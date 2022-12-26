Лучшие выставки, которые можно (и нужно!) увидеть в Петербурге на каникулах

Фарфор Малевича, кураторский проект Аркадия Ипполитова и Натальи Метелицы про Венецию Казановы и Петербург Дягилева, гардероб Петра I, редко экспонируемая графика XVIII века, а также масштабный оммаж Алексею Балабанову — рассказываем про главные выставки, которые можно (и нужно!) увидеть на новогодних праздниках.
Пейзаж Василий Васильевич Кандинский 1913 г.
«Русский авангард. Искусство для нового мира», Эрмитаж (6+)
Блокбастер летнего сезона — коллекцию Сергея Щукина — в Манеже Малого Эрмитажа сменил новый хедлайнер: обширная выставка русского авангарда. Тут собрали чуть ли не всех его апологетов (и точно тех, кто знаком самой широкой публике): от Казимира Малевича и Василия Кандинского до Кузьмы Петрова-Водкина и Александра Родченко. При этом речь не только о самых хрестоматийных работах и одной лишь живописи (хотя «Черный квадрат», конечно, есть и в компании двух версий «Супрематизма», «Женского торса» и «Крестьянина в поле»). На выставке также покажут проекты росписей агитационного фарфора для Государственного фарфорового завода (тогдашнее название «ИФЗ»). Это работы Ивана Алексеева, Натана Альтмана, Вениамина Белкина, Льва Бруни, Ивана Пуни, Иосифа Школьника, Анны Лепорской и многих других. А еще — образцы тканей, посвященные новому миру и тому, как «жить стало лучше, жить стало веселее» (шерстянка «Индустрия», ситец «Электрификация», фланель «Тракторы»), и реконструкции костюмов по проектам Родченко и Степановой.
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До 26 марта, Манеж Малого Эрмитажа
«Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы – Петербург Дягилева», Театральный музей (12+)
Команда «Дягилев P.S.» никогда не ограничивалась показом лишь балетного и музыкального искусства. Важная часть фестиваля каждого года — старт в рамках него выставок, которые и сами по себя вполне блокбастер. В 2022-м это экспозиция, посвященная созданному в Серебряном веке мифу о Венеции. Карнавальные версии бытования Пьеро, Арлекин и Коломбин (и их авторов) скрупулезно собрали в единый проект кураторы Аркадий Ипполитов и Наталья Метелица. Тут показывают работы Луки Карлевариса и Пьетро Лонги, портрет Мейерхольда кисти Бориса Григорьева, «Ужин» Бакста, картины Судейкина, Сапунова, Сомова и многих других.
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До 16 апреля, Шереметевский дворец
Ерменев И.А. Поющие слепцы-нищие. Середина 1760-х. Бумага, акварель, тушь, перо, кисть.
«Рисунки и акварели. XVIII век», Русский музей (6+)
Графику XVIII века из-за ее хрупкости экспонируют редко. Выставка Михайловском замке — шанс увидеть натурные штудии, наброски и этюды к живописным полотнам Антона Лосенко и Петра Соколова, эскизы будущих барельефов Михаила Козловского, серию типажей нищих-слепцов Ивана Ерменева, а также видовые акварели Семена Щедрина и Михаила Иванова. Кроме того, тут показывают и работы иностранных мастеров – Жана-Батиста Лепренса, Франческо Фонтенбассо, Пьетро Гонзаги, Джакомо Кваренги, Тома де Томона и Иоганна-Фридриха Антинга: дружеские шаржи, эскизы театральных декораций и многое другое.
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До 27 марта, Михайловский замок
Юрий Анненков. Портрет поэта М.А. Кузмина. 1919.
«Мирон Шерлинг. Юрий Анненков. Борис Григорьев. Петербург — Париж», KGallery (16+)
Для себя галерея KGallery собозначает проект как «выставку года» (уходящего, но важного и в 2023-м). Экспозиция посвящена сразу двум художникам-авангардистам — Юрию Анненкову и Борису Григорьеву. Оба писали в том числе портреты, иногда даже одни и тех же акторов начала ХХ века. Например, фотографа Мирона Шерлинга, который, кстати, также прославился именно портретными снимками Репина, Шостаковича и многих других. На выставке показывают, как картины Григорьева и Анненкова (в том числе из частных коллекций!), так и кадры Шерлинга.
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До 12 февраля, KGallery
Экспозиция персональной выставки Александра Цикаришвили. 2022 г.
