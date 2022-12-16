Что отреставрировали и воссоздали в Петербурге и окрестностях в 2022 году

2022 год запомним и хорошими моментами — долгожданными открытиями павильона Катальной горки в Ораниенбауме (один мейсенский фарфор чего стоит!) и Большого китайского кабинета (деревянные наборные панно по рисункам Серафино Бароцци!). «Собака.ru» рассказывает, что отреставрировали и реконструировали в Петербурге и окрестностях в уходящем году.
Катальная горка
Единственный сохранившийся в России памятник «аттракциона» XVIII века. Комплекс построен по проекту архитектора Антонио Ринальди для Екатерины II. Состоял из павильона, катальной горки и крытых галерей-колоннад. Горка не уцелела, а вот павильон сохранился — в нем организовали музей. В последний раз он был доступен для посещения в 2009 году, а этим летом его снова открыли после масштабной реставрации. Круглый зал, Штукатурный и Фарфоровый кабинеты, буфетная и кухня — спешите видеть!
Где: Ораниенбаум, Верхний парк, 6.
С 17 октября музей работает только по выходным. В новогодние праздники, 7 и 8 января, можно посмотреть интерьеры с 10:30 до 17:00 (вход в музей — до 16:00).
«Башенка Шехерезады»
Беседку с ажурными решетками возвели около 1912 года в самой высокой точке парка — на Чугуевой горе (названа так Репиным в память о родном городе). Имя башенка получила в честь супруги художника Натальи Нордман. Однажды Репин прозвал ее Шехерезадой, потому что она была писательницей и хорошей рассказчицей.
Во время Великой Отечественной войны беседка пострадала, только в 1960-х ее начали восстанавливать. В 1990-х «Башенку Шехерезады» закрыли для посещения из-за аварийного состояния. В прошлом году ее начали реставрировать. Беседке вернули декоративное убранство и историческое цветовое решение, а в 2022 объект открыли (впервые за 30 лет!).
Где: Приморское шоссе, 411 (Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»).
Смольный собор
Пятиглавый стометровый собор построен по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли по заказу Елизаветы Петровны на месте смоляных дворов. Интерьер храма завершил один из основоположников русского ампира Василий Стасов. Работы в совокупности длились 87 лет — это самый большой срок в Петербурге.
За семь лет специалисты отреставрировали стены, арки и своды, мраморные полы и ступени солеи, лепные архитектурные элементы, пол из ревельской плиты, деревянный тамбур. Восстановили отделку колонн оселковым мрамором и историческую систему освещения. В апреле работы завершили.
Где: площадь Растрелли, 1.
Большой китайский кабинет
Китайский дворец (единственный сохранившийся во Вторую мировую памятник рококо в России!) построен по проекту Антонио Ринальди для Екатерины II. Самым эффектным интерьером по праву считают Большой китайский кабинет. Деревянные наборные панно по рисункам Серафино Бароцци инкрустированы моржовой костью, паркет из ценных пород дерева миксует восточные орнаменты и рококо, плафон «Союз Европы и Азии» Якопо Гуарана поражает воображение.
После Великой Отечественной войны привели в порядок плафон и частично восстановили интерьер. В 1960-1970-е от работ отказались из-за сложности. С 2009 года идет реставрация дворца. В мае команда музея «Петергоф» открыла Большой китайский кабинет. Увидеть его можно в часы работы музея.
Где: Верхний парк, 7.
Дом станционного смотрителя
Это здания бывшей почтовой станции. В пушкинское время здесь проходил Белорусский почтовый тракт, соединявший Петербург с западными и южными губерниями России. Сам Александр Сергеевич не менее 13 раз проезжал Вырскую почтовую станцию по дороге к родовому имению Михайловское. В 1972 году в комплексе открыли первый в России музей литературного героя. Он был создан на основе повести Пушкина «Станционный смотритель». В 2018 году его закрыли на реставрацию. За четыре города специалисты отреставрировали два каменных корпуса, конюшню и ямщицкую, колодец во дворе.
Где: деревня Выра, Большой проспект, 32А.
Музей откроют 20 декабря.
Белый зал Шереметевского дворца
Зал для свадебного торжества графа Николая Шереметева с крепостной актрисой Прасковьей Ковалевой-Жемчуговой. В нем проходили балы, театрализованные представления, симфонические собрания, пел хор графа Шереметева, выступали композиторы Гектор Берлиоз, Михаил Глинка.
После Октябрьской революции Шереметевский дворец национализировали. Здание занимали Музей дворянского быта, Дом занимательной науки, Институт Арктики и Антарктики. В 1990 году его передали Музею театрального и музыкального искусства. С тех пор интерьеры поэтапно восстанавливают. В 2022 году после трехлетней реставрации Белый зал открыли. Интерьеры можно посмотреть в часы работы музея.
Где: набережная реки Фонтанки, 34.
Александровские ворота
Классицистические ворота построены по проекту Федора Демерцова в 1806 году для Охтинского порохового завода. После Великой Отечественной войны был засыпан канал, на берегу которого стоял объект. К 1960-м утрачены двери, перекрытие колокольни, отделка фасадов. Конструкцию отреставрировали во второй половине XX века. В 1990-х хотели провести работы, но проект не реализовали. С тех пор ворота продолжали ветшать. Три года назад город передал памятник архитектуры по программе «Рубль за метр» ООО НИИ «Химволокно» (владелец Игорь Водопьянов). В августе 2022 года реставрацию завершили.
Где: Химиков, 20.
Дом Савинской (Пуниных)
Деревянное здание возвели по проекту архитектора Потолова для Марии Савинской, матери известного русского художника Василия Савинского (его учениками были Рылов и Бродский) в XIX веке. Когда-то в этом доме снимал квартиру военный врач Николай Пунин вместе с семьей. Его сыновья — искусствовед, культовая фигура российского авангарда и муж Анны Ахматовой Николай Пунин, а также офицер и герой Первой Мировой войны Леонид Пунин.
Дом долгое время был в аварийном состоянии. В 2012 году петербуржец Дмитрий Елизаров приобрел здание на аукционе и решил восстановить. За 10 лет ему удалось вернуть былой облик дому: по архивным фотографиям семьи Пуниных воссоздать декор, сруб, утраченные веранды и террасы, балкон, фризы и наличники. Одну часть дома Дмитрий Елизаров продал, а в другой — живет с семьей.
Где: Госпитальная, 9.
Дача Шапошниковой
Деревянная дача построена в 1880-х. Принадлежала жене владельца табачной фабрики Екатерине Шапошниковой. Архитектурный резной декор (карнизы, наличники, орнаменты причелин) по мотивам русского деревянного зодчества — красота да и только! В советские годы здесь была поликлиника, а потом здание использовали как многоквартирный жилой дом. В 2008 году объект признали аварийным. В 2017 году петербуржец Александр Кормилицын приобрел дачу на торгах, а в 2022 году закончил реконструкцию.
Где: Ломоносова, 80.
Комментарии (0)