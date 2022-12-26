Лучшие выставки, которые можно (и нужно!) увидеть в Петербурге на каникулах

«Русский авангард. Искусство для нового мира», Эрмитаж (6+)

Блокбастер летнего сезона — коллекцию Сергея Щукина — в Манеже Малого Эрмитажа сменил новый хедлайнер: обширная выставка русского авангарда. Тут собрали чуть ли не всех его апологетов (и точно тех, кто знаком самой широкой публике): от Казимира Малевича и Василия Кандинского до Кузьмы Петрова-Водкина и Александра Родченко. При этом речь не только о самых хрестоматийных работах и одной лишь живописи (хотя «Черный квадрат», конечно, есть и в компании двух версий «Супрематизма», «Женского торса» и «Крестьянина в поле»). На выставке также покажут проекты росписей агитационного фарфора для Государственного фарфорового завода (тогдашнее название «ИФЗ»). Это работы Ивана Алексеева, Натана Альтмана, Вениамина Белкина, Льва Бруни, Ивана Пуни, Иосифа Школьника, Анны Лепорской и многих других. А еще — образцы тканей, посвященные новому миру и тому, как «жить стало лучше, жить стало веселее» (шерстянка «Индустрия», ситец «Электрификация», фланель «Тракторы»), и реконструкции костюмов по проектам Родченко и Степановой.

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До 26 марта, Манеж Малого Эрмитажа