10 книг, которые мы ждем в 2023 году

Элизабет Вурцель «Нация прозака»

Американская журналистка Элизабет Вурцель опубликовала свои мемуары «Нация прозака» более 25 лет назад — и прославилась на весь мир. Ее сравнивали с Сильвией Платт и Джоан Дидион, находили в тексте отголоски Сэлинджера, а экранизация «Нации прозака» с Кристиной Риччи в главной роли сделала автора культовым.

В России книгу ждали почти 28 лет — дольше, чем «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса. Для Inspiria ее перевела литературный антрополог и писательница, работающая в жанре автофикшен, Ольга Брейнингер. Вот что она говорит о книге: «В “Нации прозака” депрессия одновременно и показывается с романтической стороны, и демонизируется, а главная героиня то вызывает сочувствие, то превращается в совершенно монструозное существо. И вся эта история — побега от страданий и поиска себя, нарциссизма и самоиронии — облечена в интонационно безошибочный, точный и невероятно харизматичный текст. Мне кажется, что на книжной полке Вурцель и Уоллес должны стоять рядом, их объединяет не только тема депрессии, но и не лишенная флирта переписка, а также зашифрованные в текстах отсылки друг к другу».

Inspiria, перевод Ольги Брейнингер