25 лучших российских сериалов 2022 года

«Игра на выживание», 2 сезон (Premier) (18+)

В первом сезоне жесткого эксплотейшена Карена Оганесяна, по закону жанра, выжил только один игрок (не будем спойлерить кто, если вы еще сериал не видели). Во втором создатели смертельной игры продолжают набирать участников якобы для съемок в реалити-шоу. Среди новых героев — родственники погибших, а место действия из тайги переместилось в Среднюю Азию.

Хотя продолжение сериала, предвосхитившего «Игру в кальмара», слабее, чем первый сезон, его стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы подготовиться к третьему. Он станет для проекта финальным и ответит на все вопросы по аркам персонажей — а их осталось немало.

Вышел полностью, Premier