Где смотреть «Щелкунчика» в Петербурге? 7 спектаклей — от балетных до драматических

Балет «Щелкунчик», Мариинский театр (6+)

В этом году балету «Щелкунчик» исполнилось 130 лет. 6 декабря 1892-го именно на сцене Мариинского театра он был показан впервые. Правда, балет Петра Чайковского шел тогда в хореографии Льва Иванова — на основе либретто Мариуса Петипа (тот, в свою очередь, использовал ту адаптацию сказки Гофмана, что придумал когда-то Александр Дюма-отец).

Привычный и знакомый всем с детства «Щелкунчик» появился в 1934-м. Василий Вайонен переосмыслил в своей версии для Кировского театра (советское название Мариинки) и либретто Петипа, и хореографию Иванова. В его редакции балет и идет здесь до сих пор.

В этом году главные роли Маши и Щелкунчика-принц исполнят Мария Ширинкина и Владимир Шкляров (23 и 29 декабря), Екатерина Осмолкина и Филипп Степин (24 декабря), Анастасия Лукина и Евгений Коновалов (25 декабря), Надежда Батоева и Тимур Аскеров (26 декабря), Мей Нагахиса и снова Филипп Степин (28 декабря), Оксана Скорик и Никита Корнеев (31 декабря в 12:00), Виктория Терешкина и Кимин Ким (31 декабря в 18:00). На январские спектакли состав пока не сообщается.

23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 декабря, 2, 4, 8, 14 января