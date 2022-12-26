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10 открытых катков Петербурга

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Ледовые аренды в лесу, с видом на «Лахта Центр» и Финский залив или во внутреннем дворе классицистического здания по проекту Валлен-Деламота: «Собака.ru» выбрала 10 ледовых площадок под открытым небом, где стоит хотя бы раз за зиму встать на коньки.

Предоставлено пресс-службой проекта «Новая Голландия»

Каток на Новой Голландии

Ретро-футуризм, огни и диско-буги — это все о катке на Новой Голландии. У выхода на лед есть очаги с огнем и креслами. По вечерам — с 20:00 до 21:00 — на ледовой арене звучат симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, музыка итальянских дискотек и другие авторские подборки. Как и в прошлом году, в одном из киосков работает «Пирожковая».

Где: наб. Адмиралтейского канала, 2, корп. 3.

Стоимость: от 150 (утренний сеанс) до 700 рублей (Silent Disco в праздничный день). 

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00. 

Прокат коньков: 450 рублей (можно взять хоккейные и фигурные коньки с 25-го по 47-й размер). Заточка своих — 300 рублей. 

Предоставлено пресс-службой «Охта Парк»

«Охта Парк»

Лесной каток открыли первым в городе в этом году. Извилистые дорожки для катания расположены между деревьями и подсвечены разноцветными гирляндами по вечерам. Вдоль маршрута есть лавочки на обочине, где можно отдохнуть. Лед охлаждают с помощью специальной системы, поэтому лед не тает даже при плюсовой температуре. 

Где: д. Мистолово, Людмилы Кедриной, 1А.

Стоимость: в будние дни детский билет стоит 300 рублей, взрослый — 700. В выходные и праздничные дни: детский билет с 9:00 до 12:00 — 600 рублей, с 12:00 до 22:30 — 700; взрослый билет — с 9:00 до 12:00 — 900,  с 12:00 до 22:30 — 1100. 

Режим работы: по будням — с 11:00 до 22:30, по выходным и в праздничные дни — с 9:00 до 22:30.

Прокат коньков: по будням — 500 рублей, в выходные и праздничные — 600. Залога нет. 

Предоставлено пресс-службой «Севкабель Порт»

«Каток у моря»

Любимая петербуржцами ледовая площадка с видом на Финский залив. Для тех, кто неуверенно стоит на коньках, есть бесплатные мастер-классы с понедельника по четверг в 11:00. После спортивной тренировки можно перекусить в фудтраках резидентов «Севкабель Порта». 

Где: Кожевенная линия, 40 («Севкабель Порт»).

Стоимость: от 300 до 700 рублей за сеанс. 

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:30 по восемь часовых сеансов в день.

Прокат коньков: 480 рублей, заточка своих — 300 рублей.

Предоставлено пресс-службой «Флагшток»
Предоставлено пресс-службой «Флагшток»

Общественное пространство «Флагшток»

Каток с видом на Финский залив и «Лахта Центр» работает на Крестовском острове у флагштока «Зенит». Это две ледовые площадки, соединенные дорожками для катания, и украшенные разноцветными гирляндами. Есть фудтраки и кафе, где можно сделать заказ, не снимая коньки. 

Где: Южная дорога, 28/1.

Стоимость: по будням с 10:00 до 17:00 — бесплатно. В выходные и вечером с понедельника по пятницу — от 300 до 450 рублей за час. Дети с 3 до 7 лет могут кататься бесплатно со взрослым, купившим билет.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Прокат коньков: 350 рублей в час. Заточка – 250, комплект защиты – 100. Камеры хранения – бесплатные.

Di Studio / Shutterstock

Открытый конькобежный стадион с искусственным льдом имени Шилкова

Ледовая арена названа в честь советского конькобежца, чемпиона Олимпийских игр, рекордсмена мира и заслуженного тренера СССР Бориса Арсеньевича Шилкова. Предназначена для тренировок по конькобежному спорту, хоккею, фигурному катанию и шорт-треку, но есть часы, когда могут кататься абсолютно все. Еще на территории комплекса работают тренажерный и аэробный залы. 

Где: улица Демьяна Бедного, 19, корпус 2, литера А.

Стоимость: 350 рублей — взрослый, льготный — 300. 

Режим работы (массовые сеансы катания): по будням — с 9:45 до 10:45,  с 12:45 до 13:45. В субботу — с 17:45 до 18:45, с 19:30 до 20:30 и с 21:00 до 22:00. В воскресенье — с 11:30 до 12:30, с 13:30 до 14:30, с 15:30 до 16:30, с 17:45 до 18:45, с 19:30 до 20:30 и с 21:00 до 22:00. Перед посещением рекомендуем уточнить, есть ли сеансы в конкретный день, потому что могут менять расписание из-за подготовки к соревнованиям. 

