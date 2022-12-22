10 книг, которые мы ждем в 2023 году

«Собака.ru» уже подвела книжные итоги 2022-го. Настало время заглянуть в будущее. По нашей просьбе шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева изучила издательские планы и выбрала десять любопытных книг, выход которых запланирован в 2023 году. Среди них — роман Пулитцеровского лауреата, острая политическая сатира, нон-фикшен об одиночестве, исследование русской классики и легендарные мемуары о депрессии. Ждем с нетерпением!
Кадр из фильма «Нация прозака» 2001 года.
Элизабет Вурцель «Нация прозака»
Американская журналистка Элизабет Вурцель опубликовала свои мемуары «Нация прозака» более 25 лет назад — и прославилась на весь мир. Ее сравнивали с Сильвией Платт и Джоан Дидион, находили в тексте отголоски Сэлинджера, а экранизация «Нации прозака» с Кристиной Риччи в главной роли сделала автора культовым.
В России книгу ждали почти 28 лет — дольше, чем «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса. Для Inspiria ее перевела литературный антрополог и писательница, работающая в жанре автофикшен, Ольга Брейнингер. Вот что она говорит о книге: «В “Нации прозака” депрессия одновременно и показывается с романтической стороны, и демонизируется, а главная героиня то вызывает сочувствие, то превращается в совершенно монструозное существо. И вся эта история — побега от страданий и поиска себя, нарциссизма и самоиронии — облечена в интонационно безошибочный, точный и невероятно харизматичный текст. Мне кажется, что на книжной полке Вурцель и Уоллес должны стоять рядом, их объединяет не только тема депрессии, но и не лишенная флирта переписка, а также зашифрованные в текстах отсылки друг к другу».
Inspiria, перевод Ольги Брейнингер
Обложка книги «Подлинная история Анны Карениной», обложка новой пока не утверждена.
Павел Басинский «Подлинная история Константина Левина»
Писатель и литературовед Павел Басинский — дважды лауреат премии «Большая книга» (в 2010-м он получил награду за книгу «Лев Толстой: бегство из рая», а в 2022-м — за «Подлинную историю Анны Карениной»). В 2023 году в «Редакции Елены Шубиной» готовится продолжение успешной серии «Толстой: новый взгляд», в этот раз под пристальным вниманием автора окажется еще один знаковый персонаж Толстого —Константин Левин. Почему этот герой «Анны Карениной» был так важен для Льва Николаевича и какими чертами собственной личности он его наделил? Басинский говорит о том, что в линии Левина «есть самопознание Толстого, его своего рода дневник». Можно предположить, что исследование личности Левина и изучение деталей, включенных дотошным Толстым в свое повествование, окажется ничуть не менее увлекательным, чем предыдущие книги Басинского.
«Редакция Елены Шубиной»
Обложка книги в России пока не утверждена.
Колсон Уайтхед «Мальчишки из Никеля»
Американского писателя Колсона Уайтхеда читатели полюбили после его романа «Подземная железная дорога», за который в 2016 году он получил Пулитцеровскую премию. В 2020 году Уайтхед повторил свой успех — и взял Пулитцера за книгу «Мальчишки из Никеля», которую перевела на русский язык Александра Самарина.
Уайтхед вновь обращается к истории США — в основу романа легла реальная история закрытой исправительной школы Дозье, прославившейся зверским отношением к ученикам. Герои Уайтхеда попадают в исправительную школу «Никель» в 1960-е, где царят эмоциональное и сексуализированное насилие. По словам жюри Пулитцеровской премии, это «сокрушительное исследование жестокого обращения с учениками и потрясающая история о человеческой стойкости, достоинстве и искуплении».
«Синдбад», перевод Александры Самариной
Ксения Буржская
Ксения Буржская «Пути сообщения»
Совсем недавно у писательницы Ксении Буржской вышла книга «Шлюзы» — сборник стихотворений за долгие годы. А до этого, весной, в том же издательстве Inspiria — роман «Зверобой», рассказывающий о болезненной страсти, притворяющейся роковой любовью.
Готовящийся к выходу в следующем году текст — «Пути сообщения» — совсем не похож на предыдущие книги Буржской даже по описанию. Действие будет происходить в двух временных периодах: в начале сталинских репрессий и в 2045 году. По словам автора, «это исторически-антиутопический роман о прошлом России и ее вероятном будущем —через судьбы людей и даже одного искусственного интеллекта. Это роман о том, что будущее невозможно без прошлого, но иногда прошлое настолько не отпускает, что все повторяется и повторяется. И ничему не учит. О том, что желание свободы все равно пробивается как сорняк сквозь асфальт».
