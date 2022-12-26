10 открытых катков Петербурга

Ледовые аренды в лесу, с видом на «Лахта Центр» и Финский залив или во внутреннем дворе классицистического здания по проекту Валлен-Деламота: «Собака.ru» выбрала 10 ледовых площадок под открытым небом, где стоит хотя бы раз за зиму встать на коньки.
Каток на Новой Голландии
Ретро-футуризм, огни и диско-буги — это все о катке на Новой Голландии. У выхода на лед есть очаги с огнем и креслами. По вечерам — с 20:00 до 21:00 — на ледовой арене звучат симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, музыка итальянских дискотек и другие авторские подборки. Как и в прошлом году, в одном из киосков работает «Пирожковая».
Где: наб. Адмиралтейского канала, 2, корп. 3.
Стоимость: от 150 (утренний сеанс) до 700 рублей (Silent Disco в праздничный день).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00.
Прокат коньков: 450 рублей (можно взять хоккейные и фигурные коньки с 25-го по 47-й размер). Заточка своих — 300 рублей.
«Охта Парк»
Лесной каток открыли первым в городе в этом году. Извилистые дорожки для катания расположены между деревьями и подсвечены разноцветными гирляндами по вечерам. Вдоль маршрута есть лавочки на обочине, где можно отдохнуть. Лед охлаждают с помощью специальной системы, поэтому лед не тает даже при плюсовой температуре.
Где: д. Мистолово, Людмилы Кедриной, 1А.
Стоимость: в будние дни детский билет стоит 300 рублей, взрослый — 700. В выходные и праздничные дни: детский билет с 9:00 до 12:00 — 600 рублей, с 12:00 до 22:30 — 700; взрослый билет — с 9:00 до 12:00 — 900, с 12:00 до 22:30 — 1100.
Режим работы: по будням — с 11:00 до 22:30, по выходным и в праздничные дни — с 9:00 до 22:30.
Прокат коньков: по будням — 500 рублей, в выходные и праздничные — 600. Залога нет.
«Каток у моря»
Любимая петербуржцами ледовая площадка с видом на Финский залив. Для тех, кто неуверенно стоит на коньках, есть бесплатные мастер-классы с понедельника по четверг в 11:00. После спортивной тренировки можно перекусить в фудтраках резидентов «Севкабель Порта».
Где: Кожевенная линия, 40 («Севкабель Порт»).
Стоимость: от 300 до 700 рублей за сеанс.
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:30 по восемь часовых сеансов в день.
Прокат коньков: 480 рублей, заточка своих — 300 рублей.
Общественное пространство «Флагшток»
Каток с видом на Финский залив и «Лахта Центр» работает на Крестовском острове у флагштока «Зенит». Это две ледовые площадки, соединенные дорожками для катания, и украшенные разноцветными гирляндами. Есть фудтраки и кафе, где можно сделать заказ, не снимая коньки.
Где: Южная дорога, 28/1.
Стоимость: по будням с 10:00 до 17:00 — бесплатно. В выходные и вечером с понедельника по пятницу — от 300 до 450 рублей за час. Дети с 3 до 7 лет могут кататься бесплатно со взрослым, купившим билет.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Прокат коньков: 350 рублей в час. Заточка – 250, комплект защиты – 100. Камеры хранения – бесплатные.
Открытый конькобежный стадион с искусственным льдом имени Шилкова
Ледовая арена названа в честь советского конькобежца, чемпиона Олимпийских игр, рекордсмена мира и заслуженного тренера СССР Бориса Арсеньевича Шилкова. Предназначена для тренировок по конькобежному спорту, хоккею, фигурному катанию и шорт-треку, но есть часы, когда могут кататься абсолютно все. Еще на территории комплекса работают тренажерный и аэробный залы.
Где: улица Демьяна Бедного, 19, корпус 2, литера А.
Стоимость: 350 рублей — взрослый, льготный — 300.
Режим работы (массовые сеансы катания): по будням — с 9:45 до 10:45, с 12:45 до 13:45. В субботу — с 17:45 до 18:45, с 19:30 до 20:30 и с 21:00 до 22:00. В воскресенье — с 11:30 до 12:30, с 13:30 до 14:30, с 15:30 до 16:30, с 17:45 до 18:45, с 19:30 до 20:30 и с 21:00 до 22:00. Перед посещением рекомендуем уточнить, есть ли сеансы в конкретный день, потому что могут менять расписание из-за подготовки к соревнованиям.
