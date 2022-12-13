35 лучших иностранных фильмов 2022 года

«Параллельные матери» / Madres paralelas (18+)

В своем ярком и красочном фильме Педро Альмодовар возвращается к любимой эстетике, в которой за сюжетом в духе мыльной оперы скрывается нежное, но безжалостное высказывание о родной Испании и связи поколений. Это история двух соседок по больничной палате, которые одновременно рожают дочерей. Дальше будут сюжетный твист — тот самый в духе бульварного чтива, женщины на грани нервного срыва, высокие каблуки и восхождение от низкого жанра чуть ли не к притче с финалом-катарсисом. Той, которая об Аврааме, что родил Исаака, Исааке, что родил Иакова и так далее. Только это женский вариант и мир, где куда важнее, что Тереза родила Ану, а та — Аниту. За роль в «Параллельных матерях» Пенелопа Крус получила на Венецианском фестивале в 2021 году приз как лучшая актриса.

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