35 лучших иностранных фильмов 2022 года

«Собака.ru» продолжает подводить субъективные итоги года в кино. При выборе лучших иностранных фильмов 2022-го мы решили брать лишь те картины, что были в официальном прокате в России или вышли сразу на стримингах. У нас получилась подборка на любой вкус: от «Все везде и сразу» до «Сядь за руль моей машины», «Решения уйти» и сразу двух «Пиноккио».
«Решение уйти» / Hyeeojil gyeolsim (16+)
За свой новый фильм Пак Чхан-ук («Олдбой», «Служанка», «Сквозь снег») получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в этом году. Это история детектива, который расследует смерть мужчины, упавшего со скалы высоко в горах. Все улики указывают на вдову погибшего. Но чем отчаяннее полицейский пытается разгадать ее тайну, тем сильнее влюбляется. С конца октября этот нежный и печальный нуар можно посмотреть и онлайн.
«Кинопоиск», «Иви», Kion, Wink
«Блондинка» / Blonde (18+)
Скандальный байопик Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли участвовал в основной программе Венецианского фестиваля в этом году. За режиссуру проекта отвечает австралиец Эндрю Доминик («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»), а спродюсировал его Netflix. Бывших мужей Нормы Джин (настоящее имя Монро) играют Эдриан Броуди (драматурга Артура Миллера) и Бобби Каннавале (бейсболиста Джо ДиМаджио). Это экранизация романа Джойс Кэрол Оутс, но без сцены изнасилования, которая есть в книге, — не включать ее потребовала онлайн-платформа.
Netflix
«Все везде и сразу» / Everything Everywhere All at Once (18+)
Название «Все везде и сразу» относится в том числе и к жанру картины. Она одновременно и остроумный боевик, и семейная мелодрама, покорившая российский прокат. Это история Эвелин (Мишель Йео), которая путешествует между версиями своих жизней — где она то мастер боевых искусств, то оперная дива, то божество. А еще — протагонистка борется со злом, которое пытается уничтожить эти мультивселенные. Режиссерами и сценаристами проекта стали Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, вместе сделавшие хулиганский фильм «Человек — швейцарский нож».
«Кинопоиск», Kion, Okko, Wink, «МегаФон ТВ», «Триколор Кино и ТВ»
«Аполлон-10½: ребенок космического века» / Apollo 10½: A Space Age Childhood (16+)
Профессионал фильмов про взросление Ричард Линклейтер («Отрочество», «Под кайфом и в смятении») на этот раз исследует обстоятельства собственного детства — через анимационный проект о полете в космос. Взрослый главный герой (его текст читает Джек Блэк) вспоминает 1969 год, когда ему было 10 лет, а в NASA ему предложили слетать на Луну. Картина вошла в лонг-лист «Оскара».
Netflix
«Сядь за руль моей машины» / Doraibu mai ka (18+)
Из-за пандемии в 2021 году у Рюсукэ Хамагути вышло сразу два фильма —
«Случайность и догадка» и «Сядь за руль моей машины». Первый получил Гран-при жюри Берлинале, второй — приз за лучший сценарий на Каннском фестивале и «Оскар». Это медитативный фильм про театрального режиссера Юсукэ, который ставит «Дядю Ваню» в Хиросиме, молчит с женщиной-водителем Мисаки в ее машине и вспоминает умершую несколько лет назад жену. В России фильм был в прокате в начале 2022-го.
«Кинопоиск», Okko, Wink
«Преступления будущего» / Crimes of the Future (18+)
Фантастический триллер Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсеном, Леа Сейду и Кристен Стюарт, премьера которого была на Каннском кинофестивале этого года. Это первая картина режиссера за семь лет — физиологичная история в духе его ранних работ (кстати, точно также называется его второй фильм, но это не ремейк и сюжетно они не связаны). Перфомансист устраивает шоу из удаления новообразований его собственного тела — те появляются в будущем у людей из-за «синдрома ускоренной эволюции».
