Где смотреть «Щелкунчика» в Петербурге? 7 спектаклей — от балетных до драматических

«Щелкунчик» — пожалуй, самая рождественская и новогодняя сказка. Особенно, если речь не о мрачном оригинале Гофмана, а более легковесных адаптациях. Для многих смотреть волшебную историю про приключения заколдованного принца — ежегодная праздничная традиция. Рассказываем про главные постановки, которые идут в театрах Петербурга.
Балет «Щелкунчик», Мариинский театр (6+)
В этом году балету «Щелкунчик» исполнилось 130 лет. 6 декабря 1892-го именно на сцене Мариинского театра он был показан впервые. Правда, балет Петра Чайковского шел тогда в хореографии Льва Иванова — на основе либретто Мариуса Петипа (тот, в свою очередь, использовал ту адаптацию сказки Гофмана, что придумал когда-то Александр Дюма-отец).
Привычный и знакомый всем с детства «Щелкунчик» появился в 1934-м. Василий Вайонен переосмыслил в своей версии для Кировского театра (советское название Мариинки) и либретто Петипа, и хореографию Иванова. В его редакции балет и идет здесь до сих пор.
В этом году главные роли Маши и Щелкунчика-принц исполнят Мария Ширинкина и Владимир Шкляров (23 и 29 декабря), Екатерина Осмолкина и Филипп Степин (24 декабря), Анастасия Лукина и Евгений Коновалов (25 декабря), Надежда Батоева и Тимур Аскеров (26 декабря), Мей Нагахиса и снова Филипп Степин (28 декабря), Оксана Скорик и Никита Корнеев (31 декабря в 12:00), Виктория Терешкина и Кимин Ким (31 декабря в 18:00). На январские спектакли состав пока не сообщается.
23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 декабря, 2, 4, 8, 14 января
Балет «Щелкунчик», Михайловский театр (6+)
Постановка «Щелкунчика» Петра Чайковского в хореографии Начо Дуато идет в Михайловском театре с 2013 года. В этой версии ведущей стала тема прощания — с детством, иллюзиями и прошлым, которое не хочется отпускать. А еще — это признание в любви Дуато Петербургу с его строгими линиями, умышленностью и рациональностью.
Действие балета перенесено в предреволюционную Россию — в Серебряный век для русской культуры. Художником-постановщиком стал французский сценограф Жером Каплан, подхвативший тему ностальгии и тоски по ушедшей натуре. В том числе в силу своей семейной истории — его дедушка эмигрировал из России в Париж вскоре после Октябрьской революции.
20, 22, 23, 24,26, 27, 29, 30, 31 декабря, 6, 7, 8 января
Спектакль «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум», Большой театр кукол (6+)
Драматическая (и кукольная!) постановка БТК в нашей подборке концентрируется на том, что все увиденное Мари (она же Маша, она же Клара) был лишь сладкий грезофарс про прекрасную конфетную страну. А реальность, увы, не такая уж яркая и бескомпромиссно радостная. Конечно, и не беспросветная, как, скажем, у героини «Девочки со спичками», но тем не менее. Впрочем, хотя мир и не прост, совсем не прост, если ты натура романтичная и сострадательная — а Мари именно такая — то даже реализм тогда становится магическим. Или, если угодно, волшебным. А значит совершенно естественна в нем эмпатия, в том числе к деревянной кукле, и готовность помочь, даже пожертвовав собой.
Спектакль завершается балом в фойе театра в честь победы Щелкунчика над Мышиным королем (и тем самым торжеством добра над злом), в котором участвуют главные герои и, конечно, юные зрители. Автор инсценировки и режиссер — Руслан Кудашов.
30, 31 декабря, 2, января
Балет «Щелкунчик», Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой (на сцене Мариинского театра) (6+)
Воспитанники Академии Русского балета имени Вагановой разных поколений ежегодно исполняют «Щелкунчик» на сцене Мариинки. (Видимо, в том числе для того, чтобы театр заранее присматривал новых звезд!) В этом году, кстати, будущие примы и премьеры также везут свою постановку и в столицу — в Большой. Что особенно символично, так как ректор академии Николай Цискаридзе 18 сезонов выступал в роли Щелкунчика именно здесь.
Версия у юных танцовщиков также самая классическая — та редакция Василия Вайнонена 1934 года, что считается канонической, и идет и в самом Мариинском театре.
15, 25 декабря
Спектакль «Щелкунчик», «Приют комедианта» (12+)
Под Новый год и Рождество всегда хочется чудес. А в этом году — особенно. На сцене «Приюта комедианта» такое чудо обещают. Сюжет повести, написанной в начале XIX столетия романтиком Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом, в представлении не нуждается и кажется выбранным очень точно, ибо содержательно резонирует с настоящим так, как не всякому современному тексту удастся.
Премьеру этого сезона в «Приюте» срежиссировал Виталий Любский. Главная его задача — очистить «Щелкунчика» Гофмана от балетных, поп-культурных коннотаций и прочей мишуры, оставив весь мистический подтекст оригинала.
10, 11, 30, 31 декабря, 3, 5, 7 января
Спектакль «Щелкунчик», «Мастерская» (3+)
В театре «Мастерская» также показывают прошлогоднюю премьеру — «Щелкунчика» не балетного, но драматического. В версии режиссерского дуэта Максима Студеновского и Владимира Карпова вся история рассказана глазами мастера Дроссельмейера. Роль Мари поочередно исполняют Мария Мясникова и Дарья Соловьева, Франца — Фома Бызгу и Иван Григорьев, а Дроссельмейера играет как раз сам Максим Студеновский.
Постановка подходит для самых юных зрителей, которых постепенно вовлекают в бытование спектакля. Их путешествие начинается с детской Штальбаумов, где они сидят на подушках прямо на полу и слушают сказку мастера Дроссельмейера.
25, 26, 31 декабря, 8 января
Балет «Щелкунчик», театр балета им. Леонида Якобсона (на сцене Эрмитажного театра и Александринского театра) (0+)
Театр им. Якобсона также показывает самую каноническую версию балета Чайковского — в редакции Василия Вайнонена. 19 декабря ее можно будет увидеть в Эрмитажном театре, все остальные даты — на Основной сцене Александринки. Сценография и костюмы — Владимира Фирера и Александра Храмцова, художник по свету — Евгений Ганзбург. В возобновленном виде спектакль труппа играет с 2013 года.
19, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
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