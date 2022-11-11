Спустя более 20 (!) лет на Невский вернулся исторический «Дом книги». Показываем, что изменилось

Как появился «Дом книги»?

В 1919 году в здании Зингера получило прописку издательство «Петрогосиздат», при нем на двух нижних этажах открылся книжный магазин. Здесь бывали Даниил Хармс, Самуил Маршак, Алексей Толстой. Дом книги работал даже во время Великой Отечественной войны. Однажды после обстрелов сотрудники заколотили оконные проемы фанерой и продолжили работу. Но из-за разрыва трубы зимой 1941 магазин все же закрыли, а пока их ремонтировали торговлю книгами вели на улице. После войны здание восстановили, но ему требовался капитальный ремонт: купол и инженерные системы были в аварийном состоянии. Долгое время магазин оставался главным книжным флагманом города.

Как он съехал?

В 1998-м здание передали в долгосрочную аренду «Петербургскому агентству недвижимости», курируемому банкиром Андреем Исаевым, совладельцем «Балтийского банка». Во время ремонта исторический книжный магазин съехал. Когда работы завершили, «Дом книги» не вернулся: за годовую субаренду запросили космическую сумму — от тысячи долларов за один квадратный метр. Так здание Зингера получил частный книжный, открытый «Петербургским агентством недвижимости» (ООО «Книжный магазин № 1»), а «Дом книги» открыл четыре магазина: три — в Петербурге, один — в Кронштадте.

Девять лет назад у совладельцев «Балтийского банка» Андрея Исаева и Олега Шигаева произошел конфликт, в результате которого часть активов Исаева перешла «Альфа-банку», соответственно, он и получил контроль над домом Зингера. Банк попросил признать договор аренды между своими предыдущими представителями и частным книжным (ООО «Книжный магазин № 1») недействительным из-за невыгодных условий. Смольный в свою очередь начал обсуждать с банком возвращение городского книжного в здание Зингера. Вскоре стало известно, что удалось добиться соглашения.