«Кинопоиск», «Иви», Окко, Wink, Kion, «Триколор Кино и ТВ»
«Треугольник печали» / Triangle of Sadness (18+)
Шведский режиссер Рубен Эстлунд уже побеждал на Каннском кинофестивале с сатирической драмеди «Квадрат», в которой высмеивал современное искусство, а также его буржуазных кураторов и потребителей. В этом году он повторил успех — его фильм (вновь с геометрической фигурой в названии и в том же смешанном жанре) получил «Золотую пальмовую ветвь». Правда, речь на этот раз идет о мире моды и мире вообще, в миниатюре собранном на борту одной роскошной круизной яхты. Здесь есть торговцы оружием, IT-гений, модели, русский олигарх с эксцентричной женой, капитан судна-марксист и многие другие, а формула Феллини «И корабль плывет» меняется на «Мы все идем ко дну».
Идет в кино с 1 декабря
«Тори и Локита / Tori et Lokita (18+)
Новая картина братьев Дарденн получила на Каннском кинофестивале в этом году приз в честь 75-летия смотра. Это трогательная история беженцев из Африки, которые отправляются за лучшей жизнью в Бельгию. В фильме снялись Марк Зинга («007: СПЕКТР») и ранее сотрудничавшие с Дарденнами Клер Бодсон («Молодой Ахмед») и Батисте Сорнен («Мальчик с велосипедом», «Два дня, одна ночь»).
Идет в кино с 17 ноября
«Нитрам» / Nitram (18+)
Драматический триллер Джастина Курзеля («Макбет», «Кредо убийцы») основан на реальной трагической истории — массовом убийстве в Порт-Артуре в 1996 году. В центре сюжета — озлобленный на мир Нитрам, одиночество которого усиливается, когда его разлучают с единственным другом. За роль Нитрама Калеб Лэндри Джонс получил приз как лучший актер на Каннском кинофестивале в прошлом году. В российский прокат картина вышла в 2022-м.
Идет в кино с 24 ноября
«Корсаж» / Corsage (18+)
За главную роль в байопике австрийской императрицы Сисси Вики Крисп получила приз как лучшая актриса фильмов программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале в этому году. Речь в картине режиссера Мари Кройцер идет о зрелых годах монаршей особы. На пороге своего 40-летия та придумывает, как по-прежнему оставаться иконой стиля.
«Кинопоиск», Okko, «Иви»
«Таинственное убийство» / La nuit du 12 (16+)
Мастер детективов и триллеров Доминик Молль («Магия зверя») вновь снял фильм про загадочное преступление. Для следователя Йохана дело об убийстве Клары становится той тайной, что ему не поддается и мучает его. Допросы и подозреваемые сменяют друг друга, а расследование почти не продвигается. Точно известно только одно: преступление произошло в ночь на 12-е. Собственно, так фильм и называется в оригинале.
Появится в кино с 15 декабря
«Ностальгия» / Nostalgia (16+)
Драма Марио Мартоне участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этом году. Это история Феличе, возвращающегося в Неаполь, город своего детства и юности. Его память заблокировала воспоминания, что с ним случилось здесь 40 лет назад и почему он когда-то уехал. Главную роль сыграл звезда европейского кино Пьерфранческо Фавино («Предатель», «Наш отец»).
«Кинопоиск», Okko, Kion, Wink, «МегаФон ТВ», «Кино1ТВ»
«Заговор в Каире» / Walad Min Al Janna (18+)
Политический триллер Тарика Салеха («Наемник», «Рэй Донован») получил на Каннском кинофестивале этого года приз за лучший сценарий. В центре сюжета — сын рыбака Адам, получивший стипендию на обучение в университете. Он впервые покидает родную деревню и едет в Аль-Азхар, где через какое-то время умирает верховный имам. Тогда Адама вербует офицер службы безопасности Ибрагим. Его цель — добиться того, чтобы новый имам (то есть власть духовная) был лояльный им человек.
Идет в кино с 10 ноября
«Исповедь» / Mass (16+)
Разговорная драма сценариста Фрэна Кранца («Тренировочный день», «Донни Дарко») с отличным актерским кастом, в котором Рид Бирни, Энн Дауд, Джейсон Айзекс и Марта Плимптон, стала его дебютом в режиссуре. Трагедия (не будем спойлерить какая) меняет жизни двух супружеских пар. Спустя несколько лет они соглашаются вновь встретиться, чтобы все проговорить — и тем самым встать на путь исцеления.