Александр и Лиза Цикаришвили. «Аллотриофагия», Marina Gisich Gallery (18+)
Проект в Marina Gisich Gallery — персональная выставка одного из основателей арт-группы «Север-7» Александра Цикаришвили, часть работ для которой была созданы в соавторстве с Лизой Цикаришвили. Вообще вынесенная в заглавие аллотриофагия — это расстройство пищевого поведения, при котором у человека возникает неконтролируемая тяга к поеданию несъедобного. Например, стекла, металла или пластика. Художники в своем проекте идут дальше и ставят вопрос, как быть, когда невозможно переварить реальность. И сразу дают ответ: ее надо поглотить — тем самым забыв.
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До 18 февраля, Marina Gisich Gallery
Зимний ансамбль: кафтан и камзол. Кафтан «саксонский» с отделкой серебряным галуном и мехом бобра (новодел). Западная Европа; Россия. 1710–1720-е. Камзол из шелковой ткани с узором «бизар» Россия. Ткань верха: Франция.1705–1720.
«Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого», Эрмитаж (6+)
Еще одно событие из линейки Года Петра I (его отмечали весь 2022-й) в Эрмитаже — выставка предметов его личного гардероба. Экспозиция показывает не только то, как разнообразно одевался первый российский император, но и развенчивает миф, что он всегда ходил в военном мундире или одежде плотника. Это более 300 вещей от парадных костюмов и домашнего туалета до маскарадного платья, нижнего белья и обуви.
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До 31 декабря 2023-го, Галерея костюма в Реставрационно-хранительском центре «Старая деревня»
«Балабанов», «Севкабель Порт» (12+)
Алексей Балабанов был и есть один из главных российских режиссеров, какой бы его фильм ни описывал нашу реальность сейчас: дилогия «Брат», «Груз 200» или «Я тоже хочу». На масштабной выставке-путешествии все его картины объединили в одну неслучившуюся историю. Рассказчики, ведущие зрителя по экспозиции, — в том числе братья Петр и Федор Балабановы, сыновья режиссера.
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С 13 октября по 15 января, «Севкабель Порт»
«Зерцало», «Манеж» (6+)
В «Манеже» до конца каникул показывают проект, посвященный истории русского провинциального портрета XVIII-XIX вв. Это последняя выставка, концепцию которой разработал Павел Пригара в должности директора ЦВЗ. Название экспозиции происходит от старославянского слова «зерцало». И не случайно первое, что увидит зритель, оказавшись в выставочном пространстве, — это собственное отражение в зеркалах. Ведь светский портрет из прошлого в каком-то смысле имеет единую природу и с селфи, и с мирроу-луками в многочисленных соцсетях. Куратор — Светлана Зенина, научный консультант — Григорий Голдовский, архитектура и сценография — Анны Ильиной, за графический дизайн выставки отвечает Катя Зубкова.
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До 8 января, «Манеж»
«Время летать: советский киноплакат 1970–80-х», Эрарта (16+)
В Эрарте собрали около 40 советских афиш. Это вольные фантазии художников по мотивам фильмов Андрея Тарковского, Киры Муратовой, Фрэнсиса Форда Копполы, Милоша Формана, Питера Файмана и многих других. «Для художников, создававших киноафиши в то время, сложилась уникальная ситуация. Канон соцреализма уже не являлся доминирующим, а голливудские маркетинговые стандарты еще не пришли. Образовался временной промежуток, в котором авторы имели относительно высокую степень творческой свободы», — так о проекте рассказывают в самом музее.
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До 26 февраля, Эрарта
София Азархи. Оскар Кокошка везет Альму Малер в Венскую оперу. 2022
«Портрет художника», Музей искусства Петербурга XX-XXI веков (16+)
В МИСПе показывают портреты художников (в широком смысле) из собраний 23 российских музеев и галерей. Это, например, вполне узнаваемые изображения Тициана, Эль Греко, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Владимира Маяковского, Сальвадора Дали, Оскара Кокошки, Исаака Бродского, Натана Альтмана и многих других. Есть портреты и современных живописцев — скажем, Георгий Гурьянов в образе «Строгого юноши» на картине Тимура Новикова (ее этим летом можно было увидеть в KGallery).
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До 26 февраля, Музей искусства Петербурга XX-XXI веков
Новый Завет. Москва : Печатный двор, 1702.
