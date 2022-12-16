Что отреставрировали и воссоздали в Петербурге и окрестностях в 2022 году

Катальная горка

Единственный сохранившийся в России памятник «аттракциона» XVIII века. Комплекс построен по проекту архитектора Антонио Ринальди для Екатерины II. Состоял из павильона, катальной горки и крытых галерей-колоннад. Горка не уцелела, а вот павильон сохранился — в нем организовали музей. В последний раз он был доступен для посещения в 2009 году, а этим летом его снова открыли после масштабной реставрации. Круглый зал, Штукатурный и Фарфоровый кабинеты, буфетная и кухня — спешите видеть!

Где: Ораниенбаум, Верхний парк, 6.

С 17 октября музей работает только по выходным. В новогодние праздники, 7 и 8 января, можно посмотреть интерьеры с 10:30 до 17:00 (вход в музей — до 16:00).