Inspiria
Хэрри Мэтьюз «Сигареты»
Американский писатель Хэрри Мэтьюз не очень известен в России, зато на родине считается одним из столпов интеллектуальной литературы. Он не боялся экспериментировать с формой, писал стихи и рассказы, а еще переводил с французского языка. Его роман «Сигареты» — это пример виртуозного постмодернистского текста, комедия нравов XX века.
Вот как эту книгу характеризует переводчик Максим Немцов: «Америка 1930—1960-х: джаз, живопись и высокое искусство лжи. Роман для любителей изящных головоломок, не нуждающийся в детективном сюжете. Он и без приемов этого жанра заплетает читателя в такие причудливые косы и ненавязчиво побуждает так пристально следить за происходящим, что, вынырнув в конце книги, вы сами себя не узнаете и пожелаете немедленно вернуться к началу и прочесть роман, уже владея ключом к нему. А ключа не будет вплоть до последней страницы».
«Фантом Пресс», перевод Максима Немцова
Обложка книги «Кожа», обложка новой пока не утверждена.
Евгения Некрасова «Золотинка. О женщинах, медведях и магических существах»
Писательница, соосновательница Школы литературных практик, лауреатка многочисленных премий Евгения Некрасова всегда обращается к непростым женским судьбам. Ее романы «Кожа» и «Калечина-Малечина», сборники «Сестромам» и «Домовая любовь» подсвечивают все боли и трудности, с которыми приходится сталкиваться женщинам. В новом сборнике рассказов и поэм «Золотинка» Некрасова продолжит говорить о том, как в обыденных ситуациях и во времена катастроф женщинам помогают фольклорные существа и их собственная обретенная сила. По словам писательницы, «Золотинка» – «о телесности и власти в РФ, а также о женщинах во всем этом». Иллюстрации к книге специально создала художница Ульяна Подкорытова.
«Редакция Елены Шубиной»
Обложка книги в России пока не утверждена.
Дэвид Бернс «Терапия одиночества: Как научиться общаться, дружить и любить»
Нон-фикшен об одиночестве и том, как его преодолеть, актуален сегодня как никогда. Американский психиатр и психотерапевт Дэвид Бернс по классике жанра сам прошел этот трудный путь, а затем уже взялся помогать другим и делиться экспертным опытом. В своей книге он расскажет, как выстроить здоровые отношения и прекратить разрушать себя с помощью непонятных людей, которых мы зачем-то впускаем в свою жизнь. В итоге «Терапия одиночества» станет первым шагом на пути к принятию и любви к себе, без которых невозможно все остальное.
«Альпина Паблишер», перевод Марины Булычевой
Обложка книги в России пока не утверждена.
Джонатан Коу «Борнвилл»
Джонатан Коу — большой философ и гуманист. В последнем переведенном на русский язык романе «Мистер Уайлдер и я» он показал хрупкий, но беспощадный мир киноиндустрии, порассуждал о непостоянности славы и течении времени. А «Борнвилл», судя по описанию, — сложный «роман-сюита, каждая часть которого — событие в британской истории XX-XXI века».
По словам переводчицы книги Шаши Мартыновой, получился «идеальный роман для поклонников и Коу, и Англии. Это семейная сага на шесть поколений на фоне семи ключевых событий британской жизни на фоне истории Запада второй половины XX-начала XXI века. Созерцание природы времени и неизменности перемен. Коу, как всегда мастерски, управляется с переплетением частного и всеобщего, сокровенного и шумного».
«Фантом Пресс», перевод Шаши Мартыновой
Обложка книги в России пока не утверждена.
Мишель Уэльбек «Уничтожить»
Одна из самых ожидаемых книг года, изданная во Франции стартовым тиражом в 300 000 экземпляров. Острая политическая сатира, философский триллер об избрании французского президента в 2027 году. Действие романа происходит незадолго до и во время выборов, а в чертах выведенных на политическую арену персонажей угадываются реальные действующие политики страны.
Corpus, перевод Марии Зониной
Обложка книги в России пока не утверждена.
Рейчел Каск «Второе место»
Канадско-британская писательница Рейчел Каск полюбилась читателям после выхода «Контурной трилогии», куда вошли романы Kudos, «Транзит» и «Контур». Каск провозгласили «королевой автофикшена» и называют одной из важнейших персон в мире современной литературы. Ее последний роман «Второе место» вошел в лонг-лист Букеровской премии в 2021 году. Он основан на мемуарах меценатки и светской дамы Мейбл Додж Лухан «Лоренцо в Таосе» 1932 года, где под именем Лоренцо скрывается Дэвид Герберт Лоуренс. По словам зарубежных критиков, «Второе место» — это камерная психодрама в форме социальной комедии об опасностях гостеприимства, написанная в фирменной манере Рейчел Каск. На русском языке роман появится благодаря Анастасии Басовой, в ее переводе до этого у нас уже выходило два романа Каск — «Транзит» и Kudos.
Ad Marginem, перевод Анастасии Басовой
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