«Книги, напечатанные в годы царствования Петра Великого», Эрмитаж (6+)
В один и тот же день в Эрмитаже открылись сразу две выставки, посвященные старинным книгам. Первая из них — о тех изданиях, что были напечатаны в 1689–1725 годах, то есть во время самостоятельного царствования Петра I (его 350-летие отмечается весь 2022-й). Здесь показывают (наглядно!), как менялось содержание текстов, а с ним и их форма: как в книгах светского характера вместо кириллического шрифта начал использоваться новый гражданский. Также посетители могут увидеть типографский станок и гравюры тех времен.
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До 29 января, Арапский зал Зимнего дворца
Жан-Батист Морван де Бельгард (1648–1734). Истинной християнин и честной человек, или Соединение должностей жития християнскаго с должностьми жития гражданскаго .Санкт-Петербург, 1742 г.
«Для любителей отечественной учености и просвещения. Эрмитажная и Публичная библиотеки. 1762–1862 годы», Эрмитаж (6+)
Вторая эрмитажная выставка для библиофилов примечательна тем, что тут можно увидеть редкие издания из фондов самого музея и Российской национальной библиотеки. Это, например, Четвероевангелие с толкованиями 1061 года, Коран 1076-го, а еще книги из личных библиотек просветителей Вольтера и Дидро, уникальных собраний сотрудника русского посольства в Париже в годы Великой Французской революции Дубровского, горного инженера Фролова и историка Погодина.
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Да 12 марта, Двенадцатиколонный зал
А.Демидова в роли Гертруды, Гамлет, Театр на Таганке. Фото Валерий Плотников
«Алла Демидова. Когда зеркало зеркалу снится...», Шереметевский дворец — Музей музыки (12+)
Придуманная главредом «Сноба» и театроведом Сергеем Николаевичем выставка-оммаж великой актрисе Алле Демидовой не пытается деконструировать ее личность, как документальный фильм Любови Аркус «Кто тебя победил никто». Вместо авторских интерпретаций тут бесконечное восхищение образом и его составляющими: например, костюмы Гетруды, Федры и Раневской из постановок «Театра на Таганке» времен Юрия Любимова и Анны Ахматовой из недавнего, но уже архивного спектакля «Гоголь-центра». Заодно, кстати, можно оценить, как же теперь выглядит недавно отреставрированный Белый зал Шереметевского дворца.
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До 16 апреля, Шереметевский дворец
Карл Булла. Исаакиевский собор со стороны Сенатской площади, 1900‑е.
«Град Петров», «Росфото» (6+)
Вообще проект в «Росфото» посвящен, как и многие события 2022-го, 350-летию Петра I. Но не очевидным образом. Тут показывают снимки и материалы, собранные для журнала «Мир искусства» в преддверии двухсотлетия Петербурга. То есть это работы, запечатлевшие, каким был город в начале ХХ века. Кроме того, в пространстве выставки звучат стихи Мандельштама, Ахматовой, Блока, Кузьмина и многих других.
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До 15 января, Дворовый корпус «Росфото»
Динара Асанова
«Динара Асанова — Незнакомка», «Ленфильм» (12+)
На «Ленфильме» все каникулы еще будет работать выставка, посвященная Динаре Асановой — режиссеру, снимавшей в советское время лучшие фильмы о нежном возрасте и хрупкости подростков. Ее кураторами стала арт-группа Doping Pong — Анна Маугли и Дмитрий Мишенин — делавшие нашумевший проект «Виктор Цой. Путь героя» в московском «Манеже». С помощью цифрового искусства и реальных артефактов они рассказывают, как Асанова создавала картины «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Ключ без права передачи». А еще — свою последнюю (и незаконченную) ленту «Незнакомка».
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До 15 января, «Ленфильм»
Мороженица из «Египетского» сервиза. Севрская фарфоровая мануфактура Автор эскиза: Доминик Виван-Денон. 1806. Фарфор.
«Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Ж.-Ф. Шампольоном», Эрмитаж (6+)
Эрмитажная выставка приурочена к 200-летию расшифровки египетских иероглифов и увлечению Древним Египтом, захлестнувшему Европу, в том числе Россию, после похода в этот регион Наполеона. В экспозиции — скульптура, живопись, мебель, украшения, костюмы и фарфор. Все это — с научными египтологическими комментариями, сопровождающими каждый объект.
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До 9 апреля, Аванзал и Николаевский зал Зимнего дворца
«Филоновцы. Мастера аналитического искусства», галерея «Петербург» (0+)
В антикварной галерее «Петербург» показывают работы учеников авангардиста Павла Филонова: сотню картин его сторонников и последователей от Татьяны Глебовой, Софьи Закликовской, Бориса Гурвича и Алисы Порет до Ксении Ливчак, Всеволода Сулимо-Самуйлло, Ревекки Левитон и Владимира Луппиана. Все они были созданы в 1920-1970-х. Еще в экспозиции — четыре скульптуры Иннокентия Суворова. Это настоящая редкость, так как почти все его произведения были уничтожены.
