в супермаркете тихий и положительный Демьян (Семен Трескунов) живет в Чертанове в одной крошечной квартире с мамой (Ксения Кутепова), младшей сестрой-школьницей Варей (Екатерина Новокрещенова), возлюбленной Галей (Екатерина Ильина) и умирающей бабушкой (Ольга Науменко). В день, когда он крестится (в православие), из ада в Москву прибывает его папа, которого он никогда не видел. Это сам сатана (Юрий Колокольников), у которого на сына большие (апокалиптические) планы. Снял проект Александр Незлобин («Я не шучу»).
Вышел полностью, «Кинопоиск»
«Секреты семейной жизни», 2 сезон (Kion) (18+)
Продолжение черной комедии о том, как семейная пара маркетологов (Алена Михайлова и Петр Скворцов) оказываются прирожденными убийцами. Предыдущий сезон закончился на том, что следователь Роман (Федор Лавров) предложил Полине и Никите превратиться в «санитайзеров» — избавляться от блогеров, которые всех раздражают. А если они не согласятся, их ждет тюремный срок. Во втором сезон протагонисты вновь оказываются на грани развода и нервного срыва, пытаясь избежать шантажа, а к касту присоединились Риналь Мухаметов и Регина Тодоренко.
Вышел полностью, Kion
«Химера», премьера («Иви») (18+)
Хтоническая и беспросветная, как ноябрьское небо в Петербурге, криминальная драма про создание на просторах даркнета сайта по продаже запрещенных веществ. И того, что из этого получается (очевидный спойлер: ничего хорошего).
Режиссер «Хрустального» Душан Глигоров снимает в своем фирменном стиле: «как боевик для канала НТВ», но для публики более взыскательной. Поэтому в касте сериала Александр Кузнецов, Андрей Смирнов, Эльдар Калимулин, Игорь Миркурбанов и Егор Корешков. Особенно эффектно в пространстве «Химеры» и для ее целей работает финал проекта. Но портить вам просмотр рассказом, какой именно, не будем.
Вышел полностью, «Иви»
«Капельник», премьера (Premier) (18+)
Похожий по синопсису на «Пьяную фирму» Григория Константинопольского сериал жанрово работает не как комедия или даже драмеди, а драма, хотя и с шутками, сглаживающими трагичную действительность. Впрочем, создатели проекта настаивают, что автор идеи в этом случае Ида Галич. В отличие от «Химеры» «Капельник» рассказывает про схожий набор проблем через чуть сказочную интонацию и привязывает к своим героям (а не отталкивает от них), работая через эмпатию.
Врач-интерн Ваня (Денис Прытков) в свитере крупной вязки, как у Данилы Багрова в «Брате», становится «капельником» — помогает состоятельным наркопотребителям прийти в себя, обойтись без вызова скорой и таким образом сохранить анонимность. Но участие в нелегальном бизнесе быстро приводит к не самым радужным последствиям.
Вышел полностью, Premier
«Аврора», премьера (more.tv) (18+)
Черная детективная комедия Романа Волобуева («Последний министр») об актрисе Саше Зориной (Лена Тронина). Она прославилась в детстве, снявшись в 10 лет в ставшем народным блокбастере «Аврора» (привет сразу и «Брату», и «Сестрам», и «Леону»). Взрослая Саша оказалась не столь востребована — она безуспешно пытается найти новые роли, напивается до провалов в памяти и работает психологом в кризисном центре.
Помимо Трониной, в сериале также снялись Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Сергей Гилев и другие. Как и всегда у Волобуева, в проекте много синфельских «пасхалок» и шуток «для своих». И разгадывать их — отдельное удовольствие.
Вышел полностью, more.tv, «Кинопоиск»
«Люся», премьера (Premier) (18+)
Режиссер авторского кино Иван И. Твердовский («Зоология», «Конференция», «Класс коррекции») дебютировал в сериалах проектом с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях. Переживающий семейный и личностный кризис программист Сеня находит идеальную собеседницу и помощницу в лице умной колонки «Люся», которую сам и создал. В касте также Дарья Савельева, Ян Цапник, Максим Виторган, Иван Макаревич и Анна Слю. Озвучила «Люсю» популярная актриса дубляжа Дарья Блохина. Подробнее мы писали о проекте здесь.
Вышел полностью, Premier
«Нина», премьера (ТНТ, Premier) (16+)
Симпатичный ситком Жоры Крыжовникова (он тут сценарист и продюсер) о женской эмансипации с Викторией Исаковой — и вообще звездным кастом. Домохозяйку Нину с тремя детьми бросает муж, а его новая избранница выгоняет их из дома. Попадая во множество комичных ситуаций, Нина учится жить, рассчитывая только на свои силы. В сериале снялись Андрей Бурковский, Сергей Бурунов, Сергей Лавыгин, Юлия Хлынина и Валентина Ляпина. Это еще один проект, от которого не ждешь вообще ничего, а в нем есть настоящие жемчужины — вроде «Разбежавшись прыгну со скалы» в исполнении Бурунова.
Вышел полностью, ТНТ, Premier
«Надвое», премьера (more.tv)
Мелодрама Валерия Тодоровского («Оттепель»), в которой солируют одни из самых востребованных актеров своих поколений — Данила Козловский и Александр Петров. Коллеги и друзья Костя и Саня отправляются в командировку в Петербург. Там они встречают двух девушек (Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина), что разделяет их жизнь на «до» и «после», то есть «надвое». Пожалуй, лучше всего проекту удался финал с танцами на теплоходе.
Вышел полностью, more.tv
«Вампиры средней полосы», 2 сезон (Start) (18+)
Продолжение хитового драмеди про семью (хотя они и не кровные — сложно удержаться от каламбура — родственники) вампиров из Смоленска. В конце первого сезона мирные вурдалаки во главе с патриархом Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) потеряли одного из своих, отстояли свои мирные убеждения (они не убивают людей ради пищи) и уничтожили давнего врага. В новом — к касту присоединилась юная актриса Ева Смирнова: ее героиня Мила теперь будет воспитанницей семьи. Должность хранителя после смерти матери (Татьяна Догилева) по наследству перешла к ее сыну (Дмитрий Лысенков), а главной антагонистской стала Агата — персонаж, сыгранные Лукерьей Ильяшенко.
Выходит с 13 декабря, Start
«13 клиническая», премьера («Иви») (18+)
Бонусный сериал в нашей подборке, так как его премьера еще впереди — зато одновременно выйдут сразу все эпизоды. Мистический (и местами очень смешной!) процедурал с Данилой Козловским в главной роли рассказывает о смертельно больном хирурге Кирилле с неоперабельной опухолью в мозгу. Он попадает в больницу — ту самую 13 клиническую — в которой врачи лечат пациентов со сверхъестественными отклонениями (одержимыми духами). Роль медсестры Ани исполнила Паулина Андреева, а заведующую отделением Ирину Львовну сыграла Виктория Исакова. Режиссером сериала стал Клим Козинский («Вне себя»), сценаристом — Андрей Золотарев («Триггер»).
С 22 декабря, «Иви»
Комментарии (0)