Прокат коньков: 250 рублей (под залог водительского удостоверения или 2000 рублей). Заточка своих — 200. 

Предоставлено пресс-службой ЦПКиО им. С.М. Кирова

Каток в ЦПКиО

Большой каток, в центре которого (уже по традиции!) главная ель Елагина острова, украшенная расписными елочными игрушками ручной работы и покрытая шатром из гирлянд в стиле ретро. На территории работают зона отдыха, фудкорт с горячими напитками и пышками. 

Где: Елагин остров, 4.

Стоимость: от 200 до 400 рублей. Ежедневно с 9:00 до 11:00 — бесплатно. 

Режим работы: понедельник — четверг — с 8:30 до 22:00, пятница — воскресенье — с 8:30 до 23:00.

Прокат коньков: 300 рублей. Заточка — 250. 

Предоставлено пресс-службой проекта «Двор Гостинки»
Предоставлено пресс-службой проекта «Двор Гостинки»

«Двор Гостинки»

Вход в камерное пространство во внутренней территории старейшего универмага, построенного по проекту Жана-Батиста Валлен-Деламота, до 2021 был строго по пропускам, так что зиму в Гостином дворе мы встретим впервые. Доминантой главной площади стала ледовая арена с раздевалкой, пунктом проката и заточки. Работают ярмарочные карусели с фигурками в виде самолетов и зверей. Угощают чешскими трдельниками, кыстыбышками «Крошки Ли», стритфудом от G-Drive, шавермой «Vладони».

Где: Невский, 35/ Садовая, 17.

Стоимость: взрослым — от 250 до 500 рублей, детям с 3 до 7 лет — 100, льготным категориям по будням — 200 рублей. 

Режим работы: 11:00 — 23:30. 

Прокат коньков: 350 рублей (без залога). Размерный ряд коньков: детские (раздвижные) 27−38, взрослые 38−44. Заточка — 300.

Царскосельский каток

В центре дворцово-паркового ансамбля, рядом с Екатерининским дворцом в стиле барокко работает небольшой каток — одна из излюбленных зимних забав при Елизавете Петровне. Традицию продолжили и в советские годы: в конце 1940-х городской каток заливали сначала на плацу Екатерининского дворца, а затем на Треугольной площади. Сейчас на территории работают арена, раздевалка и кафе. 

Где: Треугольная площадь, 1.

Стоимость: взрослым — 300 рублей в час, детям до 7 лет — 200. 

Режим работы: 12:00 — 21:00. 

Прокат коньков: взрослым —  400 рублей, детям до 7 лет — 300. 

Пресс-служба Ледового театра Петербурга
Пресс-служба Ледового театра Петербурга

Каток на Конюшенной площади

Традиционный (и любимый многими петербуржцами!) каток в стиле ретро. Перед ледовой ареной в этом году со стороны Большой Конюшенной улицы развернуть рождественскую ярмарку, а в центре установят новогоднюю ель. Еще одна новинка сезона — ежедневные представления для детей Ледового театра Петербурга под управлением Елены Бережной с 29 декабря по 15 января.

Где: Конюшенная площадь, метро «Невский проспект» и «Адмиралтейская».

Стоимость: в будни с 11:00 до 19:00 взрослый — 250 рублей, льготный — 100, а взрослый с 19:00 до 22:00 — 400 рублей, льготный — 160. В выходные взрослый с 11:00 до 19:00 — 300 рублей, льготный — 120, а с 19:00 до 20:00 взрослый — 500, льготный — 200. Для пенсионеров, детей младше 7 лет, многодетных родителей, ветеранов Великой Отечественной войны, героев СССР и России бесплатно. 

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00.

Прокат коньков: стоимость проката пока неизвестно. Будут коньки от 27 до 45 размера, но можно приходить со своими.

Vit Kovalcik / Shutterstock

Каток Музея железных дорог России

Рядом с Балтийским вокзалом, возле главного железнодорожного музея страны (и одного из крупнейших технических в мире!) установили ледовую площадку на 1200 квадратных метров. Есть теплые раздевалки, камеры хранения и помощники фигуриста, бесплатная парковка и фудтраки. 

Где: Библиотечный переулок, 4 корп. 2.

Стоимость: 200 рублей, для детей до 14 лет — 150. 

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00.

Прокат коньков: Бесплатно под денежный залог за одну пару. Размеры: от 26 до 47. 

Открыт с 25 декабря. 

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