Прокат коньков: 250 рублей (под залог водительского удостоверения или 2000 рублей). Заточка своих — 200.
Каток в ЦПКиО
Большой каток, в центре которого (уже по традиции!) главная ель Елагина острова, украшенная расписными елочными игрушками ручной работы и покрытая шатром из гирлянд в стиле ретро. На территории работают зона отдыха, фудкорт с горячими напитками и пышками.
Где: Елагин остров, 4.
Стоимость: от 200 до 400 рублей. Ежедневно с 9:00 до 11:00 — бесплатно.
Режим работы: понедельник — четверг — с 8:30 до 22:00, пятница — воскресенье — с 8:30 до 23:00.
Прокат коньков: 300 рублей. Заточка — 250.
«Двор Гостинки»
Вход в камерное пространство во внутренней территории старейшего универмага, построенного по проекту Жана-Батиста Валлен-Деламота, до 2021 был строго по пропускам, так что зиму в Гостином дворе мы встретим впервые. Доминантой главной площади стала ледовая арена с раздевалкой, пунктом проката и заточки. Работают ярмарочные карусели с фигурками в виде самолетов и зверей. Угощают чешскими трдельниками, кыстыбышками «Крошки Ли», стритфудом от G-Drive, шавермой «Vладони».
Где: Невский, 35/ Садовая, 17.
Стоимость: взрослым — от 250 до 500 рублей, детям с 3 до 7 лет — 100, льготным категориям по будням — 200 рублей.
Режим работы: 11:00 — 23:30.
Прокат коньков: 350 рублей (без залога). Размерный ряд коньков: детские (раздвижные) 27−38, взрослые 38−44. Заточка — 300.
Царскосельский каток
В центре дворцово-паркового ансамбля, рядом с Екатерининским дворцом в стиле барокко работает небольшой каток — одна из излюбленных зимних забав при Елизавете Петровне. Традицию продолжили и в советские годы: в конце 1940-х городской каток заливали сначала на плацу Екатерининского дворца, а затем на Треугольной площади. Сейчас на территории работают арена, раздевалка и кафе.
Где: Треугольная площадь, 1.
Стоимость: взрослым — 300 рублей в час, детям до 7 лет — 200.
Режим работы: 12:00 — 21:00.
Прокат коньков: взрослым — 400 рублей, детям до 7 лет — 300.
Каток на Конюшенной площади
Традиционный (и любимый многими петербуржцами!) каток в стиле ретро. Перед ледовой ареной в этом году со стороны Большой Конюшенной улицы развернуть рождественскую ярмарку, а в центре установят новогоднюю ель. Еще одна новинка сезона — ежедневные представления для детей Ледового театра Петербурга под управлением Елены Бережной с 29 декабря по 15 января.
Где: Конюшенная площадь, метро «Невский проспект» и «Адмиралтейская».
Стоимость: в будни с 11:00 до 19:00 взрослый — 250 рублей, льготный — 100, а взрослый с 19:00 до 22:00 — 400 рублей, льготный — 160. В выходные взрослый с 11:00 до 19:00 — 300 рублей, льготный — 120, а с 19:00 до 20:00 взрослый — 500, льготный — 200. Для пенсионеров, детей младше 7 лет, многодетных родителей, ветеранов Великой Отечественной войны, героев СССР и России бесплатно.
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00.
Прокат коньков: стоимость проката пока неизвестно. Будут коньки от 27 до 45 размера, но можно приходить со своими.
Каток Музея железных дорог России
Рядом с Балтийским вокзалом, возле главного железнодорожного музея страны (и одного из крупнейших технических в мире!) установили ледовую площадку на 1200 квадратных метров. Есть теплые раздевалки, камеры хранения и помощники фигуриста, бесплатная парковка и фудтраки.
Где: Библиотечный переулок, 4 корп. 2.
Стоимость: 200 рублей, для детей до 14 лет — 150.
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00.
Прокат коньков: Бесплатно под денежный залог за одну пару. Размеры: от 26 до 47.
Открыт с 25 декабря.
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