«Кинопоиск»
«Пес-самурай и город кошек» / Paws of Fury: The Legend of Hank (6+)
Один из режиссеров этого обаятельного анимационного фильма — автор «Короля Льва» Роб Минкофф, также помогавший создавать «Русалочку» и «Красавицу и чудовище». Главный герой его новой картины — пес Хэнк, мечтающий стать самураем. Но в городе кошек, куда он перебрался, его не воспринимают всерьез. Однажды у него появляется шанс попробовать превратиться в великого воина с помощью наставника и друзей.
«Кинопоиск», «Иви», Окко, Wink, Kion
«Джейн глазами Шарлотты» / Jane par Charlotte (16+)
Интимный (в значении сокровенного, конечно) фильм о Джейн Биркин — здесь о ней нежно и откровенно рассказывает одна из ее дочерей: актриса и режиссер Шарлотта Генсбур. Почему они иногда испытывают стеснение будучи вместе, за что себя винят и почему боятся однажды остаться друг без друга. Все это — в диалогах матери и дочери.
«Кинопоиск», Окко, Wink
«Пиноккио» / Pinocchio (6+)
Диснеевская версия знаменитой сказки про деревянную куклу, мечтающую стать настоящим мальчиком. Мастера Джепетто тут играет Том Хэнкс, Пиноккио — Бенджамин Эван Эйнсуорт, Голубую фею — Синтия Эриво. Снял сказку мастер захватывающего семейного кино Роберт Земекис («Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера», «Форрест Гамп»).
Disney+
«Штурм» / Assault (18+)
Спродюсированный в том числе Борисом Хлебниковым и Натальей Дрозд казахский фильм, чья премьера была на фестивале в Роттердаме. Его режиссер Адильхан Ержанов — один из самых самобытных авторов своей страны. Действие его картины вновь происходит в вымышленном ауле Каратас. Местную школу берут в заложники террористы, им пытается помешать учитель математики (Азамат Нигманов) и его русская жена (Александра Ревенко). Как и всегда у Ержанова, в фильме умышленно примитивная сценография и много черного юмора.
Premier, «Триколор Кино и ТВ», «Смотрешка»
«Главная роль» / Competencia oficial (16+)
Драмеди из программы Венецианского кинофестиваля с Пенелопой Крус, Антонио Бандерасом и Оскаром Мартинесом о том, как настоящие шедевры не раскладываются на стопроцентно работающие слагаемые. Тем не менее эксцентричный миллиардер пытается это сделать. Он покупает права на экранизацию книги лауреата Нобелевской премии, зовет на главную роль актера-секс-символа с драматическим бэкграундом, а режиссером — самую модную кинематографистку.
Окко, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Premier, Wink, «Мегафон ТВ», «Кино1ТВ»
«Герой» / Ghahreman (16+)
Фильм Асгара Фархади, как и «Купе номер 6», получил Гран-при Каннского фестиваля в 2021 году и претендовал на «Оскар» как лучшая лента на иностранном языке (но тоже не попал в номинацию). Это история про Рахима, который оказался в долговой тюрьме и пытается уговорить кредитора отозвать часть суммы. В российский прокат картина вышла в марте 2022-го.
«Кинопоиск», Окко, Start, «Иви», Kion, Premier, Wink, «Мегафон ТВ», «Кино1ТВ»
«Худший человек на свете» / Verdens verste menneske (16+)
Новый фильм Йоакима Триера («Громче, чем бомбы», «Тельма») был на Каннском кинофестивале в прошлом году, но в прокат в России вышел лишь в 2022-м. Это история Юлии, которая пытается разобраться, кто она в этой жизни и как ей действовать дальше, пытаясь примириться с собой.
