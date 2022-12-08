30 лучших российских фильмов 2022-го

Декабрь — традиционный месяц подведения итогов. Этот год, как банально бы это ни звучало, был сложным для российского кино. Тем не менее в прокат и на киноплатформах выходили (а некоторые — и сейчас в прокате) отличные картины от «Экспресса» и «Мама, я дома» до «Балабанов. Колокольня. Реквием». В 2022-м мы решили быть максимально лояльными и включили в свой субъективный топ даже те фильмы, что в любой другой год в нем вряд ли бы оказались. А сейчас — вполне могут поднять настроение во время длинных каникул (и до них тоже).
«Экспресс» (16+)
Изобретательный дебютный фильм Руслана Братова стал лучшим (абсолютно заслуженно!) на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Это история о Саше (Лев Зулькарнаев), который делает на последние деньги ставку в букмерской конторе на «экспресс», то есть череду событий, — и неожиданно выигрывает. Вот только он потерял выигрышную карточку — и теперь должен отыскать ее всего за три дня, чтобы получить денежный приз.
Okko
«Сердце пармы» (16+)
Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев экранизировал роман Алексея Иванова про противостояние Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками. В касте блокбастера-пеплума — Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук. Нашу подробную рецензию о главном российском блокбастере года читайте здесь.
Okko, Kion, Premier
«Мама, я дома» (18+)
Второй фильм Владимира Битокова — выпускника мастерской Александра Сокурова в Нальчике, которую оканчивали Кира Коваленко и Кантемир Балагов — рассказывает о водителе автобуса Тоне (Ксения Раппопорт), чей сын уехал воевать по контракту с ЧВК в Сирию. Ей сообщают, что тот погиб в боях, но внезапно на пороге ее дома оказывается молодой человек (Юра Борисов), утверждающий, что он и есть ее ребенок. Оператором картины стала Ксения Середа. Хотя фильм и 2021 года, в прокат он вышел в феврале 2022-го.
«Кинопоиск», «Иви», Okko, Start, Wink
«Далекие близкие» (12+)
Трогательный роуд-муви Ивана Соснина — идеальное кино о семейных ценностях, в котором сыграл одну из свои последних ролей Евгений Сытый («Сумасшедшая помощь», «Свободное плавание»). Актера не стало в этом году.
Отец (Сытый) и сын (Филипп Авдеев), которые давно не общались по душам, отправляются в совместное путешествие на машине, чтобы сделать сюрприз знакомой из интернета. Картина отлично подходит для семейного просмотра на каникулах.
Kion
«Брат во всем» (16+)
Фильм ученика Александра Сокурова Александра Золотухина показывали в одной из программ Берлинале в этом году. Это тонкая, поэтичная и пацифистская картина о взрослении братьев-близнецов (дебютанты Николай и Сергей Журавлевы), которые мечтают стать летчиками. В ней все не случайно — даже выбор музыки в течение самого фильма и на финальных титрах.
«Триколор Кино и ТВ», Premier, Wink
«Межсезонье» (18+)
Режиссер Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») снимал фильм о хрупкости мира тинейджеров и беспощадности их бунта несколько лет. В том числе часть средств на него собрали с помощью краудфандинга. Картина о том, как шестнадцатилетние Саша и Даня сбегают от всего мира, отчасти основана на реальной и трагичной истории о подростках из Пскова. Но это просто референс, чтобы рассказать, как взрослые часто не понимают и не принимают тех, кто растет рядом с ними.
«Кинопоиск», «Иви», Okko
«Оторви и выбрось» (16+)
В своем дебюте «Папа, сдохни!» режиссер Кирилл Соколов деконструировал фигуру отца и через черную комедию в духе Тарантино говорил о патриархате и домашнем насилии. На этот раз десакрализация ожидает матерей. Фильм через утрированные литры крови и намеренно не слишком реалистичные увечья рассказывает о борьбе вышедшей из колонии Оли (Виктория Короткова) за дочь, которую ей не хочет отдавать бабушка ребенка — ее родная мама (Анна Михалкова). Та даже нанимает киллера — полицейского (Александр Яценко). Самыми зрелыми при этом в мире сходящих с ума взрослых оказываются дети.