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До 28 февраля, галерея «Петербург»
Мария Снигиревская. Ажур. Петербург, 1999. Желатино-серебряная печать.
«Пунктум. Борис Смелов, Мария Снигиревская и Алексей Зеленский», «Росфото» (6+)
В «Росфото» показывают настоящий маст си — выставку группы «Пунктум», в которую объединились в 1990-е фотографы Борис Смелов, Мария Снигиревская и Алексей Зеленский. Название «Пунктум» отсылает к книге философа и культуролога Ролана Барта «Camera Lucida». Всего в экспозиции — более ста оригинальных бромосеребряных авторских отпечатков.
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До 10 января, «Росфото»
Подлянский А.Ю. Петербург. Наводнение 7 сентября 1977 года. 1984 г.
«Живопись 1950-х – 1980-х годов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга», Музей истории Санкт-Петербурга (16+)
Путешествия во времени пока не изобрели, поэтому как портал в Ленинград 1950-х, 1960-х, 1970-х и 1980-х отлично работают, например, фильмы режиссеров «Ленфильма» той поры. А еще — живопись. Пейзажи тех годов собраны на выставке в Петропавловской крепости. Работы Евсея Моисеенко, Юрия Тулина, Людмилы Рончевской, Сергея Репина и других призваны показать, как наш город видели его жители той поры — при смене сезонов и в разные погодные условия. «Выставка дает возможность вспомнить об ушедшей эпохе, о прежнем Ленинграде, облик которого в течение четырех десятилетий изменился до неузнаваемости. Невский проспект с трамвайными линиями, Свято-Троицкая церковь на улице Марата, Успенский собор на Сенной площади — то, что было впоследствии безвозвратно утрачено, запечатлели на холстах ленинградские художники», — говорят в музее.
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До 6 июня, Инженерный дом Петропавловской крепости
Ипполит Робийяр. Портрет графини Софии Александровны Бобринской. 1863. Отпечаток на соленой бумаге
«Пантеон Ипполита Робийяра. Портретная фотография в России 1860-х годов», Эрмитаж (6+)
Хотя сейчас имя французского художника Ипполита Робийяра знакомо лишь специалистам, в середине XIX века он был известен многим: сначала как мастер пастельного портрета, а в первой половине 1860-х годов как фотограф, владевший одним из самых популярных ателье в Петербурге. Выставка в Пикетном зале Зимнего дворца впервые представит более 50 лучших работ Робийяра, в том числе уникальные материалы из личного архива фотографа, позволяющие продемонстрировать его творческий метод.
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До 19 февраля, Пикетный зал Зимнего дворца
«Исключение», MYTH Gallery (18+)
В галерее MYTH можно увидеть кураторский проект Владимира Кустова — одного из апологетов «некрореализма». «Исключение» — это размышления художников о так называемой «культуре отмены», но не с точки зрения репутационных скандалов, а замещения одних типов знаний другими. Среди участников — Анна Афонина, Людмила Баронина, Лиза Бобкова, Зои ДеВитт, Катя Исаева, сам Владимир Кустов, Сергей Тихонов, Егор Федоричев, Тимофей Шульц и Наталья Петрикова.
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До 13 января, MYTH Gallery
Малявин Ф.А. Крестьянка.
«Филипп Малявин. Контуры», Дом-музей П. П. Чистякова (6+)
В Доме-музее Чистякова в Пушкине показывают графику Федора Малявина из коллекции Исаака Бродского, которая сейчас хранится в фондах Музея Академии художеств. Это изображения взрослых и детей, жанровые сцены, а также автопортрет живописца. В них уже заметны и тематические особенности его работ, и любовь к красному цвету и всем его оттенкам.
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До 14 марта, Дом-музей П. П. Чистякова
«Алгоритм»
«Спектрум», «Цифергауз» (6+)
В галерее цифрового искусства «Цифергауз» в Новой Голландии продлили до конца каникул выставку «Спектрум» — первый персональный проект студии Radugadesign, приуроченный к ее 15-летию. Это аудиовизуальные и иммерсивные инсталляции, часть из которых созданы специально для этой экспозиции (работы «Белый пиксель», «Черный ящик» и «Спектрум»). Вход свободный, но только по предварительной регистрации.
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До 8 января, «Цифергауз»
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