Окко, Premier, Wink, «Триколор Кино и ТВ», «Смотрешка»
«Параллельные матери» / Madres paralelas (18+)
В своем ярком и красочном фильме Педро Альмодовар возвращается к любимой эстетике, в которой за сюжетом в духе мыльной оперы скрывается нежное, но безжалостное высказывание о родной Испании и связи поколений. Это история двух соседок по больничной палате, которые одновременно рожают дочерей. Дальше будут сюжетный твист — тот самый в духе бульварного чтива, женщины на грани нервного срыва, высокие каблуки и восхождение от низкого жанра чуть ли не к притче с финалом-катарсисом. Той, которая об Аврааме, что родил Исаака, Исааке, что родил Иакова и так далее. Только это женский вариант и мир, где куда важнее, что Тереза родила Ану, а та — Аниту. За роль в «Параллельных матерях» Пенелопа Крус получила на Венецианском фестивале в 2021 году приз как лучшая актриса.
«Кинопоиск», Окко, Premier, Wink, Kion, «Триколор Кино и ТВ», «МегаФон ТВ»
«Лакричная пицца» / Licorice Pizza (18+)
В России атмосферный фильм Пола Томаса Андерсона, релиз которого во многих странах был еще в 2021-м, вышел лишь в январе 2022-го. Его главный герой — 15-летний Гэри Валентайн (сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер), который в Америке 1970-х мечтает стать звездой. Вместе с подругой Аланой Кейн (Алана Хаим — из сестринской поп-группы Haim), в которую он влюблен, тинейджер затевает бизнес. В касте проекта также Брэдли Купер, Том Уэйтс и Шон Пенн.
more.tv, Wink, «Кинопоиск»
«Событие» / L'événement (18+)
Жюри Венецианского фестиваля, которое в 2021 году возглавлял режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо решило отдать главный приз — «Золотого льва» — этой драме Одри Диван о нежелательной беременности. Ее главная героиня Анн узнает во Франции 1960-х (аборты там были запрещены до 1975 года), что ждет ребенка, которого не хочет. Она пытается избавиться от плода, в том числе с помощью спицы. В прокат в России картина выходила в этом году.
«Кинопоиск», Kion, Wink
«Пиноккио Гильермо дель Торо» / Pinocchio (6+)
За хрестоматийную историю, как деревянная кукла мечтает стать настоящим мальчиком, на этот раз взялся мрачный сказочник Гильермо дель Торо. В его версии действие происходит в Италии 1930-х, когда у власти Муссолини. Джепетто (Дэвид Брэдли) тут мастерит Пиноккио (Грегори Манн) как напоминание о сыне, погибшем в Первую мировую войну. Фею, оживляющую куклу,. играет Тильда Суинтон, а сверчка — Юэн Макгрегор. Нашу рецензию читайте здесь.
Netflix
«Невероятно, но факт» / Incroyable mais vrai (16+)
Новая картина Квентина Дюпье («Оленья кожа», «Жвалы») — как и всегда, абсурдистская комедия со множеством самых фантастических допущений и перевертышей. Алан и Мари — супружеская пара за 40 — переезжают в дом своей мечты в пригороде. Но риэлтор предупреждает: то, что находится в подвале, может круто изменить их жизнь.
Okko, Wink
«Три тысячи лет желаний» / Three Thousand Years of Longing (18+)
Экранизация повести обладательницы Букеровской премии, британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт «Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"» вышла на киноплатформах. Главные роли в фэнтези играют Тильда Суинтон и Идрис Эльба, а ее режиссером стал создатель франшизы «Безумный Макс» Джордж Миллер. Заточенный в бутылку джинн попадет в руки ученой-филолога. Но она слишком хорошо знает мировую литературу и то, как заканчиваются истории про три желания, поэтому не торопится их загадывать.
Окко, Kion, Wink, «Кинопоиск»
«Вихрь» / Vortex (16+)
В главных ролях в своей драме об угасающей пожилой паре Гаспар Ноэ снял классика итальянского джалло Дарио Ардженто и Франсуазу Лебрун, музу Жана Эсташа, снимавшуюся в «Мамочке и шлюхе». По сюжету они страдают от деменции, а у их сына (Алекс Лутц) проблемы с наркотиками. Как нельзя лучше фильм описывает его же слоган: «Жизнь — это короткая вечеринка, которая скоро будет забыта».
