Спустя более 20 (!) лет на Невский вернулся исторический «Дом книги». Показываем, что изменилось

Спустя 24 года городской книжный переехал в родной дом. «Собака.ru» показывает реинкарнацию «Дома книги»: акцент на книгах об искусстве и местных авторах, вместо «Зингеръ» открыли кафе René с венскими стульями и ковром из метлахской плитки — как же это по-петербургски!
О здании
В начале XX века швейная компания «Зингер» приобрела участок на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. Она заказала архитектору Павлу Сюзору проект восьмиэтажного (по некоторым данным — 11-этажного) здания для штаб-квартиры. Предполагалось, что зодчий возьмет за основу проект Зингер-билдинг на Бродвее. Но в то время по закону нельзя было возводить сооружения высотностью больше, чем Зимний дворец.
Шестиэтажный модерновый дом построили в 1904 году. Угол под декоративной стеклянной башней украсили крылатые валькирии, а на ее вершине установили стеклянный глобус как символ масштабных планов «Зингера» — охватить торговыми точками весь земной шар. После 1917 года американская швейная компания закрыла производство в стране.
Как появился «Дом книги»?
В 1919 году в здании Зингера получило прописку издательство «Петрогосиздат», при нем на двух нижних этажах открылся книжный магазин. Здесь бывали Даниил Хармс, Самуил Маршак, Алексей Толстой. Дом книги работал даже во время Великой Отечественной войны. Однажды после обстрелов сотрудники заколотили оконные проемы фанерой и продолжили работу. Но из-за разрыва трубы зимой 1941 магазин все же закрыли, а пока их ремонтировали торговлю книгами вели на улице. После войны здание восстановили, но ему требовался капитальный ремонт: купол и инженерные системы были в аварийном состоянии. Долгое время магазин оставался главным книжным флагманом города.
Как он съехал?
В 1998-м здание передали в долгосрочную аренду «Петербургскому агентству недвижимости», курируемому банкиром Андреем Исаевым, совладельцем «Балтийского банка». Во время ремонта исторический книжный магазин съехал. Когда работы завершили, «Дом книги» не вернулся: за годовую субаренду запросили космическую сумму — от тысячи долларов за один квадратный метр. Так здание Зингера получил частный книжный, открытый «Петербургским агентством недвижимости» (ООО «Книжный магазин № 1»), а «Дом книги» открыл четыре магазина: три — в Петербурге, один — в Кронштадте.
Девять лет назад у совладельцев «Балтийского банка» Андрея Исаева и Олега Шигаева произошел конфликт, в результате которого часть активов Исаева перешла «Альфа-банку», соответственно, он и получил контроль над домом Зингера. Банк попросил признать договор аренды между своими предыдущими представителями и частным книжным (ООО «Книжный магазин № 1») недействительным из-за невыгодных условий. Смольный в свою очередь начал обсуждать с банком возвращение городского книжного в здание Зингера. Вскоре стало известно, что удалось добиться соглашения.
Что изменилось?
Недавно в Доме Зингера уже проводили ремонт, серьезных изменений нет. В помещениях обновили венецианскую штукатурку, частично заменили напольную плитку и оконные стекла, привели в порядок витражный потолок и приобрели звуковое и видеооборудование. Стены изменили цвет с зеленого на кирпичный. Установили новые стеллажи и терминалы для поиска книг. На каждом этаже есть места для отдыха с видом на Казанский собор и Невский проспект.
В первом зале разместили стенд с трудами петербургских авторов, организованный совместно с Союзом писателей Петербурга, сувениров на прилавках стало меньше. На полках представлены книги независимых издательств: No Kidding Press, Ad Marginem, «Геликон» (издает петербургских авторов), «Карьера пресс», «Симпозиум», «Издательство Ивана Лимбаха», «Вита Нова» (коллекционные художественные и литературоведческие книги). Появился собственный мерч: сумки-шопперы, блокноты, термокружки, открытки с логотипом книжного.
Гид по этажам
На первом есть пространство со сценой для мероприятий и зрительскими местами. Здесь же можно найти книги по искусству, филологии, труды петербургских писателей, краеведческую литературу, нон-фикшн, канцтовары, сувениры и калейдоскопы.
На втором представлена детская литература, художественная, игрушки. Обустроена зона для игр и мастер-классов. Вместо ориентированного на туристов кафе «Зингеръ» — кофейня и кафе René.
Кафе René
Кафе René от команды Aster — чистый восторг! В отделке — мрамор, дуб, латунь, кожа, гобелены по рисункам английского художника Уильяма Морриса. Венские стулья, буфет в неоклассическом стиле, ковер из метлахской плитки, столовое серебро — как же это по-петербургски!
Под руководством шеф-повара Романа Киселева, бывшего бренд-шефа Italy Group, готовят блюда русской и французской кухни. В меню несколько видов кишей, пате из фуа-гра с печеной сливой, супы — от французского лукового до ухи с тремя видами рыбы, — салаты, пельмени, вареники и паста, блюда из рыбы и морепродуктов, филе миньон с фуа-гра, фирменный цыпленок с дижонской горчицей, горячие закуски — запеченный камамбер с брусничным конфитюром, картофель фри с пармезаном и трюфелем.
За выпечку отвечает Антон Исенин, шеф-пекарь Aster. На десерт — гречишный медовик, пари-брест с фундуком, шоколадный тарт с малиной, яблочный террин с ванильным мороженым и шу с фисташкой. Каждое утро здесь готовят свежие круассаны, ватрушки, дэниши и пончики. Из напитков — фильтр кофе, матча латте, раф можжевеловый и каштановый с розовым перцем, капучино с кардамоном и чай.
В винной карте — игристое, белое, красное, розе и шампанское. В бутылках можно взять шампань, петнат, вина Франции, Германии, Австрии, Италии, Испании, Португалии и России.
Выдержки из меню:
Киш с артишоками и козьим сыром — 420 рублей.
Телячий язык с кремом из шпротов — 620 рублей.
Запеченный камамбер с брусничным конфитюром — 690 рублей.
Французский луковый суп — 550 рублей.
Салат с крабом авокадо и грейпфрутом — 1190 рублей.
Шу с фисташкой и малиной — 350 рублей.
Фильтр кофе — 250 рублей.
Что еще будет?
В планах — превратить магазин в культурно-общественное пространство. Представители «Дома книги» обещают регулярно проводить здесь встречи с писателями, лекции, мастер-классы и кинопоказы. Позже откроют цокольный этаж, где получат прописку отделы специальной литературы, «дома, быта и досуга» и гуманитарных наук.
Фото: Елизавета Медунецкая.
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