«Кинопоиск», Okko, Kion
«Ника» (18+)
Байопик Ники Турбиной — прославившейся в раннем детстве советской поэтессы. Выросшая Ника (Елизавета Янковская) потеряла способность писать, лечится в 27 лет от алкоголизма и пытается ужиться с деспотичной и властной матерью (Анна Михалкова). Фильм участвовал в программе американского фестиваля South by Southwest (SXSW), где Янковская получила приз за выдающуюся актерскую работу.
«Кинопоиск», «Иви», Okko, Premier
«Подельники» (16+)
Документалист Евгений Григорьев («Хенд Мейд», «Про рок») дебютировал в игровом кино историей, основанной на реальных событиях. У 10-летнего Ильи убивают отца, а преступник остается безнаказанным. Ребенок решает отомстить ему самостоятельно. В фильме играют Юра Борисов, Лиза Янковская и Павел Деревянко. Последний получил за эту работу приз «Кинотавра»-2021 за лучшую мужскую роль.
«Иви», Okko, Start, Wink
«Обходные пути» (18+)
Экспериментальная картина про будни кладмена петербурженки Екатерины Селенкиной участвовала в Неделе критики Венецианского киносмотра. И стала российским победителем Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии. Несмотря на то, что это максимально инди-фильм, он даже побывал в ограниченном прокате в кинотеатрах в январе этого года. Правда, киноплатформы его пока не приобрели.
«Молодой человек» (16+)
Комедия, эксплуатирующая внешность Павла Табакова (который и правда очень молодо выглядит!). В свои реальные 26 он играет тут 30-летнего Ивана в разгаре личностного и жизненного кризиса: жена ушла, ипотека осталась, с работы уволили. Он решается на подлог: принять участие в конкурсе, предназначенном для старших школьников, с большим денежным призом. В касте проекта также Ингрид Олеринская, Данила Козловский и Валентина Ляпина. Несмотря на некоторую нелепость, комедия точно вызовет нежные чувства у всех, кто взрослел в нулевые.
«Иви», Kion, Okko
«Казнь» (18+)
Дебютный триллер режиссера Ладо Кватании — это отчасти вдохновленная реальными событиями история про поиск и поимку маньяка. В касте атмосферного фильма — Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова, Агриппина Стеклова, Валентин Смирнитский, Игорь Савочкин, а также режиссер Илья Найшуллер и рэпер Хаски. Музыку для проекта написал Кирилл Рихтер.
«Кинопоиск», Okko, «Иви»
«Балабанов. Колокольня. Реквием» (16+)
Документальный фильм Любови Аркус («Антон тут рядом», «Кто тебя победил никто») — нежное признание в любви своему другу и «единственному народному режиссеру новой России» Алексею Балабанову. Бывший главред «Сеанса» снимала процесс создания картины «Я тоже хочу» — истории про поиски колокольни счастья, ставшей для Балабанова последней. Фильм Аркус вышел спустя почти 12 лет и, кажется, в самое нужное время.
Идет в кинотеатрах с 8 декабря
«На тебе сошелся клином белый свет» (16+)
Вольное (и невероятно красивое!) рассуждение режиссера Игоря Поплаухина («Календарь») по мотивам биографии культовой певицы Янки Дягилевой. Это история про то, как, не пройдя земную жизнь даже до половины, можно заблудиться в сумрачном лесу. Главную роль в картине играет художница и модель из Петербурга Кира Пиевская.
Идет в кинотеатрах с 8 декабря
«Рядом» (16+)
В название арт-драмыТамары Дондурей вынесена и собачья команда, и то, где важно, чтобы находились близкие. Миллениал Кира (Екатерина Ермишина) работает архитектором, разбирается в отношениях с женихом (Илья Маланин) и со своими чувствами по поводу мира и своего места в ним. Кажется, у них впереди еще много всего, но жизнь вносит свои безрадостные коррективы.