«Кинопоиск», Оkko
«Папин дракон» / My Father's Dragon (6+)
Режиссер «Тайны Келлс» и продюсер «Легенды о волках» Нора Туми сняла трогательный анимационный фильм о дружбе мальчика и дракона. Элмер (Джейкоб Тремблей) переехал с мамой (Голшифте Фарахани) в большой город. Здесь он чувствует себя чужим, поэтому сбегает по совету кошки (Вупи Голдберг) на Дикий остров, где и знакомится с драконом Борисом (Гейтен Матараццо).
Netflix
«Добрый медбрат» / The Good Nurse (18+)
Медицинский триллер с Эдди Редмэйном и Джессикой Честейн, основанный на реальной истории. Измученная мать-одиночка Эмми работает медсестрой, однажды в ее больницу переводят Чарли, с которым они становятся друзьями. Вот только с его появлением в клинике начинают умирать пациенты при загадочных обстоятельствах. Режиссер Тобиас Линдхольм (соавтор «Охоты» и «Еще по одной» Винтерберга) написал сценарий вместе с Кристи Уилсон-Кернс («Прошлой ночью в Сохо»), а среди продюсеров фильма — Даррен Аронофски.
Netflix
«На Западном фронте без перемен» / Im Westen nichts Neues (18+)
Новая экранизация романа Ремарка примечательна тем, что ее сняла немецкая команда в копродукции с Великобританией и США. Молодой немец Пауль Боймер (Феликс Каммерер) в 1917 году отправляется в армию вместе с друзьями, завысив свой реальный возраст, чтобы попасть на фронт. Режиссером проекта стал Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»), а в его касте также Даниэль Брюль.
Netflix
«Уэнделл и Уайлд» / Wendell and Wild (14+)
Анимационный релиз Netflix, приуроченный к минувшему Хеллоуину, снял Генри Селик — режиссер «Кошмара перед Рождеством» и «Коралины в Стране кошмаров». За сценарий с фирменным мрачным юмором отвечал он же — вместе с Джорданом Пилом («Прочь»). Братья-демоны Уэнделл (Кигэн-Майкл Ки) и Уайлд (сам Пил) хотят пробраться в мир живых. Для этого они пробуют заручиться помощью тринадцатилетней сироты Кэт (Лирик Росс), живущей в приюте при церкви.
Netflix
«Убойный монтаж» / Coupé (16+)
Фильм Мишеля Хазанавичуса («Артист») в этом году открывал Каннский кинофестиваль — а перед ним спешно менял название. Изначально оно звучало как «Z», но в итоге стало еще более кинематографичным: «Окончательный монтаж» (в России его финально локализовали как «Убойный монтаж»). Хотя и Z показывало, что главные в этой хоррор-комедии на самом деле не зомби, а киношники. По сюжету именно фильм категории «Z» (так называют низкобюджетные ленты, которые имеют качество даже ниже, чем B-movies) снимает режиссер Реми (Ромен Дюрис). Этот остроумно устроенный фильм на самом деле, как и «Артист», о большой любви к кино, которая, впрочем, часто остается безответной.
«Кинопоиск», Okko, Kion
«Рэймонд и Рэй» / Raymond & Ray (18+)
Драмеди с идеальным актерским дуэтом из Итана Хоука и Юэна Макгрегора. По завещанию покойного отца могилу ему сводные братья Рэймонд и Рэй должны выкопать вместе. Выполняя его последнюю волю, они анализируют свою жизни, отношения с деспотичным папой и друг другом. Режиссером фильма стал Родриго Гарсии («Четыре хороших дня»), а среди продюсеров ленты — Альфонсо Куарон.
Apple TV+
«Серый человек» / The Gray Man (14+)
Братья Руссо после исследования пределов киновселенной Marvel взялись за шпионские каноны — экранизацию первой книги Марка Грини из цикла про агента ЦРУ Курта Джентри. Тут его играет Райан Гослинг. По сюжету прозванный Серым человеком Джентри случайно получает доступ к информации, которая грозит крупным политическим скандалом. Напарницей агента в фильме стала Ана де Армас, начальником — Билли Боб Торнтон, главным преследователем — Крис Эванс.
Netflix
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