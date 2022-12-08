30 лучших российских фильмов 2022-го

«Далекие близкие» (12+)

Трогательный роуд-муви Ивана Соснина — идеальное кино о семейных ценностях, в котором сыграл одну из свои последних ролей Евгений Сытый («Сумасшедшая помощь», «Свободное плавание»). Актера не стало в этом году.

Отец (Сытый) и сын (Филипп Авдеев), которые давно не общались по душам, отправляются в совместное путешествие на машине, чтобы сделать сюрприз знакомой из интернета. Картина отлично подходит для семейного просмотра на каникулах.

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