10 открытых катков Петербурга

«Охта Парк»

Лесной каток открыли первым в городе в этом году. Извилистые дорожки для катания расположены между деревьями и подсвечены разноцветными гирляндами по вечерам. Вдоль маршрута есть лавочки на обочине, где можно отдохнуть. Лед охлаждают с помощью специальной системы, поэтому лед не тает даже при плюсовой температуре.

Где: д. Мистолово, Людмилы Кедриной, 1А.

Стоимость: в будние дни детский билет стоит 300 рублей, взрослый — 700. В выходные и праздничные дни: детский билет с 9:00 до 12:00 — 600 рублей, с 12:00 до 22:30 — 700; взрослый билет — с 9:00 до 12:00 — 900, с 12:00 до 22:30 — 1100.

Режим работы: по будням — с 11:00 до 22:30, по выходным и в праздничные дни — с 9:00 до 22:30.

Прокат коньков: по будням — 500 рублей, в выходные и праздничные — 600. Залога нет.