Идет в кинотеатрах с 8 декабря (будет на «Кинопоиске» в конце декабря)
«Волнами» (16+)
Режиссер Сергей Кальварский — ученик Александра Сокурова, но из мастерской не в Нальчике, а в петербургском институте кино и телевидения. Его фильм — тонкое высказывание, где важны звуки, но герои обходятся почти без слов. Двое звукооператоров, Иван и Александр, едут в Забайкалье, чтобы записать материал для очередной работы. Но внезапно оказывается, что им удалось зафиксировать что-то совсем иное — из относительно недавнего гулаговского прошлого страны.
Идет в кинотеатрах с 8 декабря
«Плотник» (16+)
Мелодрама Авдотьи Смирновой с элементами притчи и религиозного хоррора. В семье обычного плотника из Ульяновска заболевает ребенок. Диагноз становится тяжелым испытанием для родителей (Сергей Уманов и Анна Рыцарева). Гамлетовский вопрос про «Сломиться ль под ударами судьбы» плотник решает для себя так: бороться до последнего во что бы то ни стало.
С 9 декабря на Kion
«Накануне» (16+)
Дебютная драма Алисы Ерохиной с Дарьей Екамасовой и Артемом Яковлевым в главных ролях. 36-летняя Анна выращивает собак на продажу и встречается с женатым мужчиной. Ее тайно начинает преследовать его 16-летний сын, пытающийся добиться справедливости (как он ее понимает). За эту роль Дарья Екамасова получила приз как лучшая актриса на фестивале «Окно в Европу» в этом году. Одна история одиночества в фильме рассказывается глазами двух героев поочередно.
«Кинопоиск», Premier, Wink
«Сестры» (16+)
Фильм ужасов про домашнее насилие с Ириной Старшенбаум в главной роли. Пытаясь спасти себя и ребенка от мужа-абьюзера, Аня обращается к темным силам — потустороннему сестринству. В касте ленты также Никита Ефремов, Анна Чиповская, Надежда Маркова, Полина Гухман и Никита Волков. В наш топ картина попала не только из-за поднимаемой темы, но и потому что в России наконец-то начали снимать постхорроры.
Еще идет в кинотеатрах
«Дикая» (16+)
Команда фильма «Непослушник» во главе с режиссером Владимиром Коттом сняла еще одну назидательную комедию о перевоспитании. На этот раз это история о начинающей модели Алене (Таисия Вилкова). Новый знакомый зовет ее полететь на частном джете в Ниццу (да-да), но все идет не так, и в результате она оказывается одна в тайге и пытается выжить в дикой природе. В топ мы взяли фильм из-за действительно не самого ожидаемого поворота в середине фильма (не будем спойлерить, какого).
Kion, Okko, Premier, Wink
«Родители строгого режима» (12+)
«Родители строгого режима» — второй полный метр для Никиты Владимирова как режиссера (его дебют «Бабки» тоже можно найти на киноплатформах). В главных ролях внук Алисы Бруновны Фрейндлих снял свою бабушку и Александра Адабашьяна. Они играют супружескую пару, которая для перевоспитания сажает под «домашний арест» своего 38-летнего сына. Тот — при этом мэр города (Евгений Ткачук).
Premier, Kion, Wink
«Нелегал» (16+)
Драму о мигранте из Бишкека снял Дмитрий Давыдов — один из лидеров самобытного якутского кино. Именно после победы на «Кинотавре» его фильма «Пугало» о так называемом «феномене якутского кино» узнали вообще все. Главный герой новой картины Давдова мечется по Якутску, пытаясь отыскать что-то, неведомое даже ему самому.
«Кинопоиск», Premier, Kion
«Страна Саша» (16+)
Нежный и поэтичный, как исполнители главных ролей в нем, фильм участвовал в одной из программ Берлинале в этом году. Это история про 17-летнего Сашу (Марк Эйдельштейн), который не знает, чего хочет от жизни. Однажды он встречает девушку Женю (Мария Мацель), испытывающую сложности в общении с другими людьми. Для режиссера Юлии Трофимовой это дебют в полном метре (хотя она уже снимала скринлайф-сериал «Инсталайф» для платформы Premier).
Start, Okko, Premier, Wink
«По-мужски» (16+)
Драма Максима Кулагина примечательна по нескольким причинам. Во-первых, это дебютный полный метр режиссера-самоучки. Во-вторых, он снят по сценарию его брата Дениса Кулагина, в основе которого реальная история из его жизни. В-третьих, главную (и полностью драматическую!) роль здесь играет Антон Лапенко. Идеальная жизнь благополучного Глеба меняется, когда он «по-мужски» (что бы это ни значило) разбирается с пьяным соседом, ударившим его жену.
Еще идет в кино
«Время года зима» (16+)
Дебют актрисы Светланы Устиновой в режиссуре основан на ее личном опыте. Это трогательная история Кати (Юлия Снигирь), испытывающей сложности в общении с матерью (Евгения Добровольская). Однажды она узнает, что у странного поведения мамы есть причина — медицинская. Фильма (мы уверены, что это только пока) еще нет на киноплатформах.
«Сказка для старых» (18+)
Совместный режиссерский дебют актера Федора Лаврова и писателя и театрального постановщика Романа Михайлова получил гран-при на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Их фильм — постмодернистская сказка про криминального авторитета Батю. Тот отправляет троих своих «сыновей» на поиски бандита Мули, которого убили три года назад. Очевидцы сообщают, что Мулю заметили сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Оба режиссера сами появляются в картине, а еще в ней сыграли Кирилл Полухин, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, а также лидер группы «25/17» Андрей Бледный.
«Кинопоиск», Okko, Wink
«Петрополис» (16+)
Фантастический фильм театрального режиссера и худрука Александринки Валерия Фокина с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь в главных ролях. Для «Петрополиса» художник Алексей Трегубов создал гигантскую декорацию на площади в 6800 кв. м., так как по сюжету действие происходит в России, Японии и США, но съемки пришлись на период пандемии, поэтому были невозможны на натуре. Главный герой картины Владимир Огнев исследует по заданию ООН гипотетический сценарий: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с людьми. Со временем он понимает, что его работа — это не просто изучение фантастических вероятностей и допущений. На платформах фильма пока нет.
«Велга» (18+)
Поэтичная мелодрама с Ольгой Бодровой, дочерью Сергея Бодрова. Она играет живущую у Северного моря девушку с загадочным именем Велга. Та счастлива с возлюбленным Кириллом, с которым дружит с детства. Но на годовщину смерти матери сюда приезжает ее старшая сестра Снега, нарушая хрупкую идиллию и баланс.
Premier, «Триколор Кино и ТВ»
«Кэт» (18+)
Второй фильм Бориса Акопова, чей дебютный «Бык» в 2019 году получил главный приз «Кинотавра» (и открыл всем Юру Борисова), на этот раз представляет широкому зрителю актрису Анастасию Кувшинову, которой прочат большое кинобудущее. Она играет эскортницу, которая становится матерью и решает внутренний конфликт, как обеспечить ребенку достойную жизнь, но при этом завязать с секс-работой.
«Кинопоиск», Premier, Wink
«Земун» (16+)
У картины Эдуарда Жолнина, снятой кинокомпанией Алексея Учителя Rock Films, была неплохая фестивальная судьба в России — на прошлогоднем смотре «Окно в Европу» она получила приз от киноведов и кинокритиков. Мистический неовестерн с Евгением Ткачуком в главной роли рассказывает о Егоре. После загадочной гибели отца тот возвращается в родную деревню, чтобы поскорее продать доставшееся ему наследство. Вот только во снах Егор начинает все чаще видеть Земун — корову, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти. Картина выходила недавно в прокат, но на киноплатформах